Заболотный подтвердил слова и забил за «Спартак»! Но что за «пушка» удалась Умярову. Видео

«Спартак» провёл последний товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ-2025/2026. В гости к команде Деяна Станковича приехали соотечественники сербского тренера — «Спартак» из Суботицы.

Приближающийся старт чемпионата повлиял на стартовый состав москвичей. Станкович выпустил приближённый к основе вариант, дополненный новичком Антоном Заболотным, а также Даниилом Хлусевичем и Пабло Солари (футболисты ротации). С первых минут «Спартак» завладел преимуществом над одноклубниками из Сербии. Под заряды фанатов «мы должны сегодня победить» (на встрече присутствовали активные болельщики) команда Станковича упускала шансы открыть счёт.

А вот «Спартак» из Суботицы реализовал первый же момент. На 23-й минуте гости разыграли атаку: форвард Стефан Томович отдал поперечный пас в штрафную, а Кваку Бонсу Осеи получил мяч, разобрался с Кристофером Мартинсом и пробил в дальний угол.

Однако сербы недолго вели в счёте. На 26-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич сравнял, замкнув головой подачу Пабло Солари с углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Москвичи получили неудобный для себя сценарий прошлого сезона. Команда часто не знала, что делать, если пропускала первой. Тут же «Спартак» быстро отыгрался и затем действовал уверенно. Сказалось отсутствие груза ответственности в товарищеском матче или всё же Станкович решил проблему? Точный ответ получим только по ходу сезона.

Второй мяч «Спартака» был лишь вопросом времени. И Наиль Умяров вывел москвичей вперёд сразу после перерыва. У полузащитника получился шикарный дальний удар в верхний угол ворот сербов. Голкипер «Спартака» из Суботицы Александар Вулич с ростом 206 см не дотянулся до мяча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на 57-й минуте случилось, возможно, главное событие встречи. Свой первый гол за «Спартак» забил Антон Заболотный! Новичок москвичей дождался отскока в чужой штрафной и переправил мяч уже в пустые ворота. В первом интервью пресс-службе Заболотный сказал, что хочет как можно скорее забить. Сказал — выполнил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» доминировал над соперником, у которого мало что получалось. Команда Станковича владела мячом и кайфовала от процесса. Забить ещё? Пожалуйста. На 72-й минуте Умяров оформил дубль: Манфред Угальде мощно пробил в штангу, а Наиль среагировал на отскок, хитро убрал соперников на замахе и расстрелял голкипера Вулича.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца встречи самым интересным моментом стал удар гостей на 87-й минуте. Однако мяч прошёл чуть выше перекладины ворот «Спартака». 4:1 — команда Станковича готовится к старту РПЛ в отличном настроении. В 1-м туре москвичи примут дома махачкалинское «Динамо» (19 июля).