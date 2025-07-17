Победитель Евро — в «Атлетико», экс-игрок ЦСКА — в АПЛ. Главные антихайп-трансферы Европы

Европейские клубы готовятся к старту сезона-2025/2026. В топ-5 лигах есть ещё примерно месяц, а некоторые команды только недавно ушли в отпуск после КЧМ-2025. Однако все активно работают на трансферном рынке. И если сделки, например, «Ливерпуля» по Флориану Вирцу и «Реала» по Дину Хёйсену активно обсуждались в СМИ, то есть такие переходы, о которых говорили мало. Но они также заслуживают внимания. Присмотритесь к этим игрокам — они способны удивить в предстоящем сезоне!

Джарелл Куанса: «Ливерпуль» → «Байер» (€ 35 млн), Малик Тилльман: ПСВ → «Байер» (€ 35 млн)

Джарелл Куанса подписывает контракт с «Байером» Фото: bayer04.de

«Байер» отдал в «Ливерпуль» Флориана Вирца и Жереми Фримпонга. Руководство англичан в ответ согласилось на продажу центрального защитника Джарелла Куансы. Выиграть конкуренцию на «Энфилде» у 22-летнего игрока было мало шансов. Зато в Леверкузене он сможет превратиться в топа. Отметим, что «Ливерпуль» прописал опцию обратного выкупа Куансы, которая начнёт действовать с 2027 года.

Также «Байер» забрал из ПСВ полузащитника Малика Тилльмана. В прошлом сезоне американец забил 12 мячей и оформил два ассиста. А эйндховенцы взяли золото чемпионата Нидерландов. Теперь ПСВ прилично заработал на игроке, а Тилльман отправился обратно в Германию. Малик — воспитанник «Баварии», мюнхенцы продали его в Эйндховен в 2024 году.

Луис Энрике: «Марсель» → «Интер» (€ 23 млн), Анж-Йоан Бонни: «Парма» → «Интер» (€ 23 млн), Петар Сучич: «Динамо» Загреб → «Интер» (€ 14 млн)

Луис Энрике (справа) в матче за «Интер» Фото: inter.it

После провала весной 2025 года и ухода Симоне Индзаги «Интер» усиливает состав. Клуб взял сразу трёх интересных футболистов. Из «Марселя» миланцы забрали вингера Луиса Энрике, из «Пармы» — нападающего Анж-Йоана Бонни. Они обошлись «Интеру» в € 23 млн каждый. А из загребского «Динамо» итальянцы забрали полузащитника Петара Сучича. В «Интере» помнят, что хорват в составе = хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов. Возможно, именно Сучича не хватило в финале ЛЧ с «ПСЖ».

Харалампос Костулас: «Олимпиакос» → «Брайтон» (€ 35 млн), Максим Де Кёйпер: «Брюгге» → «Брайтон» (€ 20 млн)

Харалампос Костулас Фото: ФК «Брайтон»

«Брайтон» всегда отличался тем, что умел находить крутых игроков, развивать их и перепродавать за большую сумму. Пополнить список имени Мойсеса Кайседо, Жоао Педро и Алексиса Мак Аллистера могут Харалампос Костулас и Максим Де Кёйпер. 18-летнего греческого форварда забрали из «Олимпиакоса», не побоявшись заплатить € 35 млн. В 2024 году Костулас помог клубу стать победителем юношеской Лиги чемпионов. Растёт будущий топ-форвард.

Де Кёйпер — воспитанник «Брюгге», принадлежавший клубу всю свою карьеру. В 2024 году Максим дорос до сборной Бельгии, а теперь созрел для переезда в АПЛ. Де Кёйпер — универсальный игрок левого фланга, способный сыграть как в защите, так и в нападении.

Алекс Баэна: «Вильярреал» → «Атлетико» (€ 42 млн)

Алекс Баэна Фото: atleticodemadrid.com

Баэна — один из умнейших футболистов Примеры не из «Барселоны», «Реала» или «Атлетико». Однако это исправили нынешним летом. Диего Симеоне решил, что Алекс нужен мадридцам. «Атлетико» заплатил «Вильярреалу» € 42 млн и подписал с 23-летним футболистом контракт на пять лет. Баэна играет на разных позициях в атаке: способен выйти на обоих флангах и даже в центре. Кстати, в 2024 году Алекс стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании. На Евро он вышел на поле в двух матчах группы с Италией и Албанией.

Тьерно Барри: «Вильярреал» → «Эвертон» (€ 30 млн)

Тьерно Барри Фото: ФК «Эвертон»

«Вильярреал» расстался с ещё одним важным игроком нападения. Барри перешёл в клуб из «Базеля» в августе 2024 года. За это время француз провёл 37 матчей и забил 11 мячей. Основная позиция Тьерно — центрфорвард. «Эвертон» взял Барри за € 30 млн с важной целью: игрок должен заменить ушедшего из клуба Доминика Калверт-Льюина. Для форварда переход в АПЛ открывает чуть больше возможностей в плане попадания в сборную Франции.

Яка Бийол: «Удинезе» → «Лидс» (€ 18 млн)

Яка Бийол Фото: leedsunited.com

Яка Бийол — хороший знакомый российских болельщиков. Словенец с 2018 по 2022 год принадлежал ЦСКА. Вместе с москвичами Яка выиграл Суперкубок России в 2018-м, а всего провёл за клуб 96 матчей. В 2022-м ЦСКА продал Бийола в «Удинезе» за € 5,7 млн. Защитник мощно прибавил в Серии А и заслужил трансфер в АПЛ: «Лидс» не пожалел за Яку € 18 млн. Нам предстоит наблюдать за борьбой Бийола с Эрлингом Холандом, Мохамедом Салахом, Александером Исаком и другими топ-нападающими. И есть ощущение, что словенец не потеряется на фоне крутых соперников.

Том Бишоф: «Хоффенхайм» → «Бавария» (€ 300 тыс.)

Том Бишоф (в центре) на тренировке «Баварии» Фото: fcbayern.com

«Бавария» заключила контракт с Бишофом ещё зимой 2025 года. Мюнхенцы заплатили символические € 300 тыс. «Хоффенхайму», чтобы игрок перешёл раньше и отправился с командой на КЧМ-2025. Бишоф уже дебютировал за «Баварию» в матче клубного чемпионата мира с «Бенфикой» (0:1). Том — умный центральный полузащитник, способный вести игру мюнхенцев. Отличное дополнение к Йозуа Киммиху.

Жонатан Буркардт: «Майнц» → «Айнтрахт» Франкфурт (€ 21 млн)

Жонатан Буркардт на пресс-конференции в «Айнтрахте» Фото: eintracht.de

Буркардт занял четвёртое место в списке бомбардиров Бундеслиги-2024/2025. Форвард забил 18 мячей за «Майнц» в 29 встречах. А теперь 25-летний немец перебирается в клуб уровнем выше — в «Айнтрахт». Клуб не пожалел за Жонатана € 21 млн. Отметим, что «Майнц» в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций, а «Айнтрахт» — в Лиге чемпионов. А в свете информации об уходе из Франкфурта в «Ньюкасл» или «Ливерпуль» Уго Экитике Буркардт станет основным нападающим. Хорошее продвижение по карьере!

Хесус Родригес: «Бетис» → «Комо» (€ 22,5 млн), Мартин Батурина: «Динамо» Загреб → «Комо» (€ 18 млн)

Мартин Батурина Фото: comofootball.com

«Комо» успешно вернулся в Серию А и занял 10-е место в сезоне-2024/2025. Команда Сеска Фабрегаса планирует прогрессировать и дальше. И для этих целей клуб здорово усиливается. «Комо» забрал из «Бетиса» 19-летнего вингера Хесуса Родригеса. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча, в которых забил пять мячей и оформил четыре ассиста. А теперь едет помогать Фабрегасу.

Также «Комо» взял полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурину. За игрока сборной Хорватии заплатили € 18 млн, подписав с ним пятилетний контракт. Интересно, что в 2024 году 22-летним Мартином интересовались «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Эль-Хаджи Малик Диуф: «Славия» → «Вест Хэм» (€ 22 млн)

Эль-Хаджи Малик Диуф Фото: whufc.com

Не слышали об Эль-Хаджи Малике Диуфе? Неудивительно. Ранее игрок выступал за норвежский «Тромсё» и чешскую «Славию». В сезоне-2024/2025 Малик Диуф помог клубу из Праги стать чемпионом: на его счету семь мячей и четыре ассиста в 41 матче. Эль-Хаджи выходил на позиции левого полузащитника, хотя также он способен играть в защите. € 22 млн не самая большая сумма по меркам АПЛ. Отличная сделка для «Вест Хэма».