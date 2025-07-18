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Динамо Москва — Балтика: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ, где смотреть, 18 июля 2025

РПЛ возвращается! «Динамо» с Карпиным открывает чемпионат матчем с новичком. LIVE
Никита Паглазов
РПЛ возвращается! LIVE
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Что покажет «Балтика»? Следим за долгожданным камбэком нашей лиги вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Этот момент настал: сегодня на наши экраны полноценно возвращается МИР Российская Премьер-Лига. В вынесенном на пятницу матче открытия сойдутся московское «Динамо» и калининградская «Балтика».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главное изменение в «Динамо» — назначение Валерия Карпина на пост главного тренера. Вместе с ним в команду пришли и новички — Иван Сергеев и Максим Осипенко. Амбиции у клуба высокие, осталось их оправдать. «Балтика» же уверенно вернулась в РПЛ из Первой лиги под руководством Андрея Талалаева и рассчитывает закрепиться в элите. Так что набор очков лучше не откладывать.

«Чемпионат» будет следить за матчем открытия нового сезона РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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