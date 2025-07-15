Трамп взял и положил золотую медаль КЧМ себе в карман! А ещё получил оригинал трофея

Клубный чемпионат мира уже завершился, но о нём продолжают говорить. Во многом благодаря Дональду Трампу. Ведь он не просто присутствовал на финальном матче, радовался вместе с игроками «Челси», но и дал интервью каналу Dazn. А в нём без особого стеснения признался – оригинал трофея находится в Овальном кабинете. Клуб-победитель получил лишь копию.

Дональд Трамп президент США «В начале года представители ФИФА сказали: «Не могли бы вы подержать кубок немного?» Мы поставили его в Овальный кабинет. А потом я спросил, когда его заберут. И Джанни Инфантино сказал: «Мы не заберём. Он может остаться у вас навсегда, мы сделаем новый». И они действительно сделали новый! Так что это было немного волнительно, но сейчас он в Овальном кабинете».

Вероятно, речь идёт о событии, которое случилось в марте. Тогда Инфантино приехал в гости Трампу, тогда общественность и увидела трофей. Но до сих пор никто не знал, что президент ФИФА подарил ему оригинальную версию. Только этим история не завершилась. Президент США вызвал на себя много критики во время финального матча КЧМ. Исключительно своим появлением.

Трампа не раз освистывали трибуны по ходу матча в Нью-Джерси. В первый раз, когда он появился на всех билбордах стадиона во время исполнения американского гимна. Затем – уже после матча, когда вместе с Инфантино решил выйти на поле и вручить трофей победившей команде. Всё дело в том, что во время передачи кубка капитану «Челси» Рису Джеймсу президент ФИФА дипломатично вышел из кадра трансляции. Но такого благодушия не проявил его коллега. Поэтому на всех кадрах празднования Трамп в центре внимания вместе с футболистами лондонского клуба. Не все из них до конца понимали, что происходит.

Коул Палмер полузащитник «Челси» «Я знал, что Трамп будет на матче, но не знал, что он будет на подиуме, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного в недоумении».

Ещё болельщиков возмутил факт повышенных мер безопасности. Из-за приезда Трампа некоторые не смогли вовремя попасть на стадион. Ведь всё внимание было уделено главе государства и его приближённым, которые заняли роскошную ложу. Поэтому начало встречи даже пришлось отложить на восемь минут.

Зато президенту, видимо, понравилось. Получив трофей КЧМ-2025, он готов рассмотреть возможность переименования «соккера» в «футбол». Ведь известно, что в США привычная нам игра называется именно «соккер». Также он сделал заявление о единстве, которое несёт футбол. «Речь идёт о единстве. Речь о том, чтобы все собрались вместе, и о большой любви между странами. Я думаю, это, наверное, самый интернациональный вид спорта, поэтому он действительно может объединить мир», – сказал Трамп.

Хорошо говорить о таком, когда в твоём пользовании оригинал трофея, который должен быть у других. Но и это ещё не всё. Ведь в соцсетях завирусилось видео, как глава государства после награждения кладёт себе в карман… золотую медаль турнира.