«Зенит» нашёл «нового Аршавина»? У 17-летнего Шилова голов больше, чем матчей!

Ни для кого не секрет, что в «Зените» в последние годы не могут по-настоящему закрепиться в основе и раскрыться собственные воспитанники. Молодым игрокам трудно конкурировать с лучшими российскими футболистами и топовыми по меркам РПЛ легионерами. Но, кажется, и в этом правиле будет исключение. Нынешнее межсезонье наводит на мысль, что в Санкт-Петербурге появился юный уникум, который заслужил доверие Сергея Семака. 17-летнего Вадима Шилова уже называют «наследником Аршавина».

Летняя предсезонка стартовала для Шилова сразу с двух приятных событий. 24 июня Вадим продлил контракт с «Зенитом» до 2028 года, а на следующий день забил за первую команду. Это случилось в контрольной встрече сине-бело-голубых с их фарм-клубом на базе в Удельной.

В начале июля «Зенит» выиграл в очередном товарняке у выступающего во Второй лиге «Ленинградца». В том матче Шилов вышел на замену на последние 20 минут, а в концовке положил свой второй мяч на сборах. Гол Вадима принёс сине-бело-голубым минимальную победу со счётом 2:1.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «У Шилова не тот возраст, чтобы уходить в аренду. Будем его привлекать и в тренировочном процессе, и в официальных матчах. Всё зависит от него. Конечно, это один из самых талантливых игроков академии. Надеюсь, он будет прогрессировать. И станет реально конкурировать за место на футбольном поле. Это вопрос ближайшей перспективы. А мы будем помогать».



Но те два спарринга «Зенита» мало кто видел. Более сильное впечатление на болельщиков и, очевидно, на самого Семака произвело выступление Шилова во встрече со «Сьоном» (5:2). Вадим получил от тренера целый тайм и сотворил классный гол, который также оказался победным. Правый вингер подхватил мяч на правом фланге, обыграл в штрафной защитника Ноэ Соу и забил ударом со своей сильной левой ноги в дальний нижний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Разумеется, дело не только в голах. Шилов понравился набором качеств – нестандартными решениями, стремлением играть вперёд и обострять. Он быстрый, обладает хорошим дриблингом, резко меняет направление движения. По-спортивному наглый. Ещё один плюс Вадима – универсальность: вингер может играть фактически на любой позиции в группе атаки, хотя справа удобнее смещаться в центр под удары с левой.

Андрей Аршавин экс-игрок «Зенита» «Шилов — феномен в своём возрасте. Человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года… У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу».



Интересно, что сам Шилов – не из Санкт-Петербурга. Вадим – уроженец Белгорода, где и начинал заниматься футболом в местном «Салюте». Своей любимой командой молодой человек называл мадридский «Реал», а игроком – Криштиану Роналду. По словам Шилова, пример кумира мотивирует его «каждый день доказывать, что он лучший».

Вадим рассказывал также в интервью, что, выходя на игру, старается сосредоточиться и выкинуть всё лишнее из головы. Он берёт с собой в раздевалку иконку и молится перед появлением на поле. Судя по результативности Шилова, ритуал ему действительно помогает.

Белгородский талант приехал в Санкт-Петербург в 2020 году в возрасте 12 лет. Как признавался координатор академии «Зенита» Василий Костровский, тренерам хватило 20 минут, чтобы понять, что мальчика надо брать в команду. Шилов не расстаётся с мячом и всегда работает индивидуально, однако при этом парень – с характером.

«Характер достаточно непростой, но у всех, кто пробивается в футболе, непростой характер. Приходилось много с ним разговаривать и по поводу дисциплины, и по поводу этики поведения на поле. Шилов — лидер и не хочет это лидерство никому отдавать. Парень — колючий, своеобразный, однако адекватный и всё понимает, критику воспринимает нормально. А так он фанат футбола, хочет в нём чего-то добиться», – говорил Костровский в интервью для «РБ Спорт».

Вадим Шилов в матче за «Зенит» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Поразительный факт: на сегодняшний день у Шилова больше голов в карьере за «Зенит», чем встреч. Понятно, что это юношеский и молодёжный уровень, тем не менее статистику Вадим выбил уникальную. В сезоне-2024 вингер дебютировал в ЮФЛ-2 (первенстве России для игроков до 17 лет). Стал как лучшим бомбардиром чемпионата, так и лучшим ассистентом – наколотил 42 мяча и сделал 22 голевые передачи в 33 матчах. Невероятные цифры! Шилов побил рекорд железнодорожника Вадима Ракова, забившего 36 голов за сезон, и в полтора раза превзошёл по количеству результативных действий ближайших конкурентов. Вадим помог «Зениту» завоевать золотые медали.

Тогда же Шилов дебютировал в ЮФЛ-1 (игроки до 18 лет). Провёл одну встречу с академией «Рубина» и забил победный гол. Петербуржцы выиграли на выезде со счётом 1:0.

В сезоне-2025 Шилов, перепрыгнув через ступеньку, стал играть в МФЛ (Молодёжной футбольной лиге). Статистика у вингера и там феноменальная – 14 голов и семь голевых передач в 14 матчах. Вадим даже в этом турнире лидирует по результативности с отрывом, будучи моложе большинства конкурентов.

В результате уже в мае этого года Шилов, едва достигнув 17-летия, дебютировал во взрослом футболе – трижды сыграл за фарм-клуб «Зенита» во Второй лиге. Сначала в двух встречах Вадима выпускали на замену, а затем поставили в основу на игру с вологодским «Динамо». И вингер совершил первое результативное действие – отдал голевой пас. Голы, как оказалось, приберёг на летние сборы с основой. Но при таком прогрессе Шилова их недолго ждать и в официальных матчах.

В сборной России своего возраста цифры у Шилова тоже сумасшедшие. За национальную команду U15 – девять голов в шести встречах. За команду U16 Вадим набрал 3+2 в семи играх. За команду U17 вообще забил шесть мячей и сделал шесть голевых пасов в семи матчах. Оформил хет-трик в ворота сборной Беларуси, дважды поражал ворота Египта в разных спаррингах.

Шилов, помимо роли на футбольном поле и умения действовать нестандартно, напоминает Аршавина физическими качествами. Он тоже невысок, хотя в свои 17 лет всё же повыше – 174 см. По слухам, на парня уже есть спрос в РПЛ, однако Семак дал понять – Вадим ему и самому нужен.