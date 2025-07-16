«Перед игрой он даёт секретные напитки». В ЦСКА работает экс-диетолог Роналду!

Вместе с новым главным тренером армейцев Фабио Челестини в Россию перебрался ещё один интересный специалист. В штаб швейцарца вошёл диетолог-нутрициолог Хосе Блеса. Ранее он работал с Челестини в «Базеле», а до этого помогал с питанием игрокам «Аль-Насра» и Криштиану Роналду! Рассказываем, кто теперь следит за соотношением белков, жиров и углеводов в ЦСКА.

Блеса начинал карьеру в семейной аптеке. А пандемия привела его к футболистам

Блеса начал свою карьеру на фармацевтическом факультете университета Гранады, где также изучал нутрициологию и диетологию. «Я изучал фармацевтику, а на последнем курсе добавилась диетология. В первые годы совмещал работу фармацевтом в семейной аптеке с небольшой практикой, которую открыл там же», — рассказывал Хосе в интервью Marca. Стремление к знаниям привело Блесу к получению степени магистра по спортивной подготовке и питанию по программе школы мадридского «Реала».

Впоследствии Хосе развивал свой бренд, сочетая личные консультации в своей аптеке с консультированием спортсменов. Затем Блеса открыл собственную клинику и работал уже со спортсменами олимпийского уровня и профессиональными футболистами. Важным моментом для испанца стала пандемия. Во время неё он проводил прямые эфиры в соцсетях с популярным испанским телеведущим Хорхе Фернандесом (ведёт шоу La Ruleta de la Fortuna – «Колесо фортуны»), во время которых обсуждались вопросы здоровья и питания.

Хосе Блеса Фото: Из личного архива Хосе Блесы

Параллельно Блеса стал активнее работать с профессиональными футболистами, оказавшимися в изоляции. «Пандемия стала для меня позитивным поворотным моментом на работе, полностью изменила мой бизнес и в значительной степени подтолкнула меня к профессиональному футболу», — отметил сам диетолог.

Например, Блеса работал с Альваро Морено, Эвером Банегой, Микелем Мерино, Диего Льоренте и Серхио Каналесом. Ранее Хосе консультировал гольфистов, баскетболистов, игроков в падел, боксёров. Но теперь его фокус внимания оказался только на футболистах. «Работа с футболистами фактически вынуждает вас специализироваться, досконально понимать спорт и окружать себя другими профессионалами, которые помогают вам понять, как сделать лучше игроков с разных точек зрения. Если приходится переосмысливать себя, то это потому, что вам нужно углубиться в определённую тематику», — объяснил Блеса.

Конечно, важным фактором доверия футболистов к Хосе является его собственная форма. 37-летний диетолог выглядит как профессиональный бодибилдер: при росте 185 см он весит 95 кг и обладает минимальным процентом жира. Хорошая форма Блесы помогает продвижению его личного бренда. Например, Хосе сотрудничает с институтом физкультуры и диетологии (продают совместные курсы) и компанией по производству спортивного питания.

В сентябре 2022 года Блеса впервые оказался в клубе: его позвал к себе «Аль-Наср». А через 3,5 месяца в Саудовскую Аравию приехал Криштиану Роналду! До июня 2024-го Хосе работал с португальцем. Но сам Блеса признавался, что скучал по европейской культуре и городской жизни. Поэтому летом 2024 года принял предложение тренера по физподготовке «Базеля» Карлоса Менендеса, с которым ранее работал в Испании. Так Хосе оказался в штабе Фабио Челестини, решившего забрать испанца из Швейцарии с собой в ЦСКА.

Подробнее о работе с Роналду: называл «лучшим футболистом в истории» и хвалил за познания в нутрициологии

Опыт работы с Криштиану Роналду в «Аль-Насре» – вершина карьеры Блесы. Португалец профессионально относится к любым вещам, которые помогают ему достигать результата на поле. И питание – одна из важнейших составляющих успеха. Поэтому Блеса часто контактировал с Роналду по поводу еды.

«Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность питания и отдыха. У Криштиану очень хорошее образование в области нутрициологии, он ест разнообразную пищу, чтобы иметь энергию для каждой игры и тренировки, без каких-либо странных вмешательств, которые сейчас в моде. Также Роналду носит два прибора для измерения качестве отдыха: кольцо и браслет. Каждый разговор с ним — это урок», — восхищался Хосе.

Также испанец поделился рационом питания Роналду. Записывайте и используйте!

Хосе Блеса нутрициолог ЦСКА «Криштиану придерживается средиземноморской диеты. Его завтрак содержит большое количество белков, таких как сыр и нежирный йогурт. На обед он не отказывается от белого мяса и всегда отдаёт предпочтение курице и рыбе, что часто повторяется и за ужином. Есть ещё одно блюдо, которое всегда присутствует на столе Криштиану, – это микс из тунца, оливок и яиц, который обязательно сопровождается хорошим салатом, например, из помидоров. Во время перекусов Роналду любит есть сухофрукты, богатые клетчаткой, которая регулирует усвоение сахара, или авокадо, богатое витаминами А и С. Криштиану не употребляет сладости, жареную или жирную пищу, а пьёт только воду».

Блеса отмечал, что Роналду помогал ему делать других игроков «Аль-Насра» лучше своим примером: «С тех пор как Криштиану в «Аль-Насре», все футболисты тренируются усерднее и соблюдают более строгую диету… Я не видел клуба, подобного этому, где игроки улучшают состав тела практически на 90% каждый раз, когда я их вижу: у них меньше жира, больше мышц, они выполняют все упражнения, которые им по силам. Работать здесь — настоящая роскошь».

Конечно, Хосе называл Роналду «лучшим или одним из двух лучших футболистов в истории» и самым профессиональным игроком, с которым ему доводилось работать.

Первая реакция игроков ЦСКА на нового диетолога

Блеса в интервью швейцарскому Blick рассказывал о своих основных принципах: «Самое главное — разнообразие. В конце концов, игрокам должно нравиться то, что они едят. Углеводы — основа рациона. Именно из них поступает бо́льшая часть энергии; белки и жиры обычно менее важны для футболиста».

Во время работы в «Базеле» Хосе пристально следил за здоровьем игроков. Вес измерялся ежедневно, уровень жира в крови и его содержание – каждые две недели. А для контроля качества сна использовались специальные браслеты и кольца. «Если мы выявим какие-либо дефициты, то поможем с индивидуальной диетой и пищевыми добавками», — отметил испанец. Вероятно, эти же методы внедряются в ЦСКА.

Хосе Блеса (слева) Фото: Из личного архива Хосе Блесы

Футболисты москвичей уже делятся интересными подробностями работы с Блесой. Например, форвард Артём Шуманский рассказал о «секретном напитке»: «На самом деле, я не сразу узнал, что буду работать с бывшим диетологом Криштиану Роналду. У него неплохой английский язык, я тоже неплохо говорю на нём, поэтому мне удаётся с ним пообщаться нормально, спросить про питание, напитки. Он перед каждой игрой даёт свои секретные напитки, после тренировок – тоже. Это всё в новинку для меня, пока всё нравится. Все диетологи отличаются друг от друга, разные школы и страны, конечно, он тоже отличается [от других]».

А защитник Данил Круговой отметил, что Хосе запрещает футболистам ЦСКА употреблять говядину: «Работа с бывшим диетологом Роналду — что-то новое. Пока очень сложно. Он всё запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать её вообще сейчас. Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом».

Сильнее всех появлению Блесы в команде обрадовался форвард Тамерлан Мусаев.

Тамерлан Мусаев нападающий ЦСКА «Он уже внёс мелкие детали, которые будут иметь большой эффект. Скоро я к нему на шею залезу и буду спрашивать, спрашивать, спрашивать… Пока его оставляю. У нас есть игроки, которые быстро устают, он им индивидуально ставит свекольный сок для энергии. Витамины добавляет. Когда погода жаркая, мы много теряем водно‑солевого баланса, он даёт нам таблеточки, которые помогают держать этот баланс. Такие мелкие детали. Если у нас и были в столовой «грязные» продукты, он тоже их исключил. Я на них и так не смотрел, а теперь глаз радуется, когда их не вижу вообще».

Победа ЦСКА в Суперкубке – в том числе и первый локальный успех Блесы. Теперь интересно проследить, как методы экс-диетолога Роналду помогут москвичам в борьбе за золото РПЛ.

*в тексте используются цитаты ТАСС и «Матч ТВ».