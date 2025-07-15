10 неочевидных звёзд КЧМ для клубов РПЛ. Некоторых уже хотят гранды Европы!

А потому и цены на многих футболистов уже подросли.

На клубном чемпионате мира выступило немало команд, которые регулярно поставляют игроков в РПЛ. «Ривер Плейт» за последний год отдал сразу двух футболистов — Эсекьеля Барко и Пабло Солари — в «Спартак», а ещё одного – Родриго Вильягру – в ЦСКА. «Зенит» сначала забрал звезду «Ботафого» Луиса Энрике, а совсем недавно приобрёл Жерсона из «Фламенго».

Трансферное окно РПЛ в самом разгаре, но впереди ещё много сделок. Мы внимательно посмотрели КЧМ — и выбрали тех, на кого российским клубам точно стоит обратить внимание.

Факундо Колидио — «Ривер Плейт»

Факундо Колидио Фото: Stu Forster/Getty Images

Одним из самых ярких игроков «Ривер Плейт» на турнире стал Колидио. Он забил первый гол в ворота «Уравы», а в матче с «Монтерреем» дважды создал 100-процентные голевые моменты для партнёров. Если бы они не подвели, то «Ривер Плейт» вышел бы из группы.

Колидио обладает отличным дриблингом и хорош в игре на втором этаже. Ловкий аргентинец не растворится в плотной обороне российских команд. Он умеет сохранять мяч даже при жёсткой опеке и выкручиваться из сложных ситуаций. Отступные за Колидио высокие — € 30 млн, однако у игрока скоро заканчивается контракт, а ему уже 25 лет. Руководство «Ривер Плейт» вполне может согласиться на цену втрое ниже.

Лаутаро Бланко — «Бока Хуниорс»

Лаутаро Бланко Фото: Andy Lyons/Getty Images

Бланко — левый защитник «Бока Хуниорс», который активно подключается в атаку. Среди его сильных качеств — выносливость, цепкость и уверенный отбор. Точность передач у Бланко проседает, но на КЧМ он отметился ассистом во встрече с «Бенфикой»: прокинул мяч между ног защитнику и точно прострелил во вратарскую.

Аргентинец подойдёт командам, играющим в прессинг и делающим ставку на единоборства. Особенно хорошо он впишется в схему с тремя центральными защитниками. Его трансферная стоимость никогда не превышала € 5 млн, и вряд ли «Бока» запросит больше.

Кевин Сенон — «Бока Хуниорс»

Кевин Сенон Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сенон был одни из самых опасных игроков «Боки» в матче с «Баварией». Полузащитник не часто оказывался с мячом, однако в нужный момент принимал важные решения — беспокоил мощными ударами Мануэля Нойера и сделал несколько ключевых передач.

Удар — главное преимущество Сенона, но он также хорош и в оборонительных действиях. Полузащитник много возвращается назад и является одним из лучших в клубе по количеству отборов. «Бока» планирует продать футболиста уже этим летом, чтобы пополнить казну. 23-летним футболистом активно интересуется «Бенфика», поэтому российским командам стоит поторопиться.

Гонсало Плата — «Фламенго»

Гонсало Плата Фото: Hector Vivas/Getty Images

Жерсон — далеко не единственная звезда «Фламенго». Есть ещё, например, Гонсало Плата. 24-летний эквадорец хорошо играет головой, обладает отличным пасом и скоростью. Очень универсальный футболист — может действовать на обоих флангах и нередко играет в центре атаки.

На КЧМ он сначала провёл полезный матч с «Эсперансом», а затем отдал два результативных паса в игре с «Челси». После турнира интерес к нему проявили европейские клубы — «Милан», «Вест Хэм» и «Страсбург». По слухам, последний готов предложить € 18 млн.

Хоакин Пикерес — «Палмейрас»

Хоакин Пикерес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

«Спартак» уже проявил интерес к одному футболисту «Палмейраса» — нападающему Хосе Лопесу. Но есть ещё и левый защитник Хоакин Пикерес, который отыграл четыре полные встречи на турнире и стабильно был хорош.

26-летний Пикерес активно действует в атаке — по количеству касаний и передач он не уступал на этом турнире всей полузащите «Палмейраса». При этом оставался надёжным в обороне — с его фланга не прилетело ни одной голевой атаки. У Хоакина есть хороший международный опыт: он вызывался в сборную Уругвая, и у него есть все шансы поехать на ближайший ЧМ. Пока тренер Марсело Бьелса не превратил Пикереса в суперзвезду, стоит купить его уже сейчас.

Ричард Риос — «Палмейрас»

Ричард Риос Фото: Nicolò Campo/Getty Images

Риос — тоже игрок из топовой сборной, но на этот раз колумбийской. Опорник «Палмейраса» стал одним из лидеров турнира по количеству выигранных единоборств. При этом Риос не забывает про атаку: он активно продвигает мяч вперёд, а на КЧМ записал на свой счёт две голевые. Всего в составе «Палмейраса» у него 11 голов и 10 ассистов — хорошая статистика для опорника.

По слухам, 25-летний Риос близок к переходу в «Рому» за € 30 млн. Два года назад «Палмейрас» купил его всего за € 1 млн. Побороться за полузащитника по силам лишь «Зениту» или «Спартаку», однако вложения могут оправдаться: Риос не уступает по уровню ни Вильмару Барриосу, ни Наилю Умярову.

Александер Барбоса — «Ботафого»

Александер Барбоса Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Несмотря на то что Барбосе 30 лет, он на пике формы. Центральный защитник не нашёл себя в «Ривер Плейт» и «Индепендьенте», но после перехода в «Ботафого» раскрылся — сначала выиграл Кубок Либертадорес, а затем стал одним из героев КЧМ. Александер попал в символическую сборную группового этапа, где по соседству с ним оказались такие звезды, как Серхио Рамос и Николас Отаменди.

Рост Барбосы — 193 см, и он уверенно играет на втором этаже. В матче с «ПСЖ» он стал лидером по отборам — три, выносам — девять, а также выиграл 87% единоборств. К тому же аргентинец – левоногий защитник, а многие команды РПЛ испытывают дефицит левоногих ЦЗ.

Игнасио — «Флуминенсе»

Игнасио Фото: Stephen Nadler/Getty Images

Ещё один центральный защитник, который, в отличие от Барбосы, начал турнир на скамейке запасных. Сначала он вообще запомнился забавным эпизодом вне поля: Игнасио пришёл в гостиничный номер и обнаружил там спящего бездомного. Ничего не пропало и не пострадало, но история сразу же навела шумиху в прессе. После этого 28-летний игрок получил шанс заявить о себе и на поле — и не подвёл.

В матче с «Интером» он выиграл 90% воздушных дуэлей и стал одним из лидеров команды по перехватам. Игнасио неуступчив, хорошо читает игру, хотя пока не всегда выходит в старте. Его рыночная стоимость — около € 2 млн. Игрок может усилить почти любую команду РПЛ.

Эркулес — «Флуминенсе»

Эркулес Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Эркулес совершил на этом турнире много подвигов. Сначала самоотверженно сыграл в обороне — стал лидером команды по отборам и выигранным единоборствам во встрече с «Боруссией». Затем дважды удачно вышел на замену — забил важнейший гол «Интеру» под конец игры, а в четвертьфинале отметился решающим мячом в ворота «Аль-Хиляля». Очень универсальный 24-летний полузащитник, который может успешно играть и опорника, и атакующего хавбека.

В прошлом году Эркулесом интересовался «Спартак» — на тот момент футболист был в «Форталезе». Сейчас договориться будет уже сложнее — «Флуминенсе» потребует явно больше указанных на Transfermarkt € 7 млн, особенно после успешного КЧМ.

Абу Али — «Аль-Ахли»

Абу Али Фото: Ayman Aref/Getty Images

Тренд на латиноамериканцев в РПЛ сохраняется, но стоит обратить внимание и на африканский рынок. Нападающий «Аль-Ахли» оформил хет-трик в ворота «Порту» — причём один гол левой, другой — правой, а третий — головой. Игра на втором этаже — главное преимущество Абу Али. Почти половину своих мячей за египетский клуб 26-летний Абу забивает головой.

Много голов на КЧМ — не случайность для палестинца. В последнем сезоне Египетской лиги он забил 10 голов в 16 матчах. У Али есть опыт игры в Европе — он выступал в Дании и Швеции. Игрок привык к холодному климату и может быстро адаптироваться к РПЛ. Ценник – в районе € 4 млн.