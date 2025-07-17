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Межсезонье всех клубов РПЛ в трёх предложениях: Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Рубин, Краснодар, Ростов, Крылья, Балтика

Главное в клубах РПЛ за межсезонье. В трёх предложениях — о каждом
Георгий Илющенко
Межсезонье всех клубов РПЛ
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Амбиции «Краснодара», перемены в ЦСКА и всё остальное.

МИР Российская Премьер-Лига возвращается! В пятницу матчем московского «Динамо» и «Балтики» стартует 1-й тур. Впрочем, межсезонье заскучать тоже не давало. Вот его краткие итоги по каждому клубу — в трёх предложениях.

«Краснодар»

  1. Сохранили всех лидеров, в том числе Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобу.
  2. Солидно укрепили обойму тремя легионерами — Жубалом, Дугласом Аугусто и Густаво Фуртадо, плюс вот-вот подъедет Гаэтан Перрен.
  3. Снова упустили Суперкубок России.
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит»

  1. Наконец-то дождались и представили Жерсона плюс купили Романа Вегу, конкурента для Дугласа Сантоса.
  2. Привезли в Петербург «Сьон» и разгромили его, а «Войводине» отгрузили семёрку.
  3. Перенесли столетие, чтобы оно точно получилось чемпионским.
Жерсон Сантос да Силва Подробнее

ЦСКА

  1. Внезапно потеряли Марко Николича и быстро нашли замену в лице Фабио Челестини.
  2. Взяли пятого бразильца — Матеуса Алвеса, а также расстались с Миралемом Пьяничем, Рифатом Жемалетдиновым и Кристияном Бистровичем.
  3. Выиграли Суперкубок России.
Оказывается, у ЦСКА есть связь с Криштиану:
«Перед игрой он даёт секретные напитки». В ЦСКА работает экс-диетолог Роналду!
«Перед игрой он даёт секретные напитки». В ЦСКА работает экс-диетолог Роналду!

«Спартак»

  1. Подписали Антона Заболотного после неудачной попытки переманить Николая Комличенко.
  2. Продлили контракт Маркиньоса.
  3. Пока не упустили Эсекьеля Барко, хотя за тем охотится «Фламенго».
Антон Заболотный

Антон Заболотный

Фото: ФК «Спартак»

«Динамо» Москва

  1. Всё-таки назначили Валерия Карпина.
  2. Купили двух игроков сборной России — Максима Осипенко и Ивана Сергеева.
  3. Потеряли до весны Луиса Чавеса из-за полученной в сборной Мексики травмы.
Валерий Карпин Подробнее

«Локомотив»

  1. Оставили Михаила Галактионова.
  2. Солидно укрепили атаку россиянами Николаем Комличенко, Александром Руденко и Зелимханом Бакаевым.
  3. Отпустили Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».
Уйдёт ли ещё один крайний защитник?
Главная трансферная сага РПЛ летом? «Спартак» и «Зенит» толкаются за защитника «Локо»
Главная трансферная сага РПЛ летом? «Спартак» и «Зенит» толкаются за защитника «Локо»

«Рубин»

  1. Практически продали в «Зенит» Мирлинда Даку, но в итоге продлили с ним контракт.
  2. Взяли защитника из Гондураса Дениля Мальдонадо.
  3. Отпустили в «Эстегляль» Рустама Ашурматова — минус один игрок РПЛ на ЧМ-2026.
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Фото: РИА Новости

«Ростов»

  1. Сохранили тренерский штаб Джонатана Альбы.
  2. Назначили нового гендиректора — Игоря Гончарова.
  3. Продали лидеров — Осипенко и Комличенко, зато подвезли Тимура Сулейманова и вернули Дмитрия Чистякова.
Клуб проходит лето без турбулентности:
Хорошие и важные новости из «Ростова». Как клуб проводит лето, которого многие боялись
Хорошие и важные новости из «Ростова». Как клуб проводит лето, которого многие боялись

«Акрон»

  1. Выкупили права на Роберто Фернандеса.
  2. Продлили на сезон Артёма Дзюбу.
  3. Подхватили из покинувшего РПЛ «Факела» Виталия Гудиева — плюс конкуренция для Сергея Волкова и Александра Васютина.
Артём Дзюба Подробнее

«Крылья Советов»

  1. Назначили главным тренером Магомеда Адиева.
  2. Много с кем расстались — в том числе с Иваном Ломаевым, Богданом Овсянниковым, Гленном Бейлом и Романом Ежовым.
  3. Много кого взяли — Никиту Кокарева, Сергея Божина, Михайло Баньяца, Алексея Сутормина и Химми Марина, но не Константина Марадишвили, потому что в последний момент передумали.
Магомед Адиев с игроками «Крыльев Советов»

Магомед Адиев с игроками «Крыльев Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала

  1. Вообще никого не купили.
  2. По-братски отпустили лидера команды — Эгаша Касинтуру — в «Ахмат».
  3. Сошлись в массовой драке с «Краснодаром» во время товарищеского матча — пункт не влез в тройку «быков», поэтому пусть будет здесь.
За команду тревожно:
«Планы реализуются на 10%». За «Динамо» из Махачкалы в новом сезоне просто страшно
«Планы реализуются на 10%». За «Динамо» из Махачкалы в новом сезоне просто страшно

«Пари НН»

  1. Сохранили место в РПЛ, несмотря на поражения в стыках от «Сочи», — спасибо и царствие небесное «Химкам».
  2. Назначили рулить командой 37-летнего Алексея Шпилевского, который с Александром Кокориным становился чемпионом Кипра.
  3. Не стали продлевать легенду клуба Кирилла Гоцука.
Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН»

Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН»

Фото: ФК «Пари НН»

«Ахмат»

  1. Пока что не потеряли Лечи Садулаева, несмотря на слухи об интересе к нему ЦСКА.
  2. Вернули из саудовской отлучки одного из лучших бомбардиров в истории клуба Мохамеда Конате.
  3. Укрепились игроками «Оренбурга» (Брайан Мансилья плюс Максим Сидоров) и махачкалинского «Динамо» (Касинтура и Абакар Гаджиев), но расстались с легендарным Бернардом Беришей.
У клуба новый босс:
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«Балтика»

  1. Съездили в Санкт-Петербург и обыграли «Зенит».
  2. Как и подобает новичку РПЛ, сильно перетряхнули состав: из заметных новичков — Даниил Уткин, Александр Филин, босниец Стефан Ковач и нигериец Чинонсо Оффор.
  3. Приняли в штаб Андрея Талалаева легенду «Рубина» Сергея Рыжикова.
Сергей Рыжиков Подробнее

«Сочи»

  1. Попали в скандал из-за ставки друга Владимира Писарского на стыковой матч с «Пари НН» — нападающего дисквалифицировали на год.
  2. Собрали тех, кто не нужен «Зениту» (Дмитрий Васильев), «Спартаку» (Антон Зиньковский, Михаил Игнатов) и «Крыльям» (Роман Ежов).
  3. В команду из ЦСКА вернулся Сауль Гуарирапа.

«Оренбург»

  1. Готовились к сезону в Первой лиге, а потом неожиданно вернулись в РПЛ из-за исключения «Торпедо».
  2. Перед этим расстались со всеми ведущими игроками — устанем перечислять.
  3. Собирали состав под понижение в классе — на данный момент он таковым остаётся.
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