Почему в матче открытия РПЛ не играет чемпион? Даже в топ-лигах Европы с этим сложности

Сегодня, 18 июля, стартует новый сезон МИР Российской Премьер-Лиги. Этот чемпионат начинается с противостояния московского «Динамо» с новичком элиты «Балтикой». Возникает вполне естественный вопрос, почему в матче открытия нет чемпиона. Кажется, что такое решение напрашивается само собой для привлечения внимания. Да и вообще, открывал ли когда-нибудь новый сезон РПЛ обладатель золота? Ответы – внутри текста.

Рассказываем, какие клубы чаще всего принимали участие в первом матче чемпионата в XXI веке и кто был особенно успешен. Заодно узнаем, какие команды играют на старте в топ-лигах Европы.

Практически во всех российских чемпионатах начиная с 2001 года был вынесенный по времени матч открытия. Одна игра ставилась раньше остальных – если не на сутки, то хотя бы на несколько часов. Бывало, и на полчаса. Исключением из правила стал сезон-2003. Тогда по воле составителей календаря турнир стартовал с четырёх встреч, которые проходили одновременно. Первыми вышли на поле сразу 8 из 16 команд. С учётом того случая статистика участников матчей открытия выглядит так:

5 матчей – «Локомотив»;

4 матча – «Динамо» Москва, «Крылья Советов», «Ростов» («Ростсельмаш»);

3 матча – «Спартак», «Зенит», ЦСКА, ФК «Москва» («Торпедо-Металлург»);

2 матча – «Химки», «Уралан», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Урал»;

1 матч – «Ротор», «Сатурн», «Алания», «Торпедо», «Томь», «Луч-Энергия», «Мордовия», «Волга», «Рубин», «Уфа», «Арсенал», «Акрон», «Ахмат» («Терек»).

Как видно из статистики, «Локомотив» – лидер по количеству матчей открытия. Железнодорожники пять раз выходили на поле в первой игре чемпионата. Впрочем, московское «Динамо» после встречи с «Балтикой» догонит «Локо». Причём у бело-голубых будет пять участий всего за 12 лет (с сезона-2013/2014) и четыре – за последние шесть! А вот «Спартака» не было в матчах открытия с 2015-го.

Сколько раз чемпион России играл в матчах открытия в XXI веке

В XXI веке чемпион России всего трижды участвовал в матчах открытия нового чемпионата. Это случилось в том самом сезоне-2003, когда сразу четыре игры на старте состоялись одновременно. В одной из них обладатель золотых медалей «Локомотив» бился с «Ураланом». На следующий год завоевавший чемпионский титул ЦСКА вышел на первую игру сезона с ФК «Москва» (тогда ещё «Торпедо-Металлург»). А в 2022-м захвативший надолго при Сергее Семаке трон «Зенит» встретился в матче открытия с «Химками».

Но почему в РПЛ первым, как правило, играет не чемпион? В лиге «Чемпионату» ответили, что в системе соревнований российского футбола есть матч за Суперкубок, в котором и так играет чемпион — с обладателем Кубка. С этого матча традиционно начинается новый спортивный сезон.

РПЛ комментарий «Подготовка календаря сезона РПЛ, а соответственно и дебютного матча, должна учитывать ограничения различного характера: конкурентный баланс и занятость стадионов другими мероприятиями, логистические ограничения и равномерность распределения матчей повышенного интереса».

Самые успешные участники матчей открытия и главные неудачники

Интересно, что ни одна команда РПЛ, участвовавшая хотя бы в двух матчах открытия, не выиграла все из них. Лучшего результата, как ни удивительно, добились «Крылья Советов». У самарцев – три победы и ничья. Рекордсмен «Локомотив» тоже не уступал: выиграл трижды при двух ничьих. Хорошо начинал и ЦСКА – две победы и один «мир». А вот, например, у «Спартака» с «Зенитом» по две ничьих при одном выигрыше в трёх матчах открытия. Такая же статистика у уже несуществующей «Москвы».

На главного неудачника тянет, пожалуй, «Ростов». Ни одной победы за четыре попытки! Ростовчане трижды начинали сезон с ничьих и однажды уступили. Московское «Динамо» тоже не феерит в матчах открытия. Бело-голубые по разу выиграли и проиграли, ещё дважды разошлись с соперниками миром. По ничьей и поражению у «Амкара», «Урала», «Уралана» и «Химок».

Самые результативные матчи открытия

Год назад «Локомотив» и «Акрон» выдали весёлый матч открытия с пятью голами. Железнодорожники трижды выходили вперёд, тольяттинцы два раза отыгрывались. Оказалось, что команды Михаила Галактионова и Заура Тедеева повторили рекорд в XXI веке!

«Локомотив» — «Акрон» Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Ранее самый результативный матч открытия был с участием того же «Локомотива» в сезоне-2012/2013. Тогда Славен Билич дебютировал во главе железнодорожников с выездной победы над «Мордовией». И счёт был таким же – 3:2.

Крупнейшая победа и крупнейшее поражение в матчах открытия

Самую крупную победу в матчах открытия одержал «Спартак». А крупнейшее поражение потерпел соответственно его соперник – «Рубин». Это была первая игра сезона-2014/2015. Тогда в Казани состоялся дебют нового главного тренера красно-белых Мурата Якина. Его команда катком проехалась по хозяевам: сперва Артём Дзюба оформил дубль, а потом Денис Глушаков и Лукас Барриос добавили от себя по голу. Возможно, та встреча – лучшее воспоминание Якина о работе в России. Больше он никого так не громил.

Все матчи открытия сезона РПЛ в XXI веке

Сезон Матч(и) открытия 2001 «Ростсельмаш» – «Локомотив» – 0:0 2002 «Крылья Советов» – «Уралан» – 1:1 2003 «Торпедо-Металлург» – «Спартак» – 0:0

«Крылья Советов» – «Ротор» – 3:0

«Зенит» – «Сатурн» – 2:1

«Уралан» – «Локомотив» – 1:2 2004 ЦСКА – «Торпедо-Металлург» – 0:0 2005 «Крылья Советов» – «Алания» – 2:0 2006 «Торпедо» – «Томь» – 1:2 2007 «Луч-Энергия» – ФК «Москва» – 0:1 2008 «Терек» – «Крылья Советов» – 0:3 2009 «Амкар» – «Ростов» – 0:0 2010 ЦСКА – «Амкар» – 1:0 2011/2012 «Анжи» – «Краснодар» – 0:0 2012/2013 «Мордовия» – «Локомотив» – 2:3 2013/2014 «Динамо» М – «Волга» – 2:2 2014/2015 «Рубин» – «Спартак» – 0:4 2015/2016 «Спартак» – «Уфа» – 2:2 2016/2017 «Зенит» – «Локомотив» – 0:0 2017/2018 «Урал» – «Ростов» – 1:1 2018/2019 «Урал» – «Анжи» – 0:1 2019/2020 «Арсенал» – «Динамо» М – 1:1 2020/2021 «Химки» – ЦСКА – 0:2 2021/2022 «Ростов» – «Динамо» М – 0:2 2022/2023 «Химки» – «Зенит» – 1:1 2023/2024 «Динамо» М – «Краснодар» – 1:3 2024/2025 «Локомотив» – «Акрон» – 3:2

А что в топ-лигах Европы? В Германии чемпион играет в матче открытия

В Бундеслиге существует традиция – матч открытия нового сезона проводится с участием чемпиона. По этой причине прошлый чемпионат начинался игрой с участием «Байера», который победил на выезде «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:2). До этого год за годом первой стартовала «Бавария». Так, с 2020-го мюнхенцы встретились в матчах открытия с «Шальке» (8:0), мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Айнтрахтом» (6:1) и «Вердером» (4:0).

В Англии, Испании, Италии и Франции такого правила нет. И кто играет?

В остальных топ-лигах Европы нет такого правила. Возьмём для примера последние пять сезонов. В АПЛ в матчах открытия встречались «Манчестер Юнайтед» (8-е место в предыдущем чемпионате) с «Фулхэмом» (13), «Бёрнли» (новичок лиги) с «Манчестер Сити» (1), «Кристал Пэлас» (12) с «Арсеналом» (5), «Брентфорд» (новичок) с «Арсеналом» (8), «Фулхэм» (новичок) и «Арсеналом» (8). Почему-то лондонских «канониров» трижды подряд ставили на «разогрев».

В Примере за последние пять сезонов были такие матчи открытия: «Атлетик» (5) – «Хетафе» (12), «Альмерия» (17) – «Райо Вальекано» (11), «Осасуна» (10) – «Севилья» (4), «Валенсия» (13) – «Хетафе» (15) и «Эйбар» (14) – «Сельта» (17). Если в Англии в первой игре однажды поучаствовал чемпион «Ман Сити», то у испанцев ни «Барсы», ни «Реала».

В Серии А в последние годы стабильно задействуют в матчах открытия чемпионов, но не только их. Как правило, проводятся по две встречи. В прошлом сезоне одновременно играли «Дженоа» (11) с «Интером» (1) и «Парма» (новичок) с «Фиорентиной» (8). Годом ранее тоже были две пары: «Фрозиноне» (новичок) бился с «Наполи» (1), а «Эмполи» (14) с «Вероной» (17). В сезоне-2022/2023 итальянский чемпионат стартовал с противостояний «Милан» (1) – «Удинезе» (12) и «Сампдория» (15) – «Аталанта» (8). До того турнир начинали игры «Интера» (1) с «Дженоа» (11) и «Вероны» (10) с «Сассуоло» (8). А в сезоне-2020/2021 в матче открытия на поле вышли «Фиорентина» (9) и «Торино» (16). Обладатель золотых медалей «Ювентус» вступил в дело на следующий день.

Во французской Лиге 1 в матче открытия прошлого сезона сыграли «Гавр» (15) и «ПСЖ» (1). Годом ранее первыми вышли на поле «Ницца» (9) и «Лилль» (5). В сезоне-2022/2023 раньше остальных стартовали «Лион» (8) с «Аяччо» (новичок). До того чемпионат начался игрой «Монако» (3) и «Нанта» (18). А в сезоне-2020/2021 в матче открытия приняли участие «Бордо» (12) с «Нантом» (13).

А вам бы хотелось, чтобы сезон РПЛ всегда открывал чемпион?