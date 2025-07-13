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Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Противостояние Челси и ПСЖ — лучшие моменты: Моуринью, Хиддинк, Смертин, Семак, история встреч, финал КЧМ-2025, 13 июля 2025

Истерика Моуринью, киллер из Африки и провал Хиддинка. Лучшее из матчей «Челси» и «ПСЖ»
Дмитрий Бажанов
Лучшее из матчей «Челси» и «ПСЖ»
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А ещё — Смертин против Паулеты, два великих камбэка в Лондоне и гол в стиле Марадоны в Париже.

На клубном ЧМ, который пересобрали в новый формат, остался всего один матч. Самый главный, решающий – большой финал: «Челси» – «ПСЖ»! И те и другие давно богаты. Но если серьёзные успехи «Челси» вроде побед в АПЛ или Лиге чемпионов немного позади, то Париж смакует большой триумф прямо сейчас. Французам под катарским покровительством наконец покорилась ЛЧ! Команда Луиса Энрике бодра, весела, легка и воздушна. С самого начала 2025 года она крошит всех подряд и, кажется, пока не планирует останавливаться.

Заглянуть в будущее и узнать заранее, как сложится финал КЧМ, мы не можем. Но зато нам доступно прошлое. А оно у «Челси» и «ПСЖ» весьма насыщенное. Эти команды встречались не раз. Это происходило в разное время, с разными игроками, тренерами и владельцами. Перед большим финалом в США вспомнили всё самое сочное, что было в противостоянии. Ловим ностальгический вайб, представляем себя моложе и свежее – и поехали!

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моуринью, Смертин, Семак и Кубок УЕФА

18 мая 2025-го исполнилось 20 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА. Вспомнили и финал со «Спортингом», и скандальный полуфинал с «Пармой», и матч с «Бенфикой» в Краснодаре, и другие важные вехи чемпионского пути армейцев. Тогда всё началось с Лиги чемпионов. Прежде чем свалиться в Кубок УЕФА, ЦСКА рубился в главном турнире Европы. Соперниками по группе были «Порту» и… «Челси» с «ПСЖ».

Парижане тогда и близко не были так богаты, как сейчас. Клуб принадлежал французскому Canal+ и жил относительно скромно. В Лигу чемпионов «ПСЖ» зашёл с боснийским тренером Вахидом Халилходжичем, а главной звездой был нападающий Педру Паулета. Летом 2003-го его купили у «Бордо», где он играл вместе с Алексеем Смертиным. В Лиге чемпионов — 2004/2005 они как раз пересеклись: Паулета – в составе «ПСЖ», Смертин – в составе «Челси».

Алексей Смертин (слева) в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов — 2004/2005

Алексей Смертин (слева) в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов — 2004/2005

Фото: Phil Cole/Getty Images

Для лондонцев это был второй сезон в эру несметных богатств. Первый отработал Клаудио Раньери – и отработал очень прилично. «Челси» стал вторым в АПЛ и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Монако». Тем не менее Раньери сказали «чао» и пригласили Special one – Жозе Моуринью. Он только что выиграл ЛЧ с «Порту» и нарёк себя Особенным на пресс-конференции, как только возглавил «Челси».

«ПСЖ» и «Челси» встретились в первом же туре на «Парк де Пренс». Лондонцы не заметили соперника – 3:0. Счёт открыл молодой, но уже наделённый капитанской повязкой Джон Терри. А затем ещё два гола забил купленный летом 2004-го Дидье Дрогба. У него к «ПСЖ» свой, особый счёт. Он ведь играл за «Марсель», откуда как раз и проследовал в Англию.

Кто и куда проследует летом 2025-го:
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Ответный матч прошёл в 5-м туре в Лондоне. К этому времени «Челси» обеспечил себе первое место, а «ПСЖ» бился за выход в плей-офф. Тогда ещё были шансы стать вторыми в группе. Моуринью провёл ротацию. В центре поля вышел будущий марафонец Смертин вместе с двумя будущими тренерами – Фрэнком Лэмпардом и Скоттом Паркером. В нападении играл Матея Кежман, который годы спустя перейдёт как раз в «ПСЖ». На правом фланге обороны – 20-летний Глен Джонсон. А в воротах – резервист Карло Кудичини.

Матч закончился со счётом 0:0. Для «Челси» ничего не поменялось. А «ПСЖ» в последнем туре ни в коем случае нельзя было проигрывать ЦСКА, чтобы не пролететь мимо евровесны. Однако на «Парк де Пренс» случился Сергей Семак. Он оформил свой знаменитый хет-трик, опустил «ПСЖ» на четвёртое место и выкинул из еврокубков.

Семак делает хет-трик на «Парк де Пренс»

Семак делает хет-трик на «Парк де Пренс»

Фото: Eddy LEMAISTRE/Getty Images

Прошёл месяц. ЦСКА готовился стартовать в плей-офф Кубка УЕФА, а Семак перебрался в Париж. До Лиссабона весной 2005-го армейцы добирались уже без Сергея. Хотя, если бы не его голы в ЛЧ, никакого Лиссабона не случилось бы.

Что до «ПСЖ», то вскоре после вылета из еврокубков Халилходжич покинул клуб. В чемпионате Франции — 2004/2005 команда заняла девятое место. В следующий раз парижане попали в призы лишь в 2012-м с Карло Анчелотти – уже в эпоху больших денег.

Ну а Моуринью с ходу покорил АПЛ. За 38 туров «Челси» пропустил всего 15 мячей, набрал 95 очков и эффектно сделал всех. А вот в Лиге чемпионов превзойти результат Раньери не получилось. Жозе, как и Клаудио, сошёл с дистанции в полуфинале. После этого Моур много раз пытался покорить ЛЧ с «Челси», но этого так и не произошло.

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Реинкарнация Марадоны в Париже

После Лео Месси, Килиана Мбаппе, Неймара, Златана Ибрагимовича и других селеб трудно вспомнить первые большие трансферы «ПСЖ» после прихода шейхов. Вспомнить трудно – но надо! Златан, к слову, был одним из первых. Но ещё раньше, в 2011-м, Париж подписал Хавьера Пасторе. Тонкий, изящный плеймейкер, который влюбил в себя всю Европу игрой за «Палермо», переехал во Францию более чем за € 40 млн.

Звездой мирового класса Пасторе так и не стал. Он отбегал за «ПСЖ» больше 250 встреч, набрал множество трофеев внутри Франции. Однако даже в современной истории Парижа аргентинец – не самая знаковая фигура. На ум он приходит не первым, не вторым, не пятым и, возможно, даже не 10-м.

Хавьер Пасторе в «ПСЖ»

Хавьер Пасторе в «ПСЖ»

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Однако именно в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси» Пасторе оформил свой самый яркий хайлайт в составе «ПСЖ». 2014 год, «Парк де Пренс», первый матч. Париж ведёт 2:1. Судья добавил ко второму тайму четыре минуты, две из которых позади. Защитник Кристоф Жалле идёт вбрасывать аут возле штрафной «Челси». Он не торопится и просит поддержки у трибун. Естественно, фаны удовлетворяют просьбу мгновенно.

Итак, Жалле бросает аут на Пасторе. А дальше – сцена в духе «окружён, но не сломлен». Против Хавьера – Виллиан, Фрэнк Лэмпард, Сесар Аспиликуэта и две линии – боковая и лицевая. В такой ситуации любой футболист упёрся бы в угловой флаг и тянул время. Любой – но не Пасторе! Аргентинец получил мяч, проскочил между Виллианом и Лэмпардом, обошёл Аспиликуэту, как канатоходец, прошагал по лицевой, ещё раз обыграл Лэмпарда и с левой ноги вогнал мяч в ближний угол ворот Петра Чеха!

Теперь и в «Челси» есть парень, который забивает красиво!
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Лига чемпионов получила один из лучших голов в XXI веке, а «ПСЖ» – очень солидное преимущество перед ответным матчем. Всё-таки 2:1 и 3:1 – это две очень большие разницы. Ну и, конечно, Кристоф Жалле! Если бы не его аут, шедевра не случилось бы. Так что и Жалле ни в коем случае не забудем.

Киллер из Африки

В течение всего сезона-2013/2014 Жозе Моуринью критиковал линию нападения «Челси». Тогда в его распоряжении были Фернандо Торрес, Самуэль Это’О, которого подхватили после резкого обеднения «Анжи», и Демба Ба. Моур весь сезон ныл на тему того, что ни один из форвардов не соответствует его требованиям и что, дескать, совсем у «Челси» некому забивать. Доходило до того, что в центре нападения выходил фланговый игрок Андре Шюррле.

Именно Шюррле начал камбэк «Челси» после поражения 1:3 в Париже. Казалось, шикарный гол Пасторе, описанный выше, – это жирная точка в том четвертьфинале. Но «Челси» так не думал. В Париже после аута забил Пасторе, а в Лондоне – Шюррле: Бранислав Иванович метнул из-за боковой, Давид Луис сделал скидку, и немец переправил мяч в пустой угол.

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«Челси» выиграл первый тайм 1:0. Во втором были моменты, чтобы забить ещё. Сначала всё тот же Шюррле, а потом Оскар поочередно побеспокоили перекладину. Однако второй мяч никак не залезал в ворота. И вот Моуринью выпускает Торреса и Ба. Это’О уже был на поле, он вышел в старте.

В итоге в конце матча сыграли все три форварда, которых Жозе клевал весь сезон. Торрес навязал борьбу защитнику Алексу (кстати, не исключено, что в наше время VAR увидел бы там фол), Это’О примагнитил отскок, а Ба сориентировался во вратарской, продавил Максвелла и, падая, загнал мяч в ворота. Не выдержал даже Моур: на эмоциях он рванул в кучу-малу к празднующим игрокам и принялся объяснять им, как не пропустить до финального свистка!

Демба Ба забил «ПСЖ»

Демба Ба забил «ПСЖ»

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Неизвестно, что конкретно говорил Жозе и слышали ли его футболисты, однако это сработало. «Челси» выиграл 2:0 и благодаря голу, забитому не выезде (тогда это правило работало), вышел в полуфинал.

Демба Ба точно нельзя назвать легендой «Челси». Но как минимум два ярких хайлайта в синей форме он подарил. Это гол «Ливерпулю» на «Энфилде» после знаменитого падения Стивена Джеррарда. И это гол в ворота «ПСЖ», который вывел «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов. Любопытно, что эти знаменитые мячи Ба забил с интервалом всего в 19 дней – 8 и 27 апреля. Ни АПЛ, ни ЛЧ «Челси» в том сезоне не выиграл. Но сенегальский нападающий в любом случае пережил, возможно, самый насыщенный месяц в карьере.

Правило бывших наоборот

Правило бывших в футболе известно давно. Однако в 2015 году в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ» родилось ещё одно правило – правило будущих. От него пострадали лондонцы. И от правила бывших они тогда, кстати, пострадали тоже.

Летом 2014-го из «Челси» в «ПСЖ» перешёл Давид Луис. И надо ж такому случиться – в первом же сезоне во Франции ему выпало ехать на «Стэмфорд Бридж». Это был ответный матч. Первый на «Парк де Пренс» сыграли 1:1. И вот ответка – и уже в первом тайме «ПСЖ» остаётся вдесятером. Ибрагимович и Оскар одновременно пошли в подкат, первым на мяче оказался бразилец, а Ибра слегка задел его ноги. Был бы VAR, красную почти наверняка отменили бы. Но тогда у судей не было видеоподстраховки, и удаление шведа оперативно аннулировать было невозможно.

Златан Ибрагимович получает красную в матче с «Челси»

Златан Ибрагимович получает красную в матче с «Челси»

Фото: Paul Gilham/Getty Images

Счёт 0:0 держался до 81-й минуты. А затем на помощь «Челси» пришёл угловой. Центральный защитник Гари Кэхилл влупил по отскочившему мячу и открыл счёт. В этот момент не осталось никаких сомнений относительно победы лондонцев. Они играют дома в большинстве, ведут в счёте – какие могут быть вопросы?

И тут сработало правило бывших. «ПСЖ» подаёт угловой, и Давид Луис бьёт без шансов для Тибо Куртуа. Бразилец ещё и отпраздновал, чем сильно разозлил фанов «Челси».

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На очереди – овертайм. Париж вдесятером. Замен – всего три. Никакой дополнительной замены во время экстра-таймов не предусмотрено. 2015 год – каменный век! 96-я минута: Тьяго Силва перепутал футбол с волейболом и сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти, Эден Азар – 2:1.

А дальше – то самое правило будущих. Годы спустя Тьяго Силва оставит мощнейший след в истории «Челси». Он проведёт за клуб больше 150 матчей, поможет ему выиграть Лигу чемпионов и на четыре сезона станет настоящим министром обороны. Но это будет позже. А в 2015-м Силва на «Бридже» пришёл на угловой и по красивой дуге забросил второй мяч в ворота Куртуа. Голкипер тянулся как мог, но даже его громадного роста не хватило.

Тьяго Силва забил «Челси»

Тьяго Силва забил «Челси»

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Больше голов не было. 1:1 в Париже, 2:2 – в Лондоне – и «ПСЖ», который больше забил на выезде (ещё один рудимент из прошлого!) прошёл дальше. А «Челси» вылетел, не проиграв в ЛЧ-2014/2015 ни одной встречи.

Сезон у лондонцев всё равно получился хорошим. Жозе Моуринью вернул команде титул АПЛ и сдобрил его победой в Кубке лиги. А «ПСЖ» вылетел из ЛЧ уже на следующей стадии. В четвертьфинале команде Лорана Блана попалась «Барселона» с Месси, Неймаром и Луисом Суаресом. Как раз тогда Суарес издевательски «проверил» между ног Давида Луиса и забил на «Парк де Пренс». «Барса» была сказочная и абсолютно по делу выиграла Лигу чемпионов. А «ПСЖ» третий раз подряд не сумел преодолеть стадию четвертьфинала.

Второе пришествие Хиддинка

После победы в АПЛ весной 2015-го «Челси» резко провалился в бездну. Сезон-2015/2016 не задался с самого начала, и к декабрю команда шла в чемпионате на 16-м месте. При всех заслугах Жозе Моуринью перед «Челси» медлить было нельзя. Португальца уволили, а в качестве кризис-менеджера пригласили проверенного Гуса Хиддинка.

В прошлый раз, когда Хиддинк приходил по ходу сезона, «Челси» взял Кубок Англии и был в шаге от финала Лиги чемпионов. И лондонцы почти наверняка сделали бы этот шаг, если бы не арбитр Эвребе, который после ответного полуфинала с «Барселоной» обрёл скандальную славу. Вероятно, чего-то подобного от Гуса ожидали и во время его второго пришествия. Однако всё получилось совсем иначе.

Гус Хиддинк в «Челси»

Гус Хиддинк в «Челси»

Фото: Ian Walton/Getty Images

В чемпионате «Челси» показал худший результат в эпоху Романа Абрамовича – 10-е место. Плюс в этом оказался только один: команда не попала в еврокубки, и это сильно помогло Антонио Конте выиграть АПЛ уже в следующем сезоне. В Лиге чемпионов лондонцы третий раз подряд попали на «ПСЖ» Лорана Блана. И это был самый плюшевый «Челси» за всю историю встреч с Парижем.

Лондонцы показали лишь иллюзию борьбы. Первый матч «ПСЖ» выиграл 2:1, победный гол Эдинсон Кавани забил довольно поздно – на 78-й минуте. Париж выглядел заметно лучше, но формально счёт оставлял «Челси» шансы перед ответной игрой. Однако на «Стэмфорд Бридж» интрига умерла быстро – Адриен Рабьо забил уже на 16-й минуте. На 27-й Диего Коста сравнял, но было очевидно, что «Челси» не отыграться. Более того, во втором тайме «ПСЖ» забил ещё: Ибрагимович отличился после паса Анхеля Ди Марии и установил окончательный счёт. 4:2 по сумме – и самая уверенная победа «ПСЖ» над «Челси» за всё время.

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Дальше четвертьфинала Париж, правда, опять не продвинулся. На этот раз уступили «Манчестер Сити». И вообще, барьер 1/4 финала «ПСЖ» в итоге преодолел только в 2020-м. Тогда добрались до финала, где уступили «Баварии».

Ну а для Гуса Хиддинка «Челси» стал последней серьёзной работой. После этого он какое-то время повозился с молодёжью в Китае, а затем чуть-чуть порулил сборной Кюрасао. Дальше – заслуженный отдых, которым великий Гус наслаждается по сей день.

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