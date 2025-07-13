Легионеры ЦСКА и «Краснодара», четыре новичка «Крыльев». Трансферы недели в РПЛ

Уходящая неделя оказалась богатой на трансферы РПЛ. Особенно усердствовали «Сочи» и «Крылья Советов». В то же время ЦСКА и «Краснодар» купили по бразильцу, а «Рубин» — защитника сборной Гондураса.

Дуглас Аугусто: «Нант» → «Краснодар» (€ 6,5 млн)

Дуглас Аугусто Фото: fckrasnodar.ru

Пока что это самая дорогая покупка «Краснодара» в нынешнее трансферное окно. Аугусто — второй футболист, который этим летом приехал в состав чемпиона России из Франции. Первым стал защитник Жубал — ранее он выступал за «Осер». 28-летний Аугусто набрал 7 (4+3) очков по системе «гол+пас» в 30 матчах в прошлом сезоне. 28-летний полузащитник выполняет огромный объём работы и способен преодолевать большую дистанцию в ходе встречи. Новичок подписал с «Краснодаром» контракт на три года.

Матеус Алвес: «Сан-Паулу» → ЦСКА (€ 5,1 млн)

Матеус Алвес Фото: pfc-cska.com

Первый новичок армейского клуба в нынешнее трансферное окно. Алвес — воспитанник «Сан-Паулу», который играл за первую команду с начала 2025 года. 15 матчей, две голевые передачи — статистика 20-летнего футболиста в форме бразильского клуба. Алвес заключил контракт с ЦСКА до 2030 года. Он попал в заявку на игру Суперкубка России с «Краснодаром» (1:0), но остался в запасе. Основная позиция Алвеса на поле — атакующий полузащитник. Бразилец в интервью пресс-службе ЦСКА отнёс к числу своих сильных сторон контроль мяча.

Дениль Мальдонадо: «Университатя» → «Рубин» (€ 1,6 млн)

Дениль Мальдонадо Фото: rubin-kazan.ru

Казанский клуб купил защитника сборной Гондураса. Мальдонадо оказался в Европе в начале 2024 года — румынская «Университатя» сначала арендовала футболиста, а потом купила его за € 500 тыс. Теперь она продала игрока в три раза дороже. Мальдонадо подписал контракт с «Рубином» на четыре года. В прошлом сезоне 27-летний защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и заработал семь жёлтых карточек. Дебютировал за сборную Гондураса в 2019 году и с того момента провёл за неё 41 встречу. На прошедшем в США Золотом кубке КОНКАКАФ выходил на поле с капитанской повязкой.

Антон Зиньковский: «Спартак» → «Сочи» (аренда)

Антон Зиньковский Фото: pfcsochi.ru

Было очевидно, что возвращение Зиньковского в «Спартак» станет краткосрочным. Вторую половину прошлого сезона Антон провёл в «Крыльях Советов» — аренда. В Самаре Зиньковский играл постоянно, однако не порадовал приятными цифрами — один голевой пас в 11 матчах. Поскольку Деян Станкович сохранил пост главного тренера «Спартака», стало понятно, что футболисту нужно искать новую команду. И он нашёл — аренда в «Сочи» до конца сезона-2025/2026. Сможет ли 29-летний вингер реанимировать карьеру на юге России?

Роман Ежов: «Крылья Советов» → «Сочи» (свободный агент)

Роман Ежов Фото: pfcsochi.ru

Ежов играл за «Крылья Советов» с 2020 года. За его трансфер самарский клуб заплатил «Чертаново» € 200 тыс. Роман отыграл за волжан 142 матча, забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач. Теперь 27-летний футболист подписал контракт с «Сочи» до 2028 года. В черноморском клубе он воссоединится с Зиньковским, с которым они вместе выступали за «Крылья». «Сочи» взял шесть новичков, но купил только одного. В остальном — аренды и свободные агенты.

Мохамед Конате: «Эр-Рияд» → «Ахмат» (свободный агент)

Мохамед Конате Фото: fc-akhmat.ru

Конате — лучший бомбардир в истории «Ахмата» (34 гола). Речь о периоде после того, как клуб сменил название — это произошло в 2017 году. Мохамед играл за «Ахмат» с 2021 по 2024 год, после чего укатил в Саудовскую Аравию. Он провёл один сезон в арабской стране и вернулся в Грозный в статусе свободного агента. По словам агента игрока Дмитрия Селюка, «Ахмат» сделал такое предложение, от которого нельзя было отказаться. Это уже шестой новичок грозненского клуба в межсезонье. Кстати, летом 2023 года Конате получил российский паспорт.

Никита Кокарев: «Химки» → «Крылья Советов» (свободный агент)

Никита Кокарев Фото: pfcks.ru

Ещё один футболист «Химок», который нашёл себе новое место работы в РПЛ. В прошлом сезоне Кокарев провёл 25 встреч во всех турнирах, пропустил 47 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Не будь спасений Никиты, «Химки» могли бы покинуть РПЛ и по спортивному принципу. Теперь Кокарев попробует себя в «Крыльях Советов» — контракт подписан на три сезона. В межсезонье состав самарского клуба покинули два вратаря. Богдан Овсянников отправился в «Оренбург», а Иван Ломаев пока не нашёл себе новую команду.

Алексей Сутормин: «Зенит» → «Крылья Советов» (свободный агент)

Алексей Сутормин Фото: pfcks.ru

Алексей начал прошлый сезон в «Зените», но уже в августе перебрался в «Ростов». Донской клуб арендовал опытного футболиста до лета 2025 года. В итоге Алексей отбегал 33 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Истёк срок аренды, а вместе с ним — срок контракта с «Зенитом». Алексей стал четырёхкратным чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а вот в «Крыльях» придётся решать совсем другие задачи.

Иван Лепский: «Динамо» → «Крылья Советов» (аренда)

Иван Лепский Фото: pfcks.ru

В прошлом сезоне Лепский поиграл и за «Динамо», и за «Сокол». Правда, в столичной команде в основном выступал в Кубке, а в РПЛ его выпустили только на три встречи. Аренда в «Сокол» на вторую часть сезон выглядела логичной. Там Иван отыграл 12 матчей в Первой лиге. 20-летний защитник пока не дорос до уровня основы московского «Динамо», поэтому снова временно покинул бело-голубых. На этот раз уехал в клуб РПЛ. За несколько дней до этого Лепский продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.

Химми Марин: «Оренбург» → «Крылья Советов» (свободный агент)

Химми Марин Фото: pfcks.ru

Марин — шестой новичок самарского клуба. «Крылья» либо берут свободных агентов, либо договариваются об арендах. Марин играл в России с 2022 года — всё это время он представлял «Оренбург». В 89 встречах в составе клуба костариканец забил 16 мячей и отдал девять голевых передач. На этой неделе Марин нашёл себе новое место работы, а его бывший клуб вернули в РПЛ. 27-летний футболист подписал контракт с «Крыльями» до 2028 года.

Михаил Игнатов: «Спартак» → «Сочи» (свободный агент)

Михаил Игнатов Фото: pfcsochi.ru

Игнатов переехал в черноморский клуб в статусе свободного агента. 1 июня «Спартак» объявил об уходе футболиста в связи с истечением срока контракта. По информации телеграм-канала «КБ Телега», на игрока претендовали «Торпедо» и «Балтика». Но в итоге Михаил оказался в другом клубе, который завоевал повышение в классе. В прошлом сезоне Игнатов провёл на поле всего 212 минут в РПЛ — 25-летний полузащитник явно рассчитывал на другие цифры. Посмотрим, получится ли проявить себя под руководством испанского тренера Роберта Морено.

Другие переходы:

«Рубин» продал защитника Рустама Ашурматова в иранский «Эстегляль» за € 500 тыс.;

Даниил Мартовой перешёл в «Шинник» в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 22-летний фланговый нападающий играл за «Сочи»;

«Балтика» объявила об уходе полузащитника Владислава Лазарева. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. После этого футболист перебрался в «Сокол»;

«Сочи» арендовал у «Зенита» 21-летнего полузащитника Дмитрия Васильева. Договор рассчитан на один сезон;

Вратарь Илья Свинов расторг контракт с «Балтикой», после чего заключил соглашение с «Родиной»;

«Зенит» отправил защитника Матвея Бардачёва в «Урал». Аренда до конца сезона-2025/2026;

Фланговый защитник Данила Ведерников перешёл в «Оренбург». Он сделал это в статусе свободного агента;

Защитник Максим Храмцов перешёл из махачкалинского «Динамо» в «Ротор». Сумма трансфера составила € 33 тыс.;

Полузащитник Антон Крачковский перебрался в «Черноморец» из махачкалинского «Динамо». Аренда до конца сезона-2025/2026;