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Клубный чемпионат мира, плюсы и минусы турнира: аудитория, топ-матчи, травмы, непогода, усталость, заработок, ФИФА

10 плюсов и минусов обновлённого формата клубного ЧМ
Никита Паглазов
10 плюсов и минусов обновлённого формата КЧМ
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Смешались сенсации, большие деньги, проблемы с погодой и усталость. Турнир точно запомнится!

Клубный чемпионат мира 2025 года подходит к концу. В финале турнира сыграют «ПСЖ» и «Челси». Нынешний КЧМ в США – первый в обновлённом формате с 32 клубами. Удался ли эксперимент? Скорее да, чем нет. Но были и негативные стороны. Разбираем плюсы и минусы завершающегося турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начнём с плюсов

👍🏼 Встреча клубов с разных континентов

На клубном чемпионате мира сыграли представители всех конфедераций. Бразильский «Фламенго» рубился с английским «Челси», египетский «Аль-Ахли» встретился с американским «Интер Майами», мексиканский «Монтеррей» сыграл с японским «Урава Ред Даймондс», а «Аль-Айн» из ОАЭ сразился с «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

«Фламенго» — «Челси»

«Фламенго» — «Челси»

Фото: David Ramos/Getty Images

Раньше команды с разных континентов проводили матчи максимум два раза в год: на старом КЧМ и в межсезонье. Да и при прошлом формате клубного ЧМ европейцы встречались максимум с двумя представителями других конфедераций. Теперь же получилась полноценная битва футбольных культур.

👍🏼 Привлечение новой аудитории

Клубный чемпионат мира в очередной раз привлёк внимание к «соккеру» в США. Конечно, это была генеральная репетиция перед ЧМ-2026. Однако уже сейчас происходит глубокая интеграция футбола в североамериканскую жизнь. Вполне вероятно, что и жители Азии/Африки стали внимательнее относиться к турниру. Ранее их клубы не встречались с европейскими гегемонами. Вряд ли вы вспомните встречу южноафриканского «Мамелоди Сандаунз» с дортмундской «Боруссией».

Ещё больше крутых итогов групп на КЧМ:
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ

👍🏼 Дополнительный топ-футбол

Если вы не футболист, то проблема усталости вас не касается. А вот получить дополнительный месяц крутых игр – всегда приятно. Да, на КЧМ были матчи уровня «Бавария» – «Окленд Сити» (10:0). Но всё же мы получили конкурентный и интересный турнир. В США из топ-клубов недосчитались разве что «Барселоны», «Ливерпуля» и «Арсенала».

👍🏼 Хороший заработок для клубов

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит $ 1 млрд между участниками клубного чемпионата мира! А победитель («Челси» или «ПСЖ») может получить около $ 100 млн. Всего бюджет КЧМ-2025 составил около $ 2 млрд. «Все доходы, полученные от турнира, будут распределены между участвующими клубами и через программу клубной солидарности по всему миру, поскольку ФИФА не оставит себе ни одного доллара. Резервы ФИФА, которые предназначены для развития мирового футбола, останутся нетронутыми», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Фото: Omar Vega/Getty Images

👍🏼 Шанс для игроков не из Европы сверкнуть на большую аудиторию

Крупные международные турниры исторически считаются «ярмаркой» для футболистов. У них есть шанс всего за месяц привлечь внимание топ-команд. И клубный ЧМ стал именно таким моментом для представителей Южной Америки, Азии и Африки. Один из ярких примеров – полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос. Колумбиец и ранее находился в шорт-листах солидных клубов, однако после КЧМ интерес к нему возрос. Corriere dello Sport сообщает, что сейчас за 25-летнего игрока бьются «Интер», «Рома» и «Порту».

Заявили о себе не только футболисты:
«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда
«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда

👍🏼 Яркие команды-сенсации

КЧМ-2025 показал, что в футбол играют круто не только европейские клубы. Приятно удивили бразильцы: «Фламенго», «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Ботафого» дружно вышли в плей-офф. При этом первые обыграли в группе «Челси» (3:1), а последние – «ПСЖ» (1:0). «Флуминенсе» же вовсе дошёл до полуфинала!

Также приятно удивил «Аль-Хиляль»: сначала саудовцы показали хорошую игру в группе с «Реалом» (1:1), а в 1/8 финала разобрались с «Манчестер Сити» (4:3, д. вр.). Дальше команда Симоне Индзаги уступила «Флуминенсе» (1:2), но комплименты точно заслужила.

«Аль-Хиляль» — «Манчестер Сити»

«Аль-Хиляль» — «Манчестер Сити»

Фото: Francois Nel/Getty Images

Не забываем и о народных любимчиках из «Мамелоди Сандаунз». Клуб из ЮАР не вышел из группы, но одолел южнокорейский «Ульсан Хёндэ» (1:0), сыграл вничью с крепким «Флуминенсе» (0:0) и устроил триллер с дортмундской «Боруссией» (3:4). Вывод: уровень футбола растёт на всех континентах! И это, наверное, главный позитивный итог КЧМ-2025.

Хотя в Бразилии вряд ли кого-то удивил мощный «Фламенго»:
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки

А теперь — минусы

👎🏼 Частые остановки матчей из-за погоды

  • 18 июня. «Ульсан Хёндэ» – «Мамелоди Сандаунз» – 0:1. Матч начался на 60 минут позже;
  • 19 июня. «Пачука» – «РБ Зальцбург» – 1:2. Пауза во втором тайме – 90 минут;
  • 19 июня. «Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0. Пауза во втором тайме – 40 минут;
  • 20 июня. «Бенфика» – «Окленд» – 6:0. Второй тайм начался на 130 минут позже.

Почему эти и другие встречи вставали на паузу? Всё дело в непогоде. Почти все матчи проходили в восточной части США, которая в июне страдала от штормов. Но остановки – не прихоть судьи, а законы страны. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), 75% смертей, связанных с молниями, за последнее 10-летие произошло с июня по август.

«Пачука» – «РБ Зальцбург»

«Пачука» – «РБ Зальцбург»

Фото: Marcio Machado/Getty Images

Протокол безопасности прописан строго: если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру. Теперь ждём повторение истории на ЧМ-2026.

Однако страдали футболисты и болельщики не только из-за штормов. Была и по-настоящему лютая жара. Встреча 1-го тура между«ПСЖ» и «Атлетико» стартовала в 12:00 по времени в Пасадине (штат Калифорния). Температура доходила до 40°C, а влажность достигала 60%. Конечно, это сказалось на состоянии футболистов. «Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — сказал после встречи тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Маркос Льоренте
Маркос Льоренте
футболист «Атлетико»

«Играть в такую жару — невыносимо. У меня болят пальцы ног и ногти. Трудно и остановиться, и начать бежать. Это безумие, но жаловаться нет смысла — условия были одинаковыми для всех».

👎🏼 Посещаемость на групповом этапе

Групповой этап КЧМ-2025 сопровождался историями про полупустые трибуны. Проблема возникла ещё перед первым матчем между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами» с Лео Месси. За пару дней до игры было продано чуть больше 20 тысяч билетов (при вместимости стадиона в 65 тыс.). В итоге ФИФА снизила цены.

Но это не всегда помогало. Посмотрите на посещаемость встречи «Лос-Анджелеса» (один из лучших клубов США) с «Челси».

К счастью, в плей-офф ситуация стала лучше. Однако пустые места на трибунах во время группового этапа ударили по ТВ-картинке.

👎🏼 Нагрузка на игроков, меньше отпуск и сокращённая предсезонка

Если болельщикам дополнительный футбол в кайф, то не все игроки в восторге. После изнурительного сезона европейцам пришлось ещё месяц выдавать высочайший уровень. Впрочем, ситуация касается и южноамериканских клубов. Бразильцы, например, провели уже 70+ матчей с конца лета 2024-го.

Клубный чемпионат мира уменьшил отпуск для футболистов. А у тренеров другая проблема – укороченная предсезонка. Для кого-то это действительно критично. Новый тренер «Реала» Хаби Алонсо хотел бы поработать с командой в режиме сборов, однако вместо этого ему пришлось сразу же включиться в борьбу за трофеи (неудачно). Теперь же у мадридцев получится урезанное межсезонье, после которого времени на подготовку будет очень мало. Серьёзный вызов не только для Алонсо, но и, к примеру, для Кристиана Киву из «Интера».

Это действительно так:
Клубный ЧМ — турнир усталых. Что мы поняли по первым матчам в США
Клубный ЧМ — турнир усталых. Что мы поняли по первым матчам в США

👎🏼 Травмы

Травмы, травмы, травмы… Из-за возросшей интенсивности футбола мы всё чаще теряем надолго топ-футболистов. И КЧМ-2025, к сожалению, не стал исключением. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму в четвертьфинале с «ПСЖ» (0:2). Эпизод произошёл в концовке первого тайма.

Травма Джамала Мусиалы

Травма Джамала Мусиалы

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Во время трансляции было видно, как нога футболиста изогнулась неестественным образом после столкновения с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. У Мусиалы диагностировали перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Немец уже перенёс операцию, срок восстановления – четыре-пять месяцев.

«ПСЖ» превращается в гегемона. А вот как собирался этот состав:
Сколько «ПСЖ» потратил на команду мечты? Больше всего заплатили за нападающих
Сколько «ПСЖ» потратил на команду мечты? Больше всего заплатили за нападающих

Если вы нашли другие плюсы или минусы клубного ЧМ, пишите о них в комментариях.

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