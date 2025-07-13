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Зенит — Войводина — 7:1, обзор матча, видео, голы: Глушенков, Луис Энрике, Дуглас, Кассьерра, Мантуан, 13 июля 2025 года

Гол Глушенкова ударом с углового! «Зенит» забил сербам семь и показал Жерсона. Видео
Анатолий Романов
Отчёт «Зенит» — «Войводина» — 7:1
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Стандарты команды Семака превратились в кошмар для «Войводины».

«Зенит» разгромил «Войводину» за неделю до старта сезона РПЛ. Спарринг с шестой командой Сербии в рамках Winline Суперсерии стал последней проверкой для сине-бело-голубых перед чемпионатом. До этого на летних сборах экс-чемпион России обыграл и двух других соперников из Европы – «Црвену Звезду» (3:0) и «Сьон» (5:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

Вполне возможно, что во встрече с «Войводиной» Сергей Семак наигрывал состав на матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом», который пройдёт 20 июля в Санкт-Петербурге. Разве что с появлением новичка Жерсона (его, к слову, ярко представили перед игрой) присядет на скамейку другой летний новичок «Зенита» Вега, так как на левый фланг обороны вернётся Дуглас Сантос. Пока капитан выходит в центре поля.

Что за игрок Жерсон:
«Зенит» провернул долгожданный мегатрансфер! Жерсон — настоящая звезда
«Зенит» провернул долгожданный мегатрансфер! Жерсон — настоящая звезда

«Зенит» начал очень мощно. Петербуржцы могли забить уже на второй минуте, возможно, самый красивый гол межсезонья в РПЛ. Барриос и Кассьерра двумя пятками вывели Глушенкова один на один, но тот пробил прямо в голкипера. «Десятка» сине-бело-голубых быстро исправился. И что сотворил! Поразил ворота Гочманаца прямо с углового. Глушенков хитро закрутил мяч, который ударился о землю и рикошетом от земли залетел в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё через пару минут «Зенит» повёл со счётом 2:0. Сине-бело-голубые снова успешно реализовали угловой. Педро навесил слева на дальний угол вратарской, Нино выиграл позицию у соперника и сделал скидку, а Луис Энрике забил фактически с линии ворот. Бразильцы сообразили на троих.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого «Зенит» снизил скорости – тогда «Войводина» подняла голову. Сербская команда, в составе которой было пять легионеров, создала свой первый голевой момент после провала «Зенита» по центру. Партнёров страховал сместившийся слева Вега, который вынудил соперника поспешить с ударом. Коканович не попал в створ. А в середине первого тайма «Зенит» опять забил в результате углового! В прошлом сезоне сине-бело-голубых критиковали за игру на стандартах у чужих ворот, но, судя по матчу с «Войводиной», есть прогресс. После подачи голкипер гостей выбил мяч, контролировавший подбор Мантуан вернул его кроссом в штрафную, а Дуглас Сантос выиграл воздух.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На исходе получаса «Войводина» вернулась в игру из-за ошибки Луиса Энрике. Звёздный зимний новичок «Зенита» сместился в центр и подарил мяч сербу. Петрович зарядил издали – и здорово попал под самую штангу. Однако ещё до перерыва хозяева вернули себе крупное преимущество. Экс-чемпион России и тут успешно использовал стандарт. Только теперь – штрафной. Глушенков подал справа в нужную точку, а Кассьерра нанёс точный удар головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва долго ждать голов «Зенита» тоже не пришлось. Сначала судья умудрился перепутать руку сербского защитника с рукой темнокожего Кассьерры и вместо пенальти в ворота «Войводины» дал фол в атаке. Забавная ошибка. Был бы VAR, рефери Машлякевич назначил бы 11-метровый. Тем не менее вскоре петербуржцы довели дело до разгрома. Глушенков тонким пасом на третьего отыскал Мантуана, а бразилец решил выстрелить издали. Очередной рикошет помог мячу найти сетку.

А вот как «Зенит» разгромил команду из Швейцарии:
«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука! И заставил восторгаться молодым воспитанником. Видео
«Зенит» разгромил «Сьон» Миранчука! И заставил восторгаться молодым воспитанником. Видео

Из каких-то тактических деталей интересны попытки Семака чередовать Луиса Энрике с Мантуаном. Сначала вингер нередко уходил в центр, а защитник выжигал на фланге, во втором тайме чаще получалось наоборот. Луис Энрике врубал свой дриблинг и по истечении часа матча был близок к дублю – «Войводину» спасла от гола крестовина. А вот Глушенков через несколько минут оформил дубль. Максим забил в фирменном стиле обводящим ударом с левой в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и Луис Энрике всё же не ушёл с поля без дубля. Именно бразилец завершил разгром «Войводины» своим голом. А Барриос точно сделал самый оригинальный голевой пас межсезонья в России – в падении головой!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Семак обошёлся без замен в этом матче. Судя по всему, остальные зенитовцы сыграют завтра во встрече вторых составов команд. Статистика сине-бело-голубых в летних спаррингах с зарубежными клубами впечатляет. Однако не стоит забывать, что самые большие трудности петербуржцам доставила «Балтика». И ей экс-чемпион проиграл.

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