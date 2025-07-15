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Чемпионат России: состав Оренбурга в РПЛ — кто ушёл и пришёл в летнее окно, трансферы, какие позиции необходимо усилить

С каким составом «Оренбург» возвращается в РПЛ? Летом команда потеряла почти всех лидеров!
Анатолий Романов
С каким составом «Оренбург» возвращается в РПЛ
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Но руководство клуба обещает усиление. Иначе — не выжить.

Возвращение «Оренбурга» в РПЛ не только праздник для клуба, но и проблема. После вылета из элиты команду перестраивали под Первую лигу, а теперь, всего за несколько дней до старта чемпионата, необходимо полностью менять вектор трансферной деятельности. Рассказываем, кого потеряли оренбуржцы летом, кого подписали и сколько позиций должны усилить, чтобы не превратиться в «мальчиков для битья».

Кирилл Волженкин
Кирилл Волженкин
президент «Оренбурга»

«Проблем с финансами у нас как не было, так и не будет в этом сезоне, это 100%. А что касается изменений, безусловно, сейчас понимаю, что будем играть в РПЛ — будут дополнительные трансферы. У нас появилась возможность более активно работать на международном трансферном рынке. Так что я думаю, что болельщикам нужно ждать новых футболистов в ближайшее время».

«Оренбург» потерял в летнее окно бо́льшую часть основной обоймы. Ушли голкипер Богдан Москвичёв, защитники Данила Прохин, Максим Сидоров, полузащитники Брайан Мансилья, Химми Марин, Иван Башич, Ярослав Михайлов и некоторые другие футболисты, игравшие меньше. В общей сумме оренбургский клуб покинули за межсезонье 12 человек – фактически целая команда!

Кто ушёл из «Оренбурга»:

  • в. Богдан Москвичёв, «Зенит» (вернулся из аренды);
  • з. Максим Сидоров, «Ахмат» (€ 800 тыс., по данным Transfermarkt);
  • з. Данила Прохин, «Ростов» (вернулся из аренды);
  • з. Казымджан Караташ, «Галатасарай» (вернулся из аренды);
  • з. Андрей Малых, без клуба (свободный агент);
  • п. Брайан Мансилья, «Ахмат» (€ 1,7 млн);
  • п. Томас Муро, «Индепендьенте Ривадавия» (€ 500 тыс.);
  • п. Габриэль Флорентин, «Аргентинос Хуниорс» (свободный агент);
  • п. Химми Марин, «Крылья Советов» (свободный агент);
  • п. Иван Башич, «Астана» (свободный агент);
  • п. Ярослав Михайлов, «Зенит» (вернулся из аренды);
  • н. Джастин Куэро, «Эмелек» (отдан в аренду).
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Разумеется, в «Оренбурге» не могли просто ждать, чем закончится история с «Торпедо». На фоне таких потерь клуб должен был подписывать новичков под выступление в Первой лиге. В результате новичков оказалось почти столько же, сколько и ушедших игроков – 11 человек, кроме того, один футболист возвращён из аренды.

Кто пришёл в «Оренбург»:

  • в. Богдан Овсянников, «Крылья Советов» (свободный агент);
  • в. Андрей Ходанович, «Чайка» (вернулся из аренды);
  • з. Данила Ведерников, «Астрахань» (свободный агент);
  • з. Анри Чичинадзе, «Черноморец» (свободный агент);
  • з. Станислав Поройков, «Химки» (свободный агент);
  • п. Владислав Камилов, «Ахмат» (свободный агент);
  • п. Ираклий Квеквескири, «Факел» (свободный агент);
  • п. Александр Ломакин, «Енисей» (свободный агент);
  • п. Евгений Болотов, «Ротор» (свободный агент);
  • п. Данила Шилов, «Родина» (свободный агент);
  • н. Гедеон Гузина, «Черноморец» (€ 54 тыс.);
  • н. Иван Гулько, «Тюмень» (свободный агент).
Ираклий Квеквескири

Ираклий Квеквескири

Фото: ФК «Оренбург»

Новичков с достаточно большим опытом игры в элите мало. Камилов провёл 109 матчей за «Уфу» и «Ахмат», Квеквескири – 80 встреч за «Факел». При этом последнему уже 35 лет. Из остальных болельщикам запомнился в РПЛ разве что Гузина, сыгравший за «Балтику» 18 раз, когда калининградцы вылетали. Пару мячей соотечественник оставшегося в «Оренбурге» боснийского тренера Владимира Слишковича в том сезоне положил, причём один из них (да ещё и победный) – в ворота оренбуржцев.

Остальных трудно назвать качественным усилением под РПЛ. У Овсянникова 17 матчей в элите за «Крылья Советов», у Ведерникова – 11 за «Ростов» и «Пари НН», у Ломакина – два за «Урал», а у Ходановича – один в «Оренбурге». Чичинадзе, Поройков, Болотов, Шилов и Гулько (последние трое вернулись в клуб) вообще будут дебютантами высшего дивизиона, если не уйдут и сыграют в новом сезоне.

Ещё одна ожидаемая потеря «Оренбурга» – Александр Коваленко. Экс-полузащитник сборной России близок к возвращению в «Сочи». Пусть 21-летний игрок не раскрылся в оренбургской команде, как и ранее в «Зените», это тоже сокращение обоймы Владимира Слишковича.

Реакция на замену «Торпедо» на «Оренбург»:
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение

Если бы «Оренбург» начинал чемпионат сегодня, то его состав мог бы выглядеть приблизительно так: в воротах – Сысуев, в защите – Зотов, Татаев, Хотулёв и подписанный летом Ведерников, в полузащите – Рыбчинский и новички Камилов с Квеквескири, в группе атаки – Томпсон, Гюрлюк и Сахархизан. Справилась бы такая команда в 1-м туре с ЦСКА? Даже дома – вряд ли.

Более-менее укомплектованы у «Оренбурга» вратарская линия и с натяжкой – центр обороны, где есть ещё Касимов и Сыщенко, а также нападение с конкуренцией между иранским лучшим бомбардиром прошлого сезона, Гузиной и Савельевым. Остальные позиции точно требуют усиления. Очевидно, прежде всего – фланги защиты. «Оренбургу» действительно нужно найти классных иностранцев, способных тащить команду в РПЛ, как отыскали в 2022-м, когда подъехала банда из Аргентины в лице Веры, Мансильи и Флорентина. Свободные вакансии есть – пока у клуба только пять легионеров в заявке.

До закрытия летнего окна в РПЛ ещё почти два месяца. Времени на подписание новичков у «Оренбурга» как будто с избытком. Но если затянуть с трансферами до последнего, то в середине сентября клубу, возможно, придётся думать уже о следующем сезоне в Первой лиге.

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