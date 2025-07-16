«Зенит» идёт за лучшим снайпером Бразилии. Но бороться за Кайо Жорже надо с топами Европы

«Зенит» продолжает поиски нападающего перед стартом нового сезона. По информации UOL, теперь у петербургского клуба новая главная трансферная цель в Бразилии – лучший бомбардир местной Серии А Кайо Жорже. Детали возможной сделки неизвестны. Как сообщает источник, сам 23-летний игрок хочет остаться в «Крузейро», чтобы привлечь внимание тренера сборной Карло Анчелотти. Впрочем, о нежелании ехать в Россию писали в истории и с Жерсоном, и с некоторыми другими футболистами, которые в итоге оказались в РПЛ – это может быть частью переговорной стратегии, чтобы выбить ещё более выгодное предложение. Интерес «Зенита» обозначен. Есть повод познакомиться с молодым бразильским голеадором поближе.

Transfermarkt оценивает Кайо Жорже в € 7 млн евро. Фактически за такую сумму (точнее, за € 7,2 млн) «Крузейро» купил его год назад у «Ювентуса». Талантливый бразилец уже был в Европе, однако в топ-клубе из итальянской Серии А не заиграл. Сам туринский клуб заплатил за Кайо Жорже те же € 7 млн, когда приобретал нападающего в 2021-м. Между тем ещё до того, как появилась новость о «Зените», бразильские СМИ писали: «Крузейро» готов рассматривать предложения из Европы по своему бомбардиру от 140 млн реалов – это чуть более € 21 млн.

В нынешнем сезоне Кайо Жорже забил 11 мячей в 12 матчах чемпионата Бразилии. Он на два гола опережает ближайшего преследователя Хиорхьяна де Арраскаету из «Фламенго». Нападающий – лучший игрок «Крузейро» по оценкам как Sofascore, так и WhoScored. К слову, на втором месте в рейтингах статистических сайтов полузащитник Матеус Перейра, о чьём переходе «Зенит» договорился с клубом из Белу-Оризонте зимой (игрок, если вы помните, сам отказался от трансфера в последние часы зимнего окна). Во многом благодаря этому дуэту середняк прошлого сезона Серии А включился в борьбу за чемпионство – делит первое место с «Фламенго» по количеству очков.

Кайо Жорже – лучший в «Крузейро» по количеству ударов (43) и попаданиям в створ (20), второй по обводкам (11), третий по количеству передач под удар (12). Всего же за карьеру в бразильской Серии А нападающий забил 18 мячей в 70 матчах: 10 – правой, четыре –левой и четыре – головой. Правая нога у него сильнейшая, но в целом можно сказать, что Кайо Жорже «двуногий» футболист. Он техничен и ловок, может сам протащить мяч, умеет открываться за спины защитникам и обладает приличным дальним ударом.

Кука экс главный тренер «Сантоса» «Кайо Жорже – это нападающий, который много двигается в штрафной, а не просто стоит. Он совершенно неэгоистичен – старается активно взаимодействовать с партнёрами. Кайо Жорже подготовлен тактически. При мне он часто возвращался назад, чтобы помогать в центре поля. Он сразу зарекомендовал себя важным игроком, и у него большое будущее. Парень очень профессионален и никогда не испытывал проблем с дисциплиной и поведением. Кайо Жорже готов играть в Европе».

Кайо Жорже – сын бывшего футболиста Жорже Рамоса, чьё главное достижение в карьере – один матч в бразильской Серии А за «Спорт Ресифи». Он начинал в шесть лет с футзала. До того как попасть в «Сантос», поиграл за «Наутико» и тот же «Спорт Ресифи». А в клубе, подарившем миру Пеле и Неймара, Кайо Жорже вырос в молодую звезду. Уже в возрасте 15 лет его перевели в команду U20, а в 16 лет 8 месяцев 6 дней нападающий впервые сыграл во взрослом футболе. В сентябре 2018-го тренер Кука выпустил парня на замену в матче Серии А. Только пять человек, включая Короля футбола, дебютировали за «Сантос» в более юном возрасте.

В тот период Кайо Жорже зажигал и в юношеской сборной Бразилии. Победил с национальной командой на ЧМ-2019 (для 17-летних игроков), поделив второе место в списке лучших бомбардиров того турнира с пятью голами в семи матчах. В первом раунде плей-офф оформил дубль в ворота Чили, а в полуфинале и финале забил по голу Франции и Мексике соответственно.

Однако переход во взрослый футбол получился непростым. Кайо Жорже не стал сразу разрывать в «Сантосе». Поэтому и уехал в «Ювентус» в августе 2021-го на тот момент 19-летний форвард за относительно небольшие деньги. А в феврале 2022-го бразильцу сильно не повезло – он получил тяжёлую травму колена, после чего восстанавливался ровно год. Затем ещё четыре месяца набирал форму через тренировки, пропустив весь сезон-2022/2023.

Кайо Жорже Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

До травмы Кайо Жорже успел только девять раз выйти на замену в итальянской Серии А. В заявку на Лигу чемпионов тогдашний главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри включать бразильца не стал. Как чувствовал, что новичок не пригодится и проведёт больше времени в лазарете, нежели на футбольном поле. На сезон-2023/2024 нападающего после предсезонки отдали в аренду другому клубу Серии А – «Фрозиноне», чтобы парень получил практику и вернул лучшую форму. Команда вылетела в Серию В, а сам Кайо Жорже забил лишь три гола в 20 матчах. На этом приключения бразильца в Италии закончились.

После перехода в «Крузейро» в июле 2024-го Кайо Жорже не сразу стал феерить и в чемпионате Бразилии, однако выдал мощную осень в Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы). Забил по мячу во всех пяти матчах плей-офф, начиная с четвертьфиналов. Впрочем, несмотря на его гол, «Крузейро» уступил в финале аргентинскому «Расингу» (1:3).

В феврале 2025 года команду из Белу-Оризонти возглавил экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим. И под руководством португальца Кайо Жорже выдаёт лучший отрезок в карьере – столько он ещё ни у кого не забивал. При Жардиме у форварда уходит в среднем 91 минута на гол!

«Он требует от нас большой концентрации в тренировочном процессе, – говорит Кайо Жорже о Жардиме. – Это очень серьёзный специалист. Он приехал из Европы, поэтому отличается от бразильских тренеров. Жардим более строгий. Мы чётко следуем разработанной им программе и выполняем всё, что он просит. Каждому игроку нужно что-то своё. Для меня это скорее выносливость. Поскольку я какое-то время не играл, занимаюсь физподготовкой и чувствую себя намного лучше».

Кайо Жорже признали лучшим игроком чемпионата Бразилии в мае. Инсайдеры пишут, что за нападающим опять внимательно следят в Европе, в частности, им заинтересовались немецкие топы – «Бавария» и «Байер». Так что «Зениту» нужно очень постараться, чтобы всё-таки убедить бомбардира отправиться в Россию.