«Ливерпуль» запускает трансферную многоходовку в Европе. Участвуют Исак и ещё три форварда

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы стать главными хедлайнерами лета! И начать процесс, участниками которого станут несколько клубов. Ожидается миграция нападающих по Европе, а английские команды готовы побить свои рекорды по трансферам («Ливерпуль» — во второй раз за лето). Рассказываем, что за ситуация сложилась на рынке.

«Ньюкасл» мечтает приобрести Экитике и оставить Исака

«Ливерпуль» с начала лета ведёт работу по поиску форварда. А трагическая гибель Диогу Жоты лишь увеличила необходимость усилить атаку. Двумя приоритетными вариантами для мерсисайдцев остаются Александер Исак («Ньюкасл») и Уго Экитике («Айнтрахт»).

Интересно, что при этом «Ньюкасл» также интересуется форвардом немцев. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в понедельник, 14 июля, клуб отправил «Айнтрахту» предложение в размере € 80 млн. Также журналист Daily Mail Cаймон Джонс утверждает, что «Ньюкасл» надеется убедить Исака остаться ещё хотя бы на один сезон. Интересно, что сделка с «Реалом Сосьедад» в 2022 году по Александеру — рекордная для англичан (€ 70 млн). Теперь «Ньюкасл» готов установить новое достижение.

В материале The Times отмечается, что англичане планируют подписать Экитике и использовать его вместе со шведом. Переход француза не будет иметь серьёзных финансовых последствий для «Ньюкасла», хотя в прошлом сезоне «сороки» с трудом избежали наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития (PSR).

Уго Экитике Фото: Sebastian El-Saqqa — firo sportphoto/Getty Images

The Athletic в своём тексте указывает информацию, полученную от источников внутри «Ньюкасла»: «Страх болельщиков и очевидное умозаключение, которое сделают фанаты других клубов, желающих подписать Исака, заключаются в том, что приход Экитике означает уход шведа. Но план «Ньюкасла» — задействовать форвардов вместе, чтобы обеспечить глубину на позиции форварда, позволяющую конкурировать в нескольких турнирах в следующем сезоне, учитывая, что они вернулись в Лигу чемпионов. «Ньюкасл» уже несколько месяцев и публично, и в частных беседах заявляет, что Исак никуда не уйдёт. В клубе надеются заключить с ним новое соглашение, но, даже если им не удастся этого сделать, его контракт рассчитан до 2028 года».

PSR в АПЛ работает по принципу постоянно сдвигающегося трёхгодичного периода. Поэтому сейчас «Ньюкасл» может позволить себе покупку Экитике без продажи Исака. Так что клубу нет никакой необходимости расставаться со шведом.

«Ливерпуль» включился в работу по Исаку. И поставил «Ньюкасл» перед выбором

Только у «Ливерпуля» свои планы на Исака. Фабрицио Романо 15 июля выкатил громкий инсайд: мерсисайдцы связались с «Ньюкаслом», чтобы обсудить переход форварда. А если Исак будет недоступен, то «Ливерпуль» включится — внимание! – в гонку за Экитике! Фактически чемпион Англии ставит «Ньюкасл» перед выбором. Либо они соглашаются на переговоры по шведу, либо их сделка по форварду «Айнтрахта» окажется под угрозой срыва из-за вмешательства «Ливерпуля».

Главный инсайдер АПЛ Дэвид Орнштейн выдал чуть больше информации по ситуации с Исаком: «Формального предложения пока не было, поскольку в «Ливерпуле» хорошо осведомлены, что позиция «Ньюкасла» остаётся прежней — Исак не продаётся. Тем не менее клуб чётко обозначил свой интерес и готовность обсуждать сделку в районе £ 120 млн. «Ньюкасл» долгое время настаивал, что Исак не продаётся ни за какие деньги, однако всегда было ощущение, что это зависит от того, какую позицию займёт сам Исак. Клуб не думал, что он будет настаивать на уходе, но, если его привлечёт перспектива играть на «Энфилде», это может измениться сейчас, после официального запроса».

Александер Исак Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Журналист Бен Джейкобс также подтверждает желание «Ливерпуля» приобрести Исака. Клуб готов превзойти собственный трансферный рекорд, установленный после покупки Флориана Вирца из «Байера» за € 125 млн (с бонусами может дойти до € 150 млн). Инсайдер подтверждает, что если «Ньюкасл» откажет в продаже шведа, то мерсисайдцы включатся в гонку за Экитике.

Sky Sports немного остужает пыл «Ливерпуля» в отношении Исака. По их информации, клуб получил чёткий сигнал — Александер не продаётся. Поэтому мерсисайдцы готовятся к борьбе за Экитике. Также отмечается, что «Ньюкасл» не рассмотрит предложения по Исаку ниже £ 150 млн, и даже при этом руководство не хочет отпускать шведа.

Но есть и чуть более позитивные для фанатов «Ливерпуля» новости. Журналист The Times Мартин Харди сообщил, что «Ньюкасл» готовится к официальному предложению по Исаку в районе £ 130 млн. Отмечается, что агент шведа встретился с тренером Эдди Хау на базе клуба. И именно после этой встречи «Ньюкасл» начал работу по подписанию Экитике. Совпадение? Вряд ли.

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» способны запустить цепную реакцию в стиле НБА

Сделка «Ньюкасла» по Уго Экитике может запустить масштабный процесс переходов форвардов. Почему? Это будет означать, что «Ливерпуль» получит сигнал о доступности Исака. А если швед переедет на «Энфилд», то это ускорит уход Дарвина Нуньеса. «У «Ливерпуля» нет готового первого выбора на позиции центрфорварда. Федерико Кьеза считается опцией в глубину для игры на этой позиции, а Дарвином Нуньесом интересуются «Наполи» и «Аль-Хиляль». Ожидается, что этот трансфер ускорится в ближайшее время», — отметил Дэвид Орнштейн.

Близкий к «Ливерпулю» инсайдер Джеймс Пирс сообщил, что в случае поступления предложения в районе £ 60 млн клуб продаст Дарвина. «Наполи» остаётся приоритетом для уругвайца. По последней информации от Фабрицио Романо, чемпион Италии отказался удовлетворять финансовые запросы «Ливерпуля» и вышел из переговоров. Впрочем, в этой истории всё менялось уже столько раз, что это может быть простым инструментом давления от «Наполи».

Дарвин Нуньес Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

При этом у неаполитанцев есть солидная «кубышка» в виде Виктора Осимхена. И трансфер нигерийца способен ускорить сделку по Нуньесу. Сейчас главным претендентом на Осимхена остаётся «Галатасарай», за который форвард выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» отклонил предложение стамбульцев в € 70 млн, требуя на € 5 млн больше плюс банковские гарантии, что они смогут совершить перевод. Высока вероятность, что клубы всё же договорятся. И трансферная линия Экитике в «Ньюкасле» → Исак в «Ливерпуле» → Нуньес в «Наполи» → Осимхен в «Галатасарае» реализуется.

Многосторонние обмены — привычная ситуация для НБА. Тем интереснее, произойдёт ли что-то подобное в европейском футболе. Да, это будет не цепочка трансферов, но сейчас судьба сразу нескольких сделок зависит друг от друга.