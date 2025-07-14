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Челси — ПСЖ — 3:0, драка после финала клубного чемпионата мира, Луис Энрике и Жоао Педро, подробности, что случилось

Тренер «ПСЖ» схватил звезду «Челси» за шею и толкнул! Скандал с Энрике на финале КЧМ
Никита Паглазов
Драка после финала клубного чемпионата мира
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Парижане действовали грубо весь второй тайм, а после финального свистка началось.

Финал клубного чемпионата мира 2025 года закончился скандалом. «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0 и неожиданно забрал трофей. Но под гимн лондонцев представители клубов не пожимали друг другу руки, а устроили массовую потасовку.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Ещё по ходу второго тайма напряжение между игроками возросло. Футболисты «ПСЖ» часто действовали чрезмерно грубо. Главным провокатором стал полузащитник Жоау Невеш, который был воинственно настроен против защитника «Челси» Марка Кукурельи. Сначала португалец задел испанца в штрафной лондонцев после того, как не смог совершить удачный прострел. Кукурелья упал на газон и изображал серьёзную травму. Невеш пытался поднять Марка, однако безуспешно. А затем игрок «Челси» спокойно поднялся на ноги.

Видимо, это взбесило Невеша. И уже через несколько минут Жоау в безобидном эпизоде схватил Кукурелью за волосы. Игрок «ПСЖ» буквально дёрнул соперника, а тот упал на газон. Судья Алиреза Фагани сначала показал жёлтую карточку, но затем его позвал к монитору видеоассистент. Вердикт — удаление.

Жоау Невеш хватает за волосы Кукурелью

Жоау Невеш хватает за волосы Кукурелью

Фото: кадр из трансляции

В концовке вышедший на замену форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш грубо сфолил на нападающем «Челси» Лиаме Делапе. Французы уже не стеснялись действовать некрасиво при счёте 0:3. Не самое достойное поведение для обладателя трофея Лиги чемпионов.

Однако самая жара началась после финального свистка. Большинство игроков «Челси» праздновали победу. А форвард Жоао Педро активно спорил с защитником «ПСЖ» Нуну Мендешем. Затем к конфликту подключился тренер французов Луис Энрике, который оттолкнул игрока соперников от своего футболиста. Жоао Педро сделал то же самое в ответ. Что дальше сотворил Энрике? Схватил Жоао Педро за шею, после чего форвард «Челси» упал на газон.

После этого на поле началась массовая потасовка. К ней подключился и тренер «Челси» Энцо Мареска. На пару секунд он сцепился с Энрике, после чего испанец вышел из эпицентра конфликта. Представители клубов и служба безопасности в итоге погасили потасовку.

Вот что про конфликт сказал тренер «ПСЖ».

Луис Энрике
Луис Энрике
главный тренер «ПСЖ»

«Мои намерения были предельно ясны. Я подбежал, чтобы разнять игроков. Я не хотел, чтобы ситуация стала хуже».

Жоао Педро высказался чуть радикальнее: «Я пошёл защищать Андрея Сантоса, видел, что игроки «ПСЖ» окружили его. Как истинный бразилец я пошёл защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народу, и в этой толпе меня толкнули. Это часть игры. Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола. Теперь пришло время праздновать».

Да, обычно не принято, что тренеры контактируют с футболистами. Но всё равно: зачем традиционно дипломатичный Энрике поступил не очень красиво? Вероятно, испанец, как и весь «ПСЖ», действительно разучился проигрывать. За прошедший год парижане взяли четыре трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции плюс Лига чемпионов). «ПСЖ» планировал взять ещё один, пятый титул. Однако не судьба. А поведение Энрике немного подпортило репутацию тренера, которую он заработал сезоном-2024/2025.

«Челси» неожиданно легко разобрался с «ПСЖ»:
Сенсационный провал «ПСЖ» в финале КЧМ! «Челси» и Палмер унизили победителя ЛЧ
Сенсационный провал «ПСЖ» в финале КЧМ! «Челси» и Палмер унизили победителя ЛЧ
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