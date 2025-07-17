«Это был момент волшебства». Новый гол Миранчука в США! Видео

Алексей Миранчук проводит не самый выдающийся сезон. Как и сама «Атланта». После 22 матчей команда на 13-м месте в Восточной конференции с призрачными шансами попасть в плей-офф. В прошлом сезоне это случилось в последний момент, и то благодаря стыковым матчам. В этом будет ещё труднее. Отставание от девятого места, которое оставляет шансы побороться, уже 12 очков. Да, впереди 12 матчей, и всё может перевернуться, но, похоже, в это уже не особо верят и американские болельщики, и журналисты. Ведь надо учитывать и неудачную серию команды, которая никак не прервётся. Сейчас — два поражения и три ничьих подряд, а последнюю удалось спасти только на последних минутах.

Вообще, «Чикаго» традиционно неудачно ездит в гости к «Атланте». Последняя победа — в 2018 году. С того момента только поражения. И сейчас они точно не выглядели фаворитами. Ведь тоже находятся вне зоны плей-офф.

Однако это не помешало сопернику открыть счёт уже на второй минуте. «Атланте» не помог даже вернувшийся в состав Брэд Гузан — легенда клуба, который совсем скоро пробьёт отметку в 300 матчей в МЛС. Первый удар в створ он отразил, но с моментом после углового не справился. «Атланту» это не смутило. Она понеслась отыгрываться, создала несколько шансов, но безрезультатно. «Чикаго» тоже не сидел на своей половине поля — по ожидаемым голам после первого тайма гости даже превзошли соперника.

В перерыве тренеры обошлись без изменений. А на 56-й минуте Алексей Миранчук получил мяч перед штрафной. Вот как описали произошедшее дальше на официальном сайте клуба: «Это был момент волшебства от Миранчука, который позволил сравнять счёт. Игроки устроили быструю перепасовку, и Альмирон нашёл партнёра за пределами штрафной. Миранчук переместил мяч на свою любимую левую ногу и пробил. Мяч попал в левую штангу и заскочил в сетку».

Правда, гол не спровоцировал «Атланту» включиться и забить ещё. Как это часто бывало в этом сезоне, у команды наступил кризис идей. Футболисты отошли на свою половину поля, и, если бы не спасения Гузана, счёт мог стать крупным. Бесконечные провалы в обороне привели-таки к пропущенному мячу на 76-й минуте. Это вновь заставило команду Миранчука вспомнить об атаке. Хозяева устроили своеобразный навал, и уже в добавленное время воспитанник клуба Уилл Райлли сравнял счёт. Кстати, во втором матче подряд «Атланта» спасает ничью в концовке.

Статистика Миранчука же совсем не выдающаяся. Всего 80% точных передач, аж 16 потерь во время владения, один удар по воротам и столько же — в створ. А ещё только 54 касания за 90 минут. По сути, Алексей максимально реализовал себя с точки зрения результативности, но был далеко не лучшим на поле.

В 22 матчах у россиянина теперь 3+2. Однако это скорее отражение не столько его игры, сколько неудачного выступления команды. «Атланта» всё дальше от плей-офф. И только чудо поможет ей туда попасть.