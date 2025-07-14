«Челси» порвал «ПСЖ» «по «бразильской системе». Главный символ победы на КЧМ не Палмер!

Круто, что клубный чемпионат мира на решающих стадиях не превратился в Лигу чемпионов. Да, в финале сыграли две команды из Европы. Но, во-первых, одна из них в прошедшем сезоне не играла в ЛЧ. А во-вторых и в-главных, на КЧМ жгли не только европейцы.

Пожалуй, главное откровение – это команды из Бразилии. «Флуминенсе», «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» – они очень разные, но все пробились в плей-офф и запомнились. Клубный футбол, оказывается, не так европоцентричен, как кто-то мог подумать. Бразильцы на КЧМ – это отличная игра, помноженная на дикую страсть и желание хорошенько наподдать снобам из Европы и всем остальным, кто попадётся под руку.

Именно по такой «бразильской» формуле «Челси» разорвал «ПСЖ» в финале. Перед матчем Энцо Мареска и его футболисты, как мантру, повторяли: мы не боимся Парижа, мы приехали за титулом и намерены забрать его! Казалось бы, дежурные слова. Было бы странно, если бы представители «Челси» сказали, что они боятся «ПСЖ» и не хотят выиграть.

Но в любом случае одно дело – сказать, и совсем другое – сделать. Особенно если в соперниках команда, которая добыла все возможные трофеи и уже примерно полгода не слезает с пика формы. «Челси» будто не знал, как хорош «ПСЖ» и сколько всего он выиграл. Лондонцев будто не предупредили, что Париж надо если не бояться, то как минимум опасаться.

К разговору о «бразильском» подходе – «Челси» на КЧМ отлично его прочувствовал. Команда Марески сыграла со всеми клубами из Бразилии, кроме «Ботафого». И, кстати, первый бразильский тест «Челси» провалил. На групповом этапе «Фламенго» раздавил лондонцев – 3:1. Жерсон, де Арраскаета, Бруно Энрике и остальные ребята из «Фла» буквально «задрали» оппонентов из Европы. «Челси» не знал, как себя вести на фоне настолько дикого соперника, который, помимо прочего, ещё и отлично играл в футбол.

То же самое «Фламенго» пытался сделать и против «Баварии» в 1/8 финала. Но немцы, вероятно, учли опыт «Челси» и поняли, что спуска бразильцам давать нельзя. Как следствие – к девятой минуте «Фламенго» «горел» 0:2. Они не бросили вёсла, пытались отыграться. Однако всё же такую серьёзную фору «Бавария» не растеряла.

Матч «Фламенго» с «Челси» Фото: David Ramos/Getty Images

Вернёмся к «Челси». Они тоже извлекли урок из поражения от «Фламенго». И в плей-офф с «Палмейрасом» и «Флуминенсе» были уже гораздо более подготовленными. Лондонцы не дали себя запугать ни тем, ни другим. Они были готовы к бешеному напору, агрессии и разнообразным хитрым провокациям. Более того, «Челси» впустил это в себя – и выплеснул в финале с «ПСЖ».

Символ «Челси» в финале не Коул Палмер. Даром, что он оформил 2+1 и совершенно по делу получил приз MVP матча. Лицо «бразильского» подхода «Челси» – это — о чудо! — бразилец Жоао Педро. Он удивительный – начиная с того, что приехал только по ходу плей-офф (его купили у «Брайтона»), и заканчивая тем, как выступил на КЧМ.

Для начала – два шикарных гола родному «Флуминенсе». Два безапелляционных гола – таких, от которых веет классом, спортивной злостью и бешеной уверенностью в себе. А дальше – суперигра в финале. И дело не только в голе – хотя он, безусловно, прекрасен. Открылся на скорости и дал черпака над здоровенным Джиджи Доннаруммой. Шик!

Дело ещё и в том, сколько пространства покрывал Педро, как уходил в глубину поля и создавал ещё больше проблем полузащите «ПСЖ». В победной Лиге чемпионов у Парижа такие штуки блистательно проделывал Усман Дембеле. Он мог в любой момент прийти на помощь Витинье, Жоау Невешу и Фабиану Руису, и соперники просто не знали, что с этим делать. Однако в финале КЧМ Дембеле не было видно. Зато на весь мир сиял Педро – в роли Усмана.

Жоао Педро Фото: Michael Reaves/Getty Images

Вообще, Жоао бывает диковат. Он очень талантлив, однако периодически ведёт себя совсем не спортивно. В АПЛ у него сформировалась вполне конкретная репутация – джентльменом его мало кто назовёт. Но если Педро концентрируется на игре, если всё то, что кипит внутри, он выплёскивает на поле, трудно любому сопернику. И в матче с «ПСЖ» вышло именно так. Жоао дал футбольный класс и спортивную, именно спортивную злость (тёрки с Луисом Энрике случились уже после финального свистка). И то же самое дали и другие игроки «Челси».

Банда Марески прессинговала «ПСЖ» так же, как сам «ПСЖ» прессинговал «Интер» в финале ЛЧ. В Мюнхене Дембеле гонял бедного Яна Зоммера, их дуэль стала одним из символов доминирования Парижа. В финале КЧМ тоже нашёлся свой символ: Нуну Мендеш в первом тайме не знал, куда спрятаться от Мало Гюсто.

Пойти прессинговать сегодняшний «ПСЖ» – для этого нужна особая удаль. Нужна капелька (или целое ведро?) безумия. И ещё нужно отлично играть в футбол. «Челси» собрал все эти компоненты и выдал, пожалуй, лучший матч длиннющего, казавшегося бесконечным, сезона.