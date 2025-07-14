Топ-матчи вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и Голдин в Летней лиге НБА

За чем следить 15 июля: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» в баскетболе, Качмазов против Фиковича в теннисе и футбол! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», НБА, Летняя лига

Интрига: сыграет ли Голдин?

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин не принимал участия в матче с «Кливлендом» в Летней лиге. Эрик Споэльстра решил дать игровое время другим баскетболистам, но мы верим в появление нашего таланта на паркете. В двух встречах до этого он выступил очень хорошо, обладая лучшим показателем «плюс-минус» среди всех участников команды. Как минимум Владислав достоин шанса показать себя ещё лучше.

🎾 7:00*: Алибек Качмазов (Россия) — Хуан Пабло Фикович (Аргентина), Лос-Кабос, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Качмазов первую победу в сезоне на уровне ATP?

22-летний россиянин Алибек Качмазов начинает турнир категории 250 в Лос-Кабосе матчем с аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем, который на шесть лет его старше. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с четвёртым номером посева Кентеном Алисом из Франции, который освобождён от поединка стартового круга. Отметим, что в этом году Алибек ещё не одержал ни одной победы на уровне ATP, а в предыдущем сезоне дошёл из квалификации до полуфинала турнира в Чэнду.

⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Олимпия», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: пройдёт ли дальше клуб из Казахстана?

«Кайрат» в первом матче первого раунда отбора ЛЧ сыграл вничью с «Олимпией» в Словении (1:1). Теперь казахстанцы примут словенцев на своём поле. Команда из Алма-Аты стала небольшим фаворитом за счёт фактора домашнего стадиона. Но важно реализовать это преимущество, одержать победу и пройти в следующий раунд.

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⚽️ 22:00: «Будучность» — «Ноа», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: армянская команда — на пути во второй раунд

В первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Ноа» обыграл дома «Будучность» из Черногории со счётом 1:0. Теперь нужно просто не уступить на выезде в Подгорице. До выхода в общий этап ЛЧ останется ещё три этапа, но почему бы не поверить в чудо? Для начала же нужно удержать преимущество в серии с «Будучностью».