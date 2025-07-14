«У «ПСЖ» не осталось ничего». СМИ Европы в восторге от «Челси» в финале клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира — всё. Финальный матч подарил нам довольно неожиданный результат — «Челси» раскатал «ПСЖ». Европейские СМИ после игры восхищённо писали о лондонском клубе, Коуле Палмере и Энцо Мареске.

Le Parisien: «Фейерверк отменён»

«Футболисты «ПСЖ» не будут «стражами галактики». Они остались людьми. Команда полностью провалила финал клубного чемпионата мира. Она уходила на перерыв в том же состоянии, в котором оказался «Интер» в финале Лиги чемпионов и «Реал» в полуфинале КЧМ. В первую очередь «ПСЖ» пострадал из-за мощного натиска соперника. Проигранные единоборства, неправильный выбор позиции, медленное обращение с мячом измотанных футболистов.

У «ПСЖ» были на один день на восстановление меньше и гораздо более сложная сетка в плей-офф. Команда дала сопернику слишком большое преимущество до перерыва, чтобы потом рассчитывать на камбэк. Нападение вязло в плотной обороне английского клуба. Кварацхелии не хватало вдохновения, Дембеле не было видно на поле, а Дуэ принял несколько неудачных решений. «Челси» быстро нашёл слабое место на левом фланге «ПСЖ» — Мендеш действовал слишком глубоко. Жоао Педро забил третий мяч и, по сути, «похоронил» французскую команду. Новичок «Челси», получивший право сыграть с плей-офф. Особенность регламента, которая подрывает авторитет турнира.

У «ПСЖ» не осталось ничего — ни стойкости, ни энтузиазма, ни скорости. Прессинг лучшего клуба Европы просто растаял. После перерыва «ПСЖ» восстановил самообладание. Но крайне тяжело отыграться, когда ты даёшь сопернику такое преимущество по итогам первого тайма. Сезон «ПСЖ» всё равно остаётся блестящим. Команда проиграла в финале КЧМ, поскольку ей не хватило Пачо и мобильности».

L’Equipe: «ПСЖ» падает c облака»

«Необыкновенный год «ПСЖ» завершился на стадионе в Нью-Джерси при изнуряющей жаре. Спустя полтора месяца после победы в Лиге чемпионов французский клуб потерпел сокрушительное поражение в финале КЧМ. Давно, очень давно «ПСЖ» не находился под таким давлением со стороны соперника. На этот раз парижане выглядели неузнаваемыми. Всё было решено в первой половине. Физически измотанные футболисты «ПСЖ» действовали слишком расточительно и оставляли огромные дыры между линиями.

Палмер охладил «ПСЖ» за 20 минут. Санчес совершил несколько сейвов, но и Доннарумма не позволил «Челси» сделать счёт унизительным. Концовка была омрачена удалением Невеша после того, как он схватил за волосы Кукурелью. Ещё один признак разочарования. Небольшая пауза будет очень кстати. Теперь нужно думать о матче за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом».

«Челси» не оставил шансов «ПСЖ» в финале клубного ЧМ Фото: Alex Grimm/Getty Images

The Guardian: «Челси» ошеломил «ПСЖ» и стал клубным чемпионом мира благодаря дублю Палмера»

«Два великолепных, почти одинаковых удара Палмера, выполненных с лёгкостью и непринужденностью, плюс его голевая передача привели «Челси» к победе на клубном чемпионате мира. Трамп вручил трофей, Джеймс поднял его. «Челси» сделал это. «ПСЖ» казался непобедимым, но стал жертвой идеального плана. Этого никто не ожидал.

В итоге после финального свистка на поле вспыхнула потасовка, а Энрике толкнул Педро. Во время игры Невеш схватил за волосы Кукурелью. Для «Челси» всё сложилось как нельзя лучше, причём с первых минут встречи. По сути, лондонский клуб одержал победу за полчаса. Когда Педро забивал третий мяч, то действовал словно на пляже. В концовке матча на скамейке запасных «Челси» раздавали футболки. «Чемпионы мира», так они утверждают.

Marca: «Разгром от «Челси» в финале КЧМ благодаря отличной игре Палмера»

«Челси» разгромил «ПСЖ» и сделал результат ещё в первой половине. Этого не ожидал ни один вдумчивый аналитик. Французский клуб забил по четыре мяча в ворота «Атлетико», «Реала», «Интер Майами», пять — «Интеру» в финале Лиги чемпионов. А тут потерпел поражение с разгромным счётом в матче с «Челси». Вот такой непредсказуемый футбол.

Палмер, которому Гвардиола не умел или не хотел отдавать мяч в «Сити», стал королём первого тайма (и всего матча). Какой разгром устроил «Челси» команде, которую все считали фаворитом! Лондонский клуб разбил прогнозы большинства экспертов, журналистов, болельщиков. Это был не день «ПСЖ». Финал, по сути, завершили после двух голов Палмера. А потасовка после матча была лишней.

BBC: «Палмер — лицо нынешнего «Челси»

Неловкость «ПСЖ» от такого неприятного поражения нашла отражение в отвратительных эпизодах после финального свистка. Луис Энрике, которого Мареска назвал лучшим тренером в мире, толкнул Жоао Педро. Испанец рискует понести наказание. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал три внутренних трофея. Но в прошедшем финале французский клуб не контролировал ситуацию. В конечном счёте это привело к тому, что тренер и футболисты потеряли голову. А вот каждый игрок «Челси», в свою очередь, может гордиться таким матчем.

Палмер вдохновил команду на потрясающую игру. Коул — лицо нынешнего «Челси» в прямом и переносном смыслах. Именно он окажется в центре внимания всех газет после матча. Палмер продемонстрировал, что инвестиции Боули способны привести к триумфу. Коул — лицо возрождающегося «Челси».

Коул Палмер с трофеем за победу в клубном ЧМ Фото: Luke Hales/Getty Images

Gazzetta dello Sport: «Челси» Марески стал чемпионом турнира с супер-Палмером и Жоао Педро»

«Английскому клубу понадобился всего один тайм, чтобы разгромить лучшую команду Европы. Какой же чудесный «Челси»! Мир перевернулся. «ПСЖ» казался непобедимым, но в итоге потерпел разгромное поражение. Техническое, тактическое, ментальное и физическое превосходство с первой и до последней минуты.

«Челси» был сосредоточен, как и теннисист Синнер в финале Уимблдона. Лондонская команда сыграла идеально и ударила по слабым местам соперника, которые до этого были скрыты. Мареска подготовился к матчу, как никто другой. А «ПСЖ» выглядел истощённым. Дембеле бегал, как призрак, Дуэ совершил много ошибок, и даже Энрике оказался подавленным.

Другие тренеры займутся анализом матча, чтобы понять, как обыграть этот «ПСЖ». Усталость — один из факторов поражения, но его недостаточно, чтобы объяснить провал. Урок для тех, кто боялся «ПСЖ». Только тот, кто атакует, может заставить оборону парижан развалиться. Теперь «Челси» входит в число претендентов на успех в Лиге чемпионов. А ещё мы наблюдаем за рождением новой звезды на тренерской скамейке».