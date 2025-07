«Ливерпуль» идёт за Исаком, чемпион мира переходит в «Атлетико». Трансферы и слухи дня

Каждый день клубы Европы совершают сделки. А ещё больше в СМИ появляется информации о потенциальных трансферах. Вся информация о состоявшихся и возможных переходах за прошедшие сутки – в нашем дайджесте.

«Галатасарай» работает над покупкой Осихмена

Чемпион Турции планирует заключить с Виктором Осимхеном полноценный контракт после аренды в сезоне-2024/2025. Но для этого нужно договориться о трансфере с «Наполи». А вот с этим пока что всё непросто. Фабрицио Романо сообщил, что «Галатасарай» отклонил предложение и итальянцев об изменении условий сделки по Виктору Осимхену. Неаполитанцы предлагали стамбульцам заплатить € 40 млн сейчас и € 35 млн – до 2026 года, а также включить в соглашение процент с будущей перепродажи. «Галатасарай» готов заплатить € 40 млн и € 35 млн до 2027 года, но отказывается включать процент с будущего трансфера.

«Ливерпуль» обновит свой трансферный рекорд?

Александер Исак Фото: Visionhaus/Getty Images

Главный инсайдер АПЛ Дэвид Орнштейн сообщил, что «Ливерпуль» обозначил «Ньюкаслу» интерес в покупке форварда Александера Исака. Отмечается, что формального предложения пока не поступило, поскольку мерсисайдцы знают, что позиция «сорок» остаётся прежней — швед не продаётся. А Фабрицио Романо отмечает, что «Ливерпуль» всё же начал переговоры с «Ньюкаслом». Чемпион Англии готов обновить свой трансферный рекорд (и всей АПЛ), установленный в июне: тогда чемпионы Англии взяли Флориана Вирца из «Байера» за € 125 млн. Если Исак не будет доступен, то «Ливерпуль» готов включиться в гонку за подписание Уго Экитике.

А что с Экитике?

ESPN сообщает, что «Ньюкасл» договорился с «Айнтрахтом» по покупке французского форварда. Сумма трансфера Экитике составит € 80 млн. По информации источника, агент игрока уже находится в Англии, уточняя последние детали сделки. При этом трансфер Уго не означает продажу Александера Исака. Главный тренер команды Эдди Хау рассчитывает играть с двумя форвардами. Но если «Ливерпуль» не получит сигнал о доступности Исака, то попробует сорвать сделку «Ньюкасла» по Экитике и переманить его к себе.

«Легенда» «Реала» нашёл новый клуб

Хесус Вальехо Фото: ФК «Альбасет»

Хесус Вальехо – легенда «Реала». Не верите? Смотрите: защитник принадлежал мадридцам 10 лет (с 2015 по 2025 год) и взял с клубом золото Примеры, Кубок и два Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Правда, за этот период Вальехо пять раз отправлялся в аренду и сыграл за «Реал» всего 35 матчей. Но теперь 28-летний игрок нашёл новый клуб. Он подписал контракт с «Альбасете» из Сегунды сроком на два года.

«Барса» отправила игрока в «Мальорку»

Пабло Торре Фото: ФК «Мальорка»

«Барселона» купила Пабло Торре у «Расинга» в 2022 году за € 6 млн. За это время полузащитник провёл за каталонцев всего 27 встреч. 22-летний игрок не закрепился в основе, а теперь отправляется в «Мальорку». Торре подписал контракт с клубом до 2029 года. «Барселона»» получит € 5 млн за 50% прав на игрока. В контракте также прописана опция выкупа оставшихся 50% за € 25 млн + право обратного выкупа полузащитника каталонцами. Если же Торре перейдёт в другой клуб, «Барса» получит процент от перепродажи.

У «МЮ» появится новый вратарь?

Журналист Tyc Sports Гастон Эдуль сообщил, что «Манчестер Юнайтед» пошёл за голкипером «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом. Переговоры между манкунианцами и бирмингемцами уже идут. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в € 20 млн. Ранее инсайдер Бен Джейкобс сообщал, что «Астон Вилла» запросит за 32-летнего Мартинеса € 47 млн.

Аморим ждёт игрока «Лиона»

Корентин Толиссо из «Лиона» рассматривается «Манчестер Юнайтед» как потенциальное усиление полузащиты, сообщает L'Equipe. Английский клуб уже связался с окружением игрока. При этом сам 30-летний футболист не слишком заинтересован в переходе и готов остаться во Франции. Руководство «Лиона» также настроено сохранить полузащитника. Толиссо является воспитанником клуба, отыграл за него в общей сумме семь лет карьеры. А в 2018 году Корентин взял чемпионат мира в России в составе сборной Франции.

Экс-капитан «Ливерпуля» — в «Брентфорде»

Джордан Хендерсон Фото: ФК «Брентфорд»

«Брентфорд» объявил о подписании контракта с полузащитником Джорданом Хендерсоном. Прошлый сезон англичанин провёл в «Аяксе», однако покинул клуб на правах свободного агента. С «Брентфордом» 35-летний футболист подписал контракт сроком на два года. Бывший капитан «Ливерпуля» снова приедет на «Энфилд», но на этот раз в статусе соперника. Интересно, что за «Брентфорд» выступают ещё три экс-игрока мерсисайдцев: голкипер Кивин Келлехер, защитник Сепп ван ден Берг и полузащитник Фабиу Карвалью.

Один из участников КЧМ отказал «Зениту»

Ричард Риос Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

«Зенит» планировал забрать полузащитника «Палмейраса» Ричарда Риоса. По информации Фабрицио Романо, петербуржцы предлагали € 30 млн за опорника. А бразильское издание UOL сообщило, что Риосу были готовы платить € 5 млн в год. Однако колумбиец отказался от переезда в Россию. Сейчас в борьбе за Риоса лидирует «Рома». Сложность заключается в том, что итальянцы предложили «Палмейрасу» меньшую сумму за трансфер.

«Ливерпуль» снова отказал «Баварии» в сделке по Диасу. Но есть нюанс

«Бавария» сделала официальное предложение «Ливерпулю» о приобретении колумбийского вингера Луиса Диаса в € 67,5 млн, однако мгновенно получила отказ. Об этом сообщил Дэвид Орнштейн. По его информации, чемпион АПЛ дал понять «Баварии», что не планирует продавать Диаса.

Отступить от этой позиции «Ливерпуль» может заставить только предложение в размере € 100 млн. Сам Луис сообщил клубу о своём желании уйти. Но «Ливерпуль» напомнил «Баварии», что та была готова потратить € 100 млн на Флориана Вирца. Вероятно, в итоге клубы сойдутся на компромиссной цене. Следим за одним из главных трансферных сериалов лета дальше.

Чемпион мира 2022 года едет в «Атлетико»

Тьяго Альмада Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Here We Go от Фабрицио Романо по полузащитнику Тьяго Альмаде в «Атлетико». Чемпион мира 2022 года переходит из «Лиона» за € 40 млн. Интересно, что права на игрока принадлежат бразильскому «Ботафого», а во Франции он выступал в аренде. Но у клубов один владелец – Джон Текстор. Поэтому де-факто деньги поступят находящемуся в тяжёлой финансовой ситуации «Лиону».

Одной строкой

Родриго и Нуньес Фото: Getty Images