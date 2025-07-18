11 прогнозов «Чемпионата» на РПЛ-2025/2026. С чемпионом всё ясно?

Сегодня, 18 июля, стартует новый сезон в РПЛ. Редакция «Чемпионата» в предвкушении этого события. Ниже – версии наших авторов и редакторов о том, как сложится грядущий футбольный год.

Григорий Телингатер, автор «Чемпионата»

Победитель — «Зенит»

Потому что математика – точная наука. Ладно, один раз можно неправильно посчитать до 100, но ещё раз пересчитывать – это уже слишком. Теперь ошибок никто не допустит.

Кто ещё попадёт в топ-5

«Динамо» с Карпиным и новыми трансферами – самая интригующая команда. Если сохранить кураж Лички и добавить в обороне, то получится мощно. Ставлю на второе место. «Краснодар» пока не потерял никого из важных игроков, поэтому в топ-3 железно должен быть. Дальше сложнее, однако Челестини похож на сурового дядю, который будет выжимать из ЦСКА как можно больше. Тут как раз видится большая вилка сценариев. На самом деле не сильно удивит что второе, что шестое место, но поставлю на четвёртое. Теперь, наверное, нужно назвать ещё «Спартак», однако у меня очарование Станковичем уже выветрилось, так что пятым выберу «Локо».

Кто вылетит напрямую — «Пари НН»

Если, выбирая чемпиона, я смотрю в первую очередь на состав и тренера, то здесь обычно ориентируюсь на обстановку вокруг клуба. В этом плане атмосфера в «Пари НН» будто бы далековата от гармонии. И интервью Гончаренко «Чемпионату» это только подтвердило.

Лучший бомбардир — Лусиано Гонду

Выбирал между Даку и Кордобой, но внезапно для себя остановился на Лусиано. Логика простая. Жду, что «Зенит» будет создавать много моментов, а Лусиано тоже похож на человека, который может много реализовывать. Кстати, и от Глушенкова жду на этот раз хорошей статистики.

Лучший футболист — Лусиано Гонду

Так как я уже Лусиано предсказал статус лучшего бомбардира — чем не игрок сезона? Жду сильного перформанса и от Бителло, который мог бы замахнуться на звание лучшего ассистента чемпионата. А ещё почему-то не сильно верю в «Спартак», но очень нравится Маркиньос. Он будто незаслуженно оставался немного в тени Барко и Угальде.

Лусиано Гонду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший молодой футболист — Кирилл Глебов

Батраков и Кисляк – это слишком очевидный ответ. Можно назвать Массалыгу, однако это уже слишком смелый прогноз. Парню 17 лет, и у него лишь 39 минут в РПЛ. Выберу средний вариант – Глебов (само собой, тот, что из ЦСКА). Понравился в матче за Суперкубок. По движениям чем-то напоминает Пиняева.

Георгий Илющенко, автор «Чемпионата»

Победитель – «Зенит»

С прогнозами на сезон гораздо проще ошибиться, нежели угадать. Достаточно хотя бы оценить заходы в тексте годичной давности – лично у меня там красовались четвёртое место «Краснодара» и провал Манфреда Угальде. Стыд! И всё же повторное фиаско «Зенита» кажется невозможным. Сезон 100-летия ведь третий раз кряду переносить будет совсем неловко.

Клуб вновь солидно потратился и привёз очередную бразильскую звезду. Скорее всего, покупкой Жерсона дело не ограничится. Зенитовский состав заметно сильнее любого другого в РПЛ, а от изобилия крутых атакующих исполнителей в обойме Сергея Семака рябит в глазах. Главное – не допускать глупейших осечек, как в декабре, когда уступили «Крыльям» с «Акроном». Те неудачи во многом и решили судьбу медалей.

Кто ещё попадёт в топ-5

Второе место – «Краснодар», третье – «Динамо», четвёртое – ЦСКА, пятое – «Спартак».

«Краснодар» завоевал золото вопреки короткой скамейке, а сейчас заметно её усилил классными легионерами и вдобавок сохранил Эдуарда Сперцяна с Джоном Кордобой. По крайней мере пока. «Спартак» весной совсем не убедил, и предпосылок к каким-либо положительным изменениям не видно: трансферов нет, старт сезона пропустит Тео Бонгонда, до сих пор непонятно, как совмещать Манфреда Угальде и Ливая Гарсию, тем же костариканцем и Эсекьелем Барко постоянно кто-то интересуется – возможно чемоданное настроение.

Если Валерию Карпину не помешают длительная травма Луиса Чавеса и состояние пропустившего полгода Константина Тюкавина, амбициозное «Динамо» должно забираться выше красно-белых. Тренер давно созрел вновь поработать с топовым российским клубом и должен пользоваться шансом. Но сразу же замахнуться на топ-2 трудно. ЦСКА – большая загадка. Как адаптируется Фабио Челестини? В его карьере случались и громкие провалы, и ошеломительные успехи. Надежда на его прокачанную способность развивать молодёжь, которую он выдал в «Базеле».

Кто вылетит напрямую – «Динамо» Махачкала и «Оренбург»

С «Оренбургом» как будто бы всё понятно. Команда потеряла всех лидеров, строилась под Первую лигу, и тут внезапно дали возможность вернуться в РПЛ. Если с такими исходными получится остаться уже по спортивному принципу, иначе как чудом это не назовёшь. Даже с куда более конкурентным ростером избежать прямого вылета — пусть и, как выяснилось, формального — не удалось.

Махачкалинцы же мало того, что никого не приобрели, так ещё и потеряли вожака Эгаша Касинтуру плюс Абакара Гаджиева, который порой делал разницу. Да и по бюджету динамовцы – аутсайдеры, а сопоставимых «Химок» и «Факела» в Премьер-Лиге уже нет. Сезоном ранее «Динамо» прыгнуло выше головы. Есть сомнения, что вновь получится.

«Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Мх

Лучший бомбардир — Мирлинд Даку

Даже выступая за далеко не самую сильную команду, Мирлинд Даку безумно хорош и стабилен: сначала забил 10 голов в РПЛ, следом – 15. Скоростной, умеет обыгрывать один в один и за счёт физической мощи протаранить оборону. Албанец стал бы лучшим и в сезоне-2024/2025, если бы не аномальная осень Угальде. Этим летом сорвался трансфер Даку в «Зенит», и нападающий, получив новый улучшенный контракт в Казани, наверняка будет вдвойне мотивирован доказать петербуржцам: «Я ничем не хуже ваших хвалёных Соболевых и Кассьерр».

Лучший футболист — Луис Энрике

Весной Луис Энрике только адаптировался, но уже показал чумовой дриблинг, великолепную технику и бешеную нацеленность на ворота. Да, не поразил статистикой, как Малком ранее, но уже освоился и готов делать разницу ещё сильнее. Тем более в напарники подвезли Жерсона. Их связка на уровне РПЛ потенциально способна творить чудеса. Да и другие партнёры помогут – тот же Максим Глушенков, если ему снова не помешают травмы.

Лучший молодой футболист — Матвей Кисляк

Весной Матвей Кисляк выдал экстрауровень и неожиданно стал лидером лучшей команды второй половины сезона. У него будто бы нет слабых мест. Отборы в порядке. Продвижение мяча и дирижёрство атаками – тоже на уровне. Ещё и издалека приложиться способен, застав вратаря врасплох. Челестини умеет раскрывать молодняк, поэтому его союз с Кисляком выглядит максимально интригующим. Летом СМИ отправляли Матвея в «Фенербахче». Если продолжит в том же духе, заинтересует и команды постатуснее.

Анатолий Романов, автор «Чемпионата»

Чемпион России — «Зенит»

Столетних юбилеев, как известно, много не бывает. Максимум – два. С первой попытки «Зенит» не смог устроить себе праздник, но вторую наверняка использует. У петербургского клуба есть для этого всё, включая лучший и самый глубокий состав в лиге, а звёздные новички потащат команду к титулу. Не только Жерсон – в летнее окно наверняка усилят состав и другие классные игроки. Если тренер не будет опять усложнять, увлекаясь катанием мяча у своих ворот, а решит ставить доминирующий футбол, то «Зенит» обязательно вернёт чемпионство.

Кто попадёт в топ-5

«Спартак» – второй, «Краснодар» – третий, «Динамо» Москва – четвёртое, ЦСКА – пятый.

Допускаю у «Краснодара» спад после чемпионства. Жажды золота, эмоций будет уже чуть меньше. Вдобавок может уйти Эдуард Сперцян. Поэтому прогнозирую команде Мурада Мусаева третье место. Максимум – второе.

«Спартак» с его финансовыми возможностями и тратами на трансферы рано или поздно должен выстрелить. Думаю, клуб ещё сделает дорогие покупки этим летом. И то, что оставили Деяна Станковича, – верное решение хотя бы по той причине, что частые смены тренеров ничем хорошим не заканчиваются. Перед зимней паузой «Спартак» играл в лучший футбол в России. Значит, могут. Нужно только исправить детали.

Валерий Карпин, вполне возможно, выиграет свой первый трофей в «Динамо». Но скорее – Кубок России. На дистанции в 30 туров как всегда не хватит стабильности. А в Фабио Челестини в ЦСКА, честно говоря, не верю. Но пусть швейцарец удивит!

Кто вылетит напрямую – «Пари НН» и «Оренбург»

На мой взгляд, на сегодняшний день выделяются четыре претендента на вылет – «Пари НН», «Оренбург», «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Можно выбрать любые два клуба. «Оренбург» рискует просто опоздать с трансферами под РПЛ, а сейчас по подбору игроков это команда Первой лиги. У «Пари НН» тоже состав слабоват. А главное – есть сомнения, что эти игроки потянут тот интенсивный и агрессивный футбол, который хочет видеть новый тренер Алексей Шпилевский.

Лучший бомбардир – Джон Кордоба

Кажется, главные претенденты на победу в гонке снайперов – Джон Кордоба и Мирлинд Даку. Оба много забили в последние два сезона. И чем сложнее будет даваться «Краснодару» результат, тем больше чемпион будет упрощать футбол и играть на сильных качествах колумбийца. Допускаю, что Даку чуть-чуть сбавит, утолив голод большим контрактом от «Рубина». Возможно, лучшим бомбардиром РПЛ станет кто-то из форвардов, которых ещё подпишут в летнее окно. Например, новый нападающий «Зенита», если его мастерство окажется выше, чем у нынешнего трио Соболев – Кассьерра – Лусиано.

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший игрок чемпионата – Жерсон

Зачастую лучшим игроком сезона называют футболиста из команды-чемпиона. Если сбудется прогноз по поводу победы «Зенита», то и героя чемпионата логично искать в составе сине-бело-голубых. Самые очевидные варианты – Жерсон или Луис Энрике. У обоих ещё свежие эмоции, они должны быть мотивированными, в отличие, например, от Вендела. А класс футболистов, игравших в отборе ЧМ-2026 за сборную Бразилии, сомнений не вызывает. От Семака просто требуется встроить Жерсона в систему так, как это сделал Хорхе Сампаоли в «Марселе».

Лучший молодой игрок сезона – Матвей Кисляк

Если Алексей Батраков в 20 лет выдаст такой же феноменальный по результативности сезон в РПЛ, как выдал в 19, то станет, конечно, лучшим молодым игроком второй год подряд. Но предположу, что в новом чемпионате талант «Локо» наберёт поменьше баллов по системе «гол+пас». Хотя продолжит выдавать топовые матчи. Весной поражал стабильностью Матвей Кисляк. Он уже играет в РПЛ, как взрослый, опытный футболист. Судя по интервью, звёздная болезнь полузащитнику ЦСКА не грозит, «крышу не снесёт». По уровню он – главный кандидат на приз.

Илья Никульников, корреспондент «Чемпионата»

Чемпион — «Зенит»

Как кажется, после неудачи в прошлом сезоне выводы сделаны. Думаю, что новичок Жерсон будет разрывать, а «Зенит» спокойно за два-три тура до финиша оформит чемпионство.

Кто ещё попадёт в топ-5

Второе место — «Краснодар». Клуб порадовал трансферами летом, что позволит немного удлинить скамейку и ротацию. Без таких приобретений поставил бы «Краснодар» даже вне тройки.

Третье место — «Динамо». Карпин начнёт показывать результат, но всё равно этого не хватит, чтобы закуситься с «Зенитом» и «Краснодаром». Тренеру потребуется время на обкатку в «Динамо».

Четвёртое место — ЦСКА. Совсем не знаю, чего ждать от Челестини в сезоне. Да, трофей он выиграл. Но, как кажется, претендовать на что-то серьёзное за счёт стабильной обороны — маловато будет.

Пятое место — «Рубин». Сначала хотел поставить сюда «Спартак», но потом передумал. Кажется, что в этом сезоне «Рубин» готов и созрел покусаться с командами из топ-6. Почему не стать выше «Локомотива», который могли обойти и в прошлом сезоне, если бы не крутая осень от соперника? Да и вполне есть шансы побороться со «Спартаком»: уж слишком была неудачная весна, которая бросает тень на новый сезон. Уверен, что Рахимов будет выжимать максимум из своей команды — и будет награждён за это.

Кто вылетит напрямую — «Динамо» Махачкала и «Оренбург»

Весьма вероятен такой исход, что Махачкала покинет РПЛ в будущем сезоне. К этому может привести совокупность факторов: уход лидера Касинтуры, отсутствие трансферов и вообще какого-либо усиления, даже по меркам Махачкалы. Уверен, что команда будет биться и бороться, но этого не хватит. Оренбург» снова потеряет очки на старте, а весной будет пытаться выкарабкаться. И снова не получится. Команда готовилась под выступление в совсем другой лиге, а тут бац — РПЛ.

Лучший бомбардир — Лусиано Гонду

Всё очень просто. На мой взгляд, лучший форвард, который есть у «Зенита».

Лучший футболист — Жерсон

Боюсь стать жертвой ожиданий, но на бумаге это топ-трансфер, который поможет «Зениту» забрать чемпионство и будет оказывать большое влияние на игру команды.

Второе место — Лусиано Гонду. Смотри вкладку лучший бомбардир.

Третье место — Андрей Мостовой. Хочется, чтобы в тройке был российский игрок. Верю, что Андрей выиграет конкуренцию на фланге. Будет результативен и будет приносить пользу «Зениту».

Жерсон Фото: fc-zenit.ru

Лучший молодой игрок — Матвей Кисляк

Думаю, что Матвей продолжит своей прогресс из прошлого сезона. Своими действиями и игрой заслужит приз лучшему молодому игроку.

Кирилл Закатченко, автор «Чемпионата»

Победитель — «Зенит»

Думаю, «Зенит» вернёт себе чемпионский титул. Если что-то не получится в первой части сезона, то сине-бело-голубые совершат ещё парочку интересных трансферов зимой. Многое зависит от того, как «Зенит» сыграет с конкурентами. В прошлом сезоне были проблемы. Если клуб из Санкт-Петербурга прибавит в этом плане, то всем остальным будет тяжело рассчитывать на золотые медали.

Кто ещё попадёт в топ-5

Поставлю на второе место «Краснодар». Сохранили всех важных футболистов и провернули несколько интересных трансферов. Предположу, что «Динамо» завершит первый сезон при Карпине за пределами топ-3, а именно на четвёртом месте. Есть ощущение, что проблемы в обороне никуда не денутся. В тройку залетит ЦСКА — кажется, Челестини способен добиться такого результата. «Спартак» окажется на пятом месте, но тут вопрос, кто будет тренером команды весной и как клуб поработает на зимнем трансферном рынке.

Кто вылетит напрямую — «Пари НН» и «Оренбург»

Год назад я абсолютно не верил в махачкалинское «Динамо». А теперь «переобуюсь» и поверю в новое чудо. Дам смелый прогноз — «Динамо» если и вылетит из РПЛ, то не напрямую. «Оренбург», как кажется, многое упустит в первой части сезона. Вся эта история с поздним возвращением в РПЛ негативно скажется на команде. Думаю, он вылетит напрямую вместе с «Пари НН». Там в последние годы всё совсем тоскливо.

Лучший бомбардир — Мирлинд Даку

Поставлю на Мирлинда Даку из «Рубина». Предположу, что албанец проведёт предстоящий сезон чуть лучше предыдущего, а затем всё-таки покинет казанский клуб. Главное, чтобы без травм.

Мирлинд Даку Фото: rubin-kazan.ru

Лучший футболист — Эдуард Сперцян

С оговоркой: если не уедет из РПЛ этим летом. Казалось бы, вот он идеальный момент для ухода из «Краснодара» — сразу после первого в истории клуба чемпионства. Но, видимо, пока нет достойных предложений. Думаю, этот фактор станет для Эдуарда дополнительной мотивацией и он постарается «продать» себя в Европу за счёт того, что покажет на поле. В число претендентов включил бы и Алексея Батракова. Хотя это, скорее, личное пожелание. И должен быть кто-то из «Зенита», если я его вижу чемпионом. Лусиано Гонду — неплохой вариант.

Лучший молодой футболист — Матвей Кисляк

Наверное, Батракова следует признать главным фаворитом. Хочется, чтобы парень не растерял всё, что приобрёл в прошлом сезоне. Но я выберу второй из числа банальных вариантов — Матвей Кисляк. Предположу, что ему по силам опередить Батракова.

Никита Паглазов, автор «Чемпионата»

Победитель — «Зенит»

100-й сезон «Зенита» в истории не повторится никогда. Права на ошибку нет, верно? Клуб в межсезонье приобрёл, наверное, самого мощного по скиллам игрока РПЛ – Жерсона. «Зенит» и без него обладал сильнейшим составом, а теперь подоспела дополнительная топ-помощь. После упущенного титула в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге есть двойная мотивация стать чемпионами. Если «Зенит» не впадёт в кризис, то не вижу команд, которые помешают ему добраться до золота.

Кто ещё попадёт в топ-5

От второго до пятого места: ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Спартак».

ЦСКА – лучший клуб России в 2025 году по количеству трофеев (Кубок и Суперкубок). Команда обладает лучшей линией обороны в РПЛ, хорошим подбором исполнителей в полузащите и атаке. И, конечно, есть Игорь Акинфеев! Думаю, именно команда Челестини будет главным конкурентом «Зенита».

Также ставлю, что Валерий Карпин в первом сезоне в «Динамо» приведёт команду к медалям. А у «Краснодара» и «Спартака» не получится попасть в топ-3.

Кто вылетит напрямую — «Оренбург» и «Балтика»

С «Оренбургом» всё ясно: команда не готовилась к игре в РПЛ. Уровень состава вряд ли позволит зацепиться за место в элите. «Балтика» же укрепилась после победы в Первой лиге, однако калининградцам снова не хватит класса.

Лучший бомбардир — Джон Кордоба

В нынешнем сезоне Джон получит в партнёры лучшего ассистента чемпионата Франции – Гаэтана Перрена. Если футболисты поймают синергию, то Кордоба способен спокойно забить 15+ мячей. Да и в прошлом чемпионате форвард «Краснодара» недосчитался голов по xG. Регрессия к среднему должна сработать в пользу колумбийца.

Лучшие футболисты – Жерсон, Матвей Кисляк, Бителло

Если Жерсон покажет свой уровень (даже без оверперформанса), то железно станет одним из лучших игроков сезона. Также верю, что Кисляк не только закрепится на высоком уровне, но и сделает шаг вперёд. А Бителло должен стать для Валерия Карпина своеобразным Алексом времён «Спартака»-2009. В прошлом сезоне полузащитник «Динамо» оформил 12 ассистов. Он способен на большее.

Лучший молодой футболист – Матвей Кисляк

Полузащитник ЦСКА классно прогрессирует. Кисляк уже стал одним из системообразующих игроков команды, а в сезоне-2025/2026 жду от Матвея ещё более уверенной игры. Миралем Пьянич покинул Россию, и именно Кисляк теперь как ментальный, так и игровой лидер полузащиты.

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Нюхин, руководитель службы новостей

Победитель — «Зенит»

100-летний сезон (когда клубу весь год 100 лет) должен быть успешнее, чем сезон 100-летия (год, когда клубу исполняется 100 лет), поэтому чемпионом вновь будет «Зенит», который к тому же совершил пару крутых трансферов, чей уровень недоступен другим командам РПЛ. Эти факторы делают сине-бело-голубых главным фаворитом, учитывая и минимальную разницу, определившую судьбу золота в прошлом сезоне.

Кто ещё попадёт в топ-5

Второе место займёт ЦСКА — слишком стабильна и сильна оборона этой команды. При Фабио Челестини, судя по Суперкубку, мало что изменилось. В тройку вползёт «Краснодар», всё-таки совершивший хорошие трансферы для усиления, которые и помогут ему обойти «Спартак» — тот будет четвёртым. «Динамо» — пятое, потому что «верить в Валеру» проблематично при отсутствии у него победного опыта, борьбе бело-голубых с теориями заговора и внутренними демонами. А также возможных уходах Бителло или Карраскаля.

Кто вылетит напрямую — «Оренбург» и «Динамо» Махачкала

Каким бы справедливым ни было решение вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо», шансов остаться в высшем дивизионе у команды нет, ибо случилось всё это очень поздно — качества состава элементарно не хватит. Вторым вылетевшим будет махачкалинское «Динамо»: всё-таки на второй год в элите низкий уровень игроков должен негативно сказаться на перспективах команды.

«Оренбург» Фото: ФК «Оренбург»

Лучший бомбардир — Лусиано Гонду

Последние два раза, когда чемпионом был «Зенит», лучшим бомбардиром становился игрок петербуржцев. Чтобы не изменять данной традиции, в этом сезоне больше всех мячей в чемпионате России забьёт Лусиано — как нападающий с наиболее ярко выраженным чувством гола среди партнёров.

Лучший футболист – Жерсон

Жерсон – главный претендент на эту награду. Если бразилец сможет быстро стать ключевым элементом в полузащите лучшей команды страны, то однозначно должен будет забирать этот приз. Борьбу ему могут составить Луис Энрике и Максим Глушенков.

Лучший молодой футболист – Матвей Кисляк

Матвей Кисляк из ЦСКА — именно у него видится наибольший потенциал для роста среди всех молодых футболистов РПЛ. А его влияние на игру армейцев выше, чем, например, у полузащитника Алексея Батракова в «Локомотиве».

Михаил Рождественский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Победитель — «Зенит»

Здесь без сюрпризов. У клуба прервалась гегемония в самый неподходящий момент. Теперь надо исправляться. С одной стороны, возрастает давление — это вряд ли идёт в плюс. С другой — возрос и ресурс. «Зенит» активно закупается, не жалея денег, и в лице того же Жерсона получает игрока, готового решать из ничего. В общем, на возвращение титула будут брошены все силы — и их, такое ощущение, предостаточно.

Кто ещё попадёт в топ-5

«Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». Возможно, не совсем в таком порядке, но названия клубов те. «Динамо» с Карпиным железно должно быть в топ-3, обратный результат посчитают провалом. «Краснодар» сотворил историю, после такого бывает отдача, но в совсем резкое падение не верю. ЦСКА — это ЦСКА. Кажется, должен наступить конец света, чтобы они упали ниже определённой планки. Замыкает эту компанию «Спартак», а не «Локомотив», просто за счёт ресурсов. В успех Деяна Станковича пока верится с трудом, но и «Локо» вряд ли хватит стабильности и глубины состава, чтобы прыгнуть высоко.

Кто вылетит напрямую — «Оренбург» и «Динамо» Махачкала

Пока кажется, что «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Первые просто не собирались играть в РПЛ и распустили полкоманды, прежде чем случился скандал с «Торпедо». Конечно, можно ещё закупить новый состав, но чемпионат начинается сегодня, а новичков ещё нужно нормально внедрить. Махачкала же просто неудачно проводит межсезонье: лидеры уходят, а достойной замены не видно. Терять такую команду будет грустно, поэтому пожелаю ей удачи, но будет тяжело.

Лучший бомбардир — Джон Кордоба

Банально, но это самая рандомная номинация. Лучший в прошлом сезоне Угальде нестабилен и играет в команде-загадке, Даку прекрасен и теперь с новым контрактом, но забивать столько за «Рубин» на протяжении двух сезонов было бы совсем космосом. Есть и другие кандидаты, но Кордоба кажется самым надёжным. И уходить пока не собирается, и в команде сильной играет.

Лучший футболист — Жерсон

Рискну и назову Жерсона. Он может не попасть, может попасть не сразу, а может выдать перформанс на уровне праймового Вендела. Если сыграет последний вариант, спасайтесь все. В компанию к бразильцу добавим уже упомянутого Кордобу и Алексея Батракова. По последнему скорее пожелание, чем прогноз — хочется развития таланта и шага на повышение.

Лучший молодой футболист — Алексей Батраков

Вновь банально, но назову Батракова, раз уж упомянул его в предыдущем блоке. По возрасту Алексей проходит с запасом, а игрока такого же уровня, как Алексей в прошлом сезоне, и такого же возраста назвать сложно. Если Батраков выступит не хуже, бороться с ним за звание лучшего молодого в РПЛ будет практически нереально.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Победитель – «Зенит»

Просто потому что в сказки не особо верится. Гегемон оступился на сезон – и то мог в последний момент выдернуть из цепких лап конкурента обожаемый трофей. СБГ мощно укрепились Жерсоном – человек в одиночку способен на чудеса, как Вендел или ранее Малком (не в смысле креатива, а в смысле значения для команды). Да и Луис Энрике, кажется, просто обязан набрать зашкаливающую форму. В общем, как и все последние годы, за команду Сергея Семака как за чемпиона говорит много прямых и косвенных обстоятельств.

Кто ещё попадёт в топ-5

«Краснодар» займёт второе место, «Динамо» – третье, ЦСКА – четвёртое, «Спартак» – пятое, «Локомотив»– шестое.

«Краснодару» будет катастрофически тяжело защитить титул, несмотря на впечатляющее усиление – всё-таки «Зениту» опять 100 лет. У «Динамо» и Валерия Карпина уйдёт сезон за взаимную адаптацию – основано на предыдущем опыте. ЦСКА ну никак не компенсирует ограниченные финансовые возможности магией тренера – потому что Марко Николич ушёл, а Фабио Челестини ещё не освоился. «Спартак» в очередной раз перегорит от амбиций, дисбаланса в составе и внешнего давления – это реально весомые аргументы. «Локомотив» сейчас ближе к середнякам – главное, чтобы не растащили отечественный костяк.

Кто вылетит напрямую – «Оренбург» и «Динамо» Махачкала

Всё просто: первые, на мой взгляд, и не должны быть в элите по спортивному принципу (а состав под Первую лигу это только доказывает), а вторые банально не смогут второй сезон подряд выехать на суперсиле тренера по выжиманию из безумно скромного состава приемлемого результата.

Лучший бомбардир – Джон Кордоба

Рискну с предположением, что даже уход Эдуарда Сперцяна (если он случится) плохо не скажется на результативности колумбийца. Ему в помощь подвезли очень приятных созидателей. Думаю, команда глобально так и останется ориентированной на Кордобу.

Лучший футболист – Гаэтан Перрен

Россияне становятся лучшими крайне редко – для этого им надо ошарашить окружающих, как Алексей Батраков, или провести аномальный сезон, как Денис Глушаков в чемпионском «Спартаке». В зенитовских бразильцев не верю – их чересчур много, а потому вряд ли один будет явно выделяться на фоне остальных. А вот Перрен, судя по всему, что я о нём накопал, готов удивлять. Выиграет приз благодаря нестандартному для РПЛ стилю.

Лучший молодой футболист сезона – не тот, о ком вы думаете

Я не назову ни одной знакомой фамилии. Хочется, чтобы лучшим молодым игроком стал условный ноунейм. Примеры Батракова и Матвея Кисляка доказывают: талантливые российские пацаны в нашем футболе есть, и они периодически красиво вспыхивают абсолютно из ниоткуда. Подобного хочется вновь.

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол»

Победитель РПЛ – «Зенит»

Есть два пути: очевидной и попытка выделиться. Выберу первый и назову «Зенит». И тут даже не про силу и стоимость команды Семака (тем более после прихода Жерсона) – с этим справятся коллеги. Я же просто не вижу у «Зенита» одного явного конкурента. «Краснодар», в который хочется верить, ждёт небольшое, но постчемпионское похмелье. Закончить в тройке после титула, да ещё и без яркого усиления – это будет окей. «Динамо» Карпина – очень интересный будет проект, но ему нужно время. Не полтора месяца перерыва. ЦСКА, «Спартак», «Локо»… «Зенит» по опыту, составу, а в этом году и по мотивации будет выше.

«Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Кто ещё попадёт в топ-5

ЦСКА, «Динамо», «Краснодар», «Спартак».

Если с чемпионом выделяться не захотелось, то тут можно оторваться. ЦСКА выглядит очень взрослой командой. Оборона – лучшая в РПЛ. Тренер – опытный и выгрызающий максимум. Состав — сыгранный. Поставлю их на второе место, пусть это и рискованно.

Дальше – «Динамо». Тут поверю в Карпина и вливания в состав. Там ведь и правда высокий уровень! Но сходу стать чемпионами не получится. А вот за 2-3-е места побороться – вперёд. Но весну снова завалят – и эту борьбу проиграют.

«Краснодар» будет четвёртым. Кажется, что все силы и мотивацию оставили в прошлом сезоне. Скамейку укрепили, лидеров (пока) сохранили, но сохранить такую же интенсивность… Буду аплодировать Мураду Мусаеву стоя, если клуб попадёт в топ-3. Но даже четвёртое место и Кубок, например, я бы считал успехом.

«Спартак» же будет трясти. Почему должно быть иначе? Разве что-то с весны изменилось? Не факт, что сохранят лидеров (Барко и Угальде). Новые, если и появятся, должны ещё вписаться. А что с атмосферой? Что с отношениями тренера и игроков в раздевалке? К этому клубу я всегда предвзят больше, может, поэтому и ставлю его лишь на пятое место. Но не верю в успех Станковича. Скорее в его уход по ходу сезона – или сразу после.

Кто вылетит напрямую – «Пари НН» и «Крылья Советов»

Пока что очевидными кандидатами кажутся «Оренбург» и Махачкала. Но здесь поставлю на «Пари НН» и «Крылья». Попытка угадать, не более. Просто «Пари» уже так много раз был близок к Первой лиге, что как будто уже пора. А в «Крыльях» продолжится бардак — я пока не вижу, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону.

Лучший бомбардир – Луис Энрике

Давайте не буду называть Кордобу? А то так не интересно. Либо Даку, либо Луис Энрике. Пускай станет Энрике. Всё же представляет будущего чемпиона.

Лучший футболист – Луис Энрике

Тут надо выбирать Жерсона, потому что он точно не уедет летом. Но лучшим станет Луис Энрике. А в топ-3 также попадут Виллиан Роша и Джон Кордоба.

Лучший молодой футболист – Алексей Батраков

А давайте снова поверим в Лёшу Батракова? Велик соблазн назвать Кирилла Глебова, конечно – и в ЦСКА он точно будет выделяться (вместе с Кисляком). Но хочется, чтобы Лёша выдал сезон ещё круче предыдущего – и уехал у Европу. Так что Батраков, Глебов, Кисляк.

Андрей Панков, главный инсайдер «Чемпионата»

Победитель — «Зенит»

Хочется верить, что третий сезон подряд в РПЛ будет с интригой и настоящей борьбой за титул. Думаю, так и будет, но в этот раз трофей всё-таки уедет в Санкт-Петербург. Не зря же «Зенит» перенёс 100-летие и купил Жерсона. У гегемона на этот раз слишком сильный состав, чтобы позволить кому-то занять первое место.

Кто ещё попадёт в топ-5

«Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак». В этом сезоне жёстко верю в тренерскую силу Валерия Карпина. Главный тренер сборной России наконец-то получил клуб, который соответствует его амбициям и выросшему тренерскому мастерству. Да и состав у «Динамо» отличный. «Краснодар» слабее не стал, поэтому тоже будет биться за первые три места. ЦСКА будет просто стабилен. А «Спартак»? Думаю, это будет клуб с первой отставкой сезона.

«Динамо» Фото: РИА Новости

Кто вылетит напрямую — «Оренбург», «Динамо» Махачкала

«Оренбург» заскочил в РПЛ и сам находится в шоке, что так получилось. Лидеров распродали, состава нет. Как остаться в такой ситуации конкурентоспособным? Ответа нет. Махачкалинское «Динамо» тоже продало много лидеров, но почти не укрепилось. Повторить чудо первого сезона будет сложно.

Лучший бомбардир — Мирлинд Даку

Даку сумел стать лучшим по «гол+пас» в прошлом сезоне РПЛ, хотя при этом «Рубин» не забивал много. А сейчас казанцы стали сильнее, Даку продлил контракт на улучшенных условиях. Есть всё, чтобы стать лучшим.

Лучший футболист — Жерсон

Жерсон обязан разорвать. Пока бразильцу будет в кайф получать миллионы и он не будет лениться — так и будет. По уровню это сильнейший игрок, который приезжал в РПЛ за последние пару лет. Поэтому жду от него монструозного перформанса.

Лучший молодой футболист — Матвей Кисляк

Думаю, Кисляк станет и одним из лучших игроков чемпионата в принципе. Ну а среди молодых равных ему не будет. Да, есть Батраков, но он уже лучшим молодым становился, поэтому его в расчёт не берём.