«Планы реализуются на 10%». За «Динамо» из Махачкалы в новом сезоне просто страшно

Да, про махачкалинское «Динамо» всё то же самое говорили и в прошлом сезоне. Фан-факт: к 15 июля 2024 года (то есть к старту МИР Российской Премьер-Лиги прошлого сезона) у команды был 16-й состав в лиге по стоимости игроков – суммарно чуть больше € 10 млн. И одновременно статус потенциально главного аутсайдера РПЛ. К 15 сентября, то есть к концу трансферного окна, ситуация не изменилась – всё то же 16-е место. Хоть и стоимость увеличилась на пару миллионов.

Но как мы увидели по сезону – это никак не сказалось на «Динамо». За счёт цепкого футбола и классной тренерской работы Хасанби Биджиева команда быстро влетела в район 10-12-го места, где и провела весь сезон. Да, только шесть побед, однако зато 11 ничьих – с Махачкалой было тяжело почти всем командам. А сезон закончился с «+2» от зоны стыковых матчей.

Игроки «Динамо» из Махачкалы Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» лишилось двух важных игроков. И может потерять ещё больше

В этом и есть главная проблема. Команда, сохранившая преимущественно состав Первой лиги, этим летом была вынуждена расстаться с двумя важными игроками. Махачкалу покинули Эгаш Касинтура, входящий в топ-4 самых дорогих футболистов команды, и Абакар Гаджиев. Оба перешли в «Ахмат», а дагестанский клуб заработал € 1,7 млн.

Генеральный директор Шамиль Газизов признавался: клуб потерял ведущего игрока, имея в виду Касинтуру. Но предложение из Грозного было слишком заманчивым. Удержать было без вариантов. Плюс к нему ушёл Гаджиев. Да, не основополагающий футболист, но 29 встреч в прошлом сезоне РПЛ он провёл, из них девять – в старте. Тоже потеря, даже если говорить о ротации. Таким образом, «Динамо» потеряло доступный креатив в и без того не выдающейся атаке. Касинтура играл почти все матчи и сделал за сезон 4+3 – совсем неплохо, если учитывать позицию атакующего полузащитника. У подменявшего его Гаджиева всё не так здорово в РПЛ, зато в Кубке России – 3+2. Видимо, именно играя там, он и привлёк внимание «Ахмата».

Эгаш Касинтура и Гаджи Гаджиев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

И главное – на этом дело может не закончиться. Газизов не скрывает: интерес из Европы есть к алжирцу Мохамеду Аззи, который тоже здорово проявил себя в прошлом сезоне (1+1 в 10 встречах РПЛ). Но там проблемы с переводом денег, которые пока не удаётся решить. Плюс есть Джавад, однако на него претендуют только клубы из Ирана. А с учётом политической ситуации возвращение на родину вряд ли возможно.

Удивительно, как при этом клубу удастся удерживать Валентина Пальцева – защитника сборной России и самого дорогого футболиста команды (€ 2,5 млн согласно Transfermarkt). Интерес был из «Краснодара», но чемпион забрал Виталия Стежко и Жубала. «Спартак», где хочет оказаться сам защитник, пока неактивен. Так что, вероятно, сезон Валентин точно начнёт в Махачкале.

А что по новичкам и откуда взялись те самые 10%?

Совсем не очень. 4 июля Газизов, казалось, обнадёжил болельщиков, когда после товарищеского матча с «Зенитом» рассказал, что на подходе три новых игрока. Прошло почти две недели. В графе «новички» у клуба по-прежнему 0.

Шамиль Газизов генеральный директор «Динамо» «Задача «Динамо» в предстоящем сезоне — показать результат не хуже, чем в прошлом. По селекции у нас на подходе сейчас три новых игрока. Если получится их подписать, будет очень хорошо. Но любая трансферная работа сопряжена с рисками, они существуют не только для «Динамо», но и для «Зенита». Так что держим кулачки, надеемся, что всё получится».

Через пару дней более развёрнуто выступил президент «Динамо» Гаджи Гаджиев. И объявил, почему клубу действительно так трудно подписывать новичков.

«Нам нужна пара игроков. Но у нас планы реализуются процентов на 10. Это связано с финансовой составляющей. Нам трудно подобрать футболистов. У нас играют в основном бесплатные, которых мы не покупали. Только процентов 20-30 – игроки, которых мы приобретали за деньги. Сегодня работать гораздо сложнее, потому что вчерашние игроки были во Второй лиге, а сегодня мы в Премьер-Лиге. Взять игрока из РПЛ невероятно сложно. Число просмотров игроков кратно превышает наши возможности. О планах нам лучше не говорить. Лучше сделать дело, а потом сказать: «Ребята, нам удалось приобрести игрока». Через пару недель стартует чемпионат, а у нас нет ни одного приобретённого игрока. Зато двух отдали. Когда нас спрашивают о планах, становится как-то не очень уютно. Планов – гора, но реально всё сложно».

Даже если динамовцам в ближайшие дни и удастся подписать хотя бы одного новичка, то на внедрение его в состав потребуется время. Да, до конца трансферного окна почти два месяца, однако вряд ли ситуация сильно изменится.

Значит, придётся снова рассчитывать на тренерскую работу Хасанби Биджиева. В прошлом сезоне он уже сотворил небольшое чудо, сохранив команду в РПЛ. Теперь надо продолжать, ведь цели никуда не делись.

Получится ли?