«Многим в клубе теперь приходится скрываться». «Реал» вернул воспитанника за € 50 млн

Левый защитник — одна из самых проблемных позиций «Реала»? Информация больше неактуальна, потому что мадридцы не пожалели € 50 млн за Альваро Каррераса. Тем удивительнее, что всего полтора года назад «Манчестер Юнайтед» было за счастье спихнуть его всего за € 6 млн с процентом от перепродажи — очень уж убедительно испанец раскрылся в «Бенфике». Но обо всём по порядку.

Каррерас покинул «Мадрид» из-за нынешнего помощника Алонсо и не приглянулся тен Хагу

Каррерас начинал в школах феррольского «Расинга» и «Депортиво», а затем провёл три года в системе «Реала» и подружился с Раулем Асенсио — вот кто точно рад возвращению Альваро. В отличие от Асенсио, Каррерас не стал ждать шанса в главной команде «Мадрида» и отправился покорять Англию — его потенциал разглядели скауты «МЮ».

«Многим в клубе теперь приходится скрываться: как может парень, который ушёл бесплатно, стоить вам сегодня € 50 млн?» — сокрушался анонимный источник из мадридской академии в интервью The Athletic. И всё же конкретный виновник есть. Его имя — Тристан Селадор. Что иронично, новый помощник Хаби Алонсо, отвечающий за аналитику с упором на индивидуальную работу с игроками.

Каррерас выигрывал юношеский чемпионат своего возраста три года подряд, но при Саладоре уступил конкуренцию за позицию левого защитника юношеской команды Давиду ле Вибору. Ничего удивительного, если вы о нём ничего не слышали: он не заиграл на взрослом уровне и сейчас представляет местечковый американский клуб «Маршалл Тандеринг Херд». Вместе, кстати, с россиянином Кириллом Пахомовым. Такие вот превратности судьбы.

Альваро Каррерас в молодёжке «Реала» Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Тристан использовал Альваро в полузащите, и тот соблазнился на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед». «Каррерас был очень смел, ведь сказал «Реалу», что там в него не верят», — слова того же источника. В Манчестере левый защитник быстро выучил английский язык. В адаптации помог перебравшийся в Великобританию вместе с ним его брат Фран. В 2022-м испанец стал лучшим игроком «Юнайтед» до 23 лет, вскоре подтянулся к тренировкам с основой и заодно привлекался в сборные Испании U19 и U21.

И всё бы хорошо, однако тут «МЮ» возглавил Эрик тен Хаг. Изначально Каррерас вообще был вингером, которого спустили в оборону. И атакующий перекос с не самой высокой надёжностью Альваро напрягали нидерландского специалиста. Испанцу пришлось уходить в аренду — приютил «Престон» из Чемпионшипа. И даже там его больше видели левым полузащитником. Итог — 42 матча и шесть ассистов.

Альваро Каррерас в «Престоне» Фото: Dave Howarth/Getty Images

«В Престоне было очень холодно и дождливо, но погода не повлияла на него: он вёл себя как настоящий англичанин. Каррерас немного напоминает Трента Александер-Арнольда, только на противоположном фланге. Они оба очень умны на поле. Поскольку я болею за «Ливерпуль», буду рад увидеть их обоих в такой команде, как «Реал», — хвалил футболиста экс-тренер «Престона» Райан Лоу. Странное пожелание насчёт Трента от поклонника «красных», но допустим.

В 2023-м тен Хаг взял Каррераса на предсезонку и выпустил на поле в четырёх матчах из девяти. Альваро отплатил ассистом во встрече с «Рексемом». Несмотря на это и на беды со здоровьем Люка Шоу и Тирелла Маласиа, испанец всё равно отправился в новую аренду — в «Гранаду». Сам же Эрик неудачно взял Серхио Регилона, а порой отряжал на левый фланг обороны совсем уж нетипичных для данной позиции персонажей вроде Софьяна Амрабата и Виктора Линделёфа. Неужели они были предпочтительнее Каррераса? Что ж, тренеру виднее.

Поначалу Каррерас чах в «Гранаде». Как же дальновидно поступила «Бенфика»!

«Что мне сказал «Юнайтед»? Что я должен уйти в аренду. Продолжать набираться опыта, входить в ритм, а дальше посмотрим. Тен Хаг не рассчитывает на меня», — говорил Каррерас перед командировкой в родную страну. «Я немного удивлён, что ему не дали больше шансов», — удивлялся бывший тренер «Юнайтед» U23 Нил Вуд — «Мы с ним хорошо поговорили, и я посоветовал ему побороться с Люком Шоу за место в старте. Думаю, он был на это способен».

Альваро Каррерас в «Манчестер Юнайтед» Фото: Lewis Storey/Getty Images

За полгода в «Гранаде» Альваро вышел в старте лишь пять раз. Всего же на его счету набралось 14 встреч. Он выполнял роль как крайнего полузащитника, так и вингера. Результативных действий это не принесло. И тут неожиданно зимой 2024-го в «МЮ» постучалась «Бенфика». Каррераса досрочно катапультировали в Португалию и позже выкупили за € 6 млн плюс 20% от перепродажи. Тогда сделка для манкунианцев казалась весьма удачной.

Кто же знал, что Альваро максимально раскроется на новом месте. Кроме скаутов «Бенфики», разумеется — у этих ребят фантастическая чуйка. Сначала испанец сидел на скамейке, но весной, как только из-за травмы выбыл основной левый защитник, воспользовался шансом. Выходя на профильной позиции, в 68 играх он накопил 5+6 и заметно прибавил в оборонительных способностях. Это было заметно в январской дуэли с Ламином Ямалем.

Пусть португальцы уступили и напропускали уйму голов (4:5), Альваро заслужил высокую оценку. Его прострел привёл к первому голу Вангелиса Павлидиса. Если бы греческий нападающий действовал точнее, одним ассистом Каррераса дело бы точно не ограничилось. По четыре отбора и перехвата — тоже на месте. Забрать мяч у Ямаля, чтобы быстро рвануть к чужой штрафной и точно забросить в район 11-метровой? Пожалуйста.

Как раз в тот период Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг из 100 футболистов до 23 лет, наиболее готовых к переходу в топ-5 европейских лиг. Альваро занял в нём почётное пятое место. Получается, аванс оправдался. К слову, также в список попали Сергей Пиняев (35-й), Константин Тюкавин (44-й), Даниил Денисов (58-й), Алексей Батраков (62-й) и Артём Карпукас (96-й).

Ещё до назначения Хаби Алонсо «Реал» искал левого защитника и выбирал между Милошем Керкезом из «Борнмута» (его купил «Ливерпуль»), Тео Эрнандесом из «Милана» (ушёл в «Аль-Хиляль») и Мигелем Гутьерресом из «Жироны». Третий — тоже воспитанник мадридцев. Тренер убедил — нужен именно Каррерас, пусть за него и пришлось выложить солидные средства.

По сведениям Record, «МЮ» хотел активировать опцию обратного выкупа за € 18 млн. Тем не менее Альваро отреагировал категоричным отказом. У него хватает сильных сторон: скорость, умение начинать атаки и играть в одно касание (у Франа Гарсии и Ферлана Менди с этим сложности), точность передач (85%), универсальность (способен закрыть любую позицию на левом фланге и даже выйти в тройке центральных защитников).

Альваро Каррерас на клубном ЧМ в составе «Бенфики» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Ещё испанец стал лучшим в португальском чемпионате по разнице xG: с ним на поле «Бенфика» наработала на солидные «+47,2». Крут у него и показатель прогрессивных передач, то есть тех, которые обеспечивают продвижение мяча к чужим воротам. 6,63 в среднем с 97% точности — Алонсо такое по душе. Дриблинг (53% успешности) и умение вести единоборства (56% выигранных) похуже.

Каррерас вполне мог дебютировать за «Реал» уже на клубном ЧМ, однако босс «Бенфики» Руй Кошта (да, тот самый в прошлом герой «Милана» с «Фиорентиной» и сборной Португалии) предпочёл увидеть Альваро на турнире в составе своей команды.

Трансфер Каррераса означает вероятное прощание мадридцев с Менди: в Relevo написали, что расставание с травматичным французом — вопрос времени. А вот Фран останется в Мадриде: он нравится Алонсо ещё со времён выступления за «Райо Вальекано» и получал предложение из Леверкузена. Сейчас «Байер» возглавляет тен Хаг. Интересно, как он отреагировал на новость о трансфере Альваро за € 50 млн в «Реал»? Впрочем, не забракуй нидерландец испанца, далеко не факт, что карьера футболиста сложилась бы столь же успешно.