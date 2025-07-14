Клуб РПЛ до сих пор не знает, где сыграет часть домашних матчей. Что с «Пари НН»?

Если представить, что РПЛ живёт в здоровой ауре и без всех этих скандалов, то история с «Пари НН», возможно, стала бы самой громкой. Но сейчас она проходит максимально незаметно. Ведь многие понимают: есть куда более важные поводы для обсуждения, чем клуб, который не знает, где проведёт большинство матчей до сентября.

Да-да. Такой вот парадокс. Календарь РПЛ известен, названо даже время начала встреч, однако нижегородцы определились только с местом проведения 1-го тура – повезут «Краснодар» любоваться Казанью, а не родным городом. Впрочем, южане, учитывая матч за Суперкубок России, могут из Татарстана даже не уезжать.

Стадион в Нижнем ремонтируют. Команда вернется туда в лучшем случае к сентябрю

Да, об этом стало известно ещё в конце прошлого сезона. Руководство клуба объявило, что городская арена закрывается. Причём это решение не самого «Пари НН», а региона. И так уж получилось, что параллельно на нём будет проходить крупное мероприятие «Росатома» – отпразднуют 80 лет атомной промышленности. Ожидаются около 30 тысяч человек и большое ивент, который продюсирует Игорь Крутой. Никаких совпадений, если что. И ремонту это не помешает.

Давид Мелик-Гусейнов генеральный директор «Пари НН» «Работа идёт полным ходом. Я уже говорил, что, помимо каких-то внешних косметических историй, будет проведён капитальный ремонт крыши, которая местами пришла в негодность — её нужно заменить. А крыша — это всегда очень сложный момент, особенно на стадионе, потому что всё может сыпаться на поле, как бы его там ни охраняли, ни застилали. Поле может быть повреждено, поэтому стадион допускает, что будет ещё проведение рекультивации газона после ремонта крыши. Эти процессы были запланированы ещё 1,5 года назад, когда обсуждалось выделение средств на стадион. Он ведь на бюджете государства. А те мероприятия, о которых вы говорите, встраиваются по ходу, то есть там можно уже быстро принять решение, согласовать какие-то технологические паузы».

При этом очевидно: такое мероприятие не дело исключительно одного дня – нужно провести монтаж оборудования и демонтаж. Именно поэтому в клубе рассчитывают вернуться на родной стадион только в сентябре. И то при идеальных условиях, если параллельно ещё и завершится ремонт.

Почему «Пари НН» играет в Казани и что будет с остальными матчами?

Изначально приоритетным вариантом был Саранск. В Нижнем не скрывали, что провели переговоры с властями Мордовии об аренде стадиона. Но упёрлись в неприятную ситуацию: несмотря на современное технологическое оснащение, арена не оборудована системой Fan ID. Мелик-Гусейнов уточнял, что регион выразил желание закупить необходимые технологии. С его слов, их уже даже привезли в Саранск и в ближайшее время начнут устанавливать. РПЛ не против проведения матчей «Пари НН» именно там, ведь территориально это ближе (287 км), чем Казань (322 км). Другой момент – к какому времени систему Fan ID установят. Это пока загадка.

В недавнем комментарии для «РБ Спорт» босс клуба заявил, что по локации проведения второй домашней встречи понимания пока нет. И среди претендентов – Саранск и Москва. Хотя второй домашний матч – с «Локомотивом» – пройдёт уже 2 августа, то есть через три недели. В этом же месяце у команды кубковая встреча с «Ростовом» на своём поле плюс игра с махачкалинским «Динамо» в РПЛ. И каждый из этих соперников до сих пор не знает, где состоится игра.

Стадион в Саранске Фото: РИА Новости

Это ведь проблема не только клубов, но и болельщиков. Кто-то же планирует поездки сильно заранее. Так что в этом плане Нижний действительно подводит людей, которые хотели бы посетить их встречи. Понятно, что в скором времени клуб определит-таки место проведения своих игр. Но осадок всё равно останется.