Амбиции «Краснодара», перемены в ЦСКА и всё остальное.

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Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом

МИР Российская Премьер-Лига возвращается! В пятницу матчем московского «Динамо» и «Балтики» стартует 1-й тур. Впрочем, межсезонье заскучать тоже не давало. Вот его краткие итоги по каждому клубу — в трёх предложениях.

«Краснодар»

Сохранили всех лидеров, в том числе Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу. Солидно укрепили обойму тремя легионерами — Жубалом, Дугласом Аугусто и Густаво Фуртадо, плюс вот-вот подъедет Гаэтан Перрен. Снова упустили Суперкубок России.

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит»

Наконец-то дождались и представили Жерсона плюс купили Романа Вегу, конкурента для Дугласа Сантоса. Привезли в Петербург «Сьон» и разгромили его, а «Войводине» отгрузили семёрку. Перенесли столетие, чтобы оно точно получилось чемпионским.

ЦСКА

Внезапно потеряли Марко Николича и быстро нашли замену в лице Фабио Челестини. Взяли пятого бразильца — Матеуса Алвеса, а также расстались с Миралемом Пьяничем, Рифатом Жемалетдиновым и Кристияном Бистровичем. Выиграли Суперкубок России.

«Спартак»

Подписали Антона Заболотного после неудачной попытки переманить Николая Комличенко. Продлили контракт Маркиньоса. Пока не упустили Эсекьеля Барко, хотя за тем охотится «Фламенго».

Антон Заболотный Фото: ФК «Спартак»

«Динамо» Москва

Всё-таки назначили Валерия Карпина. Купили двух игроков сборной России — Максима Осипенко и Ивана Сергеева. Потеряли до весны Луиса Чавеса из-за полученной в сборной Мексики травмы.

«Локомотив»

Оставили Михаила Галактионова. Солидно укрепили атаку россиянами Николаем Комличенко, Александром Руденко и Зелимханом Бакаевым. Отпустили Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

«Рубин»

Практически продали в «Зенит» Мирлинда Даку, но в итоге продлили с ним контракт. Взяли защитника из Гондураса Дениля Мальдонадо. Отпустили в «Эстегляль» Рустама Ашурматова — минус один игрок РПЛ на ЧМ-2026.

Мирлинд Даку Фото: РИА Новости

«Ростов»

Сохранили тренерский штаб Джонатана Альбы. Назначили нового гендиректора — Игоря Гончарова. Продали лидеров — Осипенко и Комличенко, зато подвезли Тимура Сулейманова и вернули Дмитрия Чистякова.

«Акрон»

Выкупили права на Роберто Фернандеса. Продлили на сезон Артёма Дзюбу. Подхватили из покинувшего РПЛ «Факела» Виталия Гудиева — плюс конкуренция для Сергея Волкова и Александра Васютина.

«Крылья Советов»

Назначили главным тренером Магомеда Адиева. Много с кем расстались — в том числе с Иваном Ломаевым, Богданом Овсянниковым, Гленном Бейлом и Романом Ежовым. Много кого взяли — Никиту Кокарева, Сергея Божина, Михайло Баньяца, Алексея Сутормина и Химми Марина, но не Константина Марадишвили, потому что в последний момент передумали.

Магомед Адиев с игроками «Крыльев Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала

Вообще никого не купили. По-братски отпустили лидера команды — Эгаша Касинтуру — в «Ахмат». Сошлись в массовой драке с «Краснодаром» во время товарищеского матча — пункт не влез в тройку «быков», поэтому пусть будет здесь.

«Пари НН»

Сохранили место в РПЛ, несмотря на поражения в стыках от «Сочи», — спасибо и царствие небесное «Химкам». Назначили рулить командой 37-летнего Алексея Шпилевского, который с Александром Кокориным становился чемпионом Кипра. Не стали продлевать легенду клуба Кирилла Гоцука.

Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

«Ахмат»

Пока что не потеряли Лечи Садулаева, несмотря на слухи об интересе к нему ЦСКА. Вернули из саудовской отлучки одного из лучших бомбардиров в истории клуба Мохамеда Конате. Укрепились игроками «Оренбурга» (Брайан Мансилья плюс Максим Сидоров) и махачкалинского «Динамо» (Касинтура и Абакар Гаджиев), но расстались с легендарным Бернардом Беришей.

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«Балтика»

Съездили в Санкт-Петербург и обыграли «Зенит». Как и подобает новичку РПЛ, сильно перетряхнули состав: из заметных новичков — Даниил Уткин, Александр Филин, босниец Стефан Ковач и нигериец Чинонсо Оффор. Приняли в штаб Андрея Талалаева легенду «Рубина» Сергея Рыжикова.

«Сочи»

Попали в скандал из-за ставки друга Владимира Писарского на стыковой матч с «Пари НН» — нападающего дисквалифицировали на год. Собрали тех, кто не нужен «Зениту» (Дмитрий Васильев), «Спартаку» (Антон Зиньковский, Михаил Игнатов) и «Крыльям» (Роман Ежов). В команду из ЦСКА вернулся Сауль Гуарирапа.

«Оренбург»