Удивительный трансфер из «Челси» в «Арсенал». За сумму около € 60 млн!

Вингер «Челси» Мадуэке переходит в «Арсенал» за £ 52 млн (около € 60 млн). Этот переход важнее, чем кажется на первый взгляд. Он заставляет задуматься о том, насколько были уместны насмешки над стратегией новых владельцев «Челси».

Нони Мадуэке Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Для начала – о самом футболисте. Нельзя сказать, что у Мадуэке такая уж плохая статистика. 7+3 по «гол+пас» за 2048 минут – непримечательный показатель для топ-клуба, но и не ужас. Визуальное впечатление от футболиста куда более грустное. В прошедшем сезоне АПЛ я видел все матчи «Челси». Бросается в глаза, как часто на вингере заканчиваются атаки. У него совсем скромные показатели по продвигающим передачам, что делает его достаточно предсказуемым. При любой возможности он идёт в обводку, которая у него остаётся на среднем уровне. В этом плане удивительно, что одного из лучших дриблёров Европы Кудуса «Тоттенхэм» забрал примерно за те же деньги (£ 55 млн).

Ну а игра Мадуэке в штрафной словно зависит от фазы Луны. Иногда он может забить красивый гол (как в прошлом году во встрече с «Лестером»), а иногда запарывает простейшие эпизоды. И недавний КЧМ, где он остался без голов и ассистов, только подтверждает это впечатление. Больше всего разочаровал его матч с «Лос-Анджелесом», где он и моменты запарывал, и сделал лишь одну удачную обводку при четырёх попытках. Особенно грустно смотрелся Мадуэке на фоне другого вингера «Челси» – Нету последнее время действительно хорош. Кроме того, Мадуэке ассоциируется с достаточно глупыми историями. Например, вместе с Джексоном пытался забрать мяч у штатного пенальтиста Палмера. В прошедшем сезоне не дал ему же отличиться с метра, заблокировав его удар. Мог и провалить линию офсайда, позволяя сопернику забить. В общем, самую малость «всадник без головы».

Заблокированный удар Палмера Фото: кадр из трансляции

Голевая атака «Манчестер Сити» Фото: кадр из трансляции

Инсайдеры, которые специализируются на «Челси», заранее сообщали о готовности клуба к переговорам по Мадуэке, которого отпустят при выгодном предложении. Возможно, со стороны лондонцев это выглядело великодушно, но больше было похоже на попытку избавиться от самого ненужного игрока атаки. Тем более когда клуб уже взял Эстевао, Гиттенса и Жоао Педро (последний может играть впереди везде, однако последнее время выходил в качестве форварда).

Если бы «Арсенал» не пришёл за Мадуэке, то едва ли какой-то другой топ-клуб обратил бы на него внимание. А если бы англичанину пришлось идти в «Сандерленд», то вряд ли трансфер стоил бы £ 52 млн. Команда Артеты последнее время вообще подбирает много игроков «Челси»: Мадуэке, Кепа, Хаверц, Жоржиньо – это только с 2023 года. Раньше тоже хватало примеров с Виллианом, Давидом Луисом и другими. Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, у «Арсенала» и «Челси» отличные отношения на уровне руководства.

Отдельный вопрос – зачем «Арсеналу» Мадуэке. Он играл в «Челси» преимущественно на правом фланге атаки, но последнее время действовал больше слева. При этом сообщается, что в трансфере был заинтересован лично Артета, который ещё до перехода общался с футболистом. У «Арсенала» правый вингер Сака остаётся одним из лучших игроков в команде (а возможно, даже лучшим). Брать на эту позицию запасного за £ 52 млн кажется странно. На левом фланге у команды есть Мартинелли и Троссард, а ещё молодой Нельсон. Можно ещё вспомнить про Габи Жезуса, однако непонятно, каким он вернётся после травмы «крестов». Ко всем перечисленным имеются вопросы, но есть сомнения, что Мадуэке лучше них всех.

Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард Фото: Adam Davy/Getty Images

Последние годы «Челси» воспринимался образцом того, как не нужно управлять клубом. Преждевременные отставки тренеров и огромные траты стали обычным делом. Если раньше клуб всегда боролся за победу в ЛЧ и АПЛ, а иногда даже выигрывал эти трофеи, то при новых владельцах клуб ни в какой момент не претендовал на два главных титула. Потратить € 1,5 млрд на футболистов, но сделать команду слабее – катастрофа. И все слова про долгосрочное планирование выглядели неубедительно.

Однако такие выгодные трансферы, как в случае с Мадуэке, заставляют задуматься. Тут ещё и вратарь Петрович близок к тому, чтобы уйти в «Борнмут» за £ 25 млн, хотя брали его за £ 17 млн. Теперь ещё на КЧМ славно заработали, сенсационно выиграв турнир. В такие моменты начинает закрадываться сомнение: а вдруг с точки зрения бизнеса модель «Челси» имеет смысл? Теперь интересно, за сколько продадут Феликса и других игроков, которые не нужны клубу.