Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят

Про молодых российских футболистов не забывают в мире. Дело не только в медийных трансферных спекуляциях, хотя и их хватает, но и в аналитической работе. Международный центр спортивных исследований CIES регулярно публикует различные рейтинги игроков со всего мира. И за последние полтора месяца в разных номинациях оказалось несколько россиян.
А что это за центр?
CIES уже 13 лет публикует огромные аналитические отчёты на совершенно разные тематики. Как правило, в партнёрстве с какими-то профильными ресурсами. В последнее время – с компанией Impect, специализирующейся на сборе и обработке статистических данных.
Благодаря этому на официальной странице CIES в соцсетях постоянно появляются самые различные рейтинги – от лучших игроков клубного чемпионата мира до молодых звёзд какой-нибудь неевропейской страны. Основная цифра, благодаря которой футболист оказывается на той или иной позиции в списке, – CIES Index. В компании объясняли, что она формируется за счёт основных показателей игрока в матче, его влияния на команду, производительности на поле по сравнению с партнёрами и соперниками, а также за счёт субъективной модели, выработанной CIES Football Observatory.
Важно, что составители не всегда ориентируются на какой-то временной слот. Такое происходит, когда речь заходит о большом исследовании. Поэтому мы не можем сказать точно, по какому периоду времени делалась та или иная выборка. И, конечно, список точно не является абсолютной истиной. Как, собственно, и другие рейтинги. Но игнорировать его, учитывая присутствие россиян, тоже было бы странно.
Кисляк дважды на месяц попал в топы рейтинга. А Пиняев — лидер по Восточной Европе
Среди всех россиян особое внимание в последнее время – к Матвею Кисляку. Неудивительно, если учитывать его весеннее выступление и живой интерес из Турции. По конкретному периоду он даже затмил Алексея Батракова, который давненько не попадал в подобные отчёты. 30 июня полузащитник ЦСКА занял первое место в списке лучших полузащитников до 20 лет не из топ-5 лиг по количеству отборов мяча. Интересно, что анализировались футболисты из 60 чемпионатов по всему миру. А россиянин опередил полузащитника «Партизана» Ваню Драгоевича, который, кстати, тоже стал основным в своей команде весной. И Диего Медину из аргентинского «Лануса».
|Матвей Кисляк
|ЦСКА
|82,6
|Ванья Драгоевич
|«Партизан»
|79,5
|Диего Медина
|«Ланус»
|77,2
|Лука Региардо
|«Ньюэллс Олд Бойз»
|69,5
|Александар Станкович
|«Люцерн»
|68,4
|Фабиан Файнер
|«Адмира Ваккер»
|66,6
|Джонатан Шор
|«Нью-Йорк Сити»
|66,4
Более свежий рейтинг – лучших молодых игроков до 21 года из Восточной Европы. Здесь доминирование у Сергея Пиняева. Он неоднократно попадал в подобные списки. Ещё в 2022-м занял 35-е место среди лучших игроков мира мира 2004 года рождения. Тогда, к слову, из россиян выше оказался только Даниил Худяков, который стал третьим. Что в очередной раз показывает объективность рейтинга.
Сейчас же Пиняев опередил Малика Диуфа из «Славии» (Прага), которого Transfermarkt оценивает в € 18 млн. Сергея – всего в € 8 млн. А на третьем месте – всё тот же Кисляк. Он, кстати, тоже стоит € 8 млн. Плюс в ранкер попал зенитовец Педро. Но только на седьмое место.
|Сергей Пиняев
|«Локомотив»
|81,2
|Малик Диуф
|«Спарта» (Прага)
|80,0
|Матвей Кисляк
|ЦСКА
|79,6
|Ваня Драгоевич
|«Партизан»
|78,0
|Матея Прокопиевич
|«Чукарички»
|77,1
|Андрия Максимович
|«Црвена Звезда»
|76,1
|Педро
|«Зенит»
|75,9
Понятно, что рейтинг вряд ли говорит о реальном уровне игроков в текущий период времени. Тем более – в межсезонье. По крайней мере, нынешнего Пиняева точно сложно назвать лучшим игроком Восточной Европы до 21 года. Но так или иначе – его просматривают, в том числе – в европейских странах. Возможно, сейчас кто-то вспомнит и присмотрится к идее покупки россиянина.
Худяков же уехал в Европу.