«Барселона» купила таланта из Швеции, «Милан» потерял лидера. Трансферы недели в Европе

Очередные трансферы в европейском футболе. По традиции самые масштабные с точки зрения денег осуществляют клубы из АПЛ. Но есть несколько интересных сделок и без участия английских команд.

Мохаммед Кудус: «Вест Хэм» → «Тоттенхэм» (€ 63,8 млн)

Мохаммед Кудус Фото: tottenhamhotspur.com

35 матчей, пять голов, четыре результативные передачи — статистика африканского футболиста в прошлом сезоне. Мохаммед был важной частью «Вест Хэма» — он занял четвёртое место в команде по игровому времени в АПЛ (2604 минуты). «Тоттенхэм» не пожалел больших денег, чтобы заполучить футболиста под Лигу чемпионов. Африканец подписал контракт до 2031 года. Кстати, первый сезон Кудуса в составе «Вест Хэма» получился более успешным — он оформил 14 голов во всех турнирах. Интересно, что 24-летний футболист покажет в форме другого лондонского клуба.

Энтони Эланга: «Ноттингем Форест» → «Ньюкасл» (€ 61,4 млн)

Энтони Эланга Фото: newcastleunited.com

В прошлом сезоне швед был продуктивен в составе «Ноттингем Форест». Шесть голов и 11 результативных пасов в АПЛ за команду, которая попала в еврокубки. До переезда в «Ноттингем» Эланга прошёл через систему «Манчестер Юнайтед». Эланга — футболист сборной Швеции (22 матча, четыре гола). Вот что сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау: «Энтони был нашей ключевой целью, поэтому я рад, что мы заполучили его на раннем этапе предсезонной подготовки. Скорость Эланги, энергия, умение создавать моменты и забивать мячи прекрасно дополнят наш стиль игры».

Тьерно Барри: «Вильярреал» → «Эвертон» (€ 30 млн)

Тьерно Барри Фото: evertonfc.com

Французский нападающий неплохо показал себя в прошедшем сезоне. 11 голов в Ла Лиге — второй результат в составе «Вильярреала». Барри мог бы сыграть в Лиге чемпионов, останься он в испанском клубе. Однако «Эвертон» предложил приличную сумму за 22-летнего форварда, и «Вильярреал» отпустил Барри в АПЛ. Тьерно уже поиграл во Франции (вторая команда «Сошо»), Бельгии («Васланд-Беверен»), Швейцарии («Базель») и Испании. Пришло время попробовать свои силы в Англии. Кстати, в «Базеле» Тьерно провёл 31 встречу под руководством Фабио Челестини — нынешнего тренера ЦСКА.

Тео Эрнандес: «Милан» → «Аль-Хиляль» (€ 25 млн)

Тео Эрнандес Фото: alhilal.com

Пока что самый дорогой новичок саудовского клуба в это межсезонье. Тео выступал в Италии с 2019 года — отыграл за «Милан» 262 матча, забил 34 мяча и отдал 45 голевых передач. Вместе с этим клубом стал победителем Серии А и Суперкубка Италии. В прошлом сезоне Эрнандес отбегал 2698 минут в чемпионате — третий показатель среди футболистов «Милана». Теперь 27-летний футболист впервые в карьере сыграет не в европейской лиге. Тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прекрасно осведомлён о качествах француза, поскольку раньше работал с «Интером».

Симон Адингра: «Брайтон» → «Сандерленд» (€ 24,4 млн)

Симон Адингра Фото: safc.com

«Сандерленд» после возвращения в АПЛ активно работает на трансферном рынке. Клуб уже приобрёл шестерых новичков на общую сумму в € 115,9 млн. За ивуарийца Адингра «Брайтон» получил почти € 25 млн. В прошлом сезоне фланговый нападающий отыграл 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. После перехода в «Сандерленд» африканец подчеркнул, что его ждёт серьёзный вызов, но он готов к этому. Сохранит ли «Сандерленд» место в АПЛ после массовой закупки?

Николас Кюн: «Селтик» → «Комо» (€ 19 млн)

Николас Кюн Фото: comofootball.com

Знаете, сколько «Комо» потратил на новичков в летнее окно? € 88,5 млн. Впечатляющая цифра для середняка Серии А. Немца Кюна купили у «Селтика». 25-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2029 года. Предыдущий сезон сложился для Кюна превосходно — 21 гол и 15 результативных пасов в 51 встрече во всех турнирах. Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас считает, что Кюн «привнесёт нечто новое в Серию А». Испанец среди сильных сторон немца выделил технику, энергию и способность к нестандартным ходам.

Кристиан Нёргор: «Брентфорд» → «Арсенал» (€ 11,6 млн)

Кристиан Нёргор (в центре) Фото: arsenal.com

Лондонский клуб укрепил центр поля футболистом с опытом игры за сборную Дании (35 матчей, один гол). Кристиан оказался в Англии в 2019 году — тогда «Брентфорд» купил его у «Фиорентины» за € 3,5 млн. С того момента Нёргор провёл за клуб 196 встреч, забил 13 мячей и отдал 18 результативных передач. По итогам прошлого сезона Кристиан занял седьмое место в «Брентфорде» по игровому времени в АПЛ (2831 минута) и четвёртое — по голам (пять). Нёргор регулярно выходил на поле с капитанской повязкой. Он пропустил четыре встречи в Премьер-лиге по причине травм и дисквалификации.

Руни Барджи: «Копенгаген» → «Барселона» (€ 2,5 млн)

Руни Барджи Фото: fcbarcelona.com

19-летний шведский талант переехал в столицу Каталонии всего за € 2,5 млн. В прошлом сезоне фланговый нападающий провёл только шесть матчей во всех турнирах. Почему так мало? Барджи пропустил бо́льшую часть сезона из-за травмы крестообразной связки колена. На счету Руни есть один гол в Лиге чемпионов — в ноябре 2023 года он принёс «Копенгагену» победу во встрече с «Манчестер Юнайтед» (4:3). Интересно, получит ли Барджи шансы в первом сезоне в каталонском клубе? Или его отправят в аренду? Кстати, на родине некоторые журналисты называют Руни «шведским Месси».

Эдин Джеко: «Фенербахче» → «Фиорентина» (свободный агент)

Эдин Джеко Фото: acffiorentina.com

У боснийца богатый опыт игры в Италии. Он провёл в общей сложности боле трёх сотен матчей в форме «Интера» и «Ромы». В 2023-м Эдин покинул Серию А и перебрался в Турцию. Он показал, что может быть эффективным даже в достаточно солидном возрасте (сейчас ему 39 лет). За два сезона в Стамбуле нападающий забил 46 мячей в 99 встречах. Теперь Эдин вернулся в Италию — заключил контракт по схеме «1+1». Опция продления активируется при выполнении определённых условий.

Чиро Иммобиле: «Бешикташ» → «Болонья» (свободный агент)

Чиро Иммобиле Фото: bolognafc.it

Ещё одно возвращение в Серию А. Иммобиле отыграл в чемпионате Италии больше 350 матчей. «Ювентус», «Дженоа», «Торино», «Лацио» — клубы, в составе которых Чиро бегал в Серии А. Прошлым летом «Бешикташ» заплатил «Лацио» € 2 млн за форварда. Итальянец забил 19 мячей в 41 встрече, но принял решение вернуться на родину. Он заключил контракт с «Болоньей», которая в предстоящем сезоне сыграет в Лиге Европы. Договор составлен по схеме «1+1».

Другие переходы:

«Ноттингем Форест» продал вингера Рамона Сосу в «Палмейрас» за € 12,5 млн;

Защитник Жаир Кунья переехал в «Ноттингем Форест» из «Ботафого» за € 12 млн. Ему 20 лет;

«Лидс» купил у «Лилля» защитника Габриэля Гудмундссона. Сумма сделки составила € 11,6 млн;

«Фенербахче» купил у «Гента» защитника Арчи Брауна. Турецкий клуб заплатил за 23-летнего футболиста € 8 млн;

«Атлетико» продал Анхеля Корреа в мексиканский «Тигрес» за € 8 млн;

20-летний защитник Кота Такаи перешёл в «Тоттенхэм». Лондонский клуб заплатил «Кавасаки Фронтале» € 5,8 млн;

«Байер» купил у «Альбасете» 18-летнего нападающего Кристиана Кофане. Немецкий клуб заплатил за камерунца € 5,25 млн;

«Реал» продал флангового нападающего Виктора Муньоса (22 года) в «Осасуну» за € 5 млн;

21-летний защитник Рафа Обрадор сменил «Реал» на «Бенфику». Этот переход обошёлся португальскому клубу в € 5 млн;

Хорват Борна Соса продолжит карьеру в «Кристал Пэлас». Его купили у «Аякса» за € 2,3 млн;

Отыгравший 12 лет в «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен перешёл в «Гамбург». Датчанина продали за € 1 млн;

Фланговый защитник Габриэль Суасо перебрался из «Тулузы» в «Севилью» в статусе свободного агента;

19-летний полузащитник Матис Амугу перешёл из «Челси» в «Страсбург». Зимой лондонский клуб купил парня у «Сент-Этьена» за € 15 млн;

Чемпион мира Алехандро Гомес заключил контракт с клубом Серии В «Падова». Он не сможет тренироваться с командой до 19 августа, поскольку отбывает дисквалификацию за допинг;

Защитник Рейнилду Мандава покинул «Атлетико» в статусе свободного агента и перешёл в «Сандерленд»;

18-летний нападающий Энцо Кана-Бийик перешёл в «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Гавр». Английский клуб сразу отправил игрока в аренду в «Лозанну»;

Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вернулся на родину. Клуб «Бока Хуниорс» купил чемпиона мира у «Ромы»;