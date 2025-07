Гвардиола может гордиться своим учеником. Мареска кое в чём уже круче Артеты

Одна из тысячи причин, почему уникален Пеп Гвардиола, – он даёт миру новых интересных тренеров. Ассистенты есть у любого коуча. Но далеко не каждый из них впоследствии становится главным тренером и преуспевает в этом. Пеп и его подручные – особый случай. Точнее, три случая.

Первым был Тито Виланова. Он помогал Гвардиоле строить «золотую» «Барселону» на стыке нулевых и 10-х. После того как Пеп покинул клуб, Виланова стал главным тренером. Нельзя сказать, что он добился какого-то грандиозного успеха. При нём «Барса» шумно вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:7 по сумме двух матчей). Однако Ла Лигу Тито взять удалось.

Наверняка он тренировал бы и дальше. В «Барселоне» или где-то ещё – не так важно. Но, к огромному сожалению, Виланова заболел и в 2014 году скончался от онкологии. Светлая память.

Уже в «Манчестер Сити» Гвардиола сгенерировал ещё двух будущих главных тренеров – Микеля Артету и Энцо Мареску. Артета «выпустился» раньше. Он самостоятельно работает в «Арсенале» с конца 2019-го. АПЛ или ЛЧ он пока не выиграл, однако серьёзный тренерский статус заслужил. Артета вернул «Арсенал» на высокие позиции в Англии. Да, пока без чемпионства. Но в любом случае в последние годы лондонский клуб стабильно высоко. Это очень хорошая тренерская работа.

Энцо Мареска и Микель Артета Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Мареска на высоком уровне только начинает. Уйдя из-под крыла Пепа, он сначала вывел «Лестер» в Премьер-лигу, а затем возглавил «Челси». В Лондоне Энцо отработал полноценный сезон, а теперь дошёл до финала клубного чемпионата мира. У него пока нет такого статуса, как у Артеты. Ещё раз: самостоятельная карьера Марески значительно короче. Однако его потенциал очень велик. Возможно, даже больше, чем у Артеты. И по некоторым тренерским параметрам Энцо превосходит Микеля уже сейчас.

Артета в «Арсенале» начал с двух подряд восьмых мест. Первый сезон он отработал лишь наполовину, так как пришёл только в декабре. Но тем не менее – восьмое место два раза подряд. А потом – пятое. И вновь – без Лиги чемпионов. Были победы в Кубке и Суперкубке Англии. Однако всё же это и близко не так весомо, как место в ЛЧ или уж тем более как победа в АПЛ. И по тому, и по другому «Арсенал» на тот момент сильно изголодался. О чемпионском титуле «канониры» мечтают по сей день.

Артета получил беспрецедентное доверие со стороны руководства. В итоге оно оправдалось. Браво боссам «Арсенала» за прозорливость и терпение. Но для современного футбола, для команды АПЛ с именем и амбициями это уникальный пример. В девяти случаях из 10 на фоне таких результатов тренер был бы уволен. Однако с Артетой произошёл тот самый единственный случай, когда ему позволили продолжить работу, несмотря ни на что.

Мареска в «Челси» дал результат с ходу: место в Лиге чемпионов, победа в Лиге конференций, а теперь ещё и финал клубного чемпионата мира. Победу в ЛК, конечно, не нужно переоценивать. Однако только представьте, какая была бы реакция, если бы «Челси» не выиграл этот турнир. Клуб и так стебут за всё, что можно – а тут добавился бы ещё один жирный повод для шуток. Но в итоге этого не случилось.

Тодд Боули Фото: Getty Images

За годы управления «Челси» Тодд Боули показал, что с тренерами он не церемонится. Очень быстро был изгнан Томас Тухель, которого приглашало прежнее руководство и который, на секундочку, выиграл с лондонцами Лигу чемпионов. Быстро пригласили и быстро уволили Грэма Поттера.

Потом был Маурисио Почеттино. Сезон при нём вышел очень неровным, «Челси» не попал в ЛЧ. Но произошёл прогресс – и у отдельных футболистов, и у команды в целом. Был финал Кубка лиги, где в дополнительное время уступили «Ливерпулю». Плюс пробились в еврокубки. Да, в самые младшие – но тем не менее. Однако с Почем всё равно расстались.

Если бы Мареска не дал результат, нет сомнений, его постигла бы та же судьба, что и других тренеров «Челси» эпохи Боули. Он пришёл под дикое давление. Он пришёл из Чемпионшипа в команду с бешеным гонором, большими амбициями и такими же большими деньгами. И в то же время – с флёром тотального беспорядка и хаоса. И Энцо справился.

Кстати, о деньгах. «Челси» тратит очень много, это никак нельзя оспорить. Однако сколько готовых звёзд купил Боули? Что при Мареске, что до него. Лондонцы вкладываются в потенциал. Они выкладывают огромные деньги не за готовых игроков. Они берут тех, у кого, безусловно, есть сильные качества – но их ещё нужно развить.

Мареска делает это. Он вытаскивает лучшее из футболистов, которые у него есть. Он не боится экспериментировать, придумывает игрокам новые позиции. Номинальные фланговые защитники Марк Кукурелья и Мало Гюсто при владении регулярно заходят в середину поля. Мойсес Кайседо действует и в центре полузащиты, и справа в обороне. Педру Нету и Нони Мадуэке (который, кстати, едет к Артете в «Арсенал») частенько играют фулбеков. Хотя изначально оба – атакующие футболисты. Энцо Фернандес, который блеснул в сборной Аргентины в роли «восьмёрки», теперь действует ближе к нападению – на месте левой «десятки». Хотя и ниже он по необходимости тоже опускается.

Мануэль Пеллегрини и Энцо Мареска Фото: Boris Streubel/Getty Images

Возможно, умение вытаскивать из футболистов лучшее и создавать для них максимально комфортные условия Мареска перенял у другого учителя – Мануэля Пеллегрини. Энцо играл под руководством чилийца в «Малаге», а позже работал в его штабе в «Вест Хэме». Если у Гвардиолы – игроки под тактику, то у «инженера» Пеллегрини – тактика под игроков. Чилиец очень адаптивен. И, вероятно, часть своей адаптивности он передал Мареске.

«Челси» – трансформер. Команда не догматична. Потому что не догматичен тренер. И в этом, как кажется, ещё одно преимущество Марески перед Артетой. Энцо не пытается никого копировать. В частности, он не пытается копировать Пепа. Мареска наверняка вдохновляется какими-то его идеями. Но, очевидно, он понимает, что у него нет того подбора футболистов, с которым можно играть, как праймовый «Сити», и добиваться результата. Поэтому итальянец экспериментирует и пробует разное. Нет зацикленности на владении или на какой-то одной схеме. «Челси» может быть разным. И в этом сила команды и персонально Марески.

Микель Артета и Мартин Эдегор Фото: Eddie Keogh/Getty Images

О том, что у Артеты есть трудности с мышлением out of the box, говорят давно. Испанец – настоящий контроль-фрик. Всё должно быть максимально чётко и вышколено. И, в принципе, в этом нет ничего плохого. Однако если то, что тренировали, по каким-то причинам не работает, Артете трудно перестроиться.

В этом смысле символ «Арсенала» – Мартин Эдегор. Это игрок высочайшего класса, очень талантливый. Но он мало рискует. В соцсетях можно найти целые видеонарезки, где Эдегор выбирает самые простые варианты для передачи. Надёжные, с минимальным риском потери. Однако – простые. Low risk, low reward – невысокий риск, но и вознаграждение мизерное. Это большая проблема Эдегора, Артеты и всего «Арсенала».

Английский сезон стартует уже скоро, мы и глазом моргнуть не успеем. Мареска и Артета встретятся вновь. В прошлом сезоне на «Стэмфорд Бридж» была ничья 1:1, а на «Эмирейтс» сильнее оказался «Арсенал» – 1:0.

Артета, пускай не был чемпионом, всё равно знает, как подтвердить успех. «Арсенал» не опускается ниже второго места три сезона подряд. Сможет ли подтвердить успех прошедшего сезона Мареска, узнаем. Залезть на вершину гораздо проще, чем на ней удержаться. Для большого тренера и большой команды важна стабильность. И в этом смысле следующий сезон для «Челси» и Марески очень важен.

При этом зайти в АПЛ-2025/2026 Энцо может в статусе чемпиона мира. Учитель Пеп сошёл с дистанции в 1/8 финала. Артета вовсе не участвует. А Мареска – уже в финале. Дойти до главного матча – уже круто. А если удастся выиграть, да ещё и у монструозного «ПСЖ», Мареска и «Челси» получат +100 к статусу и уважению. И +1 для клубного музея.