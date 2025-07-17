«Проиграли «Сочи» — сразу прилетело, что мы «слили». Гончаренко заговорил после отставки

За карьеру Виктора Гончаренко обидно. Ещё три года назад белорусский специалист триумфально вернулся в МИР Российскую Премьер-Лигу, возглавив «Урал». Он выдал серию из 13 матчей без поражений, в 11 из которых одержал победу. Про работу в ЦСКА с разгромом «Реала» в гостях можно даже не напоминать…

А в следующем сезоне «Урал» с Гончаренко оказался в стыках. И вылетел из РПЛ. Тренера тогда убрали между двумя переходными матчами – не помогло. Прошлой осенью Виктор Михайлович возглавил «Пари НН», с которым снова оказался в стыках. Там уступил «Сочи», однако команда всё равно осталась в РПЛ благодаря регламенту и снятию «Химок». Но нижегородцы приняли решение расстаться с тренером.

Мы встретились с Гончаренко и обсудили, что случилось в «Пари НН». А главное – попытались разобраться, что происходит с карьерой очень качественного тренера.

Егор Кабак, Андрей Панков и Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как ваши дела?

— Отдыхаю. Но спорт повсеместен, двигаюсь: играю в теннис и падел.

— Не устаёте от переизбытка спорта в жизни?

— Если я от чего-то устал, сразу бросаю телефон – и иду гулять, где бы я ни был. Это прогулка в 45-50 минут. Надо всегда себя встряхивать.

— Готовы уже снова тренировать?

— Не могу сказать, что не готов. Но сейчас межсезонье и пауза. Обычно первая волна кризисов и смена тренеров — это 8-12-й туры. Потом – зимняя пауза и лето. Три таких окна для тренеров. Однако я не могу сказать, что устал. Гораздо больше устаёшь, когда ничего не делаешь.

Ожидал ли тренер отставку из «Пари НН» и что сломалось после зимней паузы

— Уже отошли от работы «Пари НН»?

— Когда тебе чуть за 30, то усталость воспринимается проще: отряхнулся — пошёл дальше. А сейчас задумываюсь. Когда был матч в ЦСКА с «Фейеноордом», это была моя 500-я игра. Сейчас — где-то 650 матчей. Это чуть меньше двух лет игр. Даже когда выигрываешь, можешь вымотаться. Когда проигрываешь – тем более. Но сейчас хорошо себя чувствую. Если после последнего матча с «Сочи» казалось, что нужно отдохнуть, то сейчас всё отлично. Вопрос в том, как ты восстанавливаешься. Не пьянством, а той самой ходьбой. Для меня удовольствие, что каждый день везу дочку в садик.

— Вы были согласны с отставкой из «Пари НН»?

— А когда тренер бывает согласен с отставкой? Бывают редкие случаи, наверное. Но сейчас у меня есть внутреннее несогласие.

— Как вам объяснили увольнение?

— Был совет директоров. Это орган, где ты можешь только представить, о чём говорят, какие люди там находятся и какие решения принимают. Они могут не помогать команде, но при этом иметь веское слово. Как правило, у них следующая оценка ситуации: мы тут всё сделали, а ты сделать не можешь, ты плохо тренируешь. Как всегда: во всём виноват тренер.

Виктор Гончаренко в «Пари НН» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У вас есть ощущение, что дали «Пари НН» не всё, что могли?

— Конечно. Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы «Пари НН». Надо сказать, что это самый уязвимый для критики клуб в РПЛ. Ни одну команду так не фигачат. «Ахмат» — боимся критиковать, московские команды — понятно, «Зенит» — тем более. У «Краснодара» Сергей Николаевич [Галицкий] умеет найти правильный подход, чтобы о нём хорошо писали. У «Рубина» тоже огромные ресурсы. Тот же «Урал», который я хорошо знаю, гораздо меньше критикуют, потому что Григорий Викторович может сразу 100 человек обзвонить и всем вставить.

В итоге получается так: «Кого критиковать? Давайте Нижний на всякий случай». Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим к критике. Что бы клуб ни делал, люди говорили: «Ерунду какую-то показывают». «Пари НН» нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка. А ещё страшнее, что местные ресурсы очень глубоко внедрены в клуб — и они фигачат его изнутри. Есть люди, которые очень быстро узнают о происходящем на тренировке – и тут же пытаются это подавать в негативном ключе в информационном поле.

— Что пошло не так весной?

— Зимой мы сделали неплохие трансферы. Это было быстро и то, что надо. То есть команда хорошо подготовилась, всё работало. А потом рухнуло. Почти в любом клубе есть незаменимые игроки. Мне очень нравился Саня Кокшаров из «Краснодара». Вы, журналисты, тоже мониторите ситуацию и всё понимаете. Почему сейчас Заболотный пришёл в «Спартак»? В российском чемпионате обязательно должен быть высокорослый нападающий. Маленькие нападающие, например, Угальде, не будут системно забивать. Если не хватает силы и возможности продавить защитника, ты забивать не будешь. Тот же Станкович ставил ему в пару второго нападающего, чтобы добавить силы.

Поэтому травма Кокшарова — первая пробоина, которую мы получили. Сразу сломалась игра в атаке. Более того, команда с его приходом на сборах поняла, что это нападающий, на которого можно рассчитывать.

— Что с ним случилось?

— Ему сделали неудачную операцию в Москве. Потом он поехал переделывать её в Австрии. Сейчас вродё всё обошлось. Будет играть, чего я ему и желаю. По-моему, всё пошло от ушиба надкостницы. На сборах он сначала выходил и проводил по одной тренировке, потом забил «Акрону» в РПЛ и хорошо сыграл. Затем пропустил несколько тренировок. А в итоге сошёл с дистанции.

Александр Кокшаров Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»

— Были ещё?

— Вторая пробоина — Тичич. Для РПЛ это очень хороший игрок: быстрый, выносливый, техничный, классно продвигает мяч. Он чем-то мне напоминал Влашича. Однако у Влашича была и есть хорошая статистика. У Тичича всё то же самое по данным — Никола, может, только здоровее. Но у Тичича нет статистики. В Словении с населением в 3 млн человек на каждую позицию в сборной по три человека. Я ему говорил: «Подними статистику. Ты не попадаешь в эту тройку. По уровню ты должен играть в сборной Словении». В итоге он тоже выпал с тяжёлой травмой.

Дальше началась какая-то цепная реакция. Я посчитал, что нам нужен Агапов, чтобы усилить позицию. Это качественный игрок для РПЛ. Высокорослый, быстрый, хорошо работает с мячом, может закрыть позицию как латераля, так и центрального защитника. Илья успел сыграть четыре матча, но потом вылетел и он — случилась третья пробоина.

— Кто на этот раз?

— Калинский, который тоже идеально подходит под чемпионат России. Кстати, как-то Роман Нагучев сказал, что на таком прекрасном стадионе в Нижнем нет народа. Я предложил тогда, чтобы на какой-нибудь приехала его сестра Аня Калинская с Синнером — гарантированно полный стадион. Но не пошли на этот шаг. Это было на уровне разговоров. Синнер тогда был дисквалифицирован. Можно было попробовать организовать всё через Колю. Но не сложилось.

Так вот, Калинский тоже вылетел по травме. Для «Пари НН» все четверо — основные и важные игроки. В ноябре у нас были на подходе Марадишвили и Майга. Мы не форсировали их восстановление и понимали, что им нужно пройти подготовительный период. Костя — мой воспитанник, я знаю его качества. Майга уже очень долго находится в Нижнем Новгороде — без него сложно представить команду. Майга — мужик. Почему его так ценят? Два человека сталкиваются, а мяч всегда у Майга. В итоге ни Костя, ни Мамаду нам весной почти не помогли. Шесть человек для «Пари НН» — весомо. Центральный защитник Каккоев стал вынужденно играть в центре поля. Но, кажется, что никто это не учитывал: «Ты говно, это всё твои поражения». Однако потерять шесть человек — много.

— Это правда.

— Я не хочу, чтобы это прозвучало как оправдание. Но, к сожалению, так получилось, что «Пари НН» по проценту выигранных единоборств центральными защитниками на последнем или предпоследнем месте в лиге. Если такой низкий процент, значит тебя тупо продавливают. Такие команды, как «Пари НН», не могут позволить себя продавливать. Переиграть могут, но продавить — нет. Минус шесть и человек и ситуация, когда защитников продавливают. Получился клубок проблем, в котором нужно было как-то набирать очки. На каждую игру нужно было собирать команду по новой.

— Решить проблему с единоборствами было невозможно?

— Что ни делали, всё равно была та же цифра.

— У вас есть претензии лично к себе по итогам весенней части?

— Мог бы ответить на вопрос, если бы не прошёл одну ситуацию. Следующие работодатели скажут: «Ты говорил, что это улучшил». Потом меня будут этим «есть». Могу сказать расплывчато. Почему Гвардиола в прошедшем сезоне оказался в проблемной ситуации? По мне, его позиционный футбол стал не так работать. Сейчас доминируют команды, которые играют более интенсивно. Поэтому «ПСЖ» и доминирует. Я согласен с тем, что эта команда Энрике сильнее «Барселоны» Гвардиолы. Может быть, спорно, потому что там был Месси, но что-то в этом есть.

Почему Гвардиола сейчас взял помощника Клоппа Лейндерса? Он понимает, что с тем футболом, который был у «Ливерпуля» Клоппа, «Манчестер Сити» переигрывали. Гвардиола сам не скрывал, что эта команда просто их уничтожит, если не сделать определённые вещи. Пеп пытается соединить свой позиционный футбол с тем футболом, что был у Клоппа. На мой взгляд, очень хороший симбиоз. Я к тому, что тренер всегда должен двигаться. Всегда будут моменты, за которые можно предъявиить себе. Постоянно нужны новшества, должны быть своя методика и умение анализировать как свою игру, так и игру соперника.

— У вас сейчас есть сомнения в своём методе?

— Когда проигрываешь, копаешься в себе больше, чем после побед. Но сомнений быть не должно.

— Когда «Пари НН» пришёл к борьбе за выживание, это уже был неостановимый снежный ком?

— У меня большое уважение к тренерам, которые работают внизу. Во-первых, методика сильно отличается. Мне пришлось многое пересмотреть с ЦСКА и до «Урала» с «Пари НН».

— Давайте на примерах.

— Надо правильно оценить состояние команды. У ЦСКА была очень молодая команда, где нагрузка для игроков была гораздо выше, чем в Нижнем Новгороде и «Урале». Ты мог давать больше по минутам за два дня до игры, на предыгровой. За счёт молодости они всё это съедали. А в «Пари НН» тренировочный процесс был устроен так, чтобы никто не вылетел из-за травмы. Это не самая приятная ситуация. Просто потом сталкиваешься с тем, что играть три матча в неделю.

Что такое работать в ЦСКА? Есть костяк, который в любом случае вытянет сезон, с ним будет второе или третье место. Может быть, если повезёт, замахнёмся на первое. Ты понимаешь: когда тренируешь ЦСКА, что со «Спартаком» и «Зенитом» всегда будет равная игра. С «Пари НН» и «Уралом» обратная ситуация. Попробуй кого-то где-то обыграть! Домашний матч не даёт никаких гарантий. Более того, легче играть против условного «Динамо» или ЦСКА, чем против «Факела».

Марио Фернандес и Виктор Гончаренко на матче с «Реалом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Почему с топами играть проще, чем с аутсайдерами?

— Сейчас Шамиль Газизов воплощает идею расширения лиги. Просто вопрос: мы знаем ещё примеры 16 клубов в чемпионатах? Все ведущие лиги играют чемпионат в 18-20 команд. А Россия — очень большая страна. 18 клубов — то, к чему надо стремиться. Надо думать о расширении. Не может быть в 150-миллионной стране 16 команд. Во-вторых, нигде нет такой ситуации, чтобы 25% клубов боролись за выживание — я беру две команды на вылет и две в стыки. Половина чемпионата боится свалиться или остаться внизу.

Очень простой вопрос: как формировать бюджет? Как строить трансферную политику? Ничего стабильного быть не может. Если вылетаешь из РПЛ, ты должен убрать восемь или девять человек и взять ещё столько же. У команд внизу проблем — воз и маленькая тележка. Не надо забывать, что, помимо Москвы, есть ещё много городов-миллионников. Сколько у московских команд выездов суммарно? Мы не берём Садовое кольцо. 10 выездов. Это что? Первенство Москвы? Я сомневаюсь, что из Москвы кто-то когда-то оценивал ситуацию под таким углом.

— Но как расширяться, когда даже клубы РПЛ имеют сложности и прекращают существование?

— Да, сейчас тяжёлая ситуация. Но никогда не будет легче. Я был во Владивостоке на отдыхе. Что происходит во Владивостоке и Хабаровске? Эти города поглощают маленькие города возле них. Мне так понравился стадион во Владивостоке? Почему нельзя там играть? А люди в Москве: «Там не готовы, там это умирает, там то умирает».

— В том же Нижнем Новгороде низкая посещаемость.

— Сначала Нижнему нужно убрать всю критику и сделать более привлекательным сам клуб. Там очень много детей занимается футболом. В Нижнем Новгороде сейчас надо сделать несколько шагов. Хорошо, что там это понимают. Надо отдать должное, что они работают в этом направлении. В городе построили прекрасный манеж, развивают детско-юношеский футбол.

Болельщики «Пари НН» Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»

Как Гончаренко сам объясняет, в какой момент в карьере что-то сломалось, и какие у тренера претензии к Удальцову из «Пари НН»

— Вы не жалеете, что согласились возглавить «Пари НН»?

— Если бы мог вернуться назад, я бы не пошёл. Во-первых, несколько дней размышлял на тему записки Саши Удальцова совету директоров, в которой он прошёлся по Юрану. Он же написал, что тренер заинтересован в определённых трансферах, поздние замены, старомодный тренировочный процесс. И я подумал: можно поменять фамилию, два-три предложения – и подойдёт для любого тренера.

— У «Пари НН» в целом довольно скандальная репутация. Какие у вас сложились отношения с руководством?

— Есть губернатор Никитин, который очень любит спорт. Он заинтересован в том, чтобы все виды спорта развивались. Есть Гафуров, который этот спорт курирует. Есть Удальцов, с которым я работал в клубе. Мне казалось, что с Гафуровым и Удальцовым у меня хорошие отношения. Но опять-таки — я не знаю, что произошло на совете директоров. После отставки Удальцов мне позвонил со словами: «Давай встретимся, обсудим, что ты сделал не так». Судя по всему, он считает, что всё сделал правильно.

— Вы ожидали отставку?

— Когда такая неоднозначная ситуация, то всё может быть. И да, и нет.

— Как сильно повлияла на вашу работу история с регламентом, благодаря которому вы автоматически оставались в РПЛ ещё до стыков?

— Трошечкин же говорил, что такое не могло не влиять. Как только появилась новость, что «Химкам» не дадут лицензию, в чате команды сразу сообщения по типу: «Всё, в отпуск! В Москве можем остаться!» И это было до стыков. Футболисты же не дураки. Для чего тогда «Пари НН» вообще участвовал в стыковых матчах? Спортивной составляющей же не было. Ровно как и в «Сочи» заранее знали, что они выйдут в стыки с пятого места. Поэтому на Новороссийск они выставили смешанный состав. А у нас матч с ЦСКА — там мы не могли применить ротацию.

— Почему?

— Потому что до последнего шла борьба за то, чтобы остаться вне зоны стыков. Тогда одно очко даже могло нас оставить напрямую. У нас всем командам сложно, когда надо играть три матча в неделю. Мы забыли, что такое еврокубки. Это укор всем нам — тренерам. Это к вашему вопросу про претензии к себе. Я хочу покопаться в недельном цикле и понять, что улучшить, как готовить команду лучше физически, чтобы все были готовы играть три матча в неделю. Плюс ещё логистика ухудшает ситуацию, поражения усугубляют. Почему мы должны аплодировать «Краснодару» и «Ростову» за то, что они делают? Как раз поэтому. Тот же Мусаев давно разобрался, что в Кубке — как сыграют, так и сыграют. Он выпускал второй состав и не парился. А у нас в концовке вышло, что у нас ЦСКА и две игры с «Сочи». К третьей игре мы были уже выхолощены, плюс все разговоры вокруг.

— Как вам вообще последний месяцок в российском футболе? Там же и про вас говорили, что «Пари НН» просто намеренно проиграл и помог «Сочи».

— РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы проиграли «Сочи» – сразу стало прилетать, что мы «слили» игру. Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи, ха-ха. Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело». Я люблю футбол, всё, что сейчас имею, у меня есть благодаря футболу.

— Как человек и тренер, который играл в Лиге чемпионов, работал в топ-клубах РПЛ, сильно рефлексируете на тему того, что две ваши последние команды, по сути, вылетели в Первую лигу?

— Подожди, подожди! По факту — ни одной (улыбается). Я эту ситуация не принимаю. По «Уралу» тогда расчёт был правильный, тоже было три матча в неделю, а здесь «Пари НН» по факту же остался.

— Мы три года назад делали с вами интервью, когда вы вытащили «Урал» из подвала…

— А кто это помнит? Кто помнит, что мы выдали в «Урале» сумасшедшую серию без поражений? Все всегда помнят говно. Я сам себе говорю спасибо за памятные матчи. Для меня игра «Урал» — ЦСКА, когда пришёл полный стадион, одна из самых запоминающихся в карьере. Но за неё никто мне спасибо не скажет.

— Вы, кстати, не поссорились с Григорием Ивановым после того, как «Урал» оказался в зоне стыков?

— Вообще нет, у нас прекрасные отношения, часто общаемся. Григорий Викторович же сидел на скамейке, он понимал, что и зачем я делаю.

Григорий Иванов и Виктор Гончаренко в «Урале» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Хочется понять, что в вашей карьере сломалось. У вас был крутой сезон в «Урале», а уже в следующем — борьба за выживание. Когда всё пошло не так?

— Там была такая же ситуация, просто более яркая по личностям. Травмы Газика [Юрия Газинского] и Влута полностью поменяли лицо той команды. Вы же помните, сколько Газик забил голов с дальней штанги. Влут тоже отличный игрок. Что вообще такое борьба за выживание? Первое — это тренер. Второе — попадание в трансферы. Третье — судейские решения. Четвёртое — травмы игроков. Если хоть один из компонентов просел – всё. Но виноват будет всегда тренер. А когда победы, то корону на себя все примерят, включая всех членов совета директоров. Когда у тебя выпадает обойма, то важно попасть в трансферы. Так вышло и с «Пари НН».

— Расшифруйте.

— Я просил € 4-5 млн на трансферы. Мне сказали, что могут дать € 2 млн. По факту: Весино – € 100 тыс. аренда и Кастильо – € 300 тыс. трансфер. Тот же Агапов — решение пограничное. Я просто его хорошо знал. Если взять Весино, то он был у нас третьим в списке после Кокшарова. Хотя был игрок, который подходил больше, но за него надо было бы больше заплатить, поэтому взяли Весино. Он качественный нападающий, умный, образованный. Однако у него нет качеств, которые позволяют решать исход матчей, он не может забивать системно. Быть дублёром Кокшарова — супер. Но не первым форвардом. А потом Саша Удальцов сказал прессе, что все трансферы со мной были согласованы.

— А как на деле?

— Он мне позвонил и сказал: «Давай не будем раскрывать, что ты был не согласен по Кастильо. Мы должны работать в унисон». Хотя Кастильо вообще не подходит под РПЛ. Тут даже не о чем разговаривать. Да, скорость великолепная, но он делает ускорение, а потом полторы минуты смотрит футбол. У него вообще нет умения вести борьбу, что в РПЛ всегда выходит на первый план.

— А с судейством?

— Постоянно. Был матч, в котором мы играли в большинстве, играли на победу. Бросали аут на половине поля соперника, судья указал, что мяч был введён не с того места, тот был возвращён за боковую, и в итоге мы ввели его ровно с того же места. Зачем судья этот сделал? Просто помог команде соперника выиграть время и перестроиться за линию мяча. Это мелочь, но значительная. Я уже давно не пытаюсь разобраться в правилах после того случая, когда Байрамян в игре «Урал» — «Ростов» подтолкнул нашего Кики в спину, тот сыграл рукой, и поставили пенальти. Тогда ещё Мажич попросил всех членов ЭСК поддержать это решение.

Виктор Гончаренко беседует с судейской бригадой Фото: РИА Новости

Чему Гончаренко научили два последних сезона и согласен ли он с тем, что перестал развиваться

— Чему вас научили два последних тренерских сезона?

— Что надо вербовать как можно больше игроков, персонал, руководителей, которые пойдут за тобой. Работа в нижней части таблицы заставила многое пересмотреть. Тренировочный процесс нужно строить иначе. Когда-то Саня Зинченко говорил, что в моменте Гвардиола в «Сити» перешёл от отработки атаки к глубокой обороне, что сильно удивило команду. Здесь то же самое.

Меня не надо критиковать или жалеть. Жизнь — это синусоида. Кто не падал – тот не вставал. Я прекрасно понимаю, что нужно всегда себя подталкивать, развиваться. Но это тяжело. Вы же знаете историю, что я в 2018-м в Мадриде после победы над «Реалом» попал в больницу, потому что был истощён. Это многое заставляет пересмотреть. Огонь во мне горит, однако каждая игра отнимает здоровье. Сейчас на тренировке на следующий день после игры я вообще не могу быть активным, что-то подсказывать. Восстанавливаюсь только через день. Лобановский как-то давал всем тренерам совет.

— Какой?

— Каждый день надо хотя бы по 30 минут читать специальную литературу. И я продолжаю каждый день что-то находить, читать.

— А что вы читаете? Как развиваетесь?

— Нам, кстати, не хватает переводов футбольных книг. Финны в хоккее в своё время приезжали к Тарасову и чуть ли не в туалет с ним ходили. В итоге на этой базе себе всё выстроили. Иногда мне Серёга Кривохарченко присылает немецкие материалы подготовки. У меня есть человек, который переводит для меня с английского. Есть тот, кто с испанского. Подпитка идёт постоянно, я стараюсь много читать про футбол специальных материалов.

— Вы, кстати, не думали сменить ваш тренерский штаб, как сейчас делает Гвардиола? Может, в этом тоже есть часть проблемы?

— Как вариант, почему нет? У меня есть Ермакович, который всегда со мной, с которым великолепные отношения, а дальше надо корректировать. Так что подумаем. Может, из другого клуба кого подтяну. Нашему тренерскому сообществу нужны постоянные собрания. Как в Италии в Коверчано они собираются и накидывают всякого, обсуждают. А у нас тренеры боятся показаться глупыми. Стажировки, кстати, очень много дают тренерам. Поэтому я даже сейчас пытаюсь себе их организовать с учётом всех проблем с логистикой.

— Где вы себя видите в будущем? В РПЛ?

— До «Пари НН» у меня было хорошее предложение не из России. Сейчас понимаю, что надо было соглашаться. Надо научиться выбирать места там, где получится. Мне нужно сделать изменения и в процессе работы, и в штабе.

— Футбольная общественность в большинстве своём сейчас думает, что вы сами в себе разочаровались, закончились…

— Давай ещё набросаем: остановился в развитии, всё старое, не хочет меняться. Тренер сдаёт экзамен каждую неделю, а иногда — по три в неделю. Повторюсь, никто не будет помнить твои 10 хороших экзаменов, если последний был плохой. А критику кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. У каждого тренера есть свой цикл. Я никогда не отвечаю на критику в свой адрес. Стараюсь от всего оградиться, телефон откладываю.

— Что вы из самого смешного читали про себя в последнее время?

— Да я не читаю. Последний раз в БАТЭ пробовал читать. Там были хорошие результаты, а говно всё равно писали. Люди выплёскивают своё плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай.

— Так.

— Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

— Что писали?

— «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь…

— Вы что-то отвечали?

— Ничего. Но это опять-таки к вопросу о том, что надо окружать себя теми, кто пойдёт за тобой.

Сохранилась ли главная мечта Гончаренко

— Когда мы делали с вами интервью три года назад, вы сказали, что ваша главная мечта, чтобы ситуация в мире стала лучше, а люди перестали погибать.

— А разве она может сейчас поменяться? Всем хочется, чтобы всё это прекратилось. Хочется меньше ненависти, больше улыбок. Хочется думать, чтобы народ рассуждал о том, как классно выходные провести. Нам нужно больше позитива. У нас прекрасные арены, хорошие условия, поэтому к нам продолжают приезжать легионеры.

У меня на этот счёт есть классная история. Вели как-то переговоры в «Урале» с одним игроком. Мы его очень долго уговаривали, он нам нравился. В итоге после долгих переговоров говорим: «Окей, ты хотя бы приедь, посмотри город, базу. Понравится — будешь думать». Он поехал то ли с агентом, то ли с отцом, а жена сказала: «Я с тобой не поеду, мать вообще сказала, что с тобой разговаривать не будет». И вот он приезжает в Екатеринбург — его сразу в лучший ресторан, на набережную, где фортепиано стоит. И он идёт по Екатеринбургу, звонит жене по видеосвязи: «Посмотри, какой классный город». Она ему: «Военные действия идут. Куда ты поедешь?» Он ей: «Да ты посмотри, какая красота, какие военные действия? Это вообще за Уралом. Если не хочешь, то и оставайся, я тебя тогда бросаю».

— Чем закончилось?

— Мы завернули трансфер в последний момент, потому что решили, что по игровым качествам он нам всё-таки не подходит.

— Обидно за парня…

— Да, но история-то классная!