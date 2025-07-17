15 заметных игроков, которых потеряла РПЛ за межсезонье

Кого особенно будет не хватать? Впрочем, некоторые ещё могут теоретически вернуться до закрытия летнего окна.

В это межсезонье, обсуждая работу российских клубов в летнее окно, мы акцентировали внимание прежде всего на новичках. Но было в МИР Российской Премьер-Лиге и много трансферов «на выход». Перед стартом сезона рассказываем о самых заметных футболистах, покинувших РПЛ. Кого-то продали за границу, но в большинстве своём игроки ушли как свободные агенты. Впрочем, по этой причине некоторые из них ещё теоретически могут вернуться в наш чемпионат, если не найдут команду за границей.

Кайо, «Краснодар»

Кайо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Трансфер Кайо из «Краснодара» в «Ботафого» на сегодняшний день самый дорогой из России в другую страну в летнее окно. Чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес заплатил за центрального защитника € 2 млн (по данным Transfermarkt). Кайо отыграл в клубе Сергея Галицкого и в РПЛ шесть сезонов. Звездой не стал, но всё же заставил болельщиков и экспертов сменить хейт в свой адрес на уважение. В прошедшем сезоне бразилец помог «быкам» выиграть первый трофей в истории – чемпионский титул. Сыграл 13 матчей, забил один гол.

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Лучший бомбардир в истории «Краснодара» тоже покинул южный клуб, внеся свой вклад в завоевание «быками» золотых медалей. В минувшем чемпионате Смолов поучаствовал в 16 матчах, хотя в основу попал только трижды. При таком конкуренте, как Джон Кордоба, трудно было рассчитывать на большее количество игрового времени. Фёдор забил один гол «Зениту» и сделал две голевые передачи. За его плечами – 18 сезонов в РПЛ. Теперь Смолов на фоне скандала с дракой в «Кофемании» размышляет над тем, стоит ли ему вообще продолжать карьеру в 35 лет.

Миралем Пьянич, ЦСКА

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый сезон экс-звезды «Ювентуса» и «Барселоны» в Российской Премьер-Лиге оказался и последним. После ухода из ЦСКА главного тренера Марко Николича, по чьей инициативе босниец стал армейцем, плеймейкер не продлил контракт с московским клубом. У Миралема 16 матчей в РПЛ, ни одного гола и две голевые передачи. Со спортивной точки зрения его подписание не совсем оправдало себя. Но всё было не зря. Пьянич своей игрой за ЦСКА привлёк дополнительное внимание к нашему чемпионату и команде Николича. Ещё и Кубок России взял. Теперь в свои 35 босниец на распутье.

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Кристиян Бистрович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По той же причине попрощался с ЦСКА и Бистрович. Год назад армейцы оставили вернувшегося из аренды хорвата по решению Николича. Полузащитник провёл 20 матчей, в которых забил один гол. В дерби, победный – «Спартаку». После отъезда сербского тренера на Кристияна перестали рассчитывать, новый контракт ему не предложили. Бистрович принадлежал армейцам с января 2018-го. Он выходил на поле в семи сезонах РПЛ, включая один в «Балтике» на правах аренды. Будущее хавбека в тумане, он остаётся в статусе свободного агента.

Рифат Жемалетдинов, ЦСКА

Рифат Жемалетдинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один полузащитник, который был креатурой Николича и оказался лишним в ЦСКА после ухода сербского тренера. Жемалетдинов отыграл всего сезон за армейцев. Поучаствовал в 24 матчах РПЛ – по 12 раз выходил в стартовом составе и на замену. Забил два мяча и сделал три голевые передачи. Не дождавшись от армейцев предложения о новом контракте, Рифат стал искать новый клуб. Агент игрока Владимир Кузьмичёв сообщал, что у его клиента есть варианты в России, но, скорее всего, он продолжит карьеру в Турции. В частности, Жемалетдинов вёл переговоры с «Кайсериспором».

Миэнти Абена, «Спартак»

Миэнти Абена Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Суринамский защитник, кажется, ушёл из «Спартака» обиженным на Деяна Станковича. Такой вывод можно сделать из слов самого Абены, который ожидал большего доверия от тренера, пригласившего его из «Ференцвароша». Однако Миэнти задержался в «Спартаке» всего на сезон. Сыграл в РПЛ только семь матчей, а с первых минут – лишь четыре. Результативных действий не совершил, а вот без результативных ошибок не обошёлся. В итоге центральный защитник договорился с московским клубом о расторжении контракта. Абена уже определился с новой командой – перешёл в турецкий «Газишехир».

Фабиан Бальбуэна, «Динамо» Москва

Фабиан Бальбуэна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший капитан московского «Динамо» тоже не получил предложения от клуба продлить контракт. 33-летний парагваец стал свободным агентом и до сих пор не определился с тем, где продолжит выступления. Фабиан принадлежал бело-голубым с 2021 года, а в РПЛ отыграл три сезона. В последнем из них провёл 18 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Бальбуэна был уже не столь надёжен. По всей видимости, сказалось и то, что год назад вместо летнего отпуска он сыграл за сборную Парагвая сразу на двух турнирах – Олимпиаде и Кубке Америки.

Эли Даса, «Динамо» Москва

Эли Даса Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитника сборной Израиля в московском «Динамо» тоже решили не оставлять. Дасе скоро исполнится 33, да и безупречной его игру в обороне назвать было трудно. Эли задержался в российском чемпионате на три года. В своём последнем сезоне РПЛ провёл 20 матчей и стал автором одной голевой передачи. Получив статус свободного агента, израильтянин продолжает поиски нового клуба. Приятно, что Даса хорошо отзывается о России даже после расставания с «Динамо». Из-за этого у Эли возникли проблемы в Эстонии, куда он приезжал с национальной командой.

Наир Тикнизян, «Локомотив»

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тикнизян давно мечтал о Европе, а его острое интервью на финише прошлого сезона спровоцировало трансфер флангового хавбека/защитника. «Локомотив» продал футболиста сборной Армении в «Црвену Звезду» за € 1,7 млн. Этим летом за бо́льшие деньги уезжал за границу только Кайо. Однако за счёт бонусов стоимость сделки может перевалить за € 2 млн. У Наира – шесть сезонов в РПЛ. В прошедшем чемпионате его результативность заметно снизилась. В 23 матчах Тикнизян совершил два результативных действия, забив ЦСКА и «Ростову».

Эдгар Севикян, «Локомотив»

Эдгар Севикян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение в российский чемпионат армянского вингера, арендованного «Локомотивом» у «Ференцвароша», получилось не таким, как ожидалось. Сверкавший в «Пари НН» Севикян проиграл конкуренцию в команде Михаила Галактионова. Поучаствовал всего в 14 матчах РПЛ, а в стартовый состав попал лишь пять раз. Его единственное результативное действие – голевая передача в Нижнем Новгороде. Неудивительно, что железнодорожники не стали выкупать Эдгара, и тот вернулся летом в венгерский клуб. Теперь Севикяну надо доказывать всё заново в Будапеште.

Гленн Бейл, «Крылья Советов»

Гленн Бейл Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» попрощались с одним из самых ярких своих легионеров. Самарский клуб не договорился о продлении контракта с 30-летним правым защитником из Нидерландов, и тот стал свободным агентом. По словам заместителя гендиректора «Крыльев Советов» Руслана Пименова, Бейл не захотел падать по зарплате в два раза. Гленн отыграл за «Крылья Советов» в РПЛ четыре года. В прошедшем сезоне провёл 21 матч и забил один гол «Локомотиву». Писали об интересе к Бейлу как раз со стороны «Локо», но пока нидерландец на рынке без работы.

Кирилл Гоцук, «Пари НН»

Кирилл Гоцук Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Пари НН» расстался с центральным защитником, который без преувеличения был символом команды. 32-летний Гоцук не дождался предложения о продлении контракта. Как признался новый главный тренер нижегородской команды Алексей Шпилевский, Кирилл не совсем вписывается в его футбол. Центрбек отыграл за «Пари НН» пять с половиной сезонов, в том числе четыре – в РПЛ. В последнем провёл 25 матчей без результативных действий. Этим летом бывший тренер нижегородцев Сергей Юран позвал Гоцука в «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона чемпионата Турции.

Габриэль Флорентин, «Оренбург»

Габриэль Флорентин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда в «Оренбурге» высадился аргентинский десант, Флорентин произвёл едва ли не самое сильное впечатление своей игрой. Но последний сезон полузащитник пропустил почти целиком – выходил на поле только в первых четырёх турах РПЛ и успел отметиться двумя голевыми передачами. А потом получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл на 10 месяцев. В профайле Габриэля будут три года в российском чемпионате. В межсезонье Флорентин вернулся свободным агентом на родину, подписав контракт с «Аргентинос Хуниорс».

Лукас Вера, «Химки»

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Покинул РПЛ и ещё один бывший аргентинский легионер «Оренбурга». Год назад оренбуржцы отправили Веру в «Химки», о чём явно пожалели. Денег за трансфер после банкротства подмосковного клуба они не получат. Сам полузащитник провёл хороший сезон в составе химчан – 7+4 в 30 матчах. В нынешнее межсезонье Лукас был близок к трансферу в «Локомотив», но его буквально с самолёта в Москву сняла «Аль-Вахда». Вера принял более выгодное предложение из ОАЭ. Так завершился трёхлетний период плеймейкера в российском чемпионате.

Георгий Джикия, «Химки»

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-капитан сборной России перезагрузил в «Химках» карьеру после тяжёлого ухода из «Спартака». Прошлый сезон был для Джикии 10-м в РПЛ – центральный защитник пропустил его начало из-за неопределённости с клубом, а потом сыграл за химчан 17 матчей без результативных действий. Теперь Георгий готов покорять чемпионат Турции. Джикия договорился с «Антальяспором» и ждёт, когда с этого клуба снимут трансферный бан, чтобы соглашение вступило в силу. Если же турки подведут, у защитника наверняка будут варианты в России.