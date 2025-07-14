ФИФА озолотила кучу участников КЧМ! Сколько заработали «Челси», «Реал», «ПСЖ» и другие?

Споры об актуальности нового клубного чемпионата мира начались задолго до турнира и вряд ли прекратятся после финала. Но главное – мы точно получили не просто обычный товарищеский межсезонный турнир. Клубы с радостью привезли сильнейшие составы и боролись за победу в каждом матче. В этом плане в ФИФА всё сделали грамотно: насыпали в призовой фонд $ 1 млрд, существенно замотивировав участников.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: Alex Grimm/Getty Images

Как распределяются деньги, кто сколько заработал?

Призовые предусмотрены уже за квалификацию на КЧМ. Они разнятся в зависимости от того, к какой конфедерации относится клуб. Сложнее всего, сюрприз-сюрприз, с европейскими командами: там сумма выплаты зависит от спортивного и коммерческого рейтинга клуба в отдельности. Если верить данным The Athletic, меньше всех за «явку» получил «Ред Булл Зальцбург» ($ 12,8 млн), а больше всех – «Манчестер Сити» ($ 38,1 млн).

С другими конфедерациями гораздо проще. Всем клубам из Южной Америки выплатили по $ 15,2 млн. Из Северной Америки, Азии и Африки – по $ 9,5 млн. Обиднее всего «Окленду» из Океании – настрадались от «Баварии», так ещё и за появление на КЧМ им выплатили всего $ 3,6 млн. Хотя для клуба, где футбол для игроков не основная профессия, это не так уж и плохо.

За ничью на групповой стадии ФИФА дополнительно платила $ 1 млн, за победу – $ 2 млн. Выход в 1/8 финала приносил каждой команде $ 7,5 млн, в четвертьфинал – $ 13,1 млн, в полуфинал – $ 21 млн, а в финал – $ 30 млн.

Вот сколько заработали участники турнира (за исключением топ-5):

$ 4,6 млн: «Окленд Сити»;

«Окленд Сити»; $ 9,6 млн: «Видад», «Урава Ред Даймондс», «Ульсан Хёндэ», «Сиэтл Саундерс», «Пачука»;

«Видад», «Урава Ред Даймондс», «Ульсан Хёндэ», «Сиэтл Саундерс», «Пачука»; $ 10,6 млн: «Лос-Анджелес»;

«Лос-Анджелес»; $ 11,6 млн: «Эсперанс», «Аль-Айн», «Аль-Ахли»;

«Эсперанс», «Аль-Айн», «Аль-Ахли»; $ 12,6 млн: «Мамелоди Саундаунз»;

«Мамелоди Саундаунз»; $ 15,8 млн: «Ред Булл Зальцбург»;

«Ред Булл Зальцбург»; $ 17,2 млн: «Бока Хуниорс»;

«Бока Хуниорс»; $ 18,2 млн: «Ривер Плейт»;

«Ривер Плейт»; $ 21,1 млн: «Монтеррей», «Интер Майами»;

«Монтеррей», «Интер Майами»; $ 21,4 млн: «Атлетико»;

«Атлетико»; $ 24 млн: «Порту»;

«Порту»; $ 26,6 млн: «Ювентус», «Ботафого»;

«Ювентус», «Ботафого»; $ 27,7 млн: «Фламенго»

«Фламенго» $ 32,2 млн: «Бенфика»;

«Бенфика»; $ 34,2 млн: «Аль-Хиляль»;

«Аль-Хиляль»; $ 36,8 млн: «Интер»;

«Интер»; $ 39,8 млн: «Палмейрас»;

«Палмейрас»; $ 51,7 млн: «Манчестер Сити»;

«Манчестер Сити»; $ 52,3 млн: «Боруссия Дортмунд».

Из интересного можно выделить «Порту» и «Атлетико»: команды не вышли из группы, но всё равно заработали больше «Монтеррея», добравшегося до 1/8 финала.

Впечатляет сумма, выплаченная «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы сенсационно вылетела от «Аль-Хиляля» в первом раунде плей-офф, но заработала на $ 17,5 млн больше саудовцев. Всё из-за особой любви ФИФА к Европе и высокому рейтингу «Сити», за счёт которого «горожане», по сути, уже до начала турнира заработали больше, чем команда Индзаги.

Теперь пройдёмся по пяти главным богачам КЧМ-2025.

5-е место: «Бавария» ($ 58,2 млн)

«Бавария» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Мюнхенцы заработали больше всех среди команд, вылетевших на стадии четвертьфинала. За одно только участие «Бавария» получила $ 33,5 млн, а за спортивные успехи – $ 24,7 млн. Могла заработать дополнительные $ 2 млн, если бы обыграла «Бенфику» в группе, однако эта прибавка всё равно не помогла бы запрыгнуть в топ-4.

4-е место: «Флуминенсе» ($ 60,8 млн)

«Флуминенсе» Фото: Megan Briggs/Getty Images

За столь внушительные призовые боссы «Флуминенсе» обязаны благодарить тренера и футболистов. Благодаря тому, что бразильцы дошли до полуфинала, они заработали $ 44,6 млн и разбавили скучную кампанию европейских грандов. Хотя из группы «Флу» вышел на тоненького: дважды сыграл по 0:0 и занял второе место благодаря победе над безнадёжным «Ульсаном».

3-е место: «Реал Мадрид» ($ 82,5 млн)

«Реал Мадрид» Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ещё год назад Карло Анчелотти предлагал бойкотировать турнир, но Флорентино Перес, видимо, другого мнения: миллионы на дороге не валяются. Мадридцам тяжело конкурировать на трансферном рынке, поскольку их не финансируют шейхи, так что $ 80 млн пригодятся. Может, на эти деньги Перес купит для Хаби Алонсо нового центрального защитника.

2-е место: «ПСЖ» ($ 106,9 млн)

«ПСЖ» Фото: Sandra Montanez/Getty Images

Парижане эпично проиграли лондонцам в решающем матче (0:3), но покрыли за счёт призовых трансферы Хвичи и Сафонова. Выход в финал принёс «ПСЖ» $ 30 млн, но итоговая победа на турнире могла принести ещё на $ 10 млн больше.

1-е место: «Челси» ($ 144,6 млн)

«Челси» Фото: Getty Images

Нет ничего неожиданного в том, что победитель заработал больше всех. Неожиданно, что победителем стал «Челси». После первых месяцев Тодда Боули у руля лондонцам предрекали судьбу столичного середняка, который ежегодно меняет тренеров и тратит сотни миллионов на слабых новичков. Кажется, старина Тодд всё-таки знал, что делал. А «Челси» выиграл вообще все возможные международные турниры в своей истории – два месяца назад успел взять Лигу конференций, ещё давно забирал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Теперь и КЧМ в новом формате взят. Браво!

В тексте использовались данные: Тhe Athletic, CBS Sports, SwissRamble.