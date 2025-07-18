«После «Зенита» подбородочки взлетели». Чем удивит Карпина Талалаев?

Андрей Талалаев второй сезон подряд выводит команду в МИР Российскую Премьер-Лигу, но впервые в ней стартует (с «Химками» расстались буквально на пороге РПЛ). И в матче открытия всего чемпионата ему раньше участвовать не приходилось. Сегодня в Петровском парке столицы он оба этих упущения исправит. Игра «Динамо» — «Балтика» стоит под первым номером в календаре 34-го розыгрыша. Накануне мы обстоятельно побеседовали с главным тренером калининградцев — о межсезонье, трансферах и пятничной премьере.

«Говорят: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Но даже в городе у моря нет поля натурального!»

— Как прошли сборы? Не жарковато в Сочи в июле?

— Мы не знали свой календарь матчей, когда планировали сборы. Закладывались на то, что у нас достаточно южных команд и в июле-августе «Балтике» наверняка придётся играть на юге. Но календарь всё расставил совершенно иначе. Второй момент — соперники, третий — качественные поля. В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут ещё и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол. Я в одном ответе могу два вопроса зацепить.

— Давайте.

— Пожелание к составителям календаря — чтобы он составлялся как в хоккее: заблаговременно и сразу до конца сезона, без изменений. И хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск, выход в Премьер-Лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом, где все три фактора сошлись. Плюс туда летают самолёты, а значит, есть возможность достаточно быстро привозить футболистов.

Тренировка «Балтики» Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

— В целом вы довольны?

— Да. Мы и в Светлогорске качественный сбор провели. Главное, попали в погоду без ливней, и наше поле выдержало. И в Сочи руководители олимпийского центра «Юг» создали нам комфортные условия для проживания и работы. И очень хорошими получились два спарринга с «Сочи».

«Рынок достаточно узок. Мы работали по балканцам, Африке и Латинской Америке»

— Судя по объёмам доукомплектации — девять футболистов на вход, вы и прошлый, неудачный, заход «Балтики» проанализировали и сделали выводы?

— Здесь комплекс причин. Я бы не стал их раскрывать, но, конечно, был проведён и анализ предыдущего выступления «Балтики» в Премьер-Лиге.

— На сколько примерно процентов обновится костяк команды?

— Только сезон покажет. Я сегодня посчитал: у нас будет 10 матчей за полтора месяца, из них семь — выездных. Думаю, все футболисты, которые будут в заявке, получат игровую практику. Более того, придётся ещё кого-то привлекать из второй команды. Там тоже произошло серьёзное обновление — и в тренерском штабе, и в составе. Идём вперёд.

— Все новички — взрослые парни, не моложе 24 лет. Целенаправленно сделали ставку на опыт?

— У нас ушли аксакалы, которые помогали держать раздевалку, — Аппаев, Терентьев, тот же Лисакович. А если брать ребят, которые постоянно получали практику, у нас была одна из самых молодых команд. У «Балтики» очень молодая оборона для РПЛ: Варатынов, Гассама, Андраде, Саусь. Этим ребятам, безусловно, ещё нужны рядом дядьки с опытом Премьер-Лиги. А Филин, Бевеев — это опыт и качество. Входить в чемпионат без опыта в защите смысла не было. То же самое средняя линия: только у Менделя и Петрова есть опыт и хоть какая-то практика в РПЛ. Все остальные здесь тоже молодые ребята. Проанализировав ситуацию, мы обратились к руководству с просьбой добавить сюда как легионера, так и опытного российского футболиста. Я благодарен, что нам пошли навстречу. Уткин уже знаком с нашими требованиями и спецификой РПЛ. Надеюсь, и Мурид с Ковачем как можно быстрее адаптируются и помогут нам, привнеся в команду международный опыт не только игры в футбол, но и общения. Очень важно, когда в коллективе есть объединяющие факторы. А краеугольным камнем, на мой взгляд, должен стать Чивич. Когда человек выигрывает шесть чемпионств подряд, это не просто абстрактное представление, как выигрывать, а огромный практический опыт, помноженный на лидерские качества.

Чивич против «Байера» в Лиге Европы Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

— Тяжело сейчас убедить игрока самого титулованного клуба Венгрии приехать в клуб-новичок РПЛ?

— Достаточно сложно. Чивича мы уговаривали с декабря. У нас была конференц-связь: я общался с ним, его агентом. Наш спортивный директор с зимы начал эту работу, руководители принимали ключевые решения. Определённые трансферы сегодня тяжело осуществить в силу геополитических событий, которые происходят в мире. Рынок достаточно узок. Мы работали по балканцам, Африке и Латинской Америке. Плюс у нас и так достаточно развитая испаноговорящая диаспора в команде: помимо игроков, есть физиотерапевт из Аргентины. Мы не хотели её ещё сильнее расширять, чтобы не создавать внутри коллектива группировки. Учитывали все факторы. Но сложности всё равно остаются.

— Какого рода?

— Оффор прибыл четыре дня назад. Многим надо дополнительно выезжать из страны, чтобы оформить рабочую визу. Вся эта работа продолжается и за день-два до чемпионата.

— Получается, даже не всех новичков успели протестировать в контрольных матчах?

— Конечно. Тот же Оффор приехал в день игры и вышел на 15 минут. Мы ещё даже результаты его медосмотра не получили. Понятно, что игрока ещё нужно и потренировать, и адаптировать. Сложности в этом. Если бы все приехали 10 июня, можно было бы говорить о серьёзном, правильном подходе. Мы неплохо укрепились, но пока оценку трансферной работе давать рановато.

— Оффор — это классический большой нападающий, которых вы любите, если можно так выразиться?

— Их современный футбол любит. Мало команд играют без большого нападающего, хотя бы для варианта Б. У всех клубов, ставящих серьёзные задачи, они есть. Мы проработали российский рынок с нашими возможностями и не смогли решить этот вопрос. Поэтому выбор пал на Оффора. Во-первых, он адаптирован к Европе. Во-вторых, у них может сложиться хорошая нигерийская связка с Тентоном. Плюс хороший возраст: обоим по 25 лет. Я думаю, это шаг не только в сегодня с точки зрения результата, но и в ближайшее будущее, в плане развития команды.

Тентон Йенне и Чинонсо Оффор Ннамди Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

— Представьте нам тогда и остальных легионеров.

— Мурид — это «шестёрка»-«восьмёрка» с большим объёмом. У нас в центральной линии не было никого с ростом ниже 183 см. Мы специально искали маленького, быстрого, резкого игрока а-ля Барриос. Жёсткого, голодного до мяча, борьбы. Мурида мы тоже вели с зимы. Переговоры были долгими и тяжёлыми, и хорошо, что нам удалось его подписать. Но тут такая же проблема, как и с Оффором: слишком поздно приехал. Ему тоже какое-то время придётся вливаться в тренировочный процесс. Тентон три года подряд входил в топ-3 лучших бомбардиров в Армении — и уже у нас забил два в одной контрольной игре с командой РПЛ. Ковач — лидер и вице-капитан «Партизана», что ещё говорить? В средней линии может сыграть на любой позиции в любой схеме. Ковач хорош универсализмом: может и обороняться, и атаковать. Может быть, чуть-чуть пока не хватает тонкости в атаке. Если он и там добавит, это уже будет игрок, наверное, не для России. Мне очень нравятся такие универсальные футболисты. Другой вопрос, как быстро Стефан адаптируется, — всё-таки футбол в Сербии и Лиге Европы немного другой. Мы часто беседуем. Ковач одним из первых приехал и уже в полной мере прочувствовал специфику нашей работы. Очень надеюсь, что и отдача от него пойдёт быстрее всех.

— Рады снова воссоединиться с Уткиным?

— Я бы хотел подчеркнуть: для меня каждый наш футболист ценен. Это касается как обоймы, оставшейся с Первой лиги, так и новичков. Я готов про любого из них говорить долго, а в данный момент просто отвечаю на конкретные вопросы. У нас есть в команде умные футболисты, которые умеют управлять ритмом, темпом, направлением игры, переводить быстрые атаки в позиционные и наоборот, отдавать тонкие передачи. Уткин — это продукт школы «Краснодара», с левой ногой. Все говорят, что ему немножко не хватает скорости, но по скорости мышления он опережает многих. Я иногда не успеваю за его идеями и решениями! Самый главный вопрос — это быстрота набора формы. В «Ахмате» Даня два месяца адаптировался под наши требования. В итоге сумел перебороть себя, и пошёл результат: и Уткин выдал приличные цифры, и команда поднялась, играла в интересный футбол. Концовку прошлого сезона он не играл в «Ахмате», но я надеюсь, что мы его восстановим, и его опыт нам поможет. Очень часто путают разные типы лидеров — в жизни, на поле, в раздевалке. Даня неброский, но играет важную роль в коллективе.

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— 19-летних защитников «Зенита» Бардачёва и Обонина ещё ждёте?

— На этот вопрос вам Армен Маргарян [спортивный директор «Балтики»] только сможет ответить. Мы работаем с несколькими клубами, у которых хорошие школы. Посмотрели защитников из «Краснодара», «Зенита», «Ростова». Двое даже прошли медосмотр и играли в товарищеских матчах. Более того, у нас был парень, который уже в 17 лет играет в еврокубках. Мы определились, однако сейчас самое главное — договориться. Мы думаем не только о сегодняшнем дне, но ещё и о завтрашнем и даже послезавтрашнем.

— Люди могут подъезжать и после старта чемпионата?

— У нас в попечительский совет входят серьёзные, взрослые люди, которые имеют опыт не только с «Балтикой». «Ростех» помогал и «Крыльям Советов», когда они достигли максимального успеха, и «Арсеналу», выходившему в еврокубки. Там есть чёткое понимание, что после старта чемпионата и до закрытия трансферного окна одна-две болевые точки наверняка возникнут и их нужно будет закрывать. Мы провели хорошую работу, но, закончена ли она, ответит только чемпионат.

«У наших, славянских, футболистов уверенность быстро перерастает в самоуверенность»

— Победа над «Зенитом» — большое моральное подспорье для молодых перед заходом в РПЛ?

— У нас достаточно уверенная в себе команда и тренерский штаб. В дополнительном глотке уверенности мы особо не нуждались. Мы знаем, куда идём, как и что делаем. У нас достаточно опыта. Проблема наших, славянских, футболистов заключается в том, что у нас уверенность очень быстро перерастает в самоуверенность. Поэтому даже хорошо, что один из последних спаррингов с «Сочи» мы не выиграли. Это немножко позволяет поставить на место игроков перед матчем с «Динамо». А то подбородочек у них взлетел очень сильно (улыбается). Здесь очень важен баланс: чтобы уверенность не переросла в самоуверенность. Минут 60 я был очень доволен качеством игры, но не стал бы переоценивать то, что происходило на поле. Всё-таки смешанные составы были и у нас, и у них. А во-вторых, готовность наверняка была разной. Я не знаю, какую работу проводил Семак, но чётко знаю, что делали мы. У нас как раз отменилась тренировка из-за перелёта, и мы однозначно были чуть свежее «Зенита». Возможно, в имиджевом плане эта победа очень важна для клуба, но для нашей правильной работы результат не имел большого значения. Говорю абсолютно честно и откровенно. Если бы мы сыграли вничью или проиграли в один мяч, я бы не очень сильно расстроился.

«Балтика» — «Зенит» Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

— Играть матч открытия всего чемпионата вдвойне приятно и волнительно или порядковый номер не имеет значения?

— Конечно, это ответственность и внимание. Люди ждут — полтора месяца не было матчей. Я почти уверен, что на «Динамо» будет полный стадион и почти все любители футбола в стране будут смотреть нашу игру. Для футболистов это прекрасная возможность показать товар лицом. Мы, конечно же, используем этот фактор при настрое. Только один нюанс: у нас были согласованы два матча с «Сочи» 13-го числа, а чемпионат открывается на день раньше выходных. Мы в принципе уже хотели работать в недельном цикле. Тем более что потом пойдёт много выездов с учётом кубковых игр. Поэтому даже день разницы имеет значение. Приходится корректировать программу подготовки, которая много лет успешно используется. Если бы играли 19-го, всем нам — тренерскому, медицинскому штабу — было бы спокойнее.

«Карпин вступался за своих футболистов. Точно так же поступаю и я»

— Ваш штаб наверняка скрупулёзно разобрал «Динамо». Сильно изменилась команда после Лички?

— Сильно.

— На что нам обратить внимание?

— На изменения в прессинге — вообще разные принципы стали по сравнению с тем, что было. На уменьшение разрывов. Команда намного компактнее стала. Личка играл сам, но давал играть сопернику. У Валерия Георгиевича немножко по-другому действует команда. Качество состава тоже повысилось, потому что Глебов, Осипенко, Сергеев — звёзды для российского чемпионата. И стандартные положения — в этом компоненте «Динамо» очень сильно прибавило как в обороне, так и в атаке.

— Проглядываются черты «Ростова»?

— Черты есть, но они наложены на более сильных исполнителей. И это главная отличительная особенность одной команды от другой. Можно организованно играть со средними исполнителями, а можно сделать организованную команду с классными футболистами. Многое зависит от уровня исполнителей.

— Радимов очень образно анонсировал предстоящий матч: «Это будет короткое замыкание. Обстановка будет наэлектризована так — мало не покажется». Не сгущает красок Владислав?

— Вы знаете, Влад в жизни и перед камерами — это две разные персоны. Когда мы работаем под софитами, главное — шоу. И это касается многих людей. Я благодарен многим футбольным специалистам за высокую оценку нашего качества игры. А Радимов с Аршавиным были на нашем матче с «Зенитом» и затем позволили себе несколько комплиментов в наш адрес. Здесь вопрос, скорее, в уровне готовности команд. А как себя будет вести наш тренерский штаб или динамовский — это уже личное дело каждого.

— С тренером Карпиным у вас всегда были зарубы — хоть «Спартак» он возглавлял, хоть «Армавир», хоть «Ростов». Есть какая-то тенденция?

— Вообще ничего. Когда бы ни встретились — на бровке или где-то в сборной, никаких вопросов не возникает. Всё спокойно и приятно. А пикировки в футболе иногда случаются. Было время, когда у меня возникали какие-то вопросы к игрокам «Ростова». Естественно, он вступался за своих футболистов. Точно так же поступаю и я, когда дело касается моей команды. В свою техническую зону я не собираюсь никого пускать. Это абсолютно нормальное поведение тренера.

Андрей Талалаев и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Игорь Корнеев сказал, что ждёт от вас сюрпризов в пятницу. Будут?

— А какие сюрпризы можно преподнести людям, которые по 10 лет видят работу друг друга?

— Это к Игорю Владимировичу вопрос.

— Тогда нужно задать вопрос Корнееву (смеётся). Конечно, мы будем стараться использовать какие-то стороны, не до конца огранённые в «Динамо». Но именно сюрпризы преподнести сложно. Хотя как раз стартовые туры, я думаю, будут интересны какими-то нестандартными ходами — у любого тренера и любой команды. Более-менее понятно, как будет выглядеть «Краснодар», потому что они сохранили чемпионский состав. Предугадать, как выступят другие команды, и особенно те, в которых произошли большие изменения, сейчас невозможно.

— Двойной выезд в Москву на старте таит в себе больше минусов или всё же плюсов?

— Конечно, мне хотелось бы начинать в Калининграде при 30 тысячах болельщиков с командами, которые остались в РПЛ не по спортивному принципу. Но кто ж такой календарь составит?

«Пример Галицкого — как сказка. Побольше бы таких»

— После «Динамо» у «Балтики» «Спартак». Для вас особенный соперник?

— Да нет у меня особенных соперников — за победу над каждым дают три очка. Если перечислять клубы, в которых мы работали, все матчи будут особенными. У меня особенный соперник всегда был один — «Торпедо». Это клуб, где меня воспитали и вырастили.

— Больно за команду молодости?

— По-человечески мне, конечно, неприятно то, что произошло с «Торпедо». А анализировать ситуацию мне не нужно, потому что я работаю в другом клубе.

— Кончина «Химок» закономерна?

— Всё связано с процессами, которые долгие годы происходят в том или ином клубе. У нас много команд, особенно с частными владельцами, не могут похвастать многоплановыми программами развития. Я бы очень хотел пожелать «Акрону», который идёт семимильными шагами, построить стадион, «обрасти» болельщиками. Всегда приятно, когда в регионах появляются такие проекты, а в Самарской области футбол понимают и очень любят. Хочется, чтобы они как можно дольше существовали и достигали успеха. Пример Галицкого — как сказка. Чем больше таких историй, тем больше будут играть в футбол, любить футбол и ходить на футбол. Все мы — футболисты, тренеры, журналисты — живём и работаем ради этого.

— Председатель попечительского совета «Балтики» ждёт «убедительных результатов в РПЛ». Убедительных — это каких?

— Мы разумные люди и ставим цель попасть в десятку и смотреть выше, но все понимают, что главная задача «Балтики» — остаться в Премьер-Лиге и показать хороший футбол. Мне кажется, Равиль Камильевич [Измайлов, гендиректор клуба] всё чётко обрисовал: нам нужно обыгрывать тех соперников, которые «Балтике» по силам, и по возможности радовать болельщиков громкими победами над нашими грандами. Из года в год нужно ставить задачу набрать как можно больше очков и за три сезона стать уверенными членами РПЛ, которые могут претендовать на что-то серьёзное. Глобально наши задачи расписаны так, а что будет пошагово — во многом зависит от старта в чемпионате.

— В телевизионных студиях мы вас в новом сезоне увидим или будет не до того?

— В первые полтора месяца вырваться будет очень сложно. С нашим графиком мы в самолётах больше будем жить, чем дома с семьями. А когда всё устаканится, почему нет? Если будут интересные предложения с интересными темами — с удовольствием приду и побеседую. Лучше пусть футбольные люди рассказывают о футболе, чем те, кто очень хочет примазаться к футболу.

Дмитрий Шнякин и Андрей Талалаев Фото: РФС

— Как вам, кстати, клубный чемпионат мира?

— Честно? Посмотрел только один тайм, в котором «Челси» сотворил сенсацию. Для меня «ПСЖ» играет в футбол не современности, а уже будущего. И я не мог себе представить, что современный «Челси» забьёт им три за тайм. Очень неожиданно и интересно! Больше ничего не видел — готовились к чемпионату.