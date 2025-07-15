Топ-партнёр, новое гражданство и серебро клубного ЧМ. Как дела у наших легионеров в Европе

Сезон в главных европейских лигах стартует только в середине августа. Однако жизнь в клубах не останавливается ни на один день. Как и у российских футболистов в Европе. Рассказываем, что нового произошло с нашими легионерами за прошедшие полтора месяца лета.

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Российский голкипер принял участие с «ПСЖ» в клубном чемпионате мира 2025 года. Команда дошла до финала, в котором неожиданно без вариантов уступила «Челси» – 0:3. Сафонов не провёл на турнире ни одной игры. Зато получил серебряную медаль от президента США Дональда Трампа. Матвей активно вёл соцсети во время клубного ЧМ: он делился впечатлениями от посещения киностудии Universal, поездки на беспилотном такси и проживании в Лос-Анджелесе, встретился с полузащитником «Атланты» Алексеем Миранчуком, вместе с Хвичей Кварацхелией и женами посетил Таймс-сквер в Нью-Йорке. И, конечно, показывал подготовку «ПСЖ» к матчам турнира.

Матвей Сафонов и Дональд Трамп Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Параллельно развивалась история с возможным уходом Сафонова из клуба. Турецкий комментатор Эртем Шенер сообщил, что интерес к россиянину проявляют «Галатасарай» и «Борнмут». Однако мы разобрали, почему этой информации не стоит доверять.

Александр Головин («Монако»)

«Монако» летом 2025 года проводит интересную трансферную кампанию. Клуб взял в аренду вингера «Барселоны» Ансу Фати, подписал на правах свободного агента экс-защитника «Баварии» Эрика Дайера и заключил контракт с Полем Погба. Француз весной 2025-го отбыл дисквалификацию за допинг, а теперь возвращается в большую игру.

Конечно, сделка с Погба интересует не только в контексте того, вернётся ли Поль на топ-уровень. Полузащитнику предстоит найти связь на поле с российским капитаном «Монако» Александром Головиным. Как тренер Ади Хюттер разместит двух качественных футболистов в центре? Одна из интриг на старте сезона Лиги 1.

В конце июня GFFN со ссылкой на L'Equipe опубликовал странную новость: «Головин выставлен на трансфер, но «Монако» не получил предложений по россиянину». Александр Клюев, агент футболиста, однозначно отреагировал на эту информацию: «Ну бред всякий комментировать не собираюсь. У Александра контракт до 2029 года. И он один из лидеров команды». Так что ждём Головина на поле в составе «Монако» в сезоне-2025/2026.

Александр Кокорин («Арис» Лимасол)

21 мая пресс-служба «Ариса» сообщила о продлении контракта с Александром Кокориным. «В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров [команды], а также стал основным капитаном. Новый контракт рассчитан ещё на один год. Ну что сказать. Продолжение следует», — отмечалось в сообщении в телеграм-канале клуба.

Однако экс-тренер «Ариса» Алексей Шпилевский (летом возглавил «Пари НН») тогда сообщил «Чемпионату», что клуб не заключал с Александром новое соглашение: «У Кокорина подписан контракт ещё с прошлого года. Мы не переподписывали с ним соглашение, так как изначально контракт был на два года. Не знаю, что за новость появилась — у него контракт до следующего года». В любом случае Кокорин остаётся на Кипре до лета 2026-го.

Александр Кокорин Фото: Пресс-служба «Ариса»

Вместо переехавшего в Нижний Новгород Шпилевского «Арис» назначил тренером Артёма Радькова. С сентября 2019-го он работал ассистентом в сборной Беларуси U21, совмещая её с клубной работой до января 2021-го. В октябре 2020 года специалист был назначен помощником главного тренера БАТЭ, а уже в январе 2021-го возглавил минскую «Ислочь», с которой в том же году дошёл до финала Кубка Беларуси. В 2022 году Радьков был признан лучшим тренером чемпионата Беларуси. В феврале 2024-го специалист пополнил тренерский штаб махачкалинского «Динамо», с которым вышел в РПЛ, и работал в клубе до мая 2025 года.

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК)

Оздоев мог покинуть ПАОК, однако полузащитник остаётся в Греции. Metaratings сообщил, что клуб воспользовался пунктом продления контракта с Магомедом. Ранее стороны заключали контракт на два года с опцией продления ещё на сезон. Именно её ПАОК активировал летом 2025 года. У Оздоева был вариант с возвращением в Турцию. Им интересовался «Коджаэлиспор», вышедший в турецкую Суперлигу по итогам прошлого сезона.

Также в ПАОКе остаётся конкурент Чалова – нападающий Яннис Константелиас. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, греки отклонили предложение «Штутгарта» в € 14 млн + бонусы за трансфер 22-летнего игрока. Впрочем, самого Фёдора конкуренция вряд ли пугает. По окончании сезона-2024/2025 форвард заявил, что освоился в Греции и в новом сезоне порадует нас гораздо больше.

А ещё у Магомеда и Фёдора мог появиться звёздный партнёр! Один из лучших баскетболистов мира форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к Криштиану Роналду с предложением поиграть в Греции: «Приезжай поиграть в Греции, величайший. «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК или ПАОК». Но 40-летний португалец в итоге переподписал контракт с «Аль-Насром».

Егор Пруцев («Црвена Звезда»)

Зимой 2025 года российский полузащитник отправился в аренду из «Црвены Звезды» в словенский «Целе». Ранее Егор выступал за клуб в сезоне-2023/2024, после чего перебрался в Белград. За 11 матчей в чемпионате Словении Пруцев забил шесть мячей и оформил два ассиста. А ещё взял с «Целе» Кубок страны (вместе с Никитой Иосифовым)! Отличный результат.

По информации «Чемпионата», в «Црвене Звезде» довольны прогрессом футболиста. Белградцы отказались продавать Пруцева двум российским клубам из первой восьмёрки РПЛ.

Егор Пруцев Фото: nk-celje.si

Игорь Пруцев, отец футболиста, поделился подробностями истории: «Насколько я знаю, да [предложения поступали]. На данный момент не могу сказать, из каких клубов. Егор остаётся в «Црвене Звезде»? Он только 10 дней пробыл на сборах, ещё у него не было встреч. Точно не могу сказать, останется Егор или уйдёт. Вообще, он настроен играть в Европе. Он уже многое прошёл, выучил два языка, разговаривает на них. Ему бы хотелось попытаться реализовать себя в Европе».

Далер Кузяев («Гавр»)

«Гавр» в июне объявил об уходе Кузяева из клуба. Контракт с 32-летним россиянином был рассчитан до 30 июня. «Далер Кузяев покидает нас. Он провёл два сезона в «Гавре», проявив большой профессионализм! Спасибо и удачи», — сказано в заявлении клуба.

Адьям Кузяев, отец Далера, рассказал «Чемпионату» о причинах ухода сына из «Гавра».

Адьям Кузяев отец Далера Кузяева «На самом деле, решение было принято ещё зимой, до старта весенней части чемпионата. «Гавр», как и большинство французских клубов, испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд. И у Далера было предложение зимой, однако он посчитал, что не может оставить команду в трудное время, а должен максимально помочь ей в борьбе за выживание в Лиге 1. Он был уверен, что «Гавру» по силам решить эту задачу. В итоге так и случилось».



Также Кузяев-старший сообщил, что Далер рассматривает разные варианты продолжения карьеры: «Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим — анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном счёте принять правильное решение».

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

В сезоне-2024/2025 Захарян провёл на поле всего 78 минут. Арсену мешали постоянные травмы. Новый сезон – новые ожидания. Хотя испанское издание Mundo Deportivo в начале июля сообщило, что Захарян досрочно завершил тренировку в общей группе из-за болевых ощущений. Но представитель футболиста Геннадий Голубин рассказал «Чемпионату», что информация является неверной: «С Арсеном всё хорошо. Сообщения о его травме не то что преувеличены — там вообще ничего такого нет. Просто Захарян тренируется по своей программе и планово закончил тренировку раньше».

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал чуть больше о ситуации с россиянином: «У Арсена нет травмы, врачи её исключили. У него только боль [в камбаловидной мышце], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдёт».

Арсен Захарян Фото: Javier Etxezarreta/EPA/ТАСС

14 июля в клубе сообщили, что Захаряна больше не беспокоит мышечная боль, но на прошлой неделе футболист перенёс вирус. Пока что Арсен работает индивидуально. Надеемся, что все проблемы российского полузащитника останутся позади. Впереди – подготовка к сезону под руководством нового тренера Серхио Франсиско. Напомним, работавший ранее с «Реалом Сосьедад» на протяжении семи лет Иманол Альгуасиль перебрался в саудовский «Аль-Шабаб».

Также баски расстались с лидером полузащиты: Мартин Субименди перебрался в «Арсенал» за € 70 млн. Косвенно эта сделка влияет и на перспективы Захаряна. Да, у Субименди и Арсена немного разные позиции (опорный и атакующий полузащитники), но опционально тренер Серхио Франсиско может опускать конкурентов Захаряна на позицию «шестёрки» (например, Брайса Мендеса или Беньята Туррьентеса). И тогда у Арсена появится место в составе. Конечно, если он будет здоров и в оптимальной форме.

Иван Злобин («Фамаликан»)

Российский вратарь остаётся в Португалии. Как стало известно «Чемпионату», 28-летний Злобин продлил контракт с «Фамаликаном» до лета 2027 года. Иван — единственный представитель России в элитном дивизионе Португалии. В прошлом сезоне он провёл 15 матчей, в которых пропустил 18 мячей (пять игр – «сухие»). А «Фамаликан» занял седьмое место в чемпионате Португалии.

Виталий Лысцов («Боавишта»)

В феврале 2025 года Лысцов оказался в португальской «Боавиште». Он провёл за клуб восемь матчей, после чего его контракт подошёл к концу. Виталий рассматривал варианты из Европы и России и в итоге оказался в ярославском «Шиннике». 30-летний защитник подписал соглашение сроком на один год с клубом из Первой лиги.

Даниил Худяков («Штурм»)

Неприятный инцидент случился с российским голкипером «Штурма» в начале июля. Пресс-служба австрийцев сообщила, что Худяков получил травму, упав с велосипеда по пути на тренировку. Отмечалось, что вратарь повредил запястье и ему проведут операцию, после чего россиянин пропустит несколько недель.

«Даниил отлично здесь развивается, он многое сделал, чтобы стать основным вратарём нашей команды. Эта травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убеждён, что она не собьёт его с пути, он будет усердно работать над возвращением и скоро вернётся», — сказал спортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен.

Даниил Худяков Фото: Branislav Racko/IMAGO/ТАСС

11 июля Metaratings со ссылкой на представителя «Штурма» сообщил, что россиянин успешно перенёс операцию: «Даниил чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства. В четверг он успешно перенёс операцию в университетской клинике Граца. Худяков восстановится через несколько недель».

Даниил Лесовой (АЕЛ)

Российский вингер провёл сезон-2024/2025 на правах аренды в кипрском АЕЛе. А затем вернулся в расположение московского «Динамо». «Сейчас Лесовой тренируется с «Динамо». Даниил хочет проявить себя перед новым тренером. Он уверен в своих силах. Даниил доволен сезоном в АЕЛе. Он был одним из лидеров команды. У него относительно хорошая статистика, Лесовой постоянно играл. Показатели дриблинга были одними из лучших. Собой Даниил доволен. К сожалению, команда выступила не очень», — подвёл итоги сезона Шахар Гринберг, агент футболиста.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Динамо» ведёт переговоры с «Пари НН» по потенциальному переходу Лесового. Новая поездка Даниила в Европу маловероятна.

Герман Онугха («Копенгаген»)

Прошлый сезон российский форвард начал в «Копенгагене», а зимой 2025-го его отправили в аренду в «Вайле». Онугха помог клубу избежать вылета, а за весь чемпионат забил 13 мячей (шестое место в гонке бомбардиров).

Герман Онугха Фото: Michael Barrett Boesen/IMAGO/ТАСС

Сейчас Герман вернулся в расположение «Копенгагена». Но не исключено, что 29-летний нападающий сменит клуб. В июне Metaratings сообщил, что подписать Онугху предлагали «Спартаку». Однако главной сложностью в проведении сделки стали внешнеполитическая обстановка и транзакции с датскими банками. Поэтому возвращение Германа в Россию выглядит не самым реалистичным. Возможно, тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп даст шанс форварду. Отметим, что клуб стал чемпионом Дании и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Никита Хайкин («Будё-Глимт»)

Главная новость межсезонья, связанная с Хайкиным, – получение голкипером «Будё-Глимт» норвежского гражданства. «Да, да. Всё решено. Надеюсь, всё пройдёт гладко и без проблем. Но весь этот процесс может занять много месяцев. Так что остаётся только ждать и наблюдать. Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, четыре, пять или 10 лет. Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни всё может измениться в одно мгновение, однако я живу здесь уже давно и испытываю к этому месту особую привязанность. Моя жена тоже из Норвегии. И я хочу, чтобы именно здесь выросли мои дети», – сказал Никита в интервью VG.

Также Хайкин ответил на вопрос о выступлении за сборную Норвегии.

Никита Хайкин голкипер «Будё-Глимт» «Пожалуй, я воздержусь от комментариев. Многие задают мне подобные вопросы, но я не думаю, что это пока требует решения. Я думаю, это правильно [дождаться приглашения из сборной Норвегии]. Всё остальное – просто мечты, вместо того чтобы жить настоящим. Главная причина, как ни крути, в том, что я просто не знаю. Моим приоритетом было стать гражданином Норвегии, чтобы после завершения карьеры жить здесь свободно. Всё остальное – на втором плане. Это честный ответ. Сейчас мне больше нечего сказать, потому что я не норвежец. Я общался с тренером вратарей сборной России, которым восхищаюсь и которого уважаю. Он всегда меня поддерживал и следил за мной. Мы поддерживаем связь, у нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас».



Антон Миранчук («Сьон»)

Российский полузащитник «Сьона» провёл не лучший сезон. За 24 матча он забил всего два мяча и оформил три ассиста. А его команда финишировала всего в пяти очках от зоны вылета. Однако президент клуба Кристиан Константин заявил, что швейцарцы не получали предложений по Миранчуку. Также босс «Сьона» отметил, что хотел бы сохранить Антона: «По Миранчуку нет ни одного предложения ни от российских, ни от зарубежных клубов. Думаю, он останется с нами. Лично я бы очень хотел, чтобы Антон остался в «Сьоне». Он лидер команды».

9 июля «Сьон» провёл товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Миранчук впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. Швейцарцы уступили петербуржцам со счётом 2:5, а один из мячей гостей забил как раз Антон. «Миранчук – прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушёл на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», – сказал после встречи главный тренер «Сьона» Дидье Толо.