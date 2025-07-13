Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак Москва — Спартак Суботица — 4:1, обзор товарищеского матча, видео голов: Заболотный, Умяров, Бабич, 13 июля 2025

Заболотный подтвердил слова и забил за «Спартак»! Но что за «пушка» удалась Умярову. Видео
Никита Паглазов
Отчёт «Спартак» Москва — «Спартак» Суботица — 4:1
Аудио-версия:
Комментарии
Москвичи разгромили одноимённый клуб из Сербии. А Станкович решил важную проблему прошлого чемпионата?

«Спартак» провёл последний товарищеский матч перед стартом сезона РПЛ-2025/2026. В гости к команде Деяна Станковича приехали соотечественники сербского тренера — «Спартак» из Суботицы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Спартак Суботица
Суботица, Сербия
0:1 Осеи – 23'     1:1 Бабич – 26'     2:1 Умяров – 48'     3:1 Заболотный – 57'     4:1 Умяров – 72'    

Приближающийся старт чемпионата повлиял на стартовый состав москвичей. Станкович выпустил приближённый к основе вариант, дополненный новичком Антоном Заболотным, а также Даниилом Хлусевичем и Пабло Солари (футболисты ротации). С первых минут «Спартак» завладел преимуществом над одноклубниками из Сербии. Под заряды фанатов «мы должны сегодня победить» (на встрече присутствовали активные болельщики) команда Станковича упускала шансы открыть счёт.

А вот «Спартак» из Суботицы реализовал первый же момент. На 23-й минуте гости разыграли атаку: форвард Стефан Томович отдал поперечный пас в штрафную, а Кваку Бонсу Осеи получил мяч, разобрался с Кристофером Мартинсом и пробил в дальний угол.

Однако сербы недолго вели в счёте. На 26-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич сравнял, замкнув головой подачу Пабло Солари с углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Москвичи получили неудобный для себя сценарий прошлого сезона. Команда часто не знала, что делать, если пропускала первой. Тут же «Спартак» быстро отыгрался и затем действовал уверенно. Сказалось отсутствие груза ответственности в товарищеском матче или всё же Станкович решил проблему? Точный ответ получим только по ходу сезона.

Второй мяч «Спартака» был лишь вопросом времени. И Наиль Умяров вывел москвичей вперёд сразу после перерыва. У полузащитника получился шикарный дальний удар в верхний угол ворот сербов. Голкипер «Спартака» из Суботицы Александар Вулич с ростом 206 см не дотянулся до мяча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на 57-й минуте случилось, возможно, главное событие встречи. Свой первый гол за «Спартак» забил Антон Заболотный! Новичок москвичей дождался отскока в чужой штрафной и переправил мяч уже в пустые ворота. В первом интервью пресс-службе Заболотный сказал, что хочет как можно скорее забить. Сказал — выполнил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» доминировал над соперником, у которого мало что получалось. Команда Станковича владела мячом и кайфовала от процесса. Забить ещё? Пожалуйста. На 72-й минуте Умяров оформил дубль: Манфред Угальде мощно пробил в штангу, а Наиль среагировал на отскок, хитро убрал соперников на замахе и расстрелял голкипера Вулича.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца встречи самым интересным моментом стал удар гостей на 87-й минуте. Однако мяч прошёл чуть выше перекладины ворот «Спартака». 4:1 — команда Станковича готовится к старту РПЛ в отличном настроении. В 1-м туре москвичи примут дома махачкалинское «Динамо» (19 июля).

В «Спартаке» скоро окажется игрок из Нидерландов?
«Спартак» согласовал ещё один трансфер! Берут одного из лидеров «Твенте»
«Спартак» согласовал ещё один трансфер! Берут одного из лидеров «Твенте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android