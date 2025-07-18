Первый легионер-новичок для Карпина! Рубенс был важнейшим игроком в команде Халка

После трансферов двух игроков сборной России – Максима Осипенко и Ивана Сергеева – московское «Динамо» подписывает и первого легионера для своего нового тренера Валерия Карпина. Московский клуб договорился с «Атлетико Минейро» о переходе Рубенса. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, бело-голубые заплатят за 24-летнего игрока € 9 млн, а ещё € 3 млн будут прописаны в договоре в качестве бонусов, кроме того, бразильцы получат 15% от суммы дохода с перепродажи футболиста. Легионер подпишет пятилетний контракт. «Динамо» станет его первой европейской командой в карьере.

Рубенс – воспитанник «Атлетико Минейро» и до сегодняшнего дня выступал только за родной клуб. Это универсальный футболист, который может фактически без потери качества действовать как на позиции левого защитника или хавбека, так и в центре поля. В этом смысле бразилец похож на Диего Лаксальта, которого также использовали в «Динамо» и на фланге, и в качестве опорника. Более того, Рубенса как-то ставили даже справа. По всей видимости, Карпин собирается использовать легионера в первую очередь в обороне, тем более была информация, что московский клуб ищет левого защитника.

Интересно, что «Динамо» нынешним летом вернулось к кандидату, который, вероятно, уже находился в трансферном шорт-листе бело-голубых. По крайней мере, два-три года назад в Бразилии писали, что москвичи предлагали за Рубенса по разным данным от € 5 до 6 млн. Правда, один из руководителей столичного клуба Дмитрий Гафин опровергал переговоры по этому футболисту. Ещё появлялась информация об интересе к бразильскому универсалу со стороны «Спартака». В общем, Рубенс уже давно был настроен на переезд в Россию.

Воспитанник «Атлетико Минейро» дебютировал за первую команду в сезоне-2021, когда она в третий и пока в последний раз в своей истории выиграла чемпионат Бразилии. Однако в тот год Рубенс не играл в Серии А – только попадал в заявку. Его выпускали на поле в Лиге Минейро (чемпионате штата Минас-Жерайс). Дебют универсала в Серии А состоялся в апреле 2022-го. С тех пор Рубенс провёл 85 матчей: 51 раз вышел в стартовом составе и 34 – на замену. Забил четыре мяча, сделал две голевые передачи. Надолго из-за травм не выбывал: однажды пропустил три месяца – с апреля по июль 2024 года залечивал повреждение связок колена.

Кука главный тренер «Атлетико Минейро» «Рубенс – это игрок, который обеспечивает стабильность в полузащите и боеспособность. Очень динамичный, с бойцовскими качествами. Он крайне важен для нас и помогает нам контролировать пространство. Когда мы теряем мяч, то рассчитываем на умение Рубенса возвращать его. Вдобавок это универсальный футболист, закрывает разные позиции».



В нынешнем сезоне Серии А у Рубенса 13 матчей, в основе – 11. Он третий в «Атлетико Минейро» по сыгранным в чемпионате Бразилии минутам (1034). При этом защитник/хавбек лучший по количеству отборов (38), перехватов (30), выигранных единоборств (67 при 60% успешных) и заблокированных пасов соперника (19), второй по заблокированным ударам (6), третий по выносам мяча (35), точным передачам на чужой половине поля (211) и обводкам (9). Статистика у будущего новичка «Динамо» такая, за которую не стыдно.

Звездой чемпионата Бразилии Рубенса, конечно, не назовёшь, но это футболист проверенный, доказавший свой уровень. С «Атлетико Минейро» он играл также в главном клубном турнире Южной Америки – Кубке Либертадорес (13 матчей без результативных действий). Более того, в сезоне-2024 дошёл с командой до финала. Правда, в решающем матче южноамериканской Лиги чемпионов остался на скамейке. Тогда «Атлетико Минейро» во главе с Халком проиграл 1:3, несмотря на то что его соперник «Ботафого» остался вдесятером уже на второй минуте, а героем финала стал нынешний вингер «Зенита» Луис Энрике (забил первый гол и заработал пенальти).

Рубенс Фото: atletico.com.br

В сезоне-2025 Рубенс выступал с «Атлетико Минейро» в Южноамериканском кубке – аналоге Лиги Европы. В шести матчах оформил 1+1. Ещё защитник-универсал стал автором одного гола в Кубке Бразилии.

Самая большая личная футбольная драма Рубенса связана, пожалуй, с Кубком Либертадорес. В сезоне-2022 «Атлетико Минейро» также шёл к престижному трофею, а в четвертьфинале попал на другую бразильскую команду – «Палмейрас». Первый матч в Белу-Оризонти завершился вничью 2:2, Рубенс сыграл все 90 минут. Причём хозяева упустили победу, ведя с преимуществом в два мяча за полчаса до конца. В ответной выездной встрече защитник вышел на замену в концовке. И именно он стал… виновником поражения «Атлетико Минейро». Матч завершился нулевой ничьей и серией пенальти, в которой соперники реализовали первые 10 ударов. Затем к мячу подошёл Рубенс – и проиграл дуэль вратарю. А бивший последним Мурило (тот самый, что был в «Локомотиве») принёс победу «Палмейрасу». Несложно догадаться, как переживал ту неудачу будущий динамовец и сколько всего он выслушал от горячих бразильских фанатов.

«Это был очень тяжёлый момент для меня, – признавался Рубенс. – Я исполнял свой первый в профессиональной карьере пенальти, и мой промах привёл к вылету «Атлетико Минейро». Партнёры, тренерский штаб, все в клубе поддержали меня. Что ж, такое случается – это часть игры. Я сильно грустил, что подвёл команду, но продолжал усердно работать».

Карпину на заметку – пенальти бразильскому новичку лучше не доверять. Особенно в серии 11-метровых. Рубенс их и не бьёт.