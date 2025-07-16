«В этом процессе президент мало на что влияет». Почему Винисиус не продлевается с «Реалом»

«Реал» бесславно выступил на клубном чемпионате мира. Команда добралась до полуфинала, где без вариантов проиграла «ПСЖ» (0:4). Параллельно мадридский клуб никак не может подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором. Тот, в свою очередь, в последнее время не радует игрой фанатов «Реала».

Почему не удаётся продлить контракт?

Проблема в желании Винисиуса выбить себе большую зарплату. Бразилец рассчитывает получать по € 30 млн в год и требует бонус за подписание. The Athletic утверждает, что именно это не позволяет переговорам сдвинуться вперёд. Нынешний контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года, «Реал» хотел бы продлить его до 2030-го.

Любопытно, что во второй половине июня журналист Хосе Феликс Диас сообщил о продлении договора. По его информации, об этом должны были объявить по окончании клубного чемпионата мира.

Винисиус Жуниор (справа) в матче КЧМ с «Пачукой» Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Реал» — клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь ещё много-много лет. Люблю «Реал», всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь — с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками», — утверждал Винисиус по окончании группового этапа КЧМ-2025.

А вот что говорил президент «Реала» Флорентино Перес: «Винисиус — один из лучших футболистов. Продление контракта? В этом процессе президент мало на что влияет».

Чем недоволен Алонсо?

Ещё до старта клубного чемпионата Marca выкатила инсайд. По данным источника, новый тренер «Реала» Хаби Алонсо рассчитывал на разговор с Винисиусом. Испанец планировал объяснить, что игра на команду заключается не только в голах и дриблинге.

Тренера беспокоил тот факт, что в сезоне-2024/2025 атакующая тройка «Реала» далеко не всегда отрабатывала в обороне без мяча. Алонсо готов предоставить свободу в этом плане одному футболисту, но не всему трио. Требование Хаби — каждый должен жертвовать собой ради общего результата. Пассивность на поле — то, чего тренер не хочет видеть.

Хаби Алонсо Фото: Dan Mullan/Getty Images

В ходе клубного чемпионата мира Алонсо подчеркнул, что отрабатывать в обороне должны все: «Мы все должны защищаться, все 11 игроков на поле должны быть вовлечены в игру. Защита должна быть плотной — чем меньше у нас будет свободных зон, тем лучше. Нужно это улучшить. Мы работаем над этим, и Вини тоже».

Слабый прессинг, недостаточная работа без мяча, пассивная игра при обороне — недостатки, на которые постоянно обращал внимание Алонсо. Возможно, к Винисиусу было бы меньше претензий, выполняй он хорошо свои прямые обязанности. Но давайте посмотрим на статистику. 5 апреля бразилец забил во встрече 30-го тура Примеры с «Валенсией» (1:2). Что было дальше? Шесть матчей без голов в чемпионате Испании (две встречи нападающий пропустил из-за травмы). Один забитый мяч в двух играх четвертьфинала ЛЧ с «Арсеналом», ни одного — в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3, д.в.) и один — в шести встречах клубного ЧМ. Итог — два гола в 15 матчах за последние 3,5 месяца. Если сюда добавить выступление за сборную Бразилии, то получится три забитых мяча в 17 встречах.

Что не нравится Винисиусу?

Чёрная полоса пришлась на очень неподходящее время — в момент переговоров по новому контракту. Фанаты оскорбляли Винисиуса на старте клубного ЧМ, в результате чего он даже удалил упоминание «Реала» в социальных сетях. А ещё бразильцу не понравилось, что Алонсо выпустил его на правом фланге атаки во встрече с «ПСЖ». COPE со ссылкой на источник в окружении футболиста пишет, что Винисиусу было там некомфортно.

Давиде Анчелотти бывший помощник главного тренера «Реала» «Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я очень ему благодарен. Но футболисты топ-уровня иной раз нуждаются в скандалах. Некоторые с этим справляются так, как это делали Месси и Марадона. А некоторые идут на конфликт, как Криштиану Роналду. Однако вне поля Винисиус совсем другой. Это человек с большим сердцем».

Нынешняя форма Винисиуса вызывает особое беспокойство в «Реале». Бразилец пока далёк от того, кем он был раньше. Испанское издание Marca сообщило, что Алонсо поговорит с нападающим, чтобы понять, что у того на уме. Бразилец усердно трудится на тренировках, однако всё это не соответствует тому, что происходит на поле. Алонсо рассчитывает на откровенный разговор с Винисиусом.

«Мбаппе и Винисиус — ключевые футболисты «Реала» в атаке. Но если каждый играет сам за себя, то всё разваливается. Дело не в отсутствии футбольной совместимости, а в том, что пока их командная работа на поле оставляет желать лучшего. Именно так было во встрече с «ПСЖ», — пишет Marca.

Что говорят в Испании?

Ниже — слова испанских экспертов и журналистов, а также чемпиона мира — 1978 Марио Кемпеса.

Рамон Альварес де Мон: «Сейчас мы имеем дело с очень слабой версией Винисиуса. Он играет не как полноценная звезда, а как футболист с элементами звёздного уровня. Проблема Винисиуса не в том, что бразилец не работает, а в том, как мало он даёт атаке».

Педро Риеско: «В матче с «ПСЖ» футболисты «Реала» работали на индивидуальную цель, а не на командную. Команда сформировала неприятный образ. Она оказалась не в состоянии достойно отреагировать на неудачу. Винисиуса накрыло разочарование после того, как ему не вручили «Золотой мяч». Он не умеет сдерживать эмоции».

Латиго Серрано: «Нельзя требовать, чтобы «Реал» выручали Асенсио или Фран Гарсия. Ответственность должна лежать на Мбаппе и Винисиусе. Алонсо нужно поговорить с этими футболистами. Если они не хотят выполнять тренерскую установку, их придётся отправить в запас. У меня такое чувство, что Винисиус не умеет сдерживать эмоции».

Килиан Мбаппе (справа) в матче КЧМ с «ПСЖ» Фото: David Ramos/Getty Images

Рауль Фуэнтес: «Главная задача Хаби Алонсо — убедить Винисиуса, что ему нужно бегать и отрабатывать в обороне. Бразилец больше не главная звезда «Реала», теперь ею стал Мбаппе».

Рикардо Рейес: «Сможет ли Алонсо убедить двух звёздных игроков атаки в необходимости прессинга? Это очень интересно. Луис Энрике убедил футболистов «ПСЖ», что нужно работать на благо всей команды».

Марио Кемпес: «Винисиус — феноменальный футболист. Но есть существенный минус. Он больше играет с публикой, чем с товарищами по команде. Судя по тому, что я слышал, в раздевалке было много проблем. Винисиус перестал понимать, что значит получать удовольствие от футбола. Мне не нравится, что он говорит о других вещах, а не концентрируется на игре».