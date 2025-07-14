Сенсационный провал «ПСЖ» в финале КЧМ! «Челси» и Палмер унизили победителя ЛЧ

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира! Финал завершился сенсационной крупной победой англичан над «ПСЖ». Это единственный трофей, который команда Луиса Энрике не смогла взять в нынешнем сезоне.

Уже дебют матча заставил задуматься о том, что финал получится для команды Луиса Энрике совсем не таким, как предыдущие игры в плей-офф. «Челси» сразу включил дикий прессинг и прижал победителя Лиги чемпионов к его воротам – мяч летал по штрафной Доннаруммы. Лондонцы предупреждали: «ПСЖ» будет намного труднее развивать атаки, чем во встрече с «Реалом». Потому что их форварды по-настоящему давят на защитников соперника. Первый голевой момент соорудил чемпион Лиги конференций, причём благодаря тонкой многоходовой комбинации в стиле парижан: стенка на третьего завершилась пасом новичка Жоао Педро на Палмера, и мяч после удара англичанина просвистел рядом со штангой.

Когда игровая аритмия заставила «Челси» взять паузу в прессинге на жаре, «ПСЖ», казалось, забирал инициативу. Только на 16-й минуте команда Луиса Энрике создала свой первый момент. При позиционной защите лондонцев Кварацхелия вытаскивал за собой из линии обороны Чалобу, оказываясь в роли форварда, и это завершилось забросом в оставленную Трево зону. В результате в штрафной «Челси» Дуэ и Хакими остались вдвоём против одного соперника. Отдай француз на марокканца точнее, наверняка быть бы голу.

А потом начались чудеса – «Челси» забил трижды до перерыва! Такого никто не предсказал бы. Если слева лондонцы атаковали меньше, видимо, из-за того, что Нету глубоко опускался к защитниками при рывках вперёд Хакими, то справа Палмер или кто-то ещё постоянно нагружали Мендеша. И «железный» португалец дрогнул. Оказывается, он тоже может «привозить». Именно ошибка Нуну после выноса от вратаря Санчеса привела к первому голу «Челси». Кто-то из центрхавов «ПСЖ» не добежал за Палмером, и Коул забил ударом низом в дальний угол.

Коул Палмер празднует гол Фото: Alex Grimm/Getty Images

Пропущенный гол должен был разъярить парижан, однако у них как будто осталось меньше энергии к финалу, чем у команды Энцо Марески. На исходе получаса Палмер оформил дубль. Вторую голевую атаку «Челси» запустил очередной перехват в центре поля (здорово сработал Джеймс), а завершилось всё тем, что Коул хитрым движением превратил Витинью в зрителя. Сместившись в центр, англичанин забил в том же стиле.

К этому времени у «ПСЖ» было всего два касания в штрафной Санчеса. Статистика отражала беззубость фаворита в позиционном наступлении. А в моменте с третьим голом перед перерывом «Челси» поймал команду Луиса Энрике в переходной фазе. Какая же гигантская дыра между группами атаки и обороны возникла у «ПСЖ»! Похоже, и Хвича выключился из эпизода, и остальные не сделали, что требовалось. Палмер разрезающим пасом вывел Жоао Педро один на один с Доннаруммой. Бразилец технично подсёк мяч над конкурентом Сафонова (к слову, россиянин, как обычно, находился на скамейке запасных). Первый тайм – нокаут для Парижа.

Впрочем, унести с поля победителя Лиги чемпионов и заменить его на второй тайм кем-то другим было нельзя. За перерыв, удлинённый из-за музыкального шоу (в Америке свои правила), Луису Энрике ничего не оставалось, кроме как возвращать «ПСЖ» к жизни. После перерыва парижане, собрав волю в кулак, посадили «Челси» в низкий блок. Тогда и Дембеле наконец напомнил о себе – до этого претендент на «Золотой мяч» где-то потерялся. «ПСЖ» сумел прорвать оборону команды Марески справа. Мяч с рикошетом дошёл до Усмана, тот пробил в касание, однако голкипер Санчес ответил на критику в свой адрес чудо-сейвом.

Но что бы ни придумывал Луис Энрике, это не переворачивало игру. Тренер «ПСЖ» убирал с поля ключевые фигуры: первым – разочаровавшего Кварацхелию, затем – Хакими, Руиса, Дуэ. А вот замена от Марески – Жоао Педро на Делапа – едва не сработала уже через минуту. Только красивейший сейв Доннаруммы лишил ещё одного нового нападающего «Челси» гола. Более того, за четверть часа до конца Делап во второй раз проиграл дуэль итальянскому голкиперу, остановившему выход один на один. Лиам ушёл от слабейшего звена в защите «ПСЖ» Бералдо, словно на тренировке.

Исход финала и так-то не вызывал особых сомнений, а на 86-й минуте всё стало окончательно ясно. Жоау Невеш поддался на провокацию Кукурельи, схватил и потянул его за волосы. Судья Фагани сначала показал жёлтую карточку, однако после изучения повтора поменял её на красную. Слишком очевидный момент. «ПСЖ» сдулся.

Сегодня победитель Лиги чемпионов был не похож на себя – это заслуга «Челси» и Марески. Парижане уступили даже по ударам (8:10). А на скамейке лондонцев игроки ещё до финального свистка надели футболки с надписью «чемпионы мира». Верили в себя, готовились.

Эмоции в концовке захлестнули всех – завершился матч стычкой с участием игроков и штабов команд. Луис Энрике даже ударил Жоао Педро. Не зря, выходит, Майкл Баффер объявлял составы на финал.