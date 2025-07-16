Главная трансферная сага РПЛ летом? «Спартак» и «Зенит» толкаются за защитника «Локо»

Фан-факт об Илье Самошникове: за семь лет профессиональной карьеры он сыграл на шести позициях в командах разных дивизионов – левого и правого защитника, полузащитника, левого нападающего и центрфорварда (причём по одному матчу только в двух последних ролях). У большинства игроков столько не наберётся за всю жизнь. То есть перед нами футболист, который плюс-минус одинаково может действовать в четырёх ролях. Поэтому неудивительно, что сейчас за него борются как минимум два топ-клуба.

Только представьте, как себя чувствует агент игрока. Когда чуть ли не каждый день ему звонят с простым вопросом – «Спартак» или «Зенит»? Вероятно, каждый посредник хотел бы оказаться на его месте. Но Алексей Бабырь пока спокоен. Вот его цитата от 8 июля, которая со временем не раз повторялась.

Алексей Бабырь агент Ильи Самошникова «У нас нет официального оффера от «Спартака». Многие клубы проявляют интерес к Илье. Посмотрим, что произойдёт дальше. Сейчас он восстанавливается после травмы, через неделю-две должен вернуться в общую группу. Сейчас Илья думает о «Локомотиве» и о том, как вкатиться в сезон полным сил».

Что известно об интересе «Зенита» и «Спартака»?

Тогда же, 8 июля, Иван Карпов впервые сообщил о желании «Спартака» купить Самошникова. По его данным, клуб ищет игрока, способного закрыть всю бровку. Ведь одна из возможных схем у Деяна Станковича – с тремя центральными защитниками. Поэтому кандидатура игрока «Локо» среди основных. По информации инсайдера, красно-белые начали переговоры с железнодорожниками и готовы заплатить за игрока в районе € 3,5-4 млн.

Ну и куда же в этой трансферной истории без «Зенита». Со слов того же Карпова от 13 июля, агент Павел Андреев предложил Самошникова петербуржцам. При этом уточнил, что игрок по-прежнему ведёт диалог со «Спартаком» и уже обсуждает условия зарплаты – она может вырасти почти в три раза: с 6 до 15 млн рублей в месяц с учётом бонусов. Интересно, что эти новости о «Зените» не первые – перед зимним трансферным окном в медиа были спекуляции об интересе вице-чемпионов. Но в итоге они ни к чему не привели. Да и сейчас вряд ли дойдёт до чего-то реального. А в «Спартаке», в свою очередь, не стали отрицать, что Илья им интересен.

Олег Малышев генеральный директор «Спартака» «Я считаю, что это очень хороший игрок, и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. Но на данный момент никаких предложений не делается».

По данным «Чемпионата», ситуация действительно в режиме ожидания. Клубы ведут диалог, однако официального оффера в «Локомотив» не поступало. Возможно, это связано с параллельной историей. Ведь, по нашей информации, на начальном этапе фигурировала идея обмена – Самошникова на Данила Пруцева. Но этот сюжет развития пока не получил.

А почему Самошников так крут?

Парень действительно заново раскрылся в прошлом сезоне. Однако сначала интересный факт: Самошников попал в профессиональный футбол только в 20 лет, когда его подписал московский «Арарат». До этого Илья выступал на любительском уровне и вряд ли предполагал, что уже в 2021 году дебютирует за сборную России. Потом были период в «Торпедо», затем – в «Рубине» Леонида Слуцкого, где Самошников играл много. И срыв трансфера в московское «Динамо», которое хотело забрать Илью после вылета казанцев в Первую лигу – но тот благородно остался. Правда, ненадолго. Через полгода договорился с «Локомотивом» – однако нужно заметить, что всё-таки на тот момент «Рубин» не мог гарантировать себе возвращение в РПЛ.

Илья Самошников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Первый сезон в новой команде ушёл на адаптацию. Михаил Галактионов искал футболисту место на поле, но один фланг был занят Максимом Ненаховым, другой – Наиром Тикнизяном. Так что начинать периодически приходилось на скамейке запасных (28 матчей, из которых в основе – 16). А вот в прошлом – прорыв (24 матча – и только два выхода на замену). Галактионов использовал правый фланг в универсальной системе. В обороне играл Ненахов, а над ним поставили как раз Самошникова. И в этой роли он смотрелся мегаорганично. Причём без всякого крена в защиту (хотя и там активно помогал партнёрам). Эксперты отмечали умение находить свободные зоны, эффективные смещения в центр и, главное, большой пробег.

Плюс добавились результативные действия: к концу сентября 2024 года Илья набил в личную статистику 4+2. Провёл почти все матчи полностью, а ещё всё это пришлось на ту самую победную суперсерию «Локо» на старте сезона. Ближе к зиме команда Галактионова угодила в кризис, так что тренер снова ударился в эксперименты – несколько раз использовал Самошникова на левом фланге, в том числе перемещая в оборону. Результативность, конечно, снизилась, зато в очередной раз подсветилась универсальность игрока.

Даже в самые тяжелые моменты Самошников был на поле и пропустил разве что отрезок на самом финише, когда получил травму лодыжки. Команда сразу потеряла в специфических аутах, которые периодически оказывались чуть ли не предголевыми. А их болельщики запомнили надолго.

Достойное резюме для того, чтобы усилить «Спартак»? Или, может, всё-таки «Зенит»?