Специалисты из других стран не выигрывали турнир с 2018 года.

Российские тренеры против иностранцев в Суперкубке России. У кого больше побед?

12 июля — день, когда мы узнаем победителя первого турнира нового сезона в российском футболе. В матче за Суперкубок встретятся «Краснодар» Мурада Мусаева и ЦСКА Фабио Челестини. Вспоминаем, как раньше проходили игры турнира, когда российские тренеры встречались с иностранными.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

2006 год: «Спартак» (Александр Старков) — ЦСКА (Валерий Газзаев) — 2:3

Первое соперничество с участием российского и зарубежного тренеров в Суперкубке состоялось в 2006 году. «Спартак» против ЦСКА — вывеска что надо! Да и сама игра получилась огненной. Красно-белые дважды выходили вперёд (отличились Егор Титов и Сантос Моцарт), а армейцы отыгрывались благодаря голам Юрия Жиркова и Чиди Одиа. Победу ЦСКА принёс бразильский нападающий Жо — он забил на 83-й минуте.

Валерий Газзаев в 2006 году Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В концовке арбитр Игорь Егоров удалил сразу трёх футболистов. Сначала в раздевалку ушёл армеец Алексей Березуцкий, а потом — спартаковцы Моцарт и Клементе Родригес.

2008 год: «Зенит» (Дик Адвокат) — «Локомотив» (Рашид Рахимов) — 2:1

Первый официальный матч Рахимова на посту главного тренера «Локомотива» не принёс ему позитивных эмоций. В первом тайме «накосячил» вратарь московского клуба Иван Левенец. Опустил мяч на землю и не заметил притаившегося за спиной хитрющего Андрея Аршавина. Футболист сборной России воспользовался таким подарком и забил в пустые ворота. «Локомотив» отыгрался благодаря голу Родолфо, однако победу «Зениту» принёс Павел Погребняк.

Дик Адвокат празднует победу в Суперкубке России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И в этом матче не обошлось без большого количества удалений. У «Локомотива» раньше времени с поля ушёл Дмитрий Торбинский, у сине-бело-голубых — Ивица Крыжанац. Плюс красную карточку получил Владислав Радимов, который был на скамейке запасных.

2009 год: «Рубин» (Курбан Бердыев) — ЦСКА (Зико) — 1:2

Для Зико эта встреча стала третьей на посту главного тренера ЦСКА. И она принесла бразильцу первый трофей в России. Дейвидас Шемберас вывел армейцев вперёд незадолго до конца первого тайма, а Роман Шаронов восстановил равновесие после перерыва.

Зико с трофеем за победу в Суперкубке России Фото: Регина Ханова, «Чемпионат»

Всё решилось в дополнительное время. На 105-й минуте «Рубин» остался вдесятером после удаления Гёкдениза Карадениза, а на 113-й Томаш Нецид принёс номинальным гостям победу.

2011 год: «Зенит» (Лучано Спаллетти) — ЦСКА (Леонид Слуцкий) — 1:0

Третья подряд игра за Суперкубок России, в которой отечественный тренер уступил иностранному. Матч провели в Краснодаре и в угоду телевидению перенесли его на день вперёд (с 5 марта на 6-е число). Стартовый свисток прозвучал довольно рано — в 13:00 мск.

Лучано Спаллетти (второй слева в верхнем ряду) празднует победу в Суперкубке России Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

ЦСКА чаще бил по воротам и нанёс больше ударов в створ, но победа досталась действующему чемпиону. Всё решил гол Алексея Ионова — он отличился на 73-й минуте. Спаллетти в первый и последний раз стал победителем Суперкубка России.

2012 год: «Зенит» (Лучано Спаллетти) — «Рубин» (Курбан Бердыев) — 0:2

Через год итальянский тренер заходил на второй Суперкубок, однако не получилось. Казанский клуб забил дважды к 38-й минуте (отличились Сальваторе Боккетти и Владимир Дюдян) и удержал преимущество до финального свистка.

Курбан Бердыев в 2012 году Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Первый Суперкубок, в котором не было московских клубов. А ещё турнир впервые провели летом, поскольку РПЛ перешла на систему «осень-весна». В стартовом составе «Зенита» вышли всего четыре легионера.

2013 год: ЦСКА (Леонид Слуцкий) — «Зенит» (Лучано Спаллетти) — 3:0

Через год Суперкубок провели в Ростове-на-Дону, и Спаллетти снова остался без трофея. Слуцкий взял реванш за поражение в 2011 году. На этот раз его команда отгрузила «трёшку» — Кейсуке Хонда оформил дубль, а ещё один мяч забил Сергей Игнашевич.

Леонид Слуцкий с трофеем за победу в Суперкубке России — 2013 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Клуб из Санкт-Петербурга сыграл без Халка — бразилец получил дополнительный отдых после участия в Кубке конфедераций. ЦСКА на тот момент первым взял Суперкубок пять раз.

2014 год: ЦСКА (Леонид Слуцкий) — «Ростов» (Миодраг Божович) — 3:1

В 2014-м Слуцкий снова добился успеха в Суперкубке. На этот раз ЦСКА организовал камбэк — превратил 0:1 в 3:1. Хрвойе Милич вывел «Ростов» вперёд, однако проблемы у команды Миодрага Божовича начались после перерыва. Понтус Вернблум сравнял счёт, а затем Александр Гацкан и Гелор Канга схватили красные карточки в течение двух минут.

Леонид Слуцкий и Алан Дзагоев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

ЦСКА добил соперника, который остался вдевятером. Зоран Тошич и Сейду Думбия положили по мячу и принесли армейцам шестую победу в Суперкубке.

2015 год: «Зенит» (Андре Виллаш-Боаш) — «Локомотив» (Игорь Черевченко) — 1:1 (4:2 пен.)

Изначально матч планировали провести в Химках. Но руководство РПЛ не договорилось по стоимости аренды стадиона, и встречу перенесли в Санкт-Петербург. «Зенит» пропустил в первом тайме (отличился Умар Ниасс), однако Игорь Смольников спас хозяев от поражения на 84-й минуте.

Андре Виллаш-Боаш (в центре) и Сергей Семак (справа) Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Всё решилось в серии пенальти, где сине-бело-голубые оказались точнее. Иностранный тренер обыграл российского в Суперкубке впервые с 2011 года.

2016 год: ЦСКА (Леонид Слуцкий) — «Зенит» (Мирча Луческу) — 0:1

«Зенит» выиграл турнир во второй раз подряд. И снова иностранный тренер справился с командой россиянина. Матч состоялся в Москве, а победу гостям принёс бразильский полузащитник Маурисио. Он забил в середине первого тайма, после чего армейцы так и не огорчили соперника.

Мирча Луческу пьёт шампанское из кубка Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Луческу взял трофей по итогам первой же игры на посту главного тренера «Зенита».

2017 год: «Спартак» (Массимо Каррера) — «Локомотив» (Юрий Сёмин) — 2:1 (д. вр.)

«Спартак» впервые в истории Суперкубка России встретился не с ЦСКА. Команды Массимо Карреры и Юрия Сёмина ни разу не забили в основное время, зато порадовали голами в дополнительное.

Массимо Каррера празднует победу с футболистами «Спартака» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Луис Адриано и Квинси Промес обеспечили «Спартаку» неплохое преимущество, но Мануэл Фернандеш сделал концовку более интригующей. Для красно-белых это единственная победа в Суперкубке страны.

2018 год: «Локомотив» (Юрий Сёмин) — ЦСКА (Виктор Гончаренко) — 0:1 (д. вр.)

Сёмин снова проиграл матч за Суперкубок команде иностранного тренера. И опять для определения победителя потребовалось дополнительное время. ЦСКА приехал в Нижний Новгород только по причине того, что «Тосно» прекратил существование. Таким образом, вместо победителя Кубка России с «Локомотивом» встретился серебряный призёр РПЛ.

Довольный Виктор Гончаренко после успеха в Суперкубке Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

106-я минута — счастливая для армейцев. Именно тогда Хетаг Хосонов принёс победу красно-синим. С того момента ни один зарубежный тренер не побеждал на турнире.

2020 год: «Зенит» (Сергей Семак) — «Локомотив» (Марко Николич) — 2:1

Поскольку «Зенит» стал победителем и РПЛ, и Кубка России, вторым участником Суперкубка стал вице-чемпион страны. Команда Сергея Семака одержала победу благодаря голам Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Футболисты «Зенита» подбрасывают Сергея Семака Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ведран Чорлука сократил отставание в счёте до минимума, но на большее красно-зелёных не хватило. «Зенит» выиграл турнир впервые с 2016 года.

2021 год: «Зенит» (Сергей Семак) — «Локомотив» (Марко Николич) — 3:0

На этот раз победа Семака получилась куда более убедительной. Далер Кузяев огорчил «Локомотив» в первой половине, а Сердар Азмун и Александр Ерохин — во второй.

Сергей Семак поднимает трофей над головой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этот раз «Локомотив» принимал участие в Суперкубке как победитель Кубка России. Однако Марко Николич снова не справился с Семаком.

2022 год: «Зенит» (Сергей Семак) — «Спартак» (Гильермо Абаскаль) — 4:0

Первый официальный матч Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака» получился максимально неудачным. «Зенит» решил всё в течение пяти минут первого тайма. Иван Сергеев и Малком забили по мячу, и красно-белые устроились на 0:2. В начале второй половины Вендел сделал счёт разгромным, а в добавленное время Матео Кассьерра оформил четвёртый гол. Встречу провели в Санкт-Петербурге после того, как были известны участники. «Спартак» намекал на бойкот, однако всё-таки прилетел на игру.

Сергей Семак (слева) и Гильермо Абаскаль перед матчем Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, в 14 таких матчах Суперкубка российские и иностранные тренеры одержали по семь побед. Семак добился успеха три раза, Слуцкий — два. Ни один иностранный тренер не побеждал больше одного раза в таких встречах.