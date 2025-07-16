Насыщенное 17 июля: матчи с участием Голдина и Дёмина в баскетболе, мужская Лига наций в волейболе и теннис! Не пропустите!

Топ-события четверга: россияне в Летней лиге НБА, Месси и Миранчук в МЛС и «Тур де Франс»

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Бруклин Нетс» — «Орландо Мэджик», НБА, Летняя лига

Интрига: первая победа или четвёртое поражение?

Россиянин Егор Дёмин не играл в последнем матче Летней лиги НБА с «Нью-Йорком». Команда решила дать разыгрывающему отдых в связи с тем, что команде предстояло выступать в двух встречах подряд практически с минимальным перерывом. В матче с «Бруклином» наш талант должен появиться на паркете. Удастся ли «сетям» добыть первую победу в турнире или их ждёт четвёртое поражение подряд?

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Чикаго Файр», МЛС

Интрига: начнёт ли «Атланта» выбираться со дна таблицы?

«Атланта» начинала сезон МЛС как один из фаворитов. Но после 21 матча команда занимает лишь 25-е общее место в таблице (из 30 клубов) и 12-ю строчку (из 15) в Восточной конференции. Очень слабый результат для приличного состава. Отставание от зоны плей-офф составляет уже 10 очков, пора начинать стабильно побеждать. В следующей игре «Атланта» примет дома «Чикаго Файр». Клуб также располагается вне зоны плей-офф, но опережает «Юнайтед» на девять очков. Для победы «Атланте» нужно приложить максимум усилий. Тем более команда не выигрывала в последних пяти турах.

⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: «Интер Майами» продолжит восхождение на первое место?

«Интер Майами» после КЧМ-2025 вернулся в МЛС в статусе скрытого лидера. По потерянным очкам команда занимает первое место, по реальным — пока что седьмая. В следующем матче «Интер Майами» едет в гости к одному из лидеров — «Цинциннати», который опережает конкурента на четыре очка (провели на три встречи больше). Если клуб с Лео Месси одержит победу, то станет ещё ближе к первому месту. И почти догонит «Цинциннати» в таблице.

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🎾 5:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Алекс Эрнандес (Мексика, WC), Лос-Кабос, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв стартует на турнире в Лос-Кабосе?

Андрей Рублёв добрался на Уимблдоне до четвёртого круга и уступил только будущему финалисту соревнований Карлосу Алькарасу. Теперь россиянин начинает американскую хардовую серию с турнира категории 250 в Лос-Кабосе. Андрей посеян под первым номером и вступает в борьбу только со второго круга. Его стартовым соперником будет обладатель уайлд-кард Алекс Эрнандес из Мексики. Теннисисты ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Эмилио Нава — Бу Юньчаокэтэ.

🏐 🎦 13:20: Аргентина — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: смогут ли аргентинцы навязать борьбу хозяевам?

Япония играет дома и максимально усилилась перед этим этапом — аргентинцам будет очень непросто. Сами латиноамериканцы в первый день уступили Бразилии. Главные матчи для них на этой неделе – с США и Турцией, но и во встрече с Японии команда Марсело Мендеса будет выкладываться, ведь поражения могут поставить крест на надеждах попасть в «Финал восьми».

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 12, Ош — Отакам, 180,6 км

Интрига: готов ли Погачар к битве после падения?

11-й этап закончился для Тадея Погачара неудачно — падение за 4 км до финиша лишило его возможности участвовать в спринте. Словенец немного повредил локоть, но этот факт на дальнейшее участие в Гранд-туре не повлияет. Не потерял он и важных секунд перед горным этапом, чья общая протяжённость составит 180 км. Рельеф трассы состоит из четырёх категорийных подъёмов, последний из которых — особой сложности. Восхождение в Пиренеях станет кульминацией гонки: длина подъёма 13,6 км, а наклон — 7,8%. Здесь и должны проявиться вся мощь и выносливость Погачара. Однако не только его: в борьбе Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул и Бен Хили, который всё ещё удерживает лидерство в генеральной классификации.

Момент падения Погачара во время 11-го этапа: Фото Тадей Погачар упал за 4 км до финиша на 11-м этапе «Тур де Франс»

🏐 🎦 21:00: Куба — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Вильфредо Леон против своей Родины

Матч в Гданьске, где усилившаяся Польша будет играть против Кубы, которая имеет виды на топ-8. Перчинки придаёт противостояние Вильфредо Леона против своей Родины. Да, доигровщик уже давно выступает за Польшу, но матчи со своими бывшими товарищами не могут оставить равнодушными.

🏀 23:00: «Майами Хит» — «Детройт Пистонс», НБА, Летняя лига

Интрига: Голдин реабилитируется за не самую удачную игру?

«Майами Хит» в последнем матче Летней лиги НБА победил «Бостон Селтикс» со счётом 100:96. Центровой команды Владислав Голдин провёл не самый удачный матч, набрав всего три очка за 16 минут на паркете. Правда, до этого было несколько удачных игр, в которых россиянин был одним из лучших. Получится ли улучшить свои показатели?