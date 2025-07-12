Как новые чемпионы играли в следующем сезоне. Идеальный сюжет только у «Рубина»

Выиграть РПЛ один раз – трудно. А повторить успех – невероятно трудно. Вряд ли это большой секрет для Мурада Мусаева, который сейчас вовсю готовит «Краснодар» к новому сезону. Он отлично понимает, какие сложности его ждут: здесь и жаждущий реванша «Зенит», и обновлённое «Динамо» с Валерием Карпиным, и «Спартак» с понятной задачей на сезон.

Если обратиться к историческому анализу, то клубы, которые впервые в истории брали чемпионский титул, далеко не всегда удачно выступали в следующем сезоне. Но есть и исключения. Например, «Алания», которая выиграла в сезоне-1995 и до последнего боролась за победу в 1996-м. А есть истории, где всё не так удачно – тот же «Зенит» в 2008-м.

Ниже – примеры всех новых триумфаторов в их постчемпионский сезон. Важный момент: мы не учитывали первый трофей «Спартака» в 1992-м. Точкой отсчёта взяли их титул в 2017-м.

Водочное чемпионство, «золотой» матч «Локо» и триумф ЦСКА

Чемпионство «Алании» в 1995-м никак нельзя назвать случайным. Во-первых, клуб на короткий период действительно стал одним из самых богатых в России за счёт вливаний частных инвесторов. Да, почти все их дела были связаны с водочным бизнесом, но кто теперь об этом вспомнит. Во-вторых, у Валерия Газзаева собрался очень симпатичный состав, а тренер грамотно всем этим воспользовался. В-третьих, «Спартак» уже тогда показал, что не бывает вечных гегемонов. Так что не стоит удивляться, что спустя 30 лет «Зенит», будучи в похожей ситуации, упустил очередной титул.

В 1996-м «Алания» точно не стала хуже. Сохранила основную часть состава и продолжила конкуренцию со «Спартаком». Поспособствовал и ранний вылет из квалификации Лиги чемпионов. По итогам сезона обе команды набрали по 72 очка. Дополнительные показатели тогда не учитывались – хоть владикавказцы впоследствии и отмечали, что у них было на одну победу больше, однако у красно-белых, например, была лучшая разница мячей. Так что пришлось проводить «золотой» матч. Первый в истории российского футбола. Проходил он, как известно, в Санкт-Петербурге. «Спартак» победил (2:1) и продолжил завоёвывать титулы. А проект «Алания» на этом, по сути, завершился. Денег стало меньше, лидеры разбежались. Так что больше подобных результатов команда не достигала.

В 2002 году «Локо» впервые выиграл чемпионат России. Примечательно, что тоже в «золотом» матче – одолели ЦСКА благодаря голу Дмитрия Лоськова. Для Валерия Газзаева это стало вторым поражением в подобном контексте. Сразу после Евгений Гинер пролоббировал усложнение правил проведения «золотого» матча. Количество условий для его проведения увеличилось. В «Локомотиве» же были счастливы. Юрий Сёмин собрал действительно классную команду, в этот же период открылся домашний стадион в Черкизове, так что для победы сложились все факторы.

Следующий сезон в чемпионате России у команды вышел не таким удачным. Много сил забирала Лига чемпионов, плюс ЦСКА уж очень хотел наконец-то взять первый титул в российской истории. Команда Газзаева мощно начала, оторвавшись от конкурентов уже с первых туров. «Локо» отставал – и в итоге так и не смог навязать борьбу, заняв итоговое четвёртое место. Армейцы же прошли чемпионат ровно, хоть и не без спадов, однако в итоге стали чемпионами за тур до конца.

Игроки ЦСКА после победы в чемпионате России — 2003 Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

Зато в сезоне-2004 ЦСКА уже не смог повторить такой результат. Хоть и с точки зрения интриги розыгрыш вполне соответствовал двум предыдущим. На этот раз вопрос чемпионства решался в последнем туре. «Локомотиву» нужно было побеждать «Шинник» в Ярославле, чтобы взять трофей. Он это сделал. ЦСКА отстал всего на одно очко. То самое серебро – до сих пор большое разочарование для Газзаева.

Приоритеты «Зенита», доминирование «Рубина» и неудача «Спартака»

Следующего нового чемпиона в РПЛ пришлось ждать три сезона. Ведь после триумфа «Локо» два титула подряд завоевал ЦСКА. Но в 2007-м впервые в российской истории чемпионство уехало в Петербург. Это был уже период «Газпрома», команду тренировал Дик Адвокат, так что большие вложения конвертировались в получение трофея. А ещё именно тогда начался большой путь за Кубком УЕФА.

Во многом это стало причиной не самого удачного сезона 2008 года. Петербуржцев явно куда больше тревожил европейский трофей, который и был выигран. А потом ещё и Суперкубок УЕФА. Так что осень получилась не такой впечатляющей – лишь пятое место в РПЛ и вылет из группы Лиги чемпионов.

Игроки «Рубина» после победы в чемпионате России — 2008 Фото: РИА Новости

А вот чемпионом в 2008-м стал «Рубин». Единственный новый обладатель титула, который на второй сезон повторил достижение. Это если вычёркиваем из списка «Спартак» 90-х. В 2009-м Курбан Бердыев сохранил состав и стиль, которому никто не мог найти противодействие. Всего пять поражений в сезоне, 21 пропущенный мяч. Казань тогда действительно доминировала, опередив «Спартак» на восемь очков, а «Зенит» – на девять. В 2010-м Питер, правда, оформил чемпионство, а Казань осталась с бронзой.

Последний «новый чемпион» в РПЛ до «Краснодара» – это «Спартак». Как минимум в XXI веке для него это был первый трофей. Это уже более актуальная история, которая хорошо известна: сезон-2016/2017 начался с Дмитрия Аленичева, потом его сменил Массимо Каррера. И началось создание команды-семьи. «Спартак» действительно набирал очки в самых разных ситуациях и матчах, часто делая это на последних минутах. И в итоге взял титул. Следующий сезон по доброй традиции сложился не так хорошо. Внутренние конфликты, скандалы и прочая грязь. Однако даже это не помешало зацепиться за медали, ведь команда забрала бронзу. Уже потом был уволен Каррера, и начался настоящий ад.