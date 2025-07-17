Народная таблица РПЛ сезона-2025/2026. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?

Кто станет чемпионом? А кто из новичков выступит лучше других? Здесь решаете вы!

Ура! 18 июля в МИР Российская Премьер-Лига всё же стартует новый сезон! Многострадальный и уже скандальный, однако пока что запомнившийся лишь околофутбольными событиями. Но мы-то дождались (почти) футбола! И предлагаем вам смоделировать итоговую таблицу чемпионата-2025/2026.

В рейтинге представлены 16 клубов, которые сыграют в предстоящем сезоне. Ваша задача — распределить их по местам. Делитесь мнением в комментариях!

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.