Топ-события воскресенья: финалы КЧМ и мужского Уимблдона, «Матч года» в хоккее и бокс

Яркое 13 июля: «Челси» — «ПСЖ», Синнер против Алькараса, игры «Зенита» и «Спартака», бой Хатаева, а ещё волейбол и «Тур де Франс»!

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⚽️ 2:30: «Торонто» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: у Миранчука нет результативных действий с 29 мая. Прорвёт ли его в Канаде?

Битва аутсайдеров Восточной конференции МЛС. «Атланта» занимает третье с конца место в таблице, «Торонто» — предпоследнее. У клуба из штата Джорджия большие проблемы — ни одной победы в четырёх предыдущих матчах (одна ничья, три поражения). На этом отрезке «Атланта» забила всего один мяч, а россиянин Алексей Миранчук не отметился результативными действиями. В прошлом году соперники обменялись домашними победами. А кто добьётся успеха на этот раз?

Как сложился для «Атланты» прошлый матч: «Атланта» с Миранчуком не смогла одолеть «Ди-Си Юнайтед», но прервала серию из 3 поражений

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нэшвилл», МЛС

Интрига: чья победная серия прервётся в предстоящем матче?

После возвращения с клубного чемпионата мира «Интер Майами» одержал две победы подряд в регулярке МЛС. Сначала он разгромил «Монреаль» (4:1), а потом справился с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1). Обе встречи команда провела на выезде, а Лионель Месси забил в них суммарно четыре мяча. К слову, у аргентинца великолепная статистика — он оформил дубль в каждом из четырёх предыдущих матчей в МЛС. «Интер» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Нэшвилл» — второе. И тот, и другой клубы одержали по четыре победы подряд.

🥊 3:00: Дэвид Моррель (Куба) — Имам Хатаев (Россия), рейтинговый бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли россиянин с самым сложным испытанием в жизни?

В ночь с 12 на 13 июля состоится турнир The Ring III, в рамках которого пройдёт большое количество ярких поединков. Особенный интерес вызывает бой, в котором примет участие российский боксёр. Имам Хатаев столкнётся с кубинцем Дэвидом Моррелем. Непобеждённого Чеченского Тайсона ждёт самое сложное испытание в карьере. Кроме того, незадолго до поединка появились новости, что россиянин был дисквалифицирован за допинг на любительском уровне. Любопытно, скажется ли вся эта ситуация на готовности Хатаева к сражению.

🥊 6:00: Шакур Стивенсон (США) — Уильям Сепеда (Мексика), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: американская суперзвезда докажет всем свой реальный уровень?

На том же турнире The Ring III выступит американская суперзвезда — Шакур Стивенсон. Правда, в последнее время его часто обвиняют в кризисе. Но теперь на пути крепкий соперник. Непобеждённый мексиканец Уильям Сепеда должен стать хорошей проверкой на прочность. Подогревает интерес конфликт Шакура с Турки Аль аш-Шейхом. Функционер подстёгивает боксёра на то, чтобы тот наконец-то преобразился, продемонстрировал ожидаемое шоу. А вот если Стивенсон оступится, может очень сильно потерять свою ценность.

🏐 🎦 12:45: Япония — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кому достанется четвёртая победа?

Самой ожидаемой и зрелищной в Тибе будет встреча команд Японии и Бразилии. Южноамериканки катком прошлись уже по всем лидерам. И даже травма Аны Кристины, полученная во второй день в матче с француженками, никак не повлияла на настрой бразильских волейболисток. Теперь для полноты коллекции команде Зе Роберто нужно одолеть Японию, которая дома смотрится безупречно. Сборная Страны восходящего солнца выиграла на своей площадке все три встречи и вернула себе место в тройке лидеров. Получится ли японкам порадовать своих болельщиков четвёртой победой или, как это было в Стамбуле, южноамериканки всё же огорчат местную публику?

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 9, Шинон — Шатору, 174,1 км

Интрига: ещё один шанс для спринтеров!

У спринтеров появилась очередная возможность для того, чтобы себя проявить. Девятый этап многодневки так же является плоским, как и предыдущий. На дистанции отсутствуют категорийные подъёмы, а сумма набора высоты составляет 1400 метров. В Шатору также ожидается групповой финиш. Но кто окажется быстрее остальных? Сумеют ли гонщики избежать серьёзных завалов на петле и какое место в этой истории уготовано генеральщику Тадею Погачару? Вопросы интригующие, однако ответы на них являются не менее интересными!

🏆 🎾 15:00*: Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 4) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 8), Уимблдон, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Кудерметова свой первый титул на «Шлеме»?

Вероника Кудерметова второй раз в карьере добралась до финала ТБШ в парном разряде. На Уимблдоне-2021 вместе с Еленой Весниной они проиграли в битве за титул интернациональной паре Се Шувэй/Элисе Мертенс. Спустя ровно четыре года Вероника – снова в финале Уимблдона, однако уже вместе с Мертенс, а противостоять им будет всё та же Се Шувэй, но теперь с Еленой Остапенко из Латвии. Кстати, в таких сочетаниях эти пары играли совсем недавно на крупном грунтовом турнире в Риме, и тогда дальше по сетке прошли Кудерметова и Мертенс.

⚽️ 17:00: «Спартак» Москва — «Спартак» Суботица, товарищеский матч

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Интрига: кто победит в матче двух «Спартаков»?

11 июля «Спартак» провёл товарищеский матч с «Родиной». Красно-белые одержали непростую победу (2:1), а Деян Станкович посмотрел в деле на нескольких молодых игроков. «Спартак» выставил приближённый к резерву состав, а победный гол оформил легионер Хесус Медина. Во встрече с сербским «Спартаком» российский клуб наверняка сыграет основой. Команда из Суботицы завершила прошлый регулярный чемпионат Сербии на 13-м месте в таблице. По итогам плей-офф «Спартак» поднялся на 12-ю строчку.

🏒 18:00: Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ, «Матч года»

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Интрига: что возьмёт верх: мастерство или подготовленность?

В прошлом году «Матч года» начался с уверенного первого периода в исполнении энхаэловцев, однако после кахаэловцы, предсезонная подготовка которых стартовала раньше, отыгрались, и у них была прекрасная возможность победить. Результат в этом матче не так важен (точнее говоря, вообще безразличен). Главное состоит в том посыле, который несёт эта встреча. И, конечно же, в том, чтобы пришедшие люди получили удовольствие. Забросят ли в этом году ещё больше шайб или нас ожидает борьба, в которой всё же будет оглядка на оборону?

🏆 🎾 18:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Уимблдон, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 13-я серия противостояния Алькараса с Синнером?

Третий раз за сезон в финале мужского одиночного разряда «Шлема» сойдутся первая и вторая ракетки мира. И вслед за «Ролан Гаррос» в главном матче Уимблдона снова сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Это будет уже 13-й поединок двух лучших теннисистов современности, и пока по личным встречам лидирует испанец — 8-4. Причём он выиграл последние пять встреч, включая финалы Рима-2025 и «Ролан Гаррос» — 2025. Сейчас на счету Карлоса пять титулов на ТБШ, а у Янника — три. Кто пополнит свой лицевой счёт в это воскресенье?

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Войводина», товарищеский матч

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Интрига: «Зенит» снова раскатает клуб из Сербии?

Ещё один матч «Зенита» с зарубежным клубом. Ранее сине-бело-голубые разгромили «Црвену Звезду» (3:0) и «Сьон» (5:2). «Войводина» завершила прошлый сезон на шестой строчке в таблице чемпионата Сербии. Она уже встречалась с «Зенитом» осенью 2024 года и потерпела поражение — 1:4. К слову, тогда дублем в составе российского клуба отметился нападающий Александр Соболев. Как будет на этот раз?

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🏐 🎦 21:00: Сербия — Турция, Лига наций, женщины, предварительный этап

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Интрига: удивит ли Тияна Бошкович сборную Турции?

Сборная Сербии наконец-то нашла недостающий пазл в своей игре – это возвращение в состав Тияны Бошкович. С появлением диагональной мирового уровня команда Зорана Терзича одержала уже две победы в трёх встречах. И сербки вполне могут красиво завершить выступление на предварительном этапе Лиги наций, обыграв сборную Турции. Тем более что турчанки уже оступились на этой неделе в матче с Чехией, которая стоит ниже в турнирной таблице. Так почему бы и Сербии не повторить успех чешских волейболисток?

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🏆 ⚽️ 22:00: «Челси» — «ПСЖ», клубный чемпионат мира — 2025, финал

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Интрига: «ПСЖ» завоюет ещё один трофей?

В сезоне-2024/2025 «ПСЖ» выиграл почти всё, что можно — Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны, Лигу чемпионов. Теперь команда Луиса Энрике находится в шаге от победы в клубном чемпионате мира. В полуфинале французский клуб показательно легко раскатал «Реал» (4:0). Весной «Челси» стал победителем Лиги конференций и вернулся в Лигу чемпионов. Сможет ли команда Энцо Марески остановить машину Энрике? Или «ПСЖ» снова победит?