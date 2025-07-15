Критика, обожание и слёзы. Примерно таким будет путь Жерсона в «Зените»

Сначала будут критиковать. Ещё до момента выхода на поле. Ведь общественности не нравится, когда кто-то приходит в какой-то клуб за большие деньги. Так было всегда – тут даже не надо писать: а вот если бы была Лига чемпионов… Когда она была, тот же «Зенит» ругали за траты на Халка, Витселя, Хави Гарсию, а потом – за Вендела, Малкома и других. Негатив, кстати, был не только в сторону Петербурга. «Спартаку», «Краснодару» или ЦСКА тоже порой доставалось. Пусть и не в таком количестве.

С Жерсоном будет то же самое. Даже если он сделает хет-трик уже в первом своём матче. Накидываться сначала будут даже не на него, а на образ. Потом, возможно, и на самого игрока. Ведь никто представить не может, что у парня в первое время не пойдёт. Хотя будут объективные причины: в первую очередь – адаптация. Да, бразилец до этого залетал в европейские лиги, так что опыт за пределами страны есть. Но при этом мы видим пример того же Луиса Энрике. Он явно не стал разрывать с первых же матчей в России. Хотя, в отличие от Жерсона, провёл часть сборов. Новичок же «Зенита» начнёт играть, по сути, без тренировок. До старта РПЛ – неделя. Не так давно для бразильца закончился клубный ЧМ. И непонятно, в каком бразилец состоянии. Нужно нормализовать форму, влиться в коллектив, а это время. Однако максимальные ожидания будут с первой минуты появление Жерсона на поле. Может, это правильно. Так и должно быть.

Презентация Жерсона в «Зените» Фото: fc-zenit.ru

Потом Жерсоном будут восхищаться. Этот момент непременно настанет. Это всё-таки не подросток Педро. И даже не Луис Энрике, который старше по паспорту, но, возможно, не по сути. Это сформировавшийся футболист, стабильно вызывающийся в сборную Бразилии. И когда закончится адаптация – он включится на максимум. Нет предпосылок считать иначе. Жерсон будет делать разницу, как в лучшие периоды карьеры это делали Халк, Малком, Клаудиньо или тот же Вендел. Большое преимущество Жерсона над ними – тот самый опыт. И понимание, чего он хочет от этой карьеры. Хотел бы только денег – поехал бы в Саудовскую Аравию. Никаких проблем. Однако, видимо, парень ещё хочет именно поиграть в футбол, пусть и всё равно за большой оклад (€ 3,5 млн плюс бонусы). И главное – попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026. Анчелотти, кстати, уже высказался об этом, заявив, что переход в «Зенит» не проблема, главное – сохранить уровень.

Значит, полузащитник будет работать. Возможно, больше, чем остальные. И потом переносить это на поле. Полагаю, ему удастся избавиться от лишней рефлексии, он попытается не адаптировать свой уровень к чемпионату путём снижения эффективности, а зайти со своим – и сохранить его. Да, будет сложно. Но точно возможно.

А в конце все будут грустить. В Петербурге, может, даже плакать. Ведь очевидно, что цикл Жерсона рассчитан не на десятилетие. Парню 28 лет. Значит, в России он вряд ли дольше, чем на три-четыре года. Дальше наверняка засобирается обратно в Бразилию, где спокойно и закончит. В вариант с Европой верится меньше. Хотя если проведёт суперсезон, а какая-нибудь «Барселона» предложит € 40 млн, то почему нет? Но это уже детали. Пусть это будет один суперсезон. Пусть два или три. Так или иначе, его уход будет тоскливым моментом. Как это было в случае с Халком. Или с Малкомом.

Главное, чтобы болельщики потом не грустили из-за бездарно потраченных денег. Это тоже вариант, от которого нельзя застраховаться. Однако всё же в «Зените» принято верить в лучшее. Без этого титул не вернуть.