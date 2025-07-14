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РПЛ, Сергей Пиняев и Матвей Кисляк попали в топ международного рейтинга CIES, Локомотив, ЦСКА, подробности

Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят
Дмитрий Зимин
Сергей Пиняев, Матвей Кисляк попали в топ рейтинга
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А теперь ещё и Кисляка. Хорошая реклама для переезда в европейскую лигу?

Про молодых российских футболистов не забывают в мире. Дело не только в медийных трансферных спекуляциях, хотя и их хватает, но и в аналитической работе. Международный центр спортивных исследований CIES регулярно публикует различные рейтинги игроков со всего мира. И за последние полтора месяца в разных номинациях оказалось несколько россиян.

Что возбудило всех сегодня?
Пиняев — лучший молодой футболист Восточной Европы. Кисляк и Педро — в десятке от CIES

А что это за центр?

CIES уже 13 лет публикует огромные аналитические отчёты на совершенно разные тематики. Как правило, в партнёрстве с какими-то профильными ресурсами. В последнее время – с компанией Impect, специализирующейся на сборе и обработке статистических данных.

Благодаря этому на официальной странице CIES в соцсетях постоянно появляются самые различные рейтинги – от лучших игроков клубного чемпионата мира до молодых звёзд какой-нибудь неевропейской страны. Основная цифра, благодаря которой футболист оказывается на той или иной позиции в списке, – CIES Index. В компании объясняли, что она формируется за счёт основных показателей игрока в матче, его влияния на команду, производительности на поле по сравнению с партнёрами и соперниками, а также за счёт субъективной модели, выработанной CIES Football Observatory.

Важно, что составители не всегда ориентируются на какой-то временной слот. Такое происходит, когда речь заходит о большом исследовании. Поэтому мы не можем сказать точно, по какому периоду времени делалась та или иная выборка. И, конечно, список точно не является абсолютной истиной. Как, собственно, и другие рейтинги. Но игнорировать его, учитывая присутствие россиян, тоже было бы странно.

Кисляк дважды на месяц попал в топы рейтинга. А Пиняев — лидер по Восточной Европе

Матвей Кисляк Подробнее

Среди всех россиян особое внимание в последнее время – к Матвею Кисляку. Неудивительно, если учитывать его весеннее выступление и живой интерес из Турции. По конкретному периоду он даже затмил Алексея Батракова, который давненько не попадал в подобные отчёты. 30 июня полузащитник ЦСКА занял первое место в списке лучших полузащитников до 20 лет не из топ-5 лиг по количеству отборов мяча. Интересно, что анализировались футболисты из 60 чемпионатов по всему миру. А россиянин опередил полузащитника «Партизана» Ваню Драгоевича, который, кстати, тоже стал основным в своей команде весной. И Диего Медину из аргентинского «Лануса».

Матвей КислякЦСКА82,6
Ванья Драгоевич«Партизан»79,5
Диего Медина«Ланус»77,2
Лука Региардо«Ньюэллс Олд Бойз»69,5
Александар Станкович«Люцерн»68,4
Фабиан Файнер«Адмира Ваккер»66,6
Джонатан Шор«Нью-Йорк Сити»66,4

Более свежий рейтинг – лучших молодых игроков до 21 года из Восточной Европы. Здесь доминирование у Сергея Пиняева. Он неоднократно попадал в подобные списки. Ещё в 2022-м занял 35-е место среди лучших игроков мира мира 2004 года рождения. Тогда, к слову, из россиян выше оказался только Даниил Худяков, который стал третьим. Что в очередной раз показывает объективность рейтинга.

Сергей Пиняев Подробнее

Сейчас же Пиняев опередил Малика Диуфа из «Славии» (Прага), которого Transfermarkt оценивает в € 18 млн. Сергея – всего в € 8 млн. А на третьем месте – всё тот же Кисляк. Он, кстати, тоже стоит € 8 млн. Плюс в ранкер попал зенитовец Педро. Но только на седьмое место.

Сергей Пиняев«Локомотив»81,2
Малик Диуф«Спарта» (Прага)80,0
Матвей КислякЦСКА79,6
Ваня Драгоевич«Партизан»78,0
Матея Прокопиевич«Чукарички»77,1
Андрия Максимович«Црвена Звезда»76,1
Педро«Зенит»75,9

Понятно, что рейтинг вряд ли говорит о реальном уровне игроков в текущий период времени. Тем более – в межсезонье. По крайней мере, нынешнего Пиняева точно сложно назвать лучшим игроком Восточной Европы до 21 года. Но так или иначе – его просматривают, в том числе – в европейских странах. Возможно, сейчас кто-то вспомнит и присмотрится к идее покупки россиянина.

Худяков же уехал в Европу.

Кого CIES отмечал по итогам 2024 года?
Пять талантов России отметили в мировом исследовании. В одной категории лучший — Батраков
Пять талантов России отметили в мировом исследовании. В одной категории лучший — Батраков
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