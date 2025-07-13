10 плюсов и минусов обновлённого формата клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира 2025 года подходит к концу. В финале турнира сыграют «ПСЖ» и «Челси». Нынешний КЧМ в США – первый в обновлённом формате с 32 клубами. Удался ли эксперимент? Скорее да, чем нет. Но были и негативные стороны. Разбираем плюсы и минусы завершающегося турнира.

Начнём с плюсов

👍🏼 Встреча клубов с разных континентов

На клубном чемпионате мира сыграли представители всех конфедераций. Бразильский «Фламенго» рубился с английским «Челси», египетский «Аль-Ахли» встретился с американским «Интер Майами», мексиканский «Монтеррей» сыграл с японским «Урава Ред Даймондс», а «Аль-Айн» из ОАЭ сразился с «Манчестер Сити» и «Ювентусом».

«Фламенго» — «Челси» Фото: David Ramos/Getty Images

Раньше команды с разных континентов проводили матчи максимум два раза в год: на старом КЧМ и в межсезонье. Да и при прошлом формате клубного ЧМ европейцы встречались максимум с двумя представителями других конфедераций. Теперь же получилась полноценная битва футбольных культур.

👍🏼 Привлечение новой аудитории

Клубный чемпионат мира в очередной раз привлёк внимание к «соккеру» в США. Конечно, это была генеральная репетиция перед ЧМ-2026. Однако уже сейчас происходит глубокая интеграция футбола в североамериканскую жизнь. Вполне вероятно, что и жители Азии/Африки стали внимательнее относиться к турниру. Ранее их клубы не встречались с европейскими гегемонами. Вряд ли вы вспомните встречу южноафриканского «Мамелоди Сандаунз» с дортмундской «Боруссией».

👍🏼 Дополнительный топ-футбол

Если вы не футболист, то проблема усталости вас не касается. А вот получить дополнительный месяц крутых игр – всегда приятно. Да, на КЧМ были матчи уровня «Бавария» – «Окленд Сити» (10:0). Но всё же мы получили конкурентный и интересный турнир. В США из топ-клубов недосчитались разве что «Барселоны», «Ливерпуля» и «Арсенала».

👍🏼 Хороший заработок для клубов

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит $ 1 млрд между участниками клубного чемпионата мира! А победитель («Челси» или «ПСЖ») может получить около $ 100 млн. Всего бюджет КЧМ-2025 составил около $ 2 млрд. «Все доходы, полученные от турнира, будут распределены между участвующими клубами и через программу клубной солидарности по всему миру, поскольку ФИФА не оставит себе ни одного доллара. Резервы ФИФА, которые предназначены для развития мирового футбола, останутся нетронутыми», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино Фото: Omar Vega/Getty Images

👍🏼 Шанс для игроков не из Европы сверкнуть на большую аудиторию

Крупные международные турниры исторически считаются «ярмаркой» для футболистов. У них есть шанс всего за месяц привлечь внимание топ-команд. И клубный ЧМ стал именно таким моментом для представителей Южной Америки, Азии и Африки. Один из ярких примеров – полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос. Колумбиец и ранее находился в шорт-листах солидных клубов, однако после КЧМ интерес к нему возрос. Corriere dello Sport сообщает, что сейчас за 25-летнего игрока бьются «Интер», «Рома» и «Порту».

👍🏼 Яркие команды-сенсации

КЧМ-2025 показал, что в футбол играют круто не только европейские клубы. Приятно удивили бразильцы: «Фламенго», «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Ботафого» дружно вышли в плей-офф. При этом первые обыграли в группе «Челси» (3:1), а последние – «ПСЖ» (1:0). «Флуминенсе» же вовсе дошёл до полуфинала!

Также приятно удивил «Аль-Хиляль»: сначала саудовцы показали хорошую игру в группе с «Реалом» (1:1), а в 1/8 финала разобрались с «Манчестер Сити» (4:3, д. вр.). Дальше команда Симоне Индзаги уступила «Флуминенсе» (1:2), но комплименты точно заслужила.

«Аль-Хиляль» — «Манчестер Сити» Фото: Francois Nel/Getty Images

Не забываем и о народных любимчиках из «Мамелоди Сандаунз». Клуб из ЮАР не вышел из группы, но одолел южнокорейский «Ульсан Хёндэ» (1:0), сыграл вничью с крепким «Флуминенсе» (0:0) и устроил триллер с дортмундской «Боруссией» (3:4). Вывод: уровень футбола растёт на всех континентах! И это, наверное, главный позитивный итог КЧМ-2025.

А теперь — минусы

👎🏼 Частые остановки матчей из-за погоды

18 июня. «Ульсан Хёндэ» – «Мамелоди Сандаунз» – 0:1. Матч начался на 60 минут позже;

19 июня. «Пачука» – «РБ Зальцбург» – 1:2. Пауза во втором тайме – 90 минут;

19 июня. «Палмейрас» – «Аль-Ахли» – 2:0. Пауза во втором тайме – 40 минут;

20 июня. «Бенфика» – «Окленд» – 6:0. Второй тайм начался на 130 минут позже.

Почему эти и другие встречи вставали на паузу? Всё дело в непогоде. Почти все матчи проходили в восточной части США, которая в июне страдала от штормов. Но остановки – не прихоть судьи, а законы страны. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), 75% смертей, связанных с молниями, за последнее 10-летие произошло с июня по август.

«Пачука» – «РБ Зальцбург» Фото: Marcio Machado/Getty Images

Протокол безопасности прописан строго: если молния ударит в радиусе 10 миль (16,09 км) от стадиона, то срабатывает автоматическая приостановка встречи. Об этом уведомляется директор матча, который, в свою очередь, просит судью остановить игру. Теперь ждём повторение истории на ЧМ-2026.

Однако страдали футболисты и болельщики не только из-за штормов. Была и по-настоящему лютая жара. Встреча 1-го тура между«ПСЖ» и «Атлетико» стартовала в 12:00 по времени в Пасадине (штат Калифорния). Температура доходила до 40°C, а влажность достигала 60%. Конечно, это сказалось на состоянии футболистов. «Матч явно прошёл под влиянием высокой температуры. Время отлично подходит, чтобы его смотрели в Европе, но команды от этого страдают», — сказал после встречи тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Маркос Льоренте футболист «Атлетико» «Играть в такую жару — невыносимо. У меня болят пальцы ног и ногти. Трудно и остановиться, и начать бежать. Это безумие, но жаловаться нет смысла — условия были одинаковыми для всех».

👎🏼 Посещаемость на групповом этапе

Групповой этап КЧМ-2025 сопровождался историями про полупустые трибуны. Проблема возникла ещё перед первым матчем между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами» с Лео Месси. За пару дней до игры было продано чуть больше 20 тысяч билетов (при вместимости стадиона в 65 тыс.). В итоге ФИФА снизила цены.

Но это не всегда помогало. Посмотрите на посещаемость встречи «Лос-Анджелеса» (один из лучших клубов США) с «Челси».

К счастью, в плей-офф ситуация стала лучше. Однако пустые места на трибунах во время группового этапа ударили по ТВ-картинке.

👎🏼 Нагрузка на игроков, меньше отпуск и сокращённая предсезонка

Если болельщикам дополнительный футбол в кайф, то не все игроки в восторге. После изнурительного сезона европейцам пришлось ещё месяц выдавать высочайший уровень. Впрочем, ситуация касается и южноамериканских клубов. Бразильцы, например, провели уже 70+ матчей с конца лета 2024-го.

Клубный чемпионат мира уменьшил отпуск для футболистов. А у тренеров другая проблема – укороченная предсезонка. Для кого-то это действительно критично. Новый тренер «Реала» Хаби Алонсо хотел бы поработать с командой в режиме сборов, однако вместо этого ему пришлось сразу же включиться в борьбу за трофеи (неудачно). Теперь же у мадридцев получится урезанное межсезонье, после которого времени на подготовку будет очень мало. Серьёзный вызов не только для Алонсо, но и, к примеру, для Кристиана Киву из «Интера».

👎🏼 Травмы

Травмы, травмы, травмы… Из-за возросшей интенсивности футбола мы всё чаще теряем надолго топ-футболистов. И КЧМ-2025, к сожалению, не стал исключением. Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму в четвертьфинале с «ПСЖ» (0:2). Эпизод произошёл в концовке первого тайма.

Травма Джамала Мусиалы Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Во время трансляции было видно, как нога футболиста изогнулась неестественным образом после столкновения с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. У Мусиалы диагностировали перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок. Немец уже перенёс операцию, срок восстановления – четыре-пять месяцев.

Если вы нашли другие плюсы или минусы клубного ЧМ, пишите о них в комментариях.