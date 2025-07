Месси заманил звезду, топов РПЛ ждёт Турция, новая сделка «Динамо». Трансферы и слухи дня

Новый день — свежие трансферы и предвещающие их слухи. Мы традиционно собрали всё в один материал. Как ни странно, интересных новостей из РПЛ здесь не намного меньше европейских — всё-таки сезон стартует уже в пятницу.

«Спартак» и «Зенит» поспорят за правого защитника из МЛС?

Хуан Москера в «Портленд Тимберс» Фото: ISI Photos via Getty Images

Знаете Хуандо Москеру? Нет? Вполне возможно, скоро придётся познакомиться с ним поближе. Журналист Карлос Аранго написал, что за 22-летнего колумбийского защитника спорят «Спартак» и «Зенит» — не зря данная позиция дефицитна у обоих российских грандов. В 18 матчах нынешнего розыгрыша МЛС на его счету 1+1.

«Крылья» в одностороннем порядке расторгли контракт с Писарским

Владимир Писарский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владимир Писарский последний сезон провёл в Первой лиге, выступая за «Сочи». И влез в неприятную историю со ставками на стыковой матч с «Пари НН». Его отстранили от футбола на четыре года (три — условно), что дало повод «Крыльям Советов» расторгнуть с ним соглашение в одностороннем порядке. Интересно, что по этому поводу думает Сычевой?

Гаич и Ахметов отправятся в Самару?

И снова про «Крылья». Самарцы не прочь забрать к себе тех, кто не пригодился ЦСКА и «Зениту». Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прокатился из Москвы в аренду уже пять раз и, судя по всему, вновь готов повторить пройденное. «Спорт-экспресс» написал, что главная сложность — финансовые условия, из-за чего переговоры стопорятся. А телеграм-канал «Топи за Крылья» сообщил, якобы самарский клуб хотел бы взять в аренду без права выкупа Ильзата Амхетова.

«Динамо» хочет заманить бомбардира из израильской лиги

Уэсли Патати Фото: David Balogh/Getty Images

21-летний бразильский правый вингер Уэсли Патати в предыдущем сезоне оформил 13+10 в 39 встречах тель-авивского «Маккаби» и тем самым привлёк внимание динамовцев. Остаётся договориться, а с этим вполне могут возникнуть сложности. «У «Динамо» есть интерес к Патати. Но мы до сих пор не знаем, возможен переход в московский клуб или нет», — сообщили в агентстве игрока «Чемпионату».

Баринов и Файзуллаев отправятся в Турцию?

Турецкий журналист Осман Алтунтерим ни с того ни с сего выдал два жирных инсайда касательно игроков РПЛ и «Истанбул Башакшехир». Первый — якобы «Локомотив» согласовал с этим клубом трансфер Дмитрия Баринова, но вот договориться с самим полузащитником из-за его финансовых аппетитов пока не получается. Телеграм-канал «Мутко против» такой слух опроверг.

Ещё Осман проинформировал о скором переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА за € 7 млн. В «Истанбул» недавно перебрался земляк Аббоса Эльдор Шомуродов, так что такое больше похоже на правду.

Мощное усиление «Атлетико»

Руководство «Атлетико» разбило копилку и подарило Диего Симеоне двойное усиление в полузащиту. 23-летний опорник Джонни Кардозо из «Бетиса» и сборной США обошёлся мадридцам в € 24+5 млн, а 24-летний плеймейкер «Ботафого» и сборной Аргентины Тьяго Альмада — в € 21 млн плюс 50% с будущей перепродажи. За информацию по ценникам спасибо мистеру Here We Go Фабрицио Романо.

«Ювентус» хочет воскресить карьеру Санчо?

Джейдон Санчо Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Джейдон Санчо провалился в «Манчестер Юнайтед» и не засверкал в «Челси». Вторые даже не стали выкупать вингера у первых и заплатили за это компенсацию. Может, у Джейдона попрёт в Италии? Журналист Альфредо Педулла указал, что «Ювентус» улучшил предложение по англичанину до € 17,3 млн и уже договорился обо всём с игроком. Правда, «МЮ» запрашивает € 25 млн.

«Челси» поделился вратарём с «Борнмутом»

Кепа Аррисабалага уже переходил из «Челси» в «Борнмут». Получилось недурно, испанец даже доигрался до трансфера в «Арсенал». По его пути собрался Джордже Петрович? Серб классно выступил за «Страсбург» и подписал пятилетний контракт с «вишнями», которые раскошелились на € 28,75 млн.

Месси перетаскивает в Майами ещё одного друга

Родриго Де Пауль и Лионель Месси Фото: Hector Vivas/Getty Images

В «Интер Майами» у Лионеля Месси собралась могущественная свита: тренер Хавьер Маскерано, партнёры Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Теперь к ним, похоже, присоединится и Родриго Де Пауль. Фабрицио Романо написал, что «Атлетико» принял предложение по аргентинцу. Финансовые детали ещё согласовываются, а контракт будет подписан на четыре года.

Мбемо так и не доедет до «МЮ»?

Мастера торгов из Манчестера и Брентфорда никак не хотят уступать. Если верить The Guardian, переговоры между ними по Брайану Мбемо зашли в тупик, поскольку из требуемых € 80,5 млн манкунианцы готовы предложить максимум € 75 млн. Самое интересное, что именно столько брентфордцы изначально и запрашивали, но теперь захотели бо́льшую выгоду. Любопытно, а сколько запросят в следующий раз? Если он, конечно, случится.

Большая сделка «Динамо»

Поздний бум от Ивана Карпова: к Валерию Карпину едет полузащитник «Атлетико Минейро» Рубенс. Сумма трансфера — аж € 12 млн (€ 9 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов), а контракт будет рассчитан на пять лет. В договоре также пропишут 15% в пользу бразильцев от суммы потенциальной перепродажи. 24-летний полузащитник в этом сезоне успел отбегать за «Атлетико Минейро» 13 матчей в местной Серии А и отметиться одним голом.

Одной строкой

