Топ-события пятницы: старт РПЛ сезона-2025/2026, теннис и волейбольная Лига наций

За чем следить 18 июля: «Динамо» Москва против «Балтики» в чемпионате России по футболу, 13-й этап «Тур де Франс» и Рублёв в Лос-Кабосе!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) – Эмилио Нава (США), Лос-Кабос, 1/4 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до полуфинала Лос-Кабоса?

Андрей Рублёв после успешного старта на турнире категории 250 в Лос-Кабосе пробился в 1/4 финала. Теперь его соперником будет 23-летний американец Эмилио Нава, занимающий 123-е место в рейтинге ATP. В 2019 году он сыграл в финалах двух хардовых юниорских ТБШ — Australian Open и US Open, но до титулов не добрался. В ATP-туре Нава пока максимально добирался до 119-го места в рейтинге. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится в полуфинале с кем-то из пары Хуан Пабло Фикович — Александр Ковачевич.

🏐🎦 13:20: Бразилия – Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: важный матч для распределения мест в «Финале восьми»

Встреча двух сборных с приставкой «топ». И те и другие практически обеспечили себе место на решающем этапе. Но, конечно, хотят быть как можно выше, да и заряд уверенности в случае победы будет очень мощный. Интересно, что у бразильских диагональных — братьев Алана и Дарлана — как раз японские корни.

🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 13, Луданвьелль — Пейрагюд, 10,9 км

Интрига: 13-й этап — лакмусовая бумажка Гранд-тура

Гонка на время в горах будет настоящим испытанием для всех претендентов на высокие места. Это лакмусовая бумажка соревнований, так как отсидеться в пелотоне не получится. Каждый сам за себя. Велосипедистам предстоят почти 11 км наедине с самими собой, а финишные отрезки дистанции и вовсе будут проходить с уклоном в 13-16%. Конец этапа для большинства случится на высоте 1600 метров. Лёгкой прогулкой это точно нельзя назвать. Особенно если учитывать сумасшедший 12-й этап, после которого велосипедистам не дали дня отдыха. Один из главных фаворитов Тадей Погачар знает, как проходить подобные дистанции. Возможно, для него это решающий этап в свете борьбы в генеральной классификации.

Погачар упал на 11-м этапе многодневки Погачар — о падении: испугался, когда увидел бордюр, боялся удариться головой

🏐 🎦 17:30: Куба – Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: смогут ли кубинцы пробиться в топ-8?

Обе команды борются за попадание в решающий этап. И пока ещё ничего себе не гарантировали. У французов ситуация чуть лучше, кубинцев же поражение может если не лишить шансов, то поставить в критическую ситуацию. По мощи с игроками Острова Свободы вряд ли кто-то сравнится, но с защитой и организацией игры есть проблемы. Франция же постепенно подключает лидеров, но пока явно находится не в оптимальной готовности. Кто окажется сильнее?

⚽️ 20:30: «Динамо» Москва – «Балтика», РПЛ, 1-й тур

Интрига: кто победит в первом матче сезона в РПЛ?

Дождались! До старта нового сезона в РПЛ остаётся немного времени. Стартовый матч пройдёт с участием новой команды Валерия Карпина и «Балтики», которая намерена избежать ошибок сезона-2023/2024. Тогда клуб из Калининграда вылетел из высшего дивизиона российского футбола, проведя там всего один год. «Балтика» приобрела большую группу новичков и сохранила Андрея Талалаева, с которым вернулась в РПЛ. У «Динамо» очень интригующий проект — новый тренер (Карпин), интересные новички (Иван Сергеев и Максим Осипенко), высокие амбиции. Порадуют ли нас соперники результативным футболом?