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Расписание спортивных матчей 15 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: квалификация Лиги чемпионов, теннис и Голдин в Летней лиге НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 июля 2025 года
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За чем следить 15 июля: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс» в баскетболе, Качмазов против Фиковича в теннисе и футбол! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2025, вторник. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Голдин?

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин не принимал участия в матче с «Кливлендом» в Летней лиге. Эрик Споэльстра решил дать игровое время другим баскетболистам, но мы верим в появление нашего таланта на паркете. В двух встречах до этого он выступил очень хорошо, обладая лучшим показателем «плюс-минус» среди всех участников команды. Как минимум Владислав достоин шанса показать себя ещё лучше.

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🎾 7:00*: Алибек Качмазов (Россия) — Хуан Пабло Фикович (Аргентина), Лос-Кабос, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Лос-Кабос. 1-й круг
15 июля 2025, вторник. 07:00 МСК
Алибек Качмазов
183
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Не начался
1 2 3
         
         
Хуан Пабло Фикович
148
Аргентина
Хуан Пабло Фикович
Х. Фикович

Интрига: одержит ли Качмазов первую победу в сезоне на уровне ATP?

22-летний россиянин Алибек Качмазов начинает турнир категории 250 в Лос-Кабосе матчем с аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем, который на шесть лет его старше. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится с четвёртым номером посева Кентеном Алисом из Франции, который освобождён от поединка стартового круга. Отметим, что в этом году Алибек ещё не одержал ни одной победы на уровне ATP, а в предыдущем сезоне дошёл из квалификации до полуфинала турнира в Чэнду.

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⚽️ 18:00: «Кайрат» — «Олимпия», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Олимпия Л
Любляна, Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли дальше клуб из Казахстана?

«Кайрат» в первом матче первого раунда отбора ЛЧ сыграл вничью с «Олимпией» в Словении (1:1). Теперь казахстанцы примут словенцев на своём поле. Команда из Алма-Аты стала небольшим фаворитом за счёт фактора домашнего стадиона. Но важно реализовать это преимущество, одержать победу и пройти в следующий раунд.

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⚽️ 22:00: «Будучность» — «Ноа», Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, ответный матч

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Ноа
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армянская команда — на пути во второй раунд

В первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Ноа» обыграл дома «Будучность» из Черногории со счётом 1:0. Теперь нужно просто не уступить на выезде в Подгорице. До выхода в общий этап ЛЧ останется ещё три этапа, но почему бы не поверить в чудо? Для начала же нужно удержать преимущество в серии с «Будучностью».

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