РПЛ возвращается! «Динамо» с Карпиным открывает чемпионат матчем с новичком. LIVE

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Всем привет! Этот момент настал: сегодня на наши экраны полноценно возвращается МИР Российская Премьер-Лига. В вынесенном на пятницу матче открытия сойдутся московское «Динамо» и калининградская «Балтика».
Главное изменение в «Динамо» — назначение Валерия Карпина на пост главного тренера. Вместе с ним в команду пришли и новички — Иван Сергеев и Максим Осипенко. Амбиции у клуба высокие, осталось их оправдать. «Балтика» же уверенно вернулась в РПЛ из Первой лиги под руководством Андрея Талалаева и рассчитывает закрепиться в элите. Так что набор очков лучше не откладывать.
«Чемпионат» будет следить за матчем открытия нового сезона РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
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