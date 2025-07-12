ЦСКА взял трофей в первом матче Челестини! Победу над «Краснодаром» добыли старым оружием

ЦСКА завоевал первый трофей под руководством Фабио Челестини! Армейцы победили в Суперкубке России нового чемпиона «Краснодар». Московская команда взяла этот приз в восьмой раз, и во всех случаях – с Акинфеевым.

За несколько часов до матча «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто. В заявку на Суперкубок бразилец, разумеется, не попал, да и остальные новички (Корякин, Стежко, Жубал и Густаво Сантос) остались на скамейке. У ЦСКА единственный дебютант Матеус Алвес также начал встречу как запасной.

С первого удара по мячу команда Челестини активно включилась в высокий прессинг, несмотря на 30-градусную жару в Казани. ЦСКА боролся за инициативу с «Краснодаром», но армейцам было непросто в центре поля. За весну при схеме с «ромбом» они привыкли иметь численное преимущество в средней линии, а теперь с классическими 4-4-2 не всегда успевали перекрывать центрхавов «быков» против их системы 4-3-3. Облякову и особенно ориентированному на оборону Кисляку приходилось разрываться между оппонентами. Иногда свободным между линиями оставался Сперцян.

Поначалу на поле было многовато сумбура и брака из-за нехватки практики у футболистов и огромного желания биться за трофей. Игрокам требовалось время, чтобы поймать нужную волну. Однако потом всё более очевидным становился перевес «Краснодара». У Мурада Мусаева сыгранная команда, тогда как у Челестини – сырая с точки зрения адаптации к тренерским идеям. В отличие от матчей с сербами на Братском кубке, у ЦСКА не получалось улетать в атаку через быстрые переводы на фланги. Чемпион подготовился к этому – нападающих Мусаева и Шуманского отрезали от остальных. Хотя Глебов за счёт скорости и смелости несколько раз обыгрывал своих соперников.

В первом тайме «Краснодар» превзошёл ЦСКА – как по количеству входов в чужую штрафную, так и по ударам. В нескольких эпизодах, которые, может быть, и не казались голевыми, армейцы избежали худшего только благодаря своевременным выходам из ворот Акинфеева. У «быков» хорошие возможности отличиться упустили Диего Коста (загубил первый момент, пробив головой из убойной позиции выше цели – ЦСКА проиграл стандарт у своих ворот), Кордоба и Виктора Са. Впрочем, перед перерывом, когда краснодарцы чуть-чуть «подсели», красно-синие показали зубы, заработав аплодисменты от своего нового тренера.

Фабио Челестини Фото: РИА Новости

В дебюте второго тайма ЦСКА взял мяч под контроль и провёл серию позиционных атак. И уже третьей минуте после перерыва команда Челестини забила! Сработало старое оружие – стандарт. После подачи с левого фланга Виллиан Роша выиграл позицию у Оласы и сделал скидку во вратарскую, где Дивеев опередил Черникова. Краснодарцы указывали на игру рукой – гол проверялся VAR, однако никакого фола не нашли.

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Судя по всему, «Краснодару» не хватило энергии в их интенсивном футболе с игрой один на один. Ещё нужно добирать форму по ходу сезона. Мусаев подождал около 20 минут и произвёл тройную замену, выпустив в числе прочих новичка Густаво Сантоса. Бразилец занял позицию правого вингера. Тут же устроил мини-конфликт со своим соотечественником Мойзесом после жёсткого фола. Челестини тоже сделал любопытную перестановку, выпустив форварда Койта правым полузащитником. Глебов передвинулся налево.

Густаво Сантос запомнился несколькими яркими нестандартными действиями. В этом смысле – настоящий бразилец. Более глубокие выводы о нём будем делать позже. Однако и замены не помогали «Краснодару» перевернуть встречу. ЦСКА выигрывал ключевые единоборства в своей штрафной, разве что при стандартах испытывал трудности. Последней надеждой «быков» стал банальный навал.

На 89-й минуте «Краснодар» подставил Мозес Кобнан. Спровоцировал стычку с Гаичем и заработал удаление. Другое дело, заслуживала ли пощёчина красной карточки? По мнению судьи Чистякова – да. Итоговая статистика ударов – 12:11 в пользу команды Мусаева (в створ – 3:3). Однако в меньшинстве в компенсированное время «быки» не создали вообще ничего.