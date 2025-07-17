Народная таблица РПЛ сезона-2025/2026. Как бы вы хотели, чтобы завершился сезон?

Ура! 18 июля в МИР Российская Премьер-Лига всё же стартует новый сезон! Многострадальный и уже скандальный, однако пока что запомнившийся лишь околофутбольными событиями. Но мы-то дождались (почти) футбола! И предлагаем вам смоделировать итоговую таблицу чемпионата-2025/2026.
В рейтинге представлены 16 клубов, которые сыграют в предстоящем сезоне. Ваша задача — распределить их по местам. Делитесь мнением в комментариях!
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартак»
«Спартак» провалил весну 2025 года. Ожидалась борьба за чемпионство, а итогом стало только четвёртое место. Такие результаты не устраивают ни руководство, ни болельщиков, ни саму команду. От «Спартака» ждут борьбу за золото. В межсезонье клуб продлил контракт с тренером Деяном Станковичем. У серба будет ещё одна попытка привести «Спартак» к титулу.
«Краснодар»
«Краснодар» впервые входит в новый сезон в статусе действующего чемпиона. Южане совершили несколько трансферов (Жубал, Дуглас Аугусто, Густаво Сантос, Виталий Стежко, Александр Коряков, Гаэтан Перрен) и не потеряли Эдуарда Сперцяна. «Краснодар» не стал слабее и готов к защите титула. Хотя в первом официальном матче сезона уступил в Суперкубке ЦСКА (0:1). Но, возможно, это только добавит мотивации.
«Динамо» Москва
Московское «Динамо» обнажило свои амбиции, назначив Валерия Карпина главным тренером. Задача – победа в РПЛ. Об этом говорил в июне и сам Карпин: «Надо выиграть титул». «Динамо» обладает крутым по меркам чемпионата России составом, который летом усилили Максим Осипенко и Иван Сергеев. Впереди – сражение с «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком». Один из самых интригующих спортивных проектов сезона.
ЦСКА
ЦСКА завершил прошлый сезон с бронзой и Кубком России. Летом у клуба неожиданно сменился тренер: место ушедшего Марко Николича занял Фабио Челестини. И вместе со швейцарцем москвичи уже взяли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» (1:0). Сезон для ЦСКА начинается положительно. Получится ли улучшить достижения прошлого чемпионата?
«Ростов»
«Ростов» не развалился после ухода Валерия Карпина перед рестартом сезона-2024/2025. Под руководством Джонатана Альбы клуб финишировал на восьмом месте и дошёл до финала Кубка России. В межсезонье «Ростов» попрощался с Максимом Осипенко и Николаем Комличенко. Защитник и форвард были лидерами команды, однако нет сомнений, что южане справятся с их потерей. На их места «Ростов» взял Тимура Сулейманова из «Локомотива» и Дмитрия Чистякова из «Зенита». Других глобальных изменений не последовало. Так что снова ждём ростовчан минимум в середине таблицы.
«Локомотив»
«Локомотив» надеется достичь успеха с российским костяком. Летом клуб добавил в состав Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Никуда не ушёл лидер «Локо» и лучший молодой игрок сезона-2024/2025 Алексей Батраков. Шестое место в прошлом чемпионате не устраивает никого. Ждём от москвичей прорыва с крутыми новичками.
«Рубин»
Главная новость лета для «Рубина» – продление контракта с форвардом Мирлиндом Даку. Казанцы не потеряли лидера и сохранили весь костяк. «Рубин» является, наверное, главным претендентом на смещение клубов из топ-6. В межсезонье у тренера Рашида Рахимова было время, чтобы сделать команду ещё сильнее. Также «Рубин» совершил пока один трансфер: за € 1,6 млн взяли из румынской «Университати» защитника Дениля Мальдонадо.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» входят в сезон-2025/2026 с новым тренером: вместо Игоря Осинькина в Самаре появился Магомед Адиев. Клуб покинула большая группа игроков: Иван Сергеев, Илья Гапонов, Роман Ежов, Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Денис Якуба плюс завершились аренды Антона Зиньковского, Луки Гагнидзе, Игоря Дмитриева и Ульви Бабаева. А пришли в «Крылья Советов» Михайло Баньяц, Никита Кокарев, Алексей Сутормин, Сергей Божин, Химми Марин, Вадим Раков и Иван Лепский. У самарцев появилась де-факто новая команда. И новые надежды, что клуб финиширует выше 10-го места.
«Балтика»
Ещё один вернувшийся в РПЛ спустя год клуб. Андрей Талалаев создал в Калининграде классную команду, которая уверенно прошла по сезону Первой лиги. За полтора месяца «Балтика» серьёзно обновила состав под РПЛ. Главные приобретения: полузащитники Стефан Ковач («Партизан», € 1,2 млн) и Айман Мурид («Юнион Турага», € 900 тыс.), форвард Чинонсо Оффор («Арда», € 900 тыс.), а также арендованный у «Ростова» Даниил Уткин.
«Акрон»
«Акрон» завершил дебютный сезон в РПЛ на девятом месте. Тольяттинцы под руководством Заура Тедеева провели классный год. А форвард Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола именно в «Акроне». Клуб из Тольятти выкупил защитника Роберто Фернандеса и взял голкипера Виталия Гудиева из «Факела», при этом не потеряв никого. В «Акроне» надеются не только повторить, но и улучшить результат прошлого сезона.
«Пари Нижний Новгород»
Благодаря нетривиальной ситуации с регламентом «Пари НН» остался в РПЛ. В стыках нижегородцы уступили «Сочи», но сохранили прописку в элите после снятия «Химок» с чемпионата. В «Пари НН» сменился тренер: вместо Виктора Гончаренко теперь будет работать Алексей Шпилевский. Ранее белорус становился чемпионом Кипра с «Арисом». Поможет ли победный опыт в Нижнем Новгороде? Хотя состав у «Пари НН» не сильно изменился: клуб выкупил ранее арендованного у «Краснодара» Александра Эктова и забрал полузащитника «Факела» Андрея Ивлева. А главная потеря – экс-капитан Кирилл Гоцук. Задача-минимум для «Пари НН» – избежать вылета и стыков.
«Динамо» Махачкала
Махачкалинское «Динамо» стало приятным удивлением прошлого сезона. Без огромного бюджета клуб из Дагестана постоянно «кусал» соперников дома и финишировал на итоговом 11-м месте. Интересно, что пока махачкалинцы не совершили ни одной покупки за лето. Команда Хасанби Биджиева при этом потеряла двух важных игроков: Эгаша Касинтуру и Абакара Гаджиева.
«Зенит»
Официальные представители «Зенита» сообщили, что предстоящий сезон станет для клуба юбилейным, 100-м в истории. Конечно, петербуржцы планируют вернуть трофей РПЛ. Для этих задач «Зенит» совершил уже два топ-трансфера: взял полузащитника «Фламенго» Жерсона за € 25 млн и защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Вегу за € 7,7 млн. В клубе не рассматривают другие цели, кроме как чемпионство.
«Ахмат»
«Ахмат» остался в РПЛ после победы в стыковых матчах с «Уралом» в мае. Летом команду возглавил Александр Сторожук (экс-«Краснодар» и «Арсенал» Тула), а приобрели грозненцы Брайана Мансилью, Эгаша Касинтуру, Абакара Гаджиева, Мануэла Келиану, а также вернули Мохамеда Конате. «Ахмат» провёл солидную кампанию, чтобы вернуться хотя бы в середину таблицы. Не менее важно, что команда пока не потеряла вингера Лечи Садулаева. Амбиции в Грозном большие.
«Оренбург»
Чудесная история приключилась с «Оренбургом». Команда покинула РПЛ по спортивным результатам, но в середине июля вернулась (за восемь дней до старта!). Почему? РФС исключил «Торпедо» из элиты после коррупционного скандала, заменив москвичей на оренбуржцев. Теперь тренеру Владимиру Слишковичу нужно сколотить боеспособную команду из игроков, что собирались под Первую лигу.
«Сочи»
Спустя сезон «Сочи» вернулся в РПЛ. Экс-тренер сборной Испании и «Монако» Роберт Морено по-прежнему работает в клубе. Также сочинцы взяли в аренду Антона Зиньковского («Спартак») и Дмитрия Васильева («Зенит») и подписали контракты с Максимом Кайновым, Романом Ежовым, Михаилом Игнатовым и Александром Осиповым. Сочинцы собрали состав под одну задачу – сохранить прописку в РПЛ.