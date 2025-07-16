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Расписание спортивных матчей 17 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: россияне в Летней лиге НБА, Месси и Миранчук в МЛС и «Тур де Франс»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 июля 2025 года
Аудио-версия:
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Насыщенное 17 июля: матчи с участием Голдина и Дёмина в баскетболе, мужская Лига наций в волейболе и теннис! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа или четвёртое поражение?

Россиянин Егор Дёмин не играл в последнем матче Летней лиги НБА с «Нью-Йорком». Команда решила дать разыгрывающему отдых в связи с тем, что команде предстояло выступать в двух встречах подряд практически с минимальным перерывом. В матче с «Бруклином» наш талант должен появиться на паркете. Удастся ли «сетям» добыть первую победу в турнире или их ждёт четвёртое поражение подряд?

Статистика Летней лиги НБА — 2025
Интервью Егора американскому изданию:
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА
«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Чикаго Файр», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Чикаго Файр
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Атланта» выбираться со дна таблицы?

«Атланта» начинала сезон МЛС как один из фаворитов. Но после 21 матча команда занимает лишь 25-е общее место в таблице (из 30 клубов) и 12-ю строчку (из 15) в Восточной конференции. Очень слабый результат для приличного состава. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 10 очков, пора начинать стабильно побеждать. В следующей игре «Атланта» примет дома «Чикаго Файр». Клуб также располагается вне зоны плей-офф, но опережает «Юнайтед» на девять очков. Для победы «Атланте» нужно приложить максимум усилий. Тем более команда не выигрывала в последних пяти турах.

Статистика МЛС
Набор очков даётся «Атланте» непросто:
«Атланта» с Миранчуком избежала поражения в матче МЛС, забив гол на 90+10-й минуте

⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Интер Майами», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер Майами» продолжит восхождение на первое место?

«Интер Майами» после КЧМ-2025 вернулся в МЛС в статусе скрытого лидера. По потерянным очкам команда занимает первое место, по реальным — пока что седьмая. В следующем матче «Интер Майами» едет в гости к одному из лидеров — «Цинциннати», который опережает конкурента на четыре очка (провели на три встречи больше). Если клуб с Лео Месси одержит победу, то станет ещё ближе к первому месту. И почти догонит «Цинциннати» в таблице.

Статистика МЛС
Лео слишком легко в МЛС:
Видео: пятый подряд дубль Месси в МЛС с красивейшим голом со штрафного

🎾 5:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Алекс Эрнандес (Мексика, WC), Лос-Кабос, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс Эрнандес
493
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес

Интрига: как Рублёв стартует на турнире в Лос-Кабосе?

Андрей Рублёв добрался на Уимблдоне до четвёртого круга и уступил только будущему финалисту соревнований Карлосу Алькарасу. Теперь россиянин начинает американскую хардовую серию с турнира категории 250 в Лос-Кабосе. Андрей посеян под первым номером и вступает в борьбу только со второго круга. Его стартовым соперником будет обладатель уайлд-кард Алекс Эрнандес из Мексики. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Эмилио Нава — Бу Юньчаокэтэ.

Андрей на травяном мэйджоре дошёл до четвёртого круга:
Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил
Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил

🏐 🎦 13:20: Аргентина — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2025, четверг. 13:20 МСК
Аргентина
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли аргентинцы навязать борьбу хозяевам?

Япония играет дома и максимально усилилась перед этим этапом — аргентинцам будет очень непросто. Сами латиноамериканцы в первый день уступили Бразилии. Главные матчи для них на этой неделе – с США и Турцией, но и во встрече с Японии команда Марсело Мендеса будет выкладываться, ведь поражения могут поставить крест на надеждах попасть в «Финал восьми».

Статистика Лиги наций, мужчины
Обе команды ещё не гарантировали себе место в финальном этапе:
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций
Последний шанс прорваться в финал! Расклады перед третьим этапом мужской Лиги наций

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 12, Ош — Отакам, 180,6 км

Интрига: готов ли Погачар к битве после падения?

11-й этап закончился для Тадея Погачара неудачно — падение за 4 км до финиша лишило его возможности участвовать в спринте. Словенец немного повредил локоть, но этот факт на дальнейшее участие в Гранд-туре не повлияет. Не потерял он и важных секунд перед горным этапом, чья общая протяжённость составит 180 км. Рельеф трассы состоит из четырёх категорийных подъёмов, последний из которых — особой сложности. Восхождение в Пиренеях станет кульминацией гонки: длина подъёма 13,6 км, а наклон — 7,8%. Здесь и должны проявиться вся мощь и выносливость Погачара. Однако не только его: в борьбе Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул и Бен Хили, который всё ещё удерживает лидерство в генеральной классификации.

Момент падения Погачара во время 11-го этапа:
Фото
Тадей Погачар упал за 4 км до финиша на 11-м этапе «Тур де Франс»

🏐 🎦 21:00: Куба — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Куба
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Вильфредо Леон против своей Родины

Матч в Гданьске, где усилившаяся Польша будет играть против Кубы, которая имеет виды на топ-8. Перчинки придаёт противостояние Вильфредо Леона против своей Родины. Да, доигровщик уже давно выступает за Польшу, но матчи со своими бывшими товарищами не могут оставить равнодушными.

Статистика Лиги наций, мужчины
Кубинцы очень здорово выглядели на второй неделе, несмотря на визовые проблемы:
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций
Бразилия и Куба преобразились, а Сербия терпит бедствие. Итоги второй недели Лиги наций

🏀 23:00: «Майами Хит» — «Детройт Пистонс», НБА, Летняя лига

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 23:00 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Голдин реабилитируется за не самую удачную игру?

«Майами Хит» в последнем матче Летней лиги НБА победил «Бостон Селтикс» со счётом 100:96. Центровой команды Владислав Голдин провёл не самый удачный матч, набрав всего три очка за 16 минут на паркете. Правда, до этого было несколько удачных игр, в которых россиянин был одним из лучших. Получится ли улучшить свои показатели?

Статистика Летней лиги НБА — 2025
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