Главный матч лета! «ПСЖ» и «Челси» играют в финале клубного ЧМ! LIVE

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Сегодня, 13 июля, состоится финал клубного чемпионата мира в США. «Челси» и «ПСЖ» сыграют в главном матче турнира. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.
У команд богатая история встреч – восемь игр и 3:2 по победам в пользу французского гранда. Занятно, что больше четырёх голов в матчах этих команд не забивается. В финале какого-либо турнира лондонцы и парижане встречаются впервые.
Путь до финала у «ПСЖ» заслуживает чуть большей похвалы – команда Луиса Энрике в плей-офф обыграла «Интер Майами» (4:0), «Баварию» (2:0) и «Реал» (4:0). «Челси» же оказался сильнее «Бенфики» (4:1), «Палмейраса» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).
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