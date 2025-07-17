Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом
Амбиции «Краснодара», перемены в ЦСКА и всё остальное.
МИР Российская Премьер-Лига возвращается! В пятницу матчем московского «Динамо» и «Балтики» стартует 1-й тур. Впрочем, межсезонье заскучать тоже не давало. Вот его краткие итоги по каждому клубу — в трёх предложениях.
«Краснодар»
- Сохранили всех лидеров, в том числе Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу.
- Солидно укрепили обойму тремя легионерами — Жубалом, Дугласом Аугусто и Густаво Фуртадо, плюс вот-вот подъедет Гаэтан Перрен.
- Снова упустили Суперкубок России.
Эдуард Сперцян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Зенит»
- Наконец-то дождались и представили Жерсона плюс купили Романа Вегу, конкурента для Дугласа Сантоса.
- Привезли в Петербург «Сьон» и разгромили его, а «Войводине» отгрузили семёрку.
- Перенесли столетие, чтобы оно точно получилось чемпионским.
ЦСКА
- Внезапно потеряли Марко Николича и быстро нашли замену в лице Фабио Челестини.
- Взяли пятого бразильца — Матеуса Алвеса, а также расстались с Миралемом Пьяничем, Рифатом Жемалетдиновым и Кристияном Бистровичем.
- Выиграли Суперкубок России.
Оказывается, у ЦСКА есть связь с Криштиану:
«Спартак»
- Подписали Антона Заболотного после неудачной попытки переманить Николая Комличенко.
- Продлили контракт Маркиньоса.
- Пока не упустили Эсекьеля Барко, хотя за тем охотится «Фламенго».
Антон Заболотный
Фото: ФК «Спартак»
«Динамо» Москва
- Всё-таки назначили Валерия Карпина.
- Купили двух игроков сборной России — Максима Осипенко и Ивана Сергеева.
- Потеряли до весны Луиса Чавеса из-за полученной в сборной Мексики травмы.
«Локомотив»
- Оставили Михаила Галактионова.
- Солидно укрепили атаку россиянами Николаем Комличенко, Александром Руденко и Зелимханом Бакаевым.
- Отпустили Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».
Уйдёт ли ещё один крайний защитник?
«Рубин»
- Практически продали в «Зенит» Мирлинда Даку, но в итоге продлили с ним контракт.
- Взяли защитника из Гондураса Дениля Мальдонадо.
- Отпустили в «Эстегляль» Рустама Ашурматова — минус один игрок РПЛ на ЧМ-2026.
Мирлинд Даку
Фото: РИА Новости
«Ростов»
- Сохранили тренерский штаб Джонатана Альбы.
- Назначили нового гендиректора — Игоря Гончарова.
- Продали лидеров — Осипенко и Комличенко, зато подвезли Тимура Сулейманова и вернули Дмитрия Чистякова.
Клуб проходит лето без турбулентности:
«Акрон»
- Выкупили права на Роберто Фернандеса.
- Продлили на сезон Артёма Дзюбу.
- Подхватили из покинувшего РПЛ «Факела» Виталия Гудиева — плюс конкуренция для Сергея Волкова и Александра Васютина.
«Крылья Советов»
- Назначили главным тренером Магомеда Адиева.
- Много с кем расстались — в том числе с Иваном Ломаевым, Богданом Овсянниковым, Гленном Бейлом и Романом Ежовым.
- Много кого взяли — Никиту Кокарева, Сергея Божина, Михайло Баньяца, Алексея Сутормина и Химми Марина, но не Константина Марадишвили, потому что в последний момент передумали.
Магомед Адиев с игроками «Крыльев Советов»
Фото: ФК «Крылья Советов»
«Динамо» Махачкала
- Вообще никого не купили.
- По-братски отпустили лидера команды — Эгаша Касинтуру — в «Ахмат».
- Сошлись в массовой драке с «Краснодаром» во время товарищеского матча — пункт не влез в тройку «быков», поэтому пусть будет здесь.
За команду тревожно:
«Пари НН»
- Сохранили место в РПЛ, несмотря на поражения в стыках от «Сочи», — спасибо и царствие небесное «Химкам».
- Назначили рулить командой 37-летнего Алексея Шпилевского, который с Александром Кокориным становился чемпионом Кипра.
- Не стали продлевать легенду клуба Кирилла Гоцука.
Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН»
Фото: ФК «Пари НН»
«Ахмат»
- Пока что не потеряли Лечи Садулаева, несмотря на слухи об интересе к нему ЦСКА.
- Вернули из саудовской отлучки одного из лучших бомбардиров в истории клуба Мохамеда Конате.
- Укрепились игроками «Оренбурга» (Брайан Мансилья плюс Максим Сидоров) и махачкалинского «Динамо» (Касинтура и Абакар Гаджиев), но расстались с легендарным Бернардом Беришей.
«Балтика»
- Съездили в Санкт-Петербург и обыграли «Зенит».
- Как и подобает новичку РПЛ, сильно перетряхнули состав: из заметных новичков — Даниил Уткин, Александр Филин, босниец Стефан Ковач и нигериец Чинонсо Оффор.
- Приняли в штаб Андрея Талалаева легенду «Рубина» Сергея Рыжикова.
«Сочи»
- Попали в скандал из-за ставки друга Владимира Писарского на стыковой матч с «Пари НН» — нападающего дисквалифицировали на год.
- Собрали тех, кто не нужен «Зениту» (Дмитрий Васильев), «Спартаку» (Антон Зиньковский, Михаил Игнатов) и «Крыльям» (Роман Ежов).
- В команду из ЦСКА вернулся Сауль Гуарирапа.
«Оренбург»
- Готовились к сезону в Первой лиге, а потом неожиданно вернулись в РПЛ из-за исключения «Торпедо».
- Перед этим расстались со всеми ведущими игроками — устанем перечислять.
- Собирали состав под понижение в классе — на данный момент он таковым остаётся.
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