Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят

А теперь ещё и Кисляка. Хорошая реклама для переезда в европейскую лигу?

Про молодых российских футболистов не забывают в мире. Дело не только в медийных трансферных спекуляциях, хотя и их хватает, но и в аналитической работе. Международный центр спортивных исследований CIES регулярно публикует различные рейтинги игроков со всего мира. И за последние полтора месяца в разных номинациях оказалось несколько россиян.

А что это за центр?

CIES уже 13 лет публикует огромные аналитические отчёты на совершенно разные тематики. Как правило, в партнёрстве с какими-то профильными ресурсами. В последнее время – с компанией Impect, специализирующейся на сборе и обработке статистических данных.

Благодаря этому на официальной странице CIES в соцсетях постоянно появляются самые различные рейтинги – от лучших игроков клубного чемпионата мира до молодых звёзд какой-нибудь неевропейской страны. Основная цифра, благодаря которой футболист оказывается на той или иной позиции в списке, – CIES Index. В компании объясняли, что она формируется за счёт основных показателей игрока в матче, его влияния на команду, производительности на поле по сравнению с партнёрами и соперниками, а также за счёт субъективной модели, выработанной CIES Football Observatory.

Важно, что составители не всегда ориентируются на какой-то временной слот. Такое происходит, когда речь заходит о большом исследовании. Поэтому мы не можем сказать точно, по какому периоду времени делалась та или иная выборка. И, конечно, список точно не является абсолютной истиной. Как, собственно, и другие рейтинги. Но игнорировать его, учитывая присутствие россиян, тоже было бы странно.

Кисляк дважды на месяц попал в топы рейтинга. А Пиняев — лидер по Восточной Европе

Среди всех россиян особое внимание в последнее время – к Матвею Кисляку. Неудивительно, если учитывать его весеннее выступление и живой интерес из Турции. По конкретному периоду он даже затмил Алексея Батракова, который давненько не попадал в подобные отчёты. 30 июня полузащитник ЦСКА занял первое место в списке лучших полузащитников до 20 лет не из топ-5 лиг по количеству отборов мяча. Интересно, что анализировались футболисты из 60 чемпионатов по всему миру. А россиянин опередил полузащитника «Партизана» Ваню Драгоевича, который, кстати, тоже стал основным в своей команде весной. И Диего Медину из аргентинского «Лануса».

Матвей Кисляк ЦСКА 82,6 Ванья Драгоевич «Партизан» 79,5 Диего Медина «Ланус» 77,2 Лука Региардо «Ньюэллс Олд Бойз» 69,5 Александар Станкович «Люцерн» 68,4 Фабиан Файнер «Адмира Ваккер» 66,6 Джонатан Шор «Нью-Йорк Сити» 66,4

Более свежий рейтинг – лучших молодых игроков до 21 года из Восточной Европы. Здесь доминирование у Сергея Пиняева. Он неоднократно попадал в подобные списки. Ещё в 2022-м занял 35-е место среди лучших игроков мира мира 2004 года рождения. Тогда, к слову, из россиян выше оказался только Даниил Худяков, который стал третьим. Что в очередной раз показывает объективность рейтинга.

Сейчас же Пиняев опередил Малика Диуфа из «Славии» (Прага), которого Transfermarkt оценивает в € 18 млн. Сергея – всего в € 8 млн. А на третьем месте – всё тот же Кисляк. Он, кстати, тоже стоит € 8 млн. Плюс в ранкер попал зенитовец Педро. Но только на седьмое место.

Сергей Пиняев «Локомотив» 81,2 Малик Диуф «Спарта» (Прага) 80,0 Матвей Кисляк ЦСКА 79,6 Ваня Драгоевич «Партизан» 78,0 Матея Прокопиевич «Чукарички» 77,1 Андрия Максимович «Црвена Звезда» 76,1 Педро «Зенит» 75,9

Понятно, что рейтинг вряд ли говорит о реальном уровне игроков в текущий период времени. Тем более – в межсезонье. По крайней мере, нынешнего Пиняева точно сложно назвать лучшим игроком Восточной Европы до 21 года. Но так или иначе – его просматривают, в том числе – в европейских странах. Возможно, сейчас кто-то вспомнит и присмотрится к идее покупки россиянина.

Худяков же уехал в Европу.