Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня

Футбольный сезон вот-вот начнётся. Самое время завершать сделки, чтобы интегрировать новичков как можно раньше. Фиксируем главное в трансферном мире за прошедшие сутки. Here we go!

«Арсенал» всё-таки додавил «Спортинг» и взял Дьёкереша. А ещё опередил «ПСЖ»

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Пока неофициально, но есть инсайд авторитетного Дэвида Орштейна из The Athletic. «Арсенал» сразу же расстанется с € 63,5 млн, ещё € 10 млн, возможно, упадут на счёт «Спортинга» бонусами. Португальский клуб не выплатит комиссионные агенту, отсюда и не самая великая стоимость Дьёкереша. Представители шведского нападающего слетали в Лондон и обо всём договорились.

Другая новость по «Арсеналу» — скорая покупка Кристьяна Москеры из «Валенсии» за € 15+5 млн. 21-летнего защитника хотели «ПСЖ» и «Лейпциг», но «канониры» их обставили. Фабрицио Романо подтверждает.

«Спартак» отказал Йовичу. Именно так, а не наоборот

Лука Йович Фото: Simone Arveda/Getty Images

Когда-то Луку Йовича покупал «Реал» за € 63 млн. Ещё серб играл за «Фиорентину» с «Миланом», и год назад миланцы не отпустили его в «Зенит». Сейчас же нападающий не нужен «Спартаку» даже бесплатно. Об этом сообщил Metaratings. На красно-белых выходили представители игрока — и не встретили заинтересованность.

Лука Модрич — официально в «Милане»

Лука Модрич Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Случилось то, чего давно ждали. Контракт подписан по схеме 1+1. Модрич взял 14-й номер, под которым ранее божил Тейани Рейндерс. 39-летний полузащитник в детстве фанател от Звонимира Бобана и «Милана». Мечты сбываются.

Впрочем, «Милану» повезло не во всём. Красно-чёрные высылали частный самолёт за защитником «Гента» Арчи Брауном. А тот предпочёл вариант с «Фенербахче», который заплатил € 8 млн. Видимо, сказалась магия имени тренирующего турецкий клуб Жозе Моуринью.

Альваро Каррерас — в «Реале»

Альваро Каррерас Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

22-летний испанский левый защитник начинал в мадридской молодёжке и, окрепнув в «Бенфике», вернулся в родные края, подписав шестилетнее соглашение. Ранее сообщалось, что «Реал» приготовил для португальского клуба € 50 млн.

Гарначо отказался снова стать одноклубником Криштиану

Алехандро Гарначо и Криштиану Роналду Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Алехандро Гарначо с детства фанатеет от Криштиану Роналду плюс ищет новый клуб из-за конфликта с Рубеном Аморимом. Пазл вроде бы сошёлся, ведь «Аль-Наср», как написал вполне надёжный источник The Telegraph, позвал 21-летнего аргентинца, а уговаривал его лично Криш. Однако Гарначо посчитал, что на заработки отправляться пока рановато, и отклонил предложение.

«Барса» заберёт у «Баварии» вингера? Руни уже подписали

Брайан Сарагоса Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

23-летний левый вингер Брайан Сарагоса не пригодился «Баварии». Но это не помешало ему привлечь внимание «Барселоны»: всё-таки забивал ей и за «Гранаду», и за «Осасуну». Испанец дал предварительное согласие — заманить его оказалось проще, нежели Маркуса Рашфорда. За информацию спасибо Bild.

Ещё «Барса» купила Руни — кликбейтные заголовки во многих СМИ обеспечены. Речь, разумеется, не о старине Уэйне, а о 19-летнем вингере Руни Барджи из «Копенгагена». Цена вопроса — € 2,5 млн и 15% от возможной перепродажи. Контракт подписан до 2029-го. Игрока с максимально футбольным именем зарегистрировали во второй команде.

Джака отправляется в компанию к Ляказетту на пенсионные заработки

Гранит Джака Фото: Pau Barrena/Getty Images

Чемпионский «Байер» и так уже лишился многих звеньев. Теперь настал черёд Гранита Джаки. Флориан Плеттенберг подсветил успешные переговоры леверкузенцев с «Неомом»: действующий победитель саудовской ФНЛ согласен ежегодно платить 32-летнему швейцарцу по € 10 млн, а немецких коллег — обогатить на € 6 млн. Если стороны ударят по рукам, Джака станет одноклубником Марцина Булки, Саида Бенрахма и Александра Ляказетта. Эту банду тренирует экс-парижанин Кристоф Галтье.

«Рома» отдаст € 45 млн за нападающего с одним голом в сезоне АПЛ?

Эван Фергюсон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Давно известно неписаное правило: успешно поиграл в АПЛ — неоправданно высоко увеличил свой ценник. Последний сезон 20-летний Эван Фергюсон провёл в «Брайтоне» и «Вест Хэме», за 21 матч в Премьер-лиге забив всего один раз. Осенью 2023-го ирландец считался одним из самых перспективных активов. Те времена давно позади, тем не менее Джанлука Ди Марцио написал, якобы «Брайтон» просит за нападающего аж € 45 млн. «Рома» в нём заинтересована, но согласятся ли римляне столько платить? Сомнительно.

Одной строкой

Фирмино, Рашфорд, Мойзе Кин Фото: Getty Images